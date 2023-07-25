ستساعدك المقالة التالية: أحتاج إلى المال لدفع الإيجار غدًا – أفضل 8 خيارات للتجربة

بحاجة الى المال للايجار غدا؟ إذا كان الأمر كذلك ، فأنت لست وحدك.

وفقًا لـ CNBC ، يتخلف ما يصل إلى 6 ملايين شخص ، أي ما يقرب من 15 ٪ من الأسر الأمريكية ، عن سداد الإيجارات.

يمكن أن يحدث هذا لأسباب عديدة ، ويمكن أن تظهر حالات الطوارئ أو أحداث الحياة التي تجعل المال ضيقًا لفترة من الوقت.

لذا ، ماذا يمكنك أن تفعل عندما يحين موعد الإيجار وليس لديك ما يكفي في البنك لتسديد دفعة؟

في هذا المنشور ، أغطي بعض الخيارات الموثوقة للحصول على أموال سريعة يمكنك استخدامها إذا كنت بحاجة إلى المال لدفع الإيجار غدًا.

أفضل الخيارات إذا كنت بحاجة إلى المال لدفع الإيجار غدًا

إذا تأخرت في الإيجار أو لم يكن لديك المال لتسديد دفعة ، فقد يكون هذا وقتًا مرهقًا بشكل طبيعي.

ومع ذلك ، فإن هذه الأنواع من المواقف لا تختفي عادة بين ليلة وضحاها. هذا هو السبب في أنه من المهم أن تكون استباقيًا وأن ترى ما يمكنك فعله لتحقيق ذلك.

يمكن أن يساعدك وجود بعض الأعمال الجانبية ونصائح توفير المال في مجموعة الأدوات الخاصة بك في هذا الموقف بالضبط. لذا ، دعونا نلقي نظرة على ما يجب القيام به عندما تحتاج إلى المال لدفع الإيجار غدًا.

1. تحدث مع مالك العقار

إذا لم يكن لديك مبلغ إيجار وكان أول الشهر يقترب بسرعة ، فمن الجيد إلقاء نظرة على عقد الإيجار الخاص بك والبدء في التحدث مع مالك العقار حول الخيارات.

تحتوي العديد من عقود الإيجار على فترة دفع لمدة يومين ، مما قد يمنحك مزيدًا من الوقت.

وإذا كانت لديك علاقة جيدة مع مالك العقار ودفعت الإيجار في الوقت المحدد في الماضي ، فقد يمنحك تمديدًا.

يمكنك حتى التحدث إلى مالك العقار حول سداد دفعة جزئية إذا كان لديك بعض من أموال الإيجار ليوم غد ولكن لم يكن لديك المبلغ بالكامل.

من الحكمة أيضًا فهم حقوق المستأجر ومسؤولياتك. يمكنك أن تقرأ عن القوانين المحلية الخاصة بك لمدفوعات الإيجار المتأخرة على موقع LegalFAQ.org.

2. بيع الأشياء مقابل النقد السريع

من أسرع الطرق للحصول على أموال للإيجار غدًا بيع الأشياء نقدًا.

هذا أيضًا سهل للغاية إذا كنت تعيش في بلدة أو مدينة كبيرة حيث يمكنك العثور على مشترين في أسواق البيع المحلية مثل Facebook سوق أو كريغزلست.

أما بالنسبة لما يمكنك بيعه مقابل إيجار ، فلديك الكثير من الخيارات مثل:

تطبيقات البيع المحلية هي أفضل رهان لك إذا كنت بحاجة إلى أموال للإيجار غدًا لأنه يمكنك العثور على مشترٍ قريب منك يدفع نقدًا.

Facebook من المحتمل أن يكون Marketplace هو أفضل رهان لك نظرًا لعدد الأشخاص الذين يستخدمون الموقع

يمكنك أيضًا محاولة رهن الأشياء مقابل النقود ، خاصة إذا كنت تبيع سلعًا عالية القيمة مثل الذهب أو المجوهرات أو التحف.

أخيرًا ، يمكنك أيضًا بيع المرآب لمحاولة كسب المال للإيجار في فترة زمنية قصيرة.

ربحت عائلتي مؤخرًا 500 دولار في يومين من خلال بيع الألعاب والملابس والأشياء الأخرى التي لم نعد نستخدمها. فقط حاول بيع المرآب في عطلة نهاية الأسبوع حتى تحصل على أكبر عدد ممكن من الزوار.

3. ابحث عن برامج مساعدة المستأجر

إذا كنت بحاجة إلى المال لدفع الإيجار ، فقد تكون هناك برامج مساعدة للمستأجرين يمكن أن تساعدك!

لدى العديد من الدول والولايات القضائية خيارات المساعدة في الإيجار لمساعدة الأفراد المحتاجين بشدة. يمكنك قراءة كل شيء عن الإرشادات وكيفية التقديم المحتمل إذا كنت مؤهلاً.

من المحتمل أن تجد المساعدة في الإيجار من منظمات المجتمع المحلي والجمعيات الخيرية في منطقتك. وإذا كنت في الولايات المتحدة ، فيمكنك الاتصال بالرقم 211 لطلب المساعدة في الإيجار.

أخيرًا ، يمكنك أيضًا البحث عن خيارات المساعدة في الإيجار من خلال التحالف الوطني للإسكان المنخفض الدخل.

الحصول على هذا النوع من الدعم المجتمعي يمكن أن يحدث فرقًا عندما لا تستطيع دفع الإيجار. وإذا تمكنت من الحصول على قسط من الراحة ، فيمكنك أن تجد موطئ قدم للبقاء على رأس مدفوعات الإيجار والفواتير المستقبلية.

4. كسب المال مع Gig Economy Apps

إذا كنت بحاجة إلى المال لدفع الإيجار غدًا ، فإن إحدى الطرق التي يمكنك من خلالها كسب المال السريع هي استخدام تطبيقات gig المختلفة.

لديك أيضًا الكثير من الخيارات. على سبيل المثال ، يمكنك استخدام التطبيقات التي تدفع مقابل القيادة والتوصيل مثل DoorDash أو Uber Eats.

تتيح لك كلا الحركتين العمل وقتما تشاء ، لذا فهي مرنة. ويمكنك التوصيل عبر الدراجة أو السيارة أو السكوتر.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك صرف أرباحك اليومية مقابل رسوم رمزية باستخدام أي من الأزواج ، وهو أمر مفيد لكسب المال عند اقتراب الإيجار. لقطة من أرباح سائق DoorDash من سائق واحد.

وظائف مثل DoorDash و Uber Eats هي مجرد مثال واحد. يمكنك أيضًا تجربة أنواع أخرى من وظائف الحفلة مثل:

تدفع بعض هذه العربات أسبوعيًا ، لذلك قد يكون الأمر صعبًا بعض الشيء إذا كنت بحاجة إلى المال لدفع الإيجار غدًا. لكن وظائف مثل Instacart لديها أيضًا خيار الدفع السريع الذي يمكنك استخدامه للحصول على أجر في نفس اليوم.

ابدأ في جني الأموال مع DoorDash!

5. اقترض المال

إذا كنت لا تزال تتساءل عن كيفية الحصول على المال لدفع الإيجار غدًا ، فإن أحد الخيارات التي يمكنك التفكير فيها هو اقتراض الأموال.

لديك أيضًا عدد غير قليل من الخيارات التي يمكنك تجربتها ، بما في ذلك:

طلب المساعدة من عائلتك

اقتراض المال من شركة مثل زيبي لون

طلب المساعدة من بعض الأصدقاء المقربين

باستخدام تطبيقات مثل اكسب و ديف ، أو ألبرت للحصول على النقد مبكرًا من شيك الراتب القادم

و ، أو للحصول على النقد مبكرًا من شيك الراتب القادم البحث عن الجمعيات الخيرية المحلية التي قد تكون قادرة على المساعدة في مدفوعات الإيجار

عليك أن تقرر ما إذا كنت مرتاحًا لأي من هذه الخيارات ، لذا فكر جيدًا. واقرأ دائمًا أي شروط وأحكام إذا قررت اقتراض المال.

يمكنك أيضًا التفكير في التحدث مع شخص ما في البنك أو أحد المتخصصين الماليين إذا كنت تريد نصيحة بشأن وضعك المحدد.

6. قم بمهام غريبة مقابل المال

إذا كنت مفيدًا بشكل خاص وكنت على استعداد للعمل ، فهناك طريقة أخرى لكسب المال للإيجار غدًا وهي القيام بوظائف أزعج محلية مقابل المال.

مرة أخرى ، تمتلك الأسواق مثل Craigslist الكثير من العربات النقدية التي يمكنك أن تجدها مثل:

إزالة البريد غير المهم

جرف الثلج

تنسيق حدائق

نقل المساعدة

تلوين

غسل النوافذ

مثال على عرض رأيته في Craigslist لإزالة الملفات غير المرغوب فيها.

إذا كان لديك شاحنة بضائع أو شاحنة صغيرة ، فمن المحتمل أن تتمكن من جني أموال كبيرة من خلال نقل العربات أو إزالة القمامة ، لذا ترقب هذه الأنواع من الفرص.

لديّ أصدقاء غالبًا ما يتم تسريحهم من العمل خلال أشهر الشتاء الباردة عندما لا يتمكنون من العمل في الهواء الطلق. إنهم يراقبون هذه الوظائف ويكسبون نقودًا بسرعة لمساعدة الأشخاص على الحركة والعمل بأمان في الأحداث وفرص اللحظة الأخيرة الأخرى.

إذا لم تنجح وظائف Craigslist من أجلك ، فيمكنك أيضًا تجربة تطبيقات مثل Gigwalk أو Premise. تدفع لك هذه التطبيقات مبالغ صغيرة من المال لإكمال مهام مثل التقاط صور للمتاجر ووظائف التسوق الخفي المختلفة.

أخيرًا ، يمكنك استخدام مواقع الوظائف الفردية مثل TaskRabbit لكسب المال للإيجار. تتيح لك هذه المنصة تقديم مجموعة من الخدمات للأشخاص في مجتمعك ، مثل تجميع الأثاث والمساعدة في التنظيف.

7. إيجاد وكالة عمل مؤقتة

قد تكون إحدى الوكالات المؤقتة قادرة على مساعدتك في كسب المال لدفع الإيجار. ويمكن أن يكون هذا أيضًا طريقة جيدة لكسب نقود إضافية حتى تتقدم قليلاً بمجرد تعويض الإيجار.

تعمل وكالات Temp مع مجموعة متنوعة من الصناعات للعثور على موظفين بسرعة. يمكنهم مساعدتك في العثور على وظيفة بدوام جزئي أو حتى عمل مؤقت بدوام كامل في وقت قصير.

إذا فشل هذا المسار ، فيمكنك أيضًا تجربة تطبيق مثل Wonolo. هذا هو في الأساس نفس مفهوم وكالة مؤقتة ، ويربط ونولو العمال بمجموعة متنوعة من الوظائف ذات الأجر في نفس اليوم.

وكالات Temp هي أفضل مكان للبدء لأن تطبيقات مثل Wonolo يمكن أن تستغرق بضعة أيام لتبدأ بها. لكن كلا الخيارين هما طريقتان فعالتان للعثور على وظيفة جديدة بسرعة.

8. كسب المال من بيع الخدمات

فكرة أخيرة يمكنك استخدامها إذا كنت بحاجة إلى المال لدفع الإيجار غدًا هي كسب المال من بيع الخدمات للناس.

أفعل ذلك عن طريق بيع مهاراتي عبر الإنترنت ككاتب مستقل. ولكن هناك الكثير من الخدمات الشخصية التي يمكنك بيعها عبر الإنترنت مثل:

مجالسة الأطفال

حضانة الحيوانات الأليفة

تشغيل إراند

ساحة العمل

تنظيف

طبخ

مساعدة المساعد الظاهري

من غير المحتمل أن تحصل على أموال للإيجار غدًا بهذه الأنواع من العربات فقط. لكن يمكن أن تتحول إلى صخب جانبي لائق تستخدمه لزيادة دخلك الشهري الإجمالي حتى لا يكون المال ضيقاً.

نصائح لكسب المال عندما يحين موعد الإيجار غدًا

عندما تحاول جمع الأموال للإيجار ، فإن اتخاذ الإجراءات بسرعة أمر أساسي. هذا لأنك تريد التخلص من أي مشكلات محتملة قبل أن تصبح أكبر.

فيما يلي بعض النصائح السريعة لكسب المال عندما يحين موعد الإيجار:

يتواصل : دائمًا ما يكون التحدث مع المالك فكرة جيدة إذا كنت ستتأخر في دفع الإيجار.

: دائمًا ما يكون التحدث مع المالك فكرة جيدة إذا كنت ستتأخر في دفع الإيجار. ابحث عن خياراتك : إذا كنت لا تزال تعاني من نقص الإيجار ، فقد حان الوقت للبحث في الخيارات المتاحة أمامك. تحقق من عقد الإيجار الخاص بك واطلع على ما يقوله عن المدفوعات المتأخرة وتحدث بصراحة مع المالك حول الخيارات.

: إذا كنت لا تزال تعاني من نقص الإيجار ، فقد حان الوقت للبحث في الخيارات المتاحة أمامك. تحقق من عقد الإيجار الخاص بك واطلع على ما يقوله عن المدفوعات المتأخرة وتحدث بصراحة مع المالك حول الخيارات. ابحث عن طرق لتقليص النفقات: بالإضافة إلى كسب المال ، فإن إيجاد طرق جديدة لتوفير المال يمكن أن يساعد أيضًا. على سبيل المثال ، يمكن أن يساعدك استخدام تطبيقات مثل Fetch Rewards و Shopkick في خفض تكاليف البقالة. ضع ميزانية شهرية معًا وابحث عن الخدمات أو النفقات التي يمكنك تقليلها أو إيقافها ، حتى ولو لفترة محدودة.

إذا كان الحصول على إيجار يمثل صراعًا منتظمًا ، فهناك أيضًا أشياء يمكنك القيام بها لخفض تكاليف السكن في المستقبل.

سواء كنت تبحث عن مكان أقل تكلفة للعيش فيه ، أو تجد رفيقًا في الغرفة أو اثنين أو تنتقل للعيش مع الأصدقاء أو العائلة لتوفير المال ، فهناك الكثير من الخيارات المختلفة التي يجب مراعاتها.

قراءة إضافية – كيفية ربح 1000 دولار في 24 ساعة.

افكار اخيرة

آمل أن يساعدك هذا الدليل إذا كنت بحاجة إلى المال لدفع الإيجار غدًا وتبحث عن بعض الحلول الفعالة.

لقد اتخذت بالفعل الخطوة الأولى نحو تحقيق هدفك من خلال البحث في خياراتك. الآن ، ابدأ في اتخاذ إجراء من خلال التحدث إلى المالك والعمل على جمع الأموال المستحقة.

وتذكر: يمكنك دائمًا التحدث مع متخصص مالي إذا كنت بحاجة إلى مشورة محددة.

حظا سعيدا!

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