ستساعدك المقالة التالية: أدت النقرات الآلية وحركة المرور المزيفة إلى خسائر تقدر بنحو 35 مليار دولار للمعلنين

انقر فوق الاحتيال ليس شيئا جديدا.

لسنوات، تم تنفيذ هذه الممارسة كوسيلة للتحايل على النظام وامتصاص الأموال من المعلنين عبر الإنترنت.

أصبحت هذه الممارسة متطورة بشكل متزايد سنة بعد سنة. دراسة قام بها جامعة بالتيمور وتشير التقديرات إلى أن هذا النوع من الاحتيال كلف حوالي 35 مليار دولار في عام 2020 وحده.

سأتحدث في هذه المقالة عن كيفية عمل روبوتات النقر وحركة المرور هذه، والأنواع الرئيسية وكيف يمكن للمسوقين تقليل الأضرار.

ما هي عمليات الاحتيال PPC؟

في نظام الدفع بالنقرة (PPC)، يدفع المعلنون مقابل كل نقرة على حملاتهم الإعلانية.

يمكن لهؤلاء المعلنين عرض منتجاتهم وخدماتهم على مواقع الويب المختلفة من خلال شبكة عرض إعلانات Google، وشبكات Youtube الاجتماعية، ووضع موقع الويب الخاص بهم في أعلى المواضع في SERP، من بين طرق أخرى.

يتمثل التحدي الرئيسي في ذلك في أن نظام الدفع لكل نقرة هذا يتم التهرب منه إلى حد كبير وتشير التقديرات إلى أن المستخدمين المزيفين يمكنهم حساب ما يصل إلى 40% من حركة المرور على الإنترنت.

انه مخيف!

ولكن دعونا نفهم الآن ما هي الأسباب الرئيسية لهذا الاحتيال:

الناشر والاحتيال التابعة لها

هذا النوع من الاحتيال شائع جدًا. وفيه، يتحايل المدونون والشركات التابعة على النظام عن طريق توليد نقرات خاطئة على الإعلانات الموجودة على مواقعهم.

المنطق هو هذا:

يقوم مالك المدونة بالتسجيل في Google Adsense ويطلق عدة مساحات على موقعه على الويب حتى يتمكن المعلنون من عرض منتجاتهم وخدماتهم. مقابل كل نقرة يتم إجراؤها على لافتات الإعلانات، سيحصلون على 68% من المبلغ الذي يدفعه المعلن مقابل تلك النقرة.

ولهذا الغرض، تستخدم الروبوتات التي تتظاهر بأنها أشخاص حقيقيين ينقرون على هذه الإعلانات، أو تستأجر أشخاصًا لإجراء هذه النقرات على أساس متكرر.

الاحتيال من قبل المنافسين

بشكل غير أخلاقي، يهدف هذا النوع من الاحتيال إلى زيادة الإنفاق الإعلاني لمنافسك (خاصة على شبكة البحث) من خلال جعله يخسر أكبر قدر ممكن من المال. وهذا يضر بأداء إعلاناتك ومدى ملاءمتها.

انتقام

كما هو الحال مع عمليات الاحتيال التي يقوم بها المنافسون، يمكن أن يقوم شخص ما بالنقر على إعلاناتك بشكل انتقامي لاستنزاف ميزانيتك. يمكن أن يكون موظفًا سابقًا، أو شريكًا سابقًا، أو عميلاً غير راضٍ، من بين احتمالات أخرى.

أهم مصادر النقرات المزيفة

الروبوتات

روبوت النقر هو برنامج مبرمج للنقر على الروابط من مواقع الويب المختلفة. في الآونة الأخيرة، أصبحت متطورة جدًا من خلال تقليد الإجراءات المختلفة التي قد يقوم بها المستخدم الحقيقي، مثل: حركات الماوس، وتغير الوقت بين النقرات، وغيرها.

الهدف النهائي هو توليد أكبر قدر ممكن من النقرات للأسباب المذكورة سابقًا في هذه المقالة.

انقر فوق المزارع

سواء كان من الممكن إعدادها تلقائيًا أو بأيدي بشرية، يتم توظيف مزارع النقرات لتوليد نقرات على روابط محددة.

عادةً ما يكون لديهم شبكة من الأشخاص الذين يقومون بالنقر أو اتخاذ إجراءات محددة، وفي المقابل، يحصلون على أموال مقابل القيام بذلك.

وهي لا تقتصر على الإعلانات، حيث تقوم العديد من الشركات بتوظيفها لزيادة التفاعل والمتابعين على شبكة التواصل الاجتماعي، ومشاهدة مقاطع الفيديو عليها YouTube أو موقع ويب آخر، أو التعليق على المنشورات، من بين إجراءات أخرى.

الروبوتات

بفضل البنية القوية للغاية، يستخدم المجرمون الآلاف من عناوين IP والنطاقات والروبوتات التلقائية لإنشاء شبكة احتيال إعلانية. أشهرها كان Methbot، الذي تتكون بنيته التحتية من أكثر من 500000 عنوان IP و6000 نطاق وأكثر من 250000 عنوان URL. يحتوي كل منها على إعلان فيديو ويستخدم أشكالًا مختلفة من أسماء النطاقات الشهيرة لخداع المستخدمين.

تشير التقديرات إلى أن ميثبوت حصل على ما بين 3 و 5 ملايين دولار يوميا!

كيف تحمي إعلاناتك من الاحتيال PPC؟

أستطيع أن أقول بالفعل أنه ليس من الممكن تجنب هذه المشكلة تماما، ولكن هناك طرق لتقليل خسائرك.

فيما يلي الطرق الرئيسية للقيام بذلك:

مصائد الجذب: من خلاله، تستخدم خوادم الإعلانات إعلانات مزيفة كطعم لكشف الروبوت وكشفه، مما يتسبب في حظر عنوان IP.

قائمة الاستبعاد: يعد وجود قائمة استبعاد خيارًا رائعًا لمنع النقرات الخاطئة على إعلاناتك. يمكنك إضافة عناوين IP ومواقع الويب ومعرفات الأجهزة التي تعتبر مشبوهة.

الاستهداف: استهدف إعلاناتك لاستبعاد المناطق الجغرافية الشائعة التي تولد نقرات خاطئة بشكل منتظم.

تحليل المؤشر: يمكن أن تكون التغييرات الجذرية جدًا في مؤشرات إعلانك علامة حمراء بالنسبة لك. كن متشككًا عندما تحدد سلوكيات مثل: الزيادة المفاجئة في معدلات النقر إلى الظهور، والارتفاع الكبير في عدد الزيارات، وزيادة معدلات الارتداد، ومدة البقاء أقل من المعتاد، من بين حالات أخرى.

خاتمة

كما قلت في بداية المقال، انقر فوق الاحتيال ليس بالأمر الجديد. على الرغم من زيادة القيود المفروضة من جانب Google ومنصات الإعلانات الأخرى، فقد طور المجرمون طرقهم في الاحتيال على الأنظمة.

في الوقت الحاضر، وبسبب سياسات الخصوصية، تواجه Google العديد من القيود التكنولوجية لاكتشاف ما يأتي فعليًا من المتصفح أو لا.

ولكن شيء واحد مؤكد. بغض النظر عن حجم ميزانيتك أو السوق، فنحن جميعًا عرضة لهذا النوع من الاحتيال.

والأمر متروك للمعلنين ليكونوا على دراية بهذه المشكلة، ويراقبوا مؤشراتهم، ويتخذوا التدابير اللازمة التي تكون في متناول أيديهم ويكلفون Google والمنصات الأخرى بتطوير ومنع هذا النوع من السلوك عبر الإنترنت.

بالإضافة إلى ذلك، من المهم للغاية الاستثمار في الشركات التي لا تقتصر على مجرد استخدام الاستراتيجيات المدفوعة في أعمالها.

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