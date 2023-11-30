ستساعدك المقالة التالية: آباء التصميم الجرافيكي. جزء ثان

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النظرية والتطبيق: باوهاوس وHfG

شعار باوهاوس

لم يكن تطور التصميم الجرافيكي ممكنًا لولا مساهمة المدرستين اللتين قدمتا كل ما لديهما من معارف ونظريات وممارسات لجعل هذه المعرفة الجديدة ممكنة…

أصبح تشيتشولد، وهربرت باير، ولازلو موهولي ناجي، وإل ليسيتسكي آباء التصميم الجرافيكي كما نعرفه اليوم. لقد كانوا هم الذين ساهموا في تقدم تقنيات وأساليب الإنتاج، فضلاً عن النهج التجريبي القائم على الديناميكية والتجريب. وبالمثل، فقد أدى ذلك إلى ظهور الإعلان والتصميم الجرافيكي كمواضيع يتم تدريسها في مدرسة باوهاوس الشهيرة.

أحد آباء التصميم الجرافيكي الآخر هو المؤسسة الشهيرة الأخرى HfG (Hochschule für Gestaltung).

هذه المؤسسة، على عكس باوهاوس، نأت بنفسها عن الإعلان لإفساح المجال لما يسمى بالاتصال المرئي، والذي لم يشمل الأنشطة الإعلانية فحسب، بل يشمل أيضًا جوانب الشركة.

نحن مدينون لهذه المدرسة بمساهمة Gui Bonsiepe وTomás Maldonado الذين طبقوا الأفكار المستخرجة من الدلالات على التصميم الجرافيكي لإفساح المجال لفن الإقناع والبساطة كجزء من التصميم الجيد.

أنا أحب التصميم

بعد وصول الآباء الأوائل، كانت المساهمات في التصميم الجرافيكي واسعة النطاق وظهر التلاميذ الذين ساهموا بإبداعهم وابتكارهم في هذا التخصص الجديد.

صمم هيرمان زابف محارف Palatino وOptima، مما أفسح المجال لحركة حديثة. ومن جانبه، صمم ميلتون جلاسر الحملة التي حددت وتحدد مدينة بأكملها “أنا أحب نيويورك” وقدمت تشجيعًا بصريًا لأيقونة موسيقية من خلال إنشاء ملصق بوب ديلان الشهير. وفي كلتا الحالتين تناول عناصر من الثقافة الشعبية في الستينيات والسبعينيات.

مع التقدم في تقنيات التصوير الفوتوغرافي والطباعة، أسست زوزانا ليكو ورودي فاندرلانز مجلة “Emigre”، الرائدة في المحتوى التحريري المخصص حصريًا لتصميم الجرافيك.

جعل ديفيد كارسون عمله غير مقروء قدر الإمكان من خلال تقديم تصميمات ذات تجربة بصرية وليست أدبية.

يقدم التصميم الجرافيكي اليوم العديد من التقنيات التي تجعله عملاً إبداعيًا ومبتكرًا ومتميزًا، أضيفت إليه تقنيات ومساهمات مختلفة الأنواع لتقدم أكثر من مجرد حاسة بصرية، وجوهر لمن يمثله.

نحن في AxiomaCero نتميز بأن لدينا كل نظريات آباء التصميم ونطبقها في الإبداع يومًا بعد يوم لعملائنا.

مثل أسلافنا ومثلنا، فإنهم يحبون التصميم الذي يميزهم ويجعلهم فريدين في السوق.

اكسيوم زيرو. الأفكار التي تبيع.