ستساعدك المقالة التالية: آباء التصميم الجرافيكي

تنظر AxiomaCero إلى أصول شغفنا من خلال تكريم آباء التصميم الجرافيكي.

يوم الأحد القادم، في المكسيك، سيتم الاحتفال بشخصية مهمة جدًا داخل العائلات: الاحتفال بيوم الأب. للاحتفال بهذا الاحتفال في AxiomaCero نقدم لك نظرة على تاريخ التصميم الجرافيكي.

في هذه المدونة نجد جذوره، الشخصيات التي بدأت تبث الحياة في هذا التخصص، أي آباء التصميم الجرافيكي.

أصل التصميم الجرافيكي

يعد كتاب كيلز سابقة مهمة في التصميم الجرافيكي

هناك نظريات مختلفة حول متى ولد التصميم الجرافيكي. ويرى بعض الباحثين أن بداياتها تعود إلى العصر الحجري القديم، أي إلى زمن رسوم الكهوف؛ ويؤكد آخرون أن بدايتها الرسمية حدثت في فترة ما بين الحربين العالميتين؛ بينما يرى البعض الآخر أن بداياتها تعود إلى نهاية القرن التاسع عشر.

الحقيقة هي أن هناك العديد من الأعمال و/أو الاختراعات التي كان لها تأثير كبير جدًا على تطور التصميم الجرافيكي، وعلى الرغم من أنها ليست جزءًا من ولادة في حد ذاتها، إلا أنها مظاهر رسومية ذات أهمية كبيرة. ومن بين هذه الأعمال يمكننا أن نعتبر كتاب كيلز، كتاب مقدس مكتوب بخط اليد مصور صنعه الرهبان الأيرلنديون.

الأحداث الأخرى التي ميزت بدايات التصميم الجرافيكي هي ولادة وتاريخ الطباعة ووصول مطبعة جوتنبرج – وبالتالي صناعة النشر.

الرسامين مقابل الطابعات

مع مطبعة كليمسكوت، اكتسب التصميم التحريري زخمًا

الأحداث السابقة حددت وأعطت التوجيه لأصل التصميم الجرافيكي وبحلول القرن التاسع عشر كانت هناك بالفعل وظائف متخصصة للمهام التوضيحية.

ومن هنا جاء الرسام الذي يعتبر فنانا، والطابع الذي تدرب كحرفي. كلاهما لهما نفس الدراسات، والفرق هو أن أحدهما أعطى أهمية أكبر للزخرفة بينما أخذ الآخر في الاعتبار العناصر المطبعية، على التوالي.

وفي هذا الوقت بالتحديد مطبعة كليمسكوت William Morris والتي ميزت نفسها بنشر بعض أهم المنتجات الرسومية لحركة الفنون والحرف أثناء تصميم كتب ذات دقة أسلوبية رائعة، وبيعها للطبقات الغنية كأشياء فاخرة.

ومنذ ذلك الحين، تم إنشاء سوق للتصميم الجرافيكي، وفصله عن الإنتاج والفنون الجميلة.

سلائف التصميم الجرافيكي

كان للتكعيبية والدادائية تأثير ملحوظ على ولادة التصميم

إن وجود الثورة الصناعية كإطار وصناعة النشر الناشئة المعززة هو المكان الذي يبدأ فيه التصميم الجرافيكي في اتخاذ خطواته الأولى. الاتجاه الفني فن حديث ومع الاضطرابات السياسية في ذلك الوقت، فعلوا ما يريدون من خلال الجمع بين تأثير الاهتمام الجديد مع الهندسة:

التيارات مثل دادا

التفوق

التكعيبية

البنائية

مستقبلية

ساهمت هذه التيارات بحبوب الرمل، مما أدى إلى تطور هذا الفن (الحديث) إلى العصر الحديث الفن ديكو. ألفونس موتشا، وإدوارد جونستون، وإيريك جيل هم ثلاثة من رواد هذا العصر. يعود الفضل إلى الأول في إنشاء أسلوب زخرفي وأنيق وخفيف، في حين يُنسب إلى الأخيرين في إنشاء طباعة بالو سيكا.

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