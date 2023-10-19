ستساعدك المقالة التالية: أداة بحث الكلمات الرئيسية Wordze

كلمة، الملقب بملك الكلمات الرئيسية، هو البحث عن الكلمه الرئيسيه ومجموعة أدوات حجم البحث التي تسمح لمستخدميها بالتعمق في تحديد الكلمات الرئيسية لتسويق البحث وحملات تحسين محرك البحث، لما يقوله Wordze بتكلفة أقل من منافسيهم.

انهيار البحث عن الكلمه الرئيسيه في اتجاهات البحث اليومية والشهرية والأسبوعية واستخدام تقنية WordRank المعلقة ببراءة الاختراع، والتي تساعد المستخدمين على التخطيط المسبق لحملات ربط تحسين محركات البحث (SEO)، هما خدمتان تشعر Wordze أنها تميزهما عن حزمة البحث عن الكلمات الرئيسية.

تبحث أداة البحث التنافسية WordRank في أعلى المواقع تصنيفًا لمصطلحات محددة ثم تحلل العمر وإجمالي الروابط وتصنيف الصفحات والروابط الشهرية الواردة إلى كل موقع.

يوصي البرنامج بعد ذلك بمواقع السلطة لجذب الروابط منها، والتوزيع الجغرافي لزوار المواقع المصنفة حسب المصطلحات وبيانات الارتباط الأخرى مثل روابط .gov و.edu، لمساعدة المسوقين في التخطيط لحملة بناء الروابط الخاصة بهم.

بالتأكيد، لا يكون لقص عدد الروابط عادةً أكبر تأثير على التصنيف العام، ولكن ممزوجًا بالقدرة على الحكم على كمية الروابط التي يجذبها الموقع شهريًا مما يمنح فهمًا أفضل لترتيب المنافسة.

فيما يلي مثال لتقرير عن “قروض الطلاب منخفضة الفائدة”

يقدم Wordze عضوية تجريبية ليوم واحد مقابل 7.95 دولارًا وعضوية شهرية مقابل 35 دولارًا شهريًا. عضوية Wordze الشهرية يشمل: