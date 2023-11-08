ستساعدك المقالة التالية: أثاث غرف الاستراحة: أفضل الخيارات لعملك

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تعد غرفة الاستراحة المصممة جيدًا أمرًا ضروريًا لأي شركة تتطلع إلى توفير مساحة مريحة ومريحة للموظفين. باستخدام أثاث غرفة الاستراحة المناسب، يمكن لمكتبك أن يتحول من مكان عمل قياسي إلى بيئة جذابة تشجع الإنتاجية والرضا والرفاهية بشكل عام. في هذا الدليل، سنناقش أهمية أثاث غرف الاستراحة المكتبية، ونقدم نصائح حول اختيار القطع المثالية، ونوفر الإلهام لإعادة تصميم مكتبك.

كيفية اختيار أثاث غرفة الاستراحة المناسب للمكتب

عند اختيار أثاث غرفة الاستراحة، من الضروري مراعاة عدة عوامل لضمان مساحة مريحة وعملية لموظفيك. دعونا نستكشف هذه العوامل بمزيد من التفصيل.

المساحة والتخطيط

قبل اختيار أي طاولات أو كراسي في غرفة الاستراحة، قم بتقييم المساحة المتوفرة في غرفة الاستراحة الخاصة بك وحدد التصميم الأفضل. قم بإجراء قياسات دقيقة وفكر في تدفق حركة المرور للتأكد من قدرة الموظفين على التحرك والجلوس وتناول الطعام والاسترخاء بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، تذكر أن تترك مساحة للأجهزة والتخزين وأوعية القمامة للحفاظ على بيئة نظيفة ومنظمة.

عدد الموظفين

ضع في اعتبارك عدد الموظفين الذين سيستخدمون غرفة الاستراحة في وقت واحد. ستساعدك هذه المعلومات في تحديد عدد الطاولات والكراسي وقطع الأثاث الأخرى التي تحتاجها. إذا كانت غرفة الاستراحة الخاصة بك تستضيف اجتماعات أو تجمعات اجتماعية بشكل متكرر، فتأكد من وجود أماكن جلوس واسعة ومساحة للجميع للمشاركة بشكل مريح.

التصميم والجماليات

اختر أثاث غرفة الاستراحة الذي يتناسب مع النمط العام والجمالي لمكتبك. سواء كنت تبحث عن أثاث حديث لغرفة الاستراحة أو مظهر أكثر تقليدية، فإن اختيار القطع التي تتناسق مع ديكورك الحالي سيخلق مساحة متماسكة وجذابة بصريًا.

ضع في اعتبارك أن غرفة الاستراحة الأنيقة يمكن أيضًا أن تكون بمثابة انعكاس لقيم عملك والتزامك برفاهية الموظفين.

المتانة والوظيفة

إن الاستثمار في أثاث غرف الاستراحة عالي الجودة والمتين سيضمن أن قطعك تتحمل الاستخدام اليومي وتدوم لسنوات قادمة. ابحث عن مواد مثل الخشب والصفائح والفينيل المعروفة بمتانتها ومقاومتها للبقع والخدوش والبلى.

بالإضافة إلى ذلك، فكر في الأثاث الذي يحتوي على مساحة تخزين مدمجة أو ميزات تعزز سهولة التنظيف، مثل الأسطح القابلة للمسح والتشطيبات المقاومة للبقع.

سهولة الصيانة

يعد اختيار الأثاث سهل التنظيف أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على غرفة استراحة صحية ورائعة. يمكن مسح المواد مثل المعدن أو الفينيل أو الصفائح بسرعة، مما يجعل غرفة الاستراحة الخاصة بك جاهزة للاستخدام في أي وقت. كما يوفر الأثاث ذو الأغطية القابلة للإزالة أو القابلة للغسل في الغسالة مزيدًا من الراحة، مما يضمن أن تكون غرفة الاستراحة الخاصة بك جديدة وجذابة دائمًا.

مستوى الراحة

يجب أن تكون غرفة الاستراحة مكانًا يمكن للموظفين فيه الاسترخاء وتجديد نشاطهم. وبالتالي، تلعب الراحة دورًا مهمًا في اختيار الأثاث المناسب. اختر الكراسي ذات الحشو الكافي ودعم الظهر لتعزيز الوضع المناسب ومنع الانزعاج أثناء فترات الجلوس الطويلة.

• الجلوس المريح يمكن أن يحسن رضا الموظفين.

• من المرجح أن تكون القوى العاملة التي تحصل على راحة جيدة أكثر إنتاجية.

• يمكن أن يساعد الدعم المناسب في منع المشكلات الصحية المرتبطة بوضعية الجسم.

القدرة على التكيف

اختيار الأثاث الذي يمكن أن يتكيف مع الإعدادات والاستخدامات المختلفة يمكن أن يوفر قيمة مضافة لغرفة الاستراحة الخاصة بك. على سبيل المثال، يتيح لك الأثاث المعياري إعادة ترتيب المقاعد والطاولات لاستيعاب الاحتياجات المتنوعة، بدءًا من وجبات الغداء غير الرسمية وحتى اجتماعات الفريق. يمكن للأثاث القابل للطي أو القابل للتكديس توفير المساحة عند عدم استخدامه ويمكن تخزينه بسهولة.

اعتبارات بيئية

أخيرًا، في عالم اليوم الواعي بيئيًا، يعد اختيار الأثاث الصديق للبيئة خطوة ذكية. ابحث عن مواد أو أثاث من مصادر مستدامة يحمل شهادات مثل GREENGUARD أو FSC. وهذا لا يقلل من البصمة البيئية لشركتك فحسب، بل يوضح أيضًا التزامك بالاستدامة، والتي يمكن أن تكون رصيدًا قيمًا في بناء صورة علامتك التجارية.

أفكار لأثاث غرفة الاستراحة لإلهامك لإعادة تصميم مكتبك

الآن بعد أن عرفت ما الذي تبحث عنه عند اختيار أثاث غرفة الاستراحة، دعنا نستكشف بعض أفكار التصميم لإلهام تحويل غرفة الاستراحة في مكتبك.

مقاعد على طراز الكافتيريا

تعد المقاعد على طراز الكافتيريا خيارًا شائعًا لغرف الاستراحة لأنها توفر مساحة واسعة للموظفين لتناول الطعام والتواصل الاجتماعي والاسترخاء. يتميز هذا التصميم عادةً بطاولات وكراسي أو مقاعد طويلة، مما يسمح لعدد كبير من الأشخاص بالجلوس معًا. يمكنك تعزيز هذا التصميم من خلال دمج أثاث غرف الاستراحة الحديثة، مثل الطاولات والمقاعد ذات ارتفاع البار، مما يضيف اهتمامًا بصريًا ويوفر خيارًا فريدًا للجلوس.

مناطق الصالة مع الأرائك وطاولات القهوة

قم بإنشاء جو مريح وجذاب في غرفة الاستراحة الخاصة بك من خلال دمج مناطق الصالة مع الأرائك وطاولات القهوة والكراسي الفخمة. يشجع هذا النوع من ترتيبات الجلوس على الاسترخاء والمحادثات غير الرسمية، مما يساعد الموظفين على الشعور براحة أكبر أثناء فترات الراحة. لتحقيق أقصى قدر من الراحة، فكر في إضافة آلة صنع القهوة ومحطات المشروبات الأخرى إلى المساحة، مما يسمح للموظفين بالاستمتاع بمشروب ساخن أثناء راحتهم.

مساحات تعاونية مع أثاث معياري

يعتبر الأثاث المعياري مثاليًا لغرف الاستراحة التي تحتاج إلى استيعاب الاسترخاء الفردي والاجتماعات الجماعية أو جلسات العصف الذهني. يمكن إعادة ترتيب القطع المعيارية بسهولة لإنشاء ترتيبات جلوس متنوعة، مما يوفر المرونة والقدرة على التكيف لتناسب احتياجات موظفيك. ابحث عن أثاث غرف الاستراحة الحديث الذي يشجع على التعاون، مثل الطاولات المستديرة أو المربعة، لتعزيز العمل الجماعي والإبداع.

مساحات غرف الاستراحة الخارجية

إذا كان مكتبك يتمتع بإمكانية الوصول إلى مساحة خارجية، ففكر في إنشاء منطقة استراحة خارجية حيث يمكن للموظفين الاستمتاع بالهواء النقي والمناظر الطبيعية أثناء فترات الراحة. لقد ثبت أن هذا النوع من البيئة يقلل من التوتر ويزيد من الرفاهية العامة. لتصميم غرفة استراحة خارجية، استثمر في الأثاث الخارجي المتين، مثل الطاولات والكراسي المقاومة للطقس، وفكر في إضافة المظلات أو هياكل الظل لمزيد من الراحة.

أفضل خيارات أثاث غرفة الاستراحة: أفضل 10 اختيارات لدينا

لقد بحثنا في صفحات وصفحات لأنواع مختلفة من مقاعد وأثاث غرف الاستراحة لنقدم لك اختياراتنا العشرة المفضلة. وتشمل هذه خيارات الجلوس الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى بعض القطع الأخرى التي يجب اقتناؤها. استمتع بالاطلاع على توصياتنا، ونتمنى لك حظًا سعيدًا في إنشاء أو تجديد غرفة الاستراحة الخاصة بك ببعض الأثاث الرائع!

منتجأفضل اختيار لل:مقعد على شكل حرف H من Learniture مُنظم CommunEDI مقاس 18 بوصةالمتسابق الثاني في السباق: طاولة نزهة مستديرة لموسم الترفيهالقيمة الأفضل: TYBOATLE 3 قطع من أثاث غرف الاستراحة الحديثة نوع الأثاث براز طاولة نزهة في الهواء الطلق مقعد وكراسي بذراعين سعة الجلوس 1 8 5 المواد الأولية إطار خشبي مع رغوة مغطاة بالفينيل خشب السرو الصلب إطار من الخشب الصلب، وتنجيد من البوليستر قدرة الوزن تصل إلى 300 جنيه غير محدد الكراسي: 300-350 رطلاً؛ الأريكة: 400-600 رطل مميزات خاصة تصميم معياري، سهل التنظيف، يعزز التعاون للاستخدام في الهواء الطلق، مقاوم للطقس، فتحة مظلة منافذ شحن USB، وجيوب تخزين جانبية جمالية التصميم متوفر بألوان وأنماط متعددة ريفي، لمسة نهائية من الخشب خطوط حديثة وبسيطة وأرجل مدببة ثابتة أبعاد غير محدد 82 بوصة عمق × 82 بوصة عرض × 30 بوصة ارتفاع الكرسي: 27.95 بوصة طول × 33.46 بوصة ارتفاع × 25.6 بوصة عرض؛ الأريكة: 54.73 بوصة عرض × 31.89 بوصة ارتفاع × 28.35 بوصة عمق

مقعد جلوس ناعم تعاوني مرن من Learniture

أفضل اختيار لل: أصبحت المقاعد الناعمة المعيارية شائعة جدًا في غرف الاستراحة وغرف الانتظار والفصول الدراسية والمزيد. تم تصميم هذه المقاعد الناعمة التعاونية لتتناسب مع القطع الأخرى، مما يسمح بسهولة إنشاء ترتيبات جلوس مختلفة. بفضل إطاره المتين وتصميمه خفيف الوزن، يوفر هذا المقعد خيارات جلوس مريحة ومتعددة الاستخدامات لأي بيئة.

مواصفات المنتج:

خفيف الوزن وسهل الحركة لإجراء تغييرات سريعة في التكوين

إطار خشبي متين وقوي يدعم ما يصل إلى 300 رطل

رغوة مغطاة بالفينيل سهلة التنظيف تقاوم البقع والكشط

مقاعد واسعة مريحة مع حشوة سميكة لمزيد من الراحة

يعزز التعاون والتواصل في إعدادات المجموعة

متوفر بألوان وأنماط متعددة

مقعد جلوس ناعم تعاوني مرن من Learniture

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طاولة نزهة مستديرة لموسم الترفيه

المتسابق الثاني في السباق: أضف لمسة من السحر الريفي إلى منطقة الاستراحة الخارجية الخاصة بك مع طاولة النزهة Leisure Season. تم تصميم هذه الطاولة الخشبية ذات اللون البني لتتسع بشكل مريح لما يصل إلى ثمانية أشخاص، وهي مثالية للاستمتاع بالوجبات أو التعاون في المشاريع أو مجرد الاسترخاء في الخارج مع الزملاء. تتميز الطاولة المصنوعة من خشب السرو الصلب بمتانة استثنائية ومرونة ضد التسوس. بالإضافة إلى ذلك، فإن فتحة المظلة المعدة مسبقًا تجعل من السهل إضافة الظل والحماية من العناصر.

دلائل الميزات:

مصمم للاستخدام في الهواء الطلق، ويتميز بلمسة نهائية واقية من الأكريليك لمقاومة الطقس

فتحة مصنوعة مسبقًا لوضع المظلة في الهواء الطلق بشكل مريح

مصنوع من خشب السرو الصلب من أجل المتانة ومقاومة الاضمحلال

مقاعد فسيحة تتسع لما يصل إلى ثمانية أشخاص مع مساحة مريحة للأرجل

الأبعاد: 82 بوصة عمق × 82 بوصة عرض × 30 بوصة ارتفاع

توفر المقاعد المرفقة سهولة الوصول وكفاءة المساحة

طاولة نزهة مستديرة لموسم الترفيه

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TYBOATLE 3 قطع من أثاث غرف الاستراحة الحديثة

القيمة الأفضل: تشتمل مجموعات أثاث غرفة الاستراحة الحديثة من TYBOATLE على أريكة بمقعدين مع منفذي شحن USB وكرسيين مريحين بذراعين. تم تصميم هذه المجموعة بإطار من الخشب الصلب وأرجل كبيرة وتنجيد من البوليستر بنسبة 100%، مما يضمن المتانة والدعم. يوفر نسيج الكتان الصديق للبشرة والمتين، جنبًا إلى جنب مع الرغوة عالية التمدد، راحة استثنائية.

مواصفات المنتج:

تشتمل المجموعة على: 1 مقعد مزدوج و2 كرسي بذراعين

متينة: إطار من الخشب الصلب، وأرجل كتلة، وتنجيد من البوليستر، وإسفنج عالي التمدد

وظائف متنوعة: جيوب تخزين جانبية لمسند الذراع ومنافذ شحن USB

تصميم عصري أنيق: خطوط بسيطة وأرجل مدببة ثابتة

مريح ومتين: إطار من الخشب الصلب الطبيعي، ووسادة سميكة ومرنة للغاية، ووسادة خلفية مصممة هندسيًا

المواصفات: حجم الكرسي (27.95 بوصة طول × 33.46 بوصة ارتفاع × 25.6 بوصة عرض)، ويتحمل ما يصل إلى 300-350 رطلاً؛ حجم الأريكة (54.73 بوصة عرضًا × 31.89 بوصة ارتفاعًا × 28.35 بوصة عمقًا)، ويتحمل ما يصل إلى 400-600 رطل

TYBOATLE 3 قطع من أثاث غرف الاستراحة الحديثة

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مجموعة أثاث مكتب ستار راتنج مكونة من 3 قطع

يمكن استخدام مجموعة أثاث Office Star المكونة من 3 قطع من الراتنج متعددة الاستخدامات والعملية في الأماكن الداخلية والخارجية. تتميز هذه المجموعة خفيفة الوزن ببنية متينة وشديدة التحمل من الراتنج الرمادي الفاتح وتتضمن مقعدين قابلين للطي وطاولة قابلة للطي بطول 6 أقدام، مما يجعلها خيارًا ممتازًا لمجموعة متنوعة من المناسبات.

دلائل الميزات:

هيكل متين وشديد التحمل من الراتنج باللون الرمادي الفاتح للاستخدام الدائم

تشتمل المجموعة على مقعدين قابلين للطي إلى النصف وطاولة قابلة للطي إلى النصف بطول 6 أقدام

تصميم مدمج لسهولة التخزين عند عدم الاستخدام

لا يلزم التجميع

أبعاد الطاولة: 72 بوصة عرض × 30 بوصة عمق × 29.25 بوصة ارتفاع

أبعاد المقعد: 72.5 بوصة عرض × 12 بوصة عمق × 17.5 بوصة ارتفاع

سعة تحميل 225 رطل

مجموعة أثاث مكتب ستار راتنج مكونة من 3 قطع

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طاولة استراحة مستديرة من Cain مع 4 كراسي مكدسة

تأتي طاولة الاستراحة المستديرة مقاس 48 بوصة من Cain مع 4 كراسي Zeng المكدسة وهي مزيج مثالي من الوظيفة والأناقة. لاحتياجات غرفة الاستراحة الخاصة بك. الطاولة المتينة مصنوعة من صفائح الميلامين المنصهرة حراريًا، مما يجعلها شديدة المقاومة للخدوش والبقع والحروق.

مواصفات المنتج:

سطح الطاولة مصنوع من الميلامين المصهور حراريًا بسمك 1 بوصة لمزيد من المتانة

تم تشطيبه بشريط حافة قالب T أسود للحماية من التآكل

قاعدة X معدنية متينة من أجل الثبات

يتم تكديس الكراسي لسهولة التخزين – سطح الطاولة مقاوم للغاية للخدوش والبقع والحروق

متوفر بألوان وأحجام مختلفة لتناسب احتياجاتك الخاصة

طاولة استراحة مستديرة من Cain مع 4 كراسي مكدسة

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طقم طاولة طعام حديثة من إيكالدو مكون من 3 قطع

عزز غرفة الاستراحة الخاصة بك مع مجموعة إيكالدو المكونة من 3 قطع، والتي تتميز بإطار معدني أسود أنيق وتصميم لوح من خشب الجوز. لا توفر هذه المجموعة متعددة الاستخدامات تجربة طعام مريحة فحسب، بل يمكن أيضًا أن تكون بمثابة مساحة عمل أو مكان تجمع لفريقك. الشكل المستطيل والتصميم الموفر للمساحة يجعله مناسبًا تمامًا حتى للمناطق الأكثر إحكاما. تدعم الطاولة ما يصل إلى 330 رطلاً، بينما تدعم المقاعد ما يصل إلى 550 رطلاً. كل.

مواصفات المنتج:

طاولة ومقاعد واسعة تتسع لما يصل إلى أربعة أشخاص

يمكن تخزين المقاعد أسفل الطاولة لتحسين المساحة

سهل التنظيف والصيانة، ومقاوم للتآكل والتمزق اليومي

خفيفة الوزن وقابلة للحمل، مما يسمح بإعادة الترتيب بسهولة

تعمل وسادات القدم المقاومة للخدش على حماية الأرضيات من التلف

طقم طاولة طعام حديثة من إيكالدو مكون من 3 قطع

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بوفيه قهوة بريك تايم قطعتين

تم تصميم هذه المجموعة المجمعة في المصنع للشركات المزدحمة التي تبحث عن مساحة أنيقة وعملية للموظفين للاستمتاع بإجازاتهم. تم تصميم مجموعة الأثاث هذه من الميلامين التجاري المنصهر حرارياً لتحمل الاستخدام اليومي في البيئات المزدحمة. توفر القطع المجمعة بالكامل وقت العمل الثمين – ما عليك سوى طلبها وتفريغها ووضعها في مكانها والاستمتاع بها.

مواصفات المنتج:

مجموعة مكونة من قطعتين بلون الإسبريسو

تجميع المصنع

هيكل من الميلامين المصهور حراريًا من الدرجة التجارية

يشمل جميع عناصر أثاث البوفيه المعروضة (الأجهزة والملحقات غير متضمنة)

الأبعاد: 39 بوصة عمق × 75 بوصة عرض × 39 بوصة ارتفاع

نوع التركيب: مثبت على الأرض

بوفيه قهوة بريك تايم قطعتين

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طقم طاولة مصقولة مستديرة من فلاش فيرنتشر

تعد مجموعة الطاولات المصفحة المستديرة من Flash Furniture خيارًا أنيقًا ومتماسكًا لرفع مستوى غرفة الاستراحة الخاصة بك بأقل جهد. تتميز الطاولة بطبقة نهائية من خشب الماهوجني بسمك 1.125 بوصة مع قلب من الميلامين عالي التأثير. تأتي اللوحة العلوية ملحومة مسبقًا بالعمود، مما يجعل عملية التجميع سريعة وسهلة باستخدام مسمار واحد فقط. تتميز المقاعد المرتفعة بظهر ومقاعد منجدة بالفينيل، وبطانة إسفنجية سميكة مع رغوة مقاومة للحريق، وإطارات فولاذية مقاس 18.

مواصفات المنتج:

ترقية أنيقة: قم بتحسين المساحة الخاصة بك على الفور باستخدام مجموعة الطاولة والمقعد المتماسكة هذه

مواصفات الطاولة: طبقة نهائية من صفائح الماهوجني المستديرة، وقلب من الميلامين عالي التأثير، وحافة سوداء على شكل حرف T

مواصفات مقعد البار: تنجيد من الفينيل باللون العنابي، وبطانة إسفنجية سميكة بسمك 2.5 بوصة، وإسفنج مقاوم للحريق CAL 117، وإطار فولاذي مقاس 18

سعة الوزن: يمكن أن تتحمل مقاعد البار ما يصل إلى 500 رطل.

القياسات: حجم الطاولة: 30 بوصة عرض × 30 بوصة عمق × 42 بوصة ارتفاع. حجم الكرسي: 17 بوصة عرض × 18 بوصة عمق × 42.25 بوصة ارتفاع. مقاس الظهر: 15 بوصة عرض × 12 بوصة ارتفاع. حجم المقعد: 16.75 بوصة عرض × 16.5 بوصة عمق × 31 بوصة ارتفاع

طقم طاولة مصقولة مستديرة من فلاش فيرنتشر

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بوفيه غرفة استراحة بريك تايم مجموعة 3 قطع

قم بترقية غرفة الاستراحة الخاصة بك مع مجموعة أثاث Breaktime العملية والأنيقة المكونة من 3 قطع. تم تصميم مجموعة أثاث غرفة الاستراحة المجمعة بالكامل والجاهزة للاستخدام لتلبية الاحتياجات المحددة لمكان عمل مزدحم مع الحفاظ على المظهر الاحترافي. تتميز هذه المجموعة ببنيتها المتينة وأدراجها وخزائنها المريحة، مما يجعلها إضافة ترحيبية إلى غرفة الاستراحة أو الصالة الخاصة بك.

مواصفات المنتج:

مصنوع من الميلامين المنصهر حرارياً من الدرجة التجارية لضمان المتانة في المناطق عالية الاستخدام

حواف عالية التأثير تقاوم الصدمات والضربات، مما يضمن مظهرًا مصقولًا يدوم طويلاً

حواف منتهية بالكامل في الأمام والخلف والأسفل لزيادة الأداء الوظيفي

توفر الألواح الخلفية الصلبة الصلابة والشكل المربع تمامًا

تعمل البقع الخلفية سهلة التركيب على محطات الإعداد ومحطات القمامة على منع الانسكابات والفوضى

مفصلات وأجزاء صلبة ذات جودة أوروبية، تتميز بشرائح محمل كروي كاملة الامتداد ومفصلات ناعمة الإغلاق

لا يلزم التجميع

بوفيه غرفة استراحة بريك تايم مجموعة 3 قطع

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مقعد جلوس ناعم تعاوني مرن ربع دائري من Sprogs

يعد مقعد Sprogs 18 ″ Quarter Round Stool خيارًا آخر للجلوس الناعم. تم تصميم هذا المقعد المتين ليتم ترتيبه وتكوينه بسهولة مع القطع الأخرى للعلامة التجارية، مما يسمح لك بإنشاء مساحة مريحة وتعاونية لفريقك.

تم تصميم هذا المقعد بإطار خشبي قوي، ويمكنه دعم ما يصل إلى 300 رطل مع الحفاظ على طبيعته خفيفة الوزن لسهولة الحركة. المقعد الإسفنجي مغطى بالفينيل المقاوم للبقع والتآكل، مما يضمن بقاء المقعد منتعشًا حتى مع الاستخدام الكثيف. مع توفر مجموعة متنوعة من الأشكال وأنواع الأرجل، يمكنك تخصيص غرفة الاستراحة الخاصة بك لتناسب احتياجاتك الفريدة.

مواصفات المنتج:

مقاعد قابلة للتخصيص: يمكنك بسهولة إنشاء ترتيبات متنوعة لتناسب أي بيئة

هيكل متين: إطار خشبي قوي يدعم ما يصل إلى 300 رطل

سهولة الصيانة: رغوة مغطاة بالفينيل مقاومة للبقع والتآكل

تصميم مريح: مقاعد واسعة مع حشوة سميكة لتوفير أقصى درجات الراحة

الأبعاد: 37 بوصة طول × 27 بوصة عرض × 18 بوصة ارتفاع؛ يزن 25 رطلا.

متوفر بألوان متعددة: اختر من بين 9 خيارات نابضة بالحياة لتناسب مساحتك

مجموعة من الأشكال وأنواع الأرجل: قم بتخصيص تكوين الجلوس الخاص بك ليناسب احتياجاتك

مقعد جلوس ناعم تعاوني مرن ربع دائري من Sprogs

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أسئلة وأجوبة (FAQ)

ما هي المواد التي يجب أن أبحث عنها عند شراء أثاث غرفة الاستراحة؟

عند التسوق لشراء أثاث غرفة الاستراحة، أعط الأولوية للمواد المتينة مثل الخشب والصفائح والفينيل. يمكن لهذه المواد أن تتحمل الاستخدام اليومي، وتقاوم البقع والخدوش، كما أنها سهلة التنظيف والصيانة.

بالإضافة إلى ذلك، اختر مواد التنجيد والتشطيبات المصممة للاستخدام التجاري، لأنها عادة ما تكون أكثر متانة ومقاومة للتآكل.

كيف يمكنني تحقيق أقصى استفادة من مساحة الاستراحة المحدودة مع توفير مقاعد مريحة؟

لتحقيق أقصى استفادة من غرفة الاستراحة الصغيرة، اختر الأثاث الموفر للمساحة مثل الطاولات والمقاعد ذات ارتفاع البار، والتي يمكن أن تستوعب عددًا أكبر من الأشخاص في مساحة أصغر. بالإضافة إلى ذلك، فكر في استخدام الطاولات والكراسي المثبتة على الحائط أو القابلة للطي والتي يمكن تخزينها بسهولة عند عدم استخدامها.

أخيرًا، خلق إحساسًا بالانفتاح باستخدام الألوان الفاتحة والمرايا وتصميمات الأثاث البسيطة التي لا تكتظ بالغرفة.

هل هناك أي مجموعات أثاث لغرف الاستراحة مصممة خصيصًا للشركات الصغيرة؟

يقدم العديد من مصنعي الأثاث مجموعات أثاث غرف الاستراحة المصممة للشركات الصغيرة، والتي تتضمن عادةً مجموعة من الطاولات والكراسي وحلول التخزين التي تناسب المساحات الصغيرة. ابحث عن القطع المدمجة ومتعددة الوظائف التي توفر الميزات الضرورية دون أن تشغل مساحة كبيرة.

كيف يمكنني التأكد من أن أثاث غرفة الاستراحة الذي اخترته سهل التنظيف والصيانة؟

عند اختيار أثاث غرفة الاستراحة، قم بإعطاء الأولوية للمواد والتشطيبات التي يسهل تنظيفها، مثل الأقمشة المصفحة والفينيل والأقمشة المقاومة للبقع. بالإضافة إلى ذلك، اختر أثاثًا ذو أسطح ناعمة وطبقات قليلة، مما سيساعد على منع تراكم الأوساخ والحطام.

سيساعد التنظيف والصيانة المنتظمة، مثل مسح الأسطح وتنظيف المفروشات بالمكنسة الكهربائية، في الحفاظ على أثاث غرفة الاستراحة الخاص بك بمظهر جديد وجديد.

ما هي بعض خيارات أثاث غرف الاستراحة الصديقة للبيئة؟

تشتمل خيارات أثاث غرف الاستراحة الصديقة للبيئة على قطع مصنوعة من مواد مستدامة، مثل الخشب المستصلحة أو الخيزران أو البلاستيك المعاد تدويره. بالإضافة إلى ذلك، ابحث عن الشركات المصنعة للأثاث التي تعطي الأولوية للممارسات المسؤولة بيئيًا، مثل استخدام التشطيبات ذات المركبات العضوية المتطايرة المنخفضة والمواد اللاصقة ذات الأساس المائي.

إن اختيار الأثاث الصديق للبيئة لا يفيد البيئة فحسب، بل يوضح أيضًا التزام عملك بالاستدامة.

يعد اختيار أثاث غرفة الاستراحة المثالي لمكتبك خطوة أساسية في خلق بيئة مريحة وعملية لموظفيك. من خلال النظر في عوامل مثل المساحة والتخطيط والتصميم والمتانة، يمكنك تحويل غرفة الاستراحة الخاصة بك إلى مساحة يمكن للموظفين فيها الاسترخاء وإعادة شحن طاقتهم والتعاون. مع الأثاث المناسب، ستصبح غرفة الاستراحة الخاصة بك واحة عزيزة داخل مكان العمل، مما يعزز الإنتاجية والرفاهية العامة.

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