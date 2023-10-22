ستساعدك المقالة التالية: أداة Google BigDaddy والأشخاص الكبار في البحث

أداة Google BigDaddy والأشخاص الكبار في البحث

من المتوقع أن تقوم Google بطرح تحديث BigDaddy في وقت ما قريبًا وتقوم بتشغيله حاليًا في بعض مراكز بيانات البحث الخاصة بها. قام توني هيل بوضع أداة BigDaddy Watch على tony-hill.net/bigdaddywatch والتي تتيح للمستخدمين مقارنة نتائج Google في BigDaddy DataCenters.

نأمل من خلال الاحتفاظ بعلامات تبويب للنتائج المتغيرة في BigDaddy DataCenters أن يتمكن مالكو الموقع ومُحسنو محركات البحث (SEO) من الاستعداد للتحديث قبل أن يتم صفعهم وإخبارهم بـ “Who’s Your Daddy” بواسطة Google.

لقد أجريت للتو بحثًا عن “BigDaddy” على Google وكانت النتيجة الأولى BigDaddy.com، موقع ملابس الرجل الكبير والطويل. بعد أن تساءلت عن عدد الإحالات التي يحصلون عليها لعمليات البحث في BigDaddy، قررت التحقق من الموقع. يبدو أن لديهم مجموعة من القمصان المشابهة لعلامة Big Dog التجارية.

نظرًا لكوني الأب الكبير وعمري 6’5 250 (114 كجم)، فأنا في منتصف الطريق أميل إلى شراء أحد قمصانهم لارتدائها في مؤتمر استراتيجيات محرك البحث التالي الذي أحضره. ثم مرة أخرى، ربما لا.

بالنسبة لك أيها الآباء الكبار الموجودون في عالم البحث (وأنت تعرف من أنت)، قد تجد ذلك ملهمًا جيريمي زاودني لقد فقد 55 رطلاً من وزنه خلال العام الماضي، الأمر الذي ربما يكون قد زاد من أداء طائرته الشراعية. من المفترض أن ينشر جيريمي سره قريبًا (في الواقع في الذكرى السنوية الأولى لاتباعه نظامًا غذائيًا في الرابع من فبراير) ولكن كان عليه الاهتمام ببعض الأمور الشخصية.