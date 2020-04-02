أثناء انتظار 15 أبريل ، موعد الإطلاق الرسمي لمجموعة الهواتف الذكية ، سيصل شرف 30،…
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قبل بضع سنوات نشأ جدال كبير VTR في خدمته التلفزيونية ، لأن مشغل الكابل كان…
اسمه على شرف غاليليو غاليلي، عالم الفلك الإيطالي الشهير والعالم ، ونظام تحديد المواقع الفضائية…
في بعض الأحيان يكون من السهل عليك مشاركة موقعك مع شخص ما بدلاً من محاولة…