ستساعدك المقالة التالية: آلة المارجريتا التجارية: أفضل الاختيارات بالنسبة لك

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لا شيء يضبط المزاج تمامًا مثل المارجريتا المجمدة اللذيذة في أشهر الصيف الحارة. ومع ذلك، لتقديم المارجريتا عالية الجودة وغيرها من المشروبات الباردة في المقهى أو المطعم الخاص بك، فأنت بحاجة إلى الاستثمار في آلة المارجريتا التجارية. ومع ذلك، قد يكون اختيار آلة المارجريتا المجمدة التجارية أمرًا شاقًا بعض الشيء. أنت بحاجة إلى التفكير في الميزات التي تحتاجها لصنع المشروبات المفضلة لعملائك، وقوة المحرك، وحجم الماكينة ومقدار المساحة المتوفرة لديك، وسرعة التجميد، والبنية، بالإضافة إلى السعة.

دون مزيد من اللغط، إليك أفضل آلات المارجريتا التجارية للبيع.

أفضل آلة مارغريتا التجارية

ميزةأفضل اختيار لل: ماكينة السلوشي برافو إيطاليا 2 أوعيةالمتسابق الثاني في السباق: صانع مارغريتا التجاري في مستودع التبريدالقيمة الأفضل: ماكينة صنع السلاش التجارية GUZ 110 فولت سعة 6.4 جالون 12 لترًا لكل وعاء (ثلاث أوعية) إجمالي 30 لترًا (15 لترًا/4 جالونًا لكل خزان) إعدادات وعاء مزدوج مع تحكم مستقل وعاء ثلاثي مع تحكم مستقل وعاء مزدوج مع تحكم مستقل نظام التبريد كفاءة عالية معيار ضاغط عالي الطاقة نظام تذويب تلقائي نعم غير محدد غير محدد مواد البناء الفولاذ المقاوم للصدأ الفولاذ المقاوم للصدأ الفولاذ المقاوم للصدأ نوع التثبيت كونترتوب كونترتوب كونترتوب الجهد االكهربى 120 فولت معيار الولايات المتحدة الأمريكية للكهرباء 110 فولت 110 فولت

ماكينة المارجريتا التجارية من TECSPACE – وعاء ثلاثي

أفضل اختيار لل: مثل أي ماكينة أخرى للمارجريتا عالية الجودة، فإن ماكينة المارجريتا التجارية من TECSPACE مصنوعة من مواد فاخرة – أوعية شفافة ومتينة من البولي كربونات مكملة بهيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ المتين وسهل التنظيف للغاية. تم تجهيز آلة المشروبات المجمدة أيضًا بنظام ذكي للتحكم في درجة الحرارة.

ماكينة المارجريتا التجارية من TECSPACE

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ماكينة سلاشي التجارية VEVOR – وعاء ثلاثي

المتسابق الثاني في السباق: تعد آلة Daiquiri التجارية VEVOR سعة 12 جالونًا الخيار الأمثل إذا كنت تريد آلة يمكنها أن توفر لعملائك مجموعة واسعة من الخيارات اللذيذة الفاترة. مع أسطوانة PVC وجسم من الفولاذ المقاوم للصدأ، فإن آلة السلاش التجارية هذه متينة وقوية. بالإضافة إلى ذلك، فهو يتميز بلوحة تحكم ذكية وسهلة التشغيل وقابلة للتخصيص بدرجة كافية لتقديم مجموعة من أنماط المشروبات المختلفة.

آلة طين التجارية VEVOR

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آلة صنع السلاش التجارية من Rocita – وعاء واحد

القيمة الأفضل: إذا كان كل ما تحتاجه في مطعمك أو مقهىك هو ماكينة صنع المارجريتا التجارية ذات السعة الكبيرة، فإن ماكينة المارجريتا ذات الوعاء الواحد من Rocita هي خيار ممتاز. إلى جانب الوعاء القوي، تستخدم هذه الآلة أيضًا هيكلًا من الفولاذ المقاوم للصدأ المقاوم للصدأ والتآكل. علاوة على ذلك، فهي تأتي مع ضاغط عالي الكفاءة يسمح للآلة بالتبريد بسرعة، وتوفير الكهرباء، وإنتاج الحد الأدنى من الضوضاء. يتم التحكم في وضعي التبريد والتجميد بشكل منفصل حتى تتمكن من الحصول على أفضل درجات الحرارة وقتما تشاء. هذه الآلة متوفرة في وعاءين مزدوجين أيضًا للأشخاص الذين يحتاجون إلى المزيد من التنوع والسعة.

آلة Rocita التجارية للسلاش

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ماكينة السلاش برافو إيطاليا – وعاء مزدوج

إن BRAVO Italia عبارة عن آلة سلاش متميزة تم تصنيعها من قبل شركة BRAVO DRINK التي تصنع معدات المشروبات منذ أكثر من عقدين من الزمن. تأتي هذه الآلة مع وعاءين غير قابلين للكسر وبنية من الفولاذ المقاوم للصدأ مما يزيد من متانتها. يمكن لهذه الآلة أن تقدم ما يصل إلى 100 كوب من المشروبات المجمدة اللذيذة دفعة واحدة.

ماكينة السلاش برافو إيطاليا

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آلة المشروبات المجمدة VEVOR Slush – وعاء مزدوج

تشتهر شركة VEVOR بمنتجاتها المبتكرة، وهذه الآلة ترقى إلى مستوى التوقعات. إنها تعتمد أسطوانة PVC قوية وجسم من الفولاذ المقاوم للصدأ المقاوم للصدأ والتآكل. يضمن المكثف النحاسي الممتاز التبريد السريع حتى تتمكن من الحصول على مشروباتك المجمدة اللذيذة جاهزة لتقديمها في وقت قصير. لوحة التحكم سهلة الاستخدام للغاية، ويمكنك ضبط درجات الحرارة من 4 درجات فهرنهايت إلى 41 درجة فهرنهايت.

آلة المشروبات المجمدة VEVOR طين

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ماكينة السلاش برافو إيطاليا – وعاء واحد

أضف بعض الذوق الصيفي إلى القائمة الخاصة بك باستخدام ماكينة BRAVO ITALIA ذات الوعاء الواحد. يمكن لآلة المارجريتا المجمدة التجارية شديدة التحمل إنتاج ما يصل إلى 50 كوبًا من المشروبات المجمدة اللذيذة. يأتي مع وعاء غير قابل للكسر تقريبًا وهيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ الذي يتحمل الاستخدام اليومي بسهولة. وتقدم الشركة أيضًا خدمة ما بعد البيع وقطع الغيار على مستوى الدولة.

ماكينة السلاش برافو إيطاليا

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ماكينة المشروبات المجمدة مارغريتا جيرل – أوعية مزدوجة

آلة سلاش مارجريتا جيرل هي آلة ذات قدرة عالية تصنع 100 كوب من المشروبات اللذيذة المجمدة. هذه الآلة مصنوعة من ألواح بلاستيكية وفولاذ مقاوم للصدأ عالية التأثير، وهي قوية ومتينة، لذلك يمكنك التأكد من أن هذه الآلة ستنتج ذائبًا لذيذًا كل يوم. هذا مدعوم أيضًا بضمان لمدة عامين على الأجزاء. هذه الآلة مثالية للمقاهي والمطاعم وحتى غرف استراحة الشركات.

ماكينة المشروبات المجمدة مارجريتا جيرل مارجريتا سلاش

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ما الذي تبحث عنه عند شراء آلة مارغريتا التجارية

بينما يمكنك استخدام خلاط عادي لتحضير مشروب المارجريتا في المنزل، لإنتاج مشروبات مجمدة متسقة وعالية الجودة، فإنك تحتاج إلى العثور على أفضل ماكينة صنع المارجريتا التجارية التي ستمكنك من العمل بأقل جهد. فيما يلي بعض الأشياء التي يجب أن تضعها في الاعتبار عند البحث عن ماكينة مارغريتا تجارية.

سعة: تعد السعة مهمة دائمًا عند شراء آلة المارجريتا التجارية. يعد الخزان المزدوج أو الثلاثي دائمًا ميزة جيدة، ولكن يمكنك أيضًا الحصول على آلات ذات وعاء واحد يمكنها استيعاب أكثر من 3 جالونًا أثناء التنقل.

تعد السعة مهمة دائمًا عند شراء آلة المارجريتا التجارية. يعد الخزان المزدوج أو الثلاثي دائمًا ميزة جيدة، ولكن يمكنك أيضًا الحصول على آلات ذات وعاء واحد يمكنها استيعاب أكثر من 3 جالونًا أثناء التنقل. براعه: في حين أن المارجريتا ممتعة وشعبية، إلا أنها مجرد واحدة من أنواع عديدة من المشروبات الباردة. لتجنب الاستثمار في العديد من أنواع أدوات المطبخ المختلفة، اختر آلة المارجريتا التجارية التي تمنحك فرصة صنع العديد من المشروبات الأخرى – سواء غير الكحولية أو الكحولية.

في حين أن المارجريتا ممتعة وشعبية، إلا أنها مجرد واحدة من أنواع عديدة من المشروبات الباردة. لتجنب الاستثمار في العديد من أنواع أدوات المطبخ المختلفة، اختر آلة المارجريتا التجارية التي تمنحك فرصة صنع العديد من المشروبات الأخرى – سواء غير الكحولية أو الكحولية. سرعة التجميد: يجب أن تكون الآلة التجارية الجيدة قادرة على تجميد مشروباتك خلال ساعة أو أقل. ومع ذلك، تعتمد سرعة التجميد أيضًا على نوع المشروب. يستغرق المحتوى الكحولي وقتًا أطول للتجميد.

يجب أن تكون الآلة التجارية الجيدة قادرة على تجميد مشروباتك خلال ساعة أو أقل. ومع ذلك، تعتمد سرعة التجميد أيضًا على نوع المشروب. يستغرق المحتوى الكحولي وقتًا أطول للتجميد. بناء: تعد المتانة أحد الاعتبارات الرئيسية لأي آلة تجارية. تأكد من أن آلة المارجريتا التجارية الخاصة بك مصنوعة من مواد قوية ومتينة وسهلة التنظيف مثل PVC عالي التأثير والفولاذ المقاوم للصدأ.

تعد المتانة أحد الاعتبارات الرئيسية لأي آلة تجارية. تأكد من أن آلة المارجريتا التجارية الخاصة بك مصنوعة من مواد قوية ومتينة وسهلة التنظيف مثل PVC عالي التأثير والفولاذ المقاوم للصدأ. ميزات اضافية: إذا لم يكن المال عائقًا، ولكنه بالتأكيد ينطبق على أي عمل تجاري تقريبًا، فيمكنك إلقاء نظرة على الآلات الفاخرة التي تأتي مع ميزات إضافية مثل التنظيف التلقائي وإعادة التعبئة التلقائية. إنها ليست ضرورية تمامًا، ويمكنك بالتأكيد الاستغناء عنها، لكنها ستجعل حياتك أسهل إذا حصلت عليها.

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