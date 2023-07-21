ستساعدك المقالة التالية: أخيرًا ، طرح Chrome ميزة أمان جديدة للتصفح المتخفي على Android

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أخيرًا ، طرح Chrome ميزة أمان جديدة للتصفح المتخفي على Android

أعلن Chrome أخيرًا عن إطلاق ميزة Fingerprint لعلامات تبويب التصفح المتخفي ، خاصة لمستخدمي Android ، وقد تم توقع هذه الميزة في العام الماضي ، وأعلنت Google الآن أنها تطلق الميزة لمستخدمي Android ، وسوف يطلبونها الآن إدخال بصمات أصابعهم من أجل الوصول إلى وضع التصفح المتخفي في Chrome.

تم إطلاق الميزة بالفعل في Chrome لنظام التشغيل iOS في عام 2021 ومتطلباتها البسيطة هي أن تقوم الآن “بإلغاء تأمين” وضع التصفح المتخفي عن طريق إدخال بصمة إصبعك ، وإلا فلن تتمكن من الوصول إلى وضع التصفح المتخفي للكروم. هناك أيضًا خيار “مشاهدة علامات التبويب الأخرى” في وضع التصفح المتخفي على شاشة البداية ، بالإضافة إلى قائمة كاملة يمكنك استخدامها لإغلاق جميع علامات التبويب الخاصة أو فتح الإعدادات. سيؤدي إغلاق الكروم بالقوة إلى إزالة جميع الصفحات التي تم فتحها في وضع التصفح المتخفي ، والذي يظل كما كان من قبل.

أعلنت Google أن هذه الميزة قد تم طرحها لمستخدمي Android كجزء من “يوم خصوصية البيانات” ، ولكنها ليست متاحة على نطاق واسع حتى الآن. علاوة على ذلك ، يعمل الكروم على توسيع توصيات فحص السلامة والتذكيرات التي أصبحت الآن أكثر تخصيصًا. ستشمل المحتوى الذي قمت بمشاركته مسبقًا على مواقع الويب وستتمكن من العثور على عناصر التحكم لإلغاء الأذونات الممنوحة وحماية خصوصيتك ، كل ذلك في مكان واحد.

القول بأن الباقي فيما يتعلق بمطالبات Chrome بتحديث تطبيقك إلى أحدث إصدار ، وقدرته على تحليل الإضافات الضارة بما في ذلك كلمات المرور المخترقة ستظل كما هي ، وستعمل كما كانت من قبل.

لذلك في المستقبل القريب ، سيطلب منك Chrome إدخال بصمات أصابعك للوصول إلى وضع التصفح المتخفي لمستخدمي Android أيضًا. ستظل تعمل على إزالة علامات تبويب التصفح المتخفي التي تم فتحها سابقًا ، تمامًا كما كان من قبل ، ولكن يجب أن تعلم أن هذه ميزة اختيارية ويمكنك اختيار قفل علامات تبويب التصفح المتخفي حتى لا تغلق عليك عند إغلاق Chrome بشكل عرضي معتقدًا أنك ستتمكن من العودة إلى علامات التبويب متى فتحت وضع التصفح المتخفي في Chrome مرة أخرى.

هذه ميزة اختيارية ويمكن تمكينها من إعدادات chrome ، فسيتعين عليك فتح إعدادات chrome ثم الانتقال إلى الخصوصية والأمان من هناك ، ثم تبديل الخيار الذي يقول ، “قفل علامات تبويب التصفح المتخفي عند مغادرة الكروم”. بعد الانتهاء من تمكين هذا الخيار ، يمكنك ترك الكروم أثناء وضع التصفح المتخفي وسيحتفظ الكروم بعلامات التبويب ولن يتخلص منها بسبب هذه الميزة.

يمكن أن تكون الميزة الجديدة سهلة الاستخدام عندما تمنح شخصًا ما هاتفك وأنت قد أغلقت الكروم مؤقتًا ولكنك أيضًا قمت بتمكين الميزة الاختيارية لقفل علامات تبويب التصفح المتخفي كلما تركت الكروم ، الميزة الأخيرة للحفاظ على أمان بياناتك هي الميزة المضافة حديثًا من Google نظرًا لأن الكروم سيطلب منك الآن بصمة إصبعك قبل أن يعرض chrome جميع البيانات إلى شخص آخر ولا تريد أن يراها أي شخص آخر.

عزز Chrome بشكل أساسي الأمان لمستخدمي Android عن طريق إضافة جدار آخر قبل الوصول إلى علامات تبويب وضع التصفح المتخفي.