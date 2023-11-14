ستساعدك المقالة التالية: أخطاء يجب تجنبها في YouTube تصميم الصور المصغرة

هل تعرف أن 90% من الأفضل أداءً YouTube تحتوي مقاطع الفيديو على صور مصغرة مخصصة؟ إنه مثل غلاف الكتاب:

تجذب الصور المصغرة الانتباه وتجذب المشاهدات وتساعد المشاهدين على اختيار الفيديو الخاص بك من بين الآخرين.

نظرًا للوقت والجهود التي تبذلها في تنظيم محتوى الفيديو الخاص بك وتحسينه، سيكون من المزعج بشكل مضاعف فقدان المشاهدات والتصنيفات بسبب “أغلفة الكتب” الخاطئة. الملقب ب فقير YouTube تصميم الصور المصغرة، توافق؟

في هذه التدوينة سنتحدث عن دور YouTube الصور المصغرة في نجاح تسويق الفيديو الخاص بك. وستحصل أيضًا على نصائح حول تخصيصها، بما في ذلك الأخطاء التي يجب تجنبها YouTube تصميم الصور المصغرة.

ما هو YouTube ظفري؟

أ YouTube الصورة المصغرة هي صورة يراها المستخدم عند معاينة قائمة مقاطع الفيديو على قناتك أو في نتائج البحث. هدفها هو جذب المشاهدين المحتملين، وحثهم على رؤية المزيد.

نحن نسميها “الصورة المصغرة” لأنها تعمل كنسخة أصغر من الصورة الكاملة التي يمكن للمشاهد رؤيتها أثناء تصفح عدد من الصور الرقمية.

YouTube تعمل الصور المصغرة على جعل المستخدمين يرغبون في مشاهدة مقطع فيديو، وتزويدهم بفكرة عما سيشاهدونه فيه، وتقديمك كمحترف.

إذا لم تقم بإنشاء وتحميل صورة مصغرة للفيديو الخاص بك، YouTube سيتم اختيار لقطة منها بشكل عشوائي ووضعها كغلاف فيديو. في كثير من الأحيان، تبدو هذه اللقطات غير جذابة أو حتى محرجة:

أنها لا توفر أي سياق للمستخدم.

إنهم يضيعون في العشرات أو حتى المئات من الصور المصغرة الساطعة والممتعة والجذابة.

إنهم لا يمثلونك كخبير في نظر YouTube المستخدمين. حتى لو كنت واحدًا منهم، فلن يعرف المستخدمون ذلك: الملف الشخصي الشاحب والتصميم غير المعبر سيبعدهم عن اختيار مقاطع الفيديو الخاصة بك ومشاهدتها.

بالتأكيد، يمكنك اختيار صورة مصغرة من الخيارات YouTube يعطي. ولكن، بقدر ما تفهم، فهذا ليس خيارًا لصانعي الفيديو والمسوقين الراغبين في بناء الوعي بالعلامة التجارية والثقة والولاء لجمهورهم المستهدف.

من خلال تصميم احترافي YouTube الصورة المصغرة، يمكنك بناء السمعة وتحسين العلامة التجارية لقناتك وجذب الزوار لمشاهدة المحتوى الخاص بك.

7 أخطاء عليك تجنبها في YouTube تصميم الصور المصغرة

هذا أمر جيد ورائع، ولكن كيفية تصميم صور مصغرة مخصصة لموقعك YouTube مقاطع الفيديو بحيث تفيد سمعة علامتك التجارية وتصنيفاتها؟ كيف تستخدم هذه الأداة كفرصة للتميز من بين العديد من مقاطع الفيديو حول نفس الموضوع؟

هنا تذهب صفات الخير YouTube ظفري:

ملفتة للنظر نقل موضوع الفيديو سهل القراءة تمثيل هوية علامتك التجارية: الألوان والشعار ونبرة الصوت وما إلى ذلك. إظهار الوجه الجذاب للشخص، عندما يكون ذلك ممكنًا الأمثل لأي جهاز

المثال أعلاه يحتوي على كل هذه العناصر. تنقل الصورة الواحدة الكثير من المعلومات للمشاهدين ليقرروا ما إذا كان هذا الفيديو مناسبًا لهم أم لا.

لجعل مقاطع الفيديو الخاصة بك تعمل بهذه الطريقة، تأكد من عدم ارتكاب الأخطاء الأكثر شيوعًا عند تصميم الصور المصغرة لمقاطع الفيديو الخاصة بك. فيما يلي سبعة أخطاء يجب تجنبها، بالإضافة إلى نصائح حول تخصيص النجوم YouTube صور مصغرة لقناتك.

1) حجم خاطئ

بينما تبدو الصور المصغرة صغيرة الحجم YouTube نتائج البحث، يرجى تذكر أنه يمكن أيضًا تضمين مقاطع فيديو. من الخطأ جعل الصور المصغرة صغيرة جدًا: من الأفضل تصميم صورة كبيرة يمكن تصغيرها بدلاً من استخدام صورة صغيرة والتضحية بالجودة عندما تحتاج إلى تكبيرها.

الحجم المثالي ل YouTube تكون أبعاد الصور المصغرة 1280 × 720 بكسل وبحد أدنى لعرض 640 بكسل. إلى جانب الحجم، ضع في اعتبارك النسبة وحجم الملف ونوع الملف للصورة المصغرة. وفيما يلي كافة التفاصيل:

عند تصميم صورة مصغرة ل YouTube مقاطع الفيديو، تذكر ذلك كثير من الناس سيشاهدونه من أجهزتهم المحمولة ذات الشاشات الصغيرة. تأكد من تحسين جميع العناصر وفقًا لذلك: الصور الواضحة والنص القصير والتصميم البسيط سيساعد هنا.

المزيد عن ذلك أدناه.

2) ضعف نسبة تباين الألوان

الصورة التي تستخدمها كخلفية للصورة المصغرة تجذب الانتباه وتكون بمثابة لوحة لوضع النص والعناصر الأخرى فيها. لذلك، من المهم جدًا تصميم كل شيء من أجل سهولة الاستخدام والمشاركة بشكل أفضل. ناهيك عن الحقيقة YouTube تعمل الصور المصغرة أيضًا كعرض تقديمي مرئي لعلامتك التجارية، مما يساعد المستخدمين على التعرف على المحتوى الخاص بك وتمييزه عن المنافسين.

على استعداد للتميز، يستمر بعض مستخدمي YouTube في ارتكاب نفس الخطأ:

يقومون بملء الصور المصغرة بالعديد من العناصر ذات الخطوط والألوان والتباين المختلفة. إنه أمر مرهق للزوار، لذلك يتجاهلون مثل هذه مقاطع الفيديو ويذهبون إلى قنوات أخرى.

نصيحة: يستخدم لا يزيد عن ثلاثة ألوان في تصميم الصور المصغرة الخاصة بك. يحتفظ العقل البشري بثلاثة – العناصر والألوان والخطوط – بشكل أفضل، لذا فإن ثلاثة متغيرات كحد أقصى هي طريقة أكيدة لإبقاء الصورة المصغرة بسيطة ولكن قوية.

على سبيل المثال، يمكن أن يكون هناك عدة ظلال من لون علامتك التجارية. مثلما يفعل نيل باتل مع اللون البرتقالي:

خطأ آخر هنا سيكون تباين الألوان السيئ.

لماذا تعتقد أن الناس يكرهون كل تلك المحتويات ذات اللون الأحمر على الأزرق أو المحتوى النصي الموجود على صور الخلفية الخام؟ تبدو خرقاء ويصعب قراءتها، مما يحبط المستخدمين بشكل كبير!

عند تصميم صورك المصغرة، تأكد دائمًا من تباين النص بشكل جيد مع الخلفية. خذ بعين الاعتبار الألوان عالية التباين، مع نسبة تباين ألوان لا تقل عن 5:1.

من الممارسات الجيدة اختيار ألوان فاتحة وهادئة للخلفيات: فهي تجعل من السهل على الزائرين رؤية الصور المصغرة وقراءتها على أجهزة مختلفة.

وهذا ما مدرسة الدخل يفعل مع الصور المصغرة الخاصة بهم:

3) لا يوجد سياق

YouTube تعمل الصور المصغرة على جذب المستخدمين بفضل التصور القوي. إن الإحصائيات القديمة حول معظم الأشخاص هي كائنات مرئية تدرك الصور أسرع 60 ألف مرة من النص الذي لا يزال يعمل: الصورة عالية الجودة، ذات الصلة بسياق الفيديو الخاص بك، تعمل كنسخة تجريبية لما يحصل عليه المستخدمون بعد المشاهدة.

إنها أيضًا فرصتك، كعلامة تجارية، لبناء الثقة ومجتمع من المتابعين المخلصين. لذا، من الخطأ الكبير إنشاء صور مصغرة عامة بدون سياق، مثل هذه الصورة:

هل يمكنك تخمين المحتوى الموجود داخل هذا الفيديو؟

أود أن أقول إنه برنامج تعليمي يحتوي على نصائح حول كيفية الكتابة بشكل أفضل، نظرًا لأنني حصلت على هذه النتيجة عند البحث عن “كيفية كتابة كتاب” على YouTube. ومع ذلك، فهي قائمة الموسيقى الآلية لإلهام الكتّاب، وهي ليست ذات صلة بما توقعته.

لذا يرجى التأكد من أن الصورة المصغرة توفر السياق وتساعد المستخدمين على فهم ما سيجدونه بالداخل إذا قرروا مشاهدة الفيديو الخاص بك.

أفضل طريقة لتقديم السياق هي تضمين نص العنوان ذي الصلة في الصورة المصغرة. يقودنا إلى ما يلي YouTube خطأ في تصميم الصور المصغرة:

4) لا يوجد نص عنوان أو خط نص خاطئ

إن الصورة عالية الجودة وذات الصلة مهمة، لكنها لا تزال غير قادرة على إيصال الرسالة بأكملها. قد يكون لدى شخصين ارتباطان متعارضان عند النظر إلى نفس الصورة، وسيكون من الخطأ تركهما دون مزيد من الوصف.

لكي يفهم المستخدمون الغرض الدقيق من الفيديو الخاص بك، قم دائمًا بإضافة نص عنوان إليه YouTube الصور المصغرة.

تأكد من أنها قصيرة وذات صلة بمحتوى الفيديو الخاص بك وبحد أدنى ربط الكلمات فيه. أضف الأفعال النشطة والصفات الوصفية إلى عنوانك لتحفيز المستخدمين على النقر والمشاهدة. يمكنك أيضًا إضفاء طابع جريء على عنوانك لمزيد من الرؤية والمشاركة.

تجنب الخطوط العادية التي يستخدمها معظم مستخدمي YouTube الآخرين. فكر في شيء فريد ومثير للإعجاب، شيء من شأنه أن ينقل الحالة المزاجية لرسالتك ويثير المشاعر المقابلة لدى المشاهدين.

ال سيكولوجية الخطوط يمكن أن تساعد هنا:

شيء اخر:

حافظ على اتساق نصوص العناوين. استخدم نفس الخط والألوان لجميع الصور المصغرة لمقاطع الفيديو على قناتك.

5) لا توجد هوية العلامة التجارية في YouTube الصور المصغرة

كيف سيتعرف المستخدمون على مقاطع الفيديو الخاصة بك من بين الكثير من الآخرين في YouTube نتائج البحث؟ ما الذي يجعلك مميزًا ويساعد الأهداف على تمييز علامتك التجارية عن غيرها؟

إنه أسلوب يعكسك أنت وعملك. تحتاج إلى وضع علامة تجارية على الصور المصغرة وفقًا لهويتك حتى يتمكن المتابعين من “التقاط” مقاطع الفيديو الخاصة بك في لمحة.

لذلك، فكر في نفس الألوان والخطوط والرسومات التي تستخدمها في قنوات التسويق الأخرى: موقع الويب الخاص بك، وحسابات الوسائط الاجتماعية، والصفحة المقصودة، وما إلى ذلك. YouTube يجب أن تتطابق الصور المصغرة مع علامتك التجارية بشكل مثالي.

كما يفعل بريان دين:

ماذا لدينا هنا؟

اللون الأخضر الذي نعرفه جميعًا Backlinko

الشعار

الاتساق في العناوين: الخط، الألوان، أسلوب الكتابة

تفاصيل رسومية صغيرة في زاوية كل صورة مصغرة كمعرف إضافي لموضوع برايان وموضوع الفيديو

بريان نفسه كشخص وراء العلامة التجارية

بالحديث عن الأشخاص بالمناسبة:

إذا كنت تروج لعلامة تجارية شخصية أو كان لديك وجه خلفها، فسيكون من الجيد تضمين صورة للوجه في صورة مصغرة. لن يساعد هذا المستخدمين في التعرف على مقاطع الفيديو الخاصة بك بشكل أسرع فحسب، بل سيبني أيضًا اتصالاً أقوى مع المشاهدين.

إنها ليست سوى علم النفس البشري مرة أخرى:

تثبت الدراسات أن الصور ذات الوجوه هي الدافع 38% المزيد من المشاركة. يحدث ذلك بسبب لا يمكننا تجاهل نظرة العينوبالتالي يتفاعل بشكل لا شعوري مع الصورة التي يوجد بها أشخاص. ولهذا السبب يوصي المسوقون بإظهار الأشخاص وراء المنتجات بدلاً من عرض المنتج نفسه.

ليس من المستغرب أن يقوم معظم مدوني الفيديو بالتصميم YouTube الصور المصغرة مع صورهم. يعتبر موضع النظر في الصورة، والأسهم، والإشارة بإصبعك من الأدوات الأخرى لإثارة الفضول وجذب الانتباه إلى عنصر معين في الصورة المصغرة:

6) كليكبيت

كن صادقًا ودقيقًا مع YouTube الصور المصغرة. سيؤدي اصطياد النقرات وتضليل المستخدمين إلى الإضرار بسمعة علامتك التجارية وتصنيفاتها:

سيغادر الزوار قناتك، ويرون محتوى غير ذي صلة سوف ينمو معدل الارتداد ستكون إشارة ل YouTube لإيقاف عرض مقاطع الفيديو الخاصة بك في نتائج البحث بسبب عدم صلتها بالموضوع

فيما يلي مثال على عنوان Clickbait:

نعم، إنه مشرق وملفت للنظر، لكن ليس له أي علاقة بمحتوى الفيديو الموجود خلفه. هل يمكنك أن تتخيل أن أحد مستخدمي YouTube سيتحدث عن إنشاء صور مصغرة جيدة هنا؟

تأكد من أن الصورة المصغرة توفر سياقًا يفيد أداء الفيديو الخاص بك، ولا يضره. فكر في الأمر كإعلان تشويقي ولكن لا تكشف الكثير لتعزيز فضول المستخدمين. ليس من الصعب القيام بذلك، ولكن عندما تكون في شك، يمكنك دائمًا القيام بذلك توظيف مطورين متخصصين أو المصممين للحصول على المزيد من المساعدة الاحترافية في تصميم الصور المصغرة.

7) عدم الاتساق

لك YouTube تحتاج القناة إلى أسلوب ثابت يعكس شخصيتك وعملك. يخدم الاتساق في تصميم الصور المصغرة الوعي بعلامتك التجارية ويثبتك كمحترف يهتم بالمحتوى الخاص بك وجمهورك.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يساعد المشاهدين على فهم مفهوم مقاطع الفيديو الخاصة بك، وتصور شخصية علامتك التجارية، والحصول على نبرة صوتك.

الاتساق في YouTube تصميم الصور المصغرة يعني استخدام نفس التخطيطات وأنظمة الألوان والخطوط والأشياء الأخرى ذات الصلة لعرض صورة علامتك التجارية. باختصار، حاول تجنب أي شيء مثل هذا:

والتركيز على تصميم شيء مثل هذا بدلاً من ذلك:

نصيحة: إذا كنت تنشئ سلسلة من مقاطع الفيديو حول نفس الموضوع، فيمكنك تصميم مجموعة من الصور المصغرة المخصصة بحيث يسهل على المستخدمين التعرف عليها من الآخرين.

لتوفير الوقت في تصميم صورة مصغرة جديدة في كل مرة تحصل فيها على مقطع فيديو لمشاركته، فكر في: البرامج المقابلة:

أدوات التصميم الجرافيكي و YouTube يتيح لك صانع الصور المصغرة اختيار قالب العلامة التجارية، وضبط الألوان والخطوط، وتغيير الخلفيات، وإضافة جميع العناصر لعرض متسق لعلامتك التجارية على YouTube.

قصة طويلة قصيرة

الآن بعد أن عرفت أهم الأخطاء التي يرتكبها مدونو الفيديو والمسوقون YouTube تصميم الصور المصغرة، دعونا نلخص بعض النصائح العملية لتجنبها:

كن متسقًا مع تصميم الصورة المصغرة الخاص بك. تذكر هوية علامتك التجارية لتنعكس في الصورة المصغرة. لا تحشو الصور المصغرة بالكثير من الألوان والخطوط والرسومات والعناصر الأخرى: اختر خطًا واحدًا للعناوين، واستخدم ما يصل إلى ثلاثة ألوان، وتذكر نسبة تباين الألوان لسهولة الاستخدام بشكل أفضل. قم دائمًا بإضافة نص عنوان وسياق إلى الصورة المصغرة الخاصة بك؛ تجنب Clickbait. النظر في الحجم المثالي ل YouTube الصور المصغرة والتمسك بها.

YouTube يعد تصميم الصور المصغرة أمرًا بالغ الأهمية لترويج العلامة التجارية لقناتك وجذب الجمهور. من خلال تحسين الصور المصغرة لمقاطع الفيديو الشخصية أو التسويقية الخاصة بك وفقًا لذلك، يمكنك التأثير على ظهورها وتصنيفاتها YouTube نتائج البحث.