ستساعدك المقالة التالية: أدوات جديدة لتسويق البيانات الصحفية

أدوات جديدة لتسويق البيانات الصحفية

لقد أتيحت لي الفرصة مؤخرًا للتحدث مع ديفيد ماكينيس، مؤسس خدمة توزيع البيانات الصحفية، PRWebحيث أعلن عن بعض الخدمات الجديدة المثيرة للاهتمام.

لمدة 5 سنوات تقريبًا، ركزت PRWeb على أن تصبح نموذجًا رائدًا لتوزيع النشرات الصحفية المباشرة للمستهلك على الويب. ترسل خدمات PRWeb حوالي 1000 بيان صحفي يوميًا. وكجزء من جهودهم المستمرة لجلب المزيد من الوظائف إلى الخدمة، تم تعيين مدير محتوى Web 2.0 جديد وتم تنفيذ العديد من الخدمات الجديدة.

تم إطلاق موقع 301url.com في ديسمبر 2005. وهو يختلف عن خدمات تقصير عناوين URL الأخرى لأنه يعيد التوجيه بشكل دائم. يساعد على تجنب كسر عناوين URL. جيد لوضع الإشارات المرجعية عن طريق تسهيل تذكر عناوين URL. مجاني أيضًا.

تم إطلاق موقع PRWebPhotowire.com في يناير 2006. وهو يسمح لك بتحميل صورة عالية الدقة مجانًا. مفيد جدًا لمجموعات الوسائط عبر الإنترنت التي تستخدم الوسائط المطبوعة للإشارة إلى المديرين التنفيذيين للشركة أو المنتجات للمقالات. على غرار APphotowire الذي يتقاضى 900 دولار. يمكن أيضًا تضمين بيانات البيان الصحفي في ملف الصورة، والذي يمكن قراءته بواسطة محركات البحث عن الصور وقواعد بيانات الوسائط. ويمكن أيضًا أن تلتقطها بعض عناكب محركات البحث. أفضل جزء، أنه مجاني. انظر بيان صحفي على PRWeb Photowire.

آر إس إس باد.كوم – طريقة لإنشاء خلاصات RSS بدون مدونة. يكون هذا مفيدًا عندما لا ترغب في إنشاء مدونة، ولكنك ترغب في توفير إمكانية الاشتراك للمستخدمين في عنوان URL للحصول على التحديثات.

تم تمكين Trackbacks مع البيانات الصحفية. يتم تمكين عمليات التتبع بشكل افتراضي، ولكن يمكن تغييرها للإشراف على جميع عمليات التتبع أو إيقاف تشغيلها. تنشئ عمليات التتبع حافزًا للمدونات للارتباط ببيان صحفي، لأنها إذا فعلت ذلك، فإنها تنشئ رابط إرجاع. قام PRWeb بتمكين عناصر التحكم في تتبع البريد العشوائي وتم تمكين الوظيفة لخدمة PRWeb Photowire أيضًا.

وعلق ماكينيس قائلاً إن مثل هذه الأداة تتيح إجراء المزيد من المحادثات داخل مجتمع الويب وتتوافق مع مكانة PRWeb باعتبارها شركة توزيع النشرات الصحفية للويب 2.0.

PRWebPodcast.com – (تم إطلاقها هذا الأسبوع) تم إطلاق منصة جديدة للبث الصوتي في PRWeb يوم الاثنين. سوف تصبح البيانات الصحفية بقيمة 200 دولار مؤهلة الآن للحصول على بودكاست مجاني من PRWeb. يمكن طلب البودكاست عند طلب البيان الصحفي من خلال الأدوات المتقدمة داخل حساب PRWeb.com. تتم جدولة المكالمة وسيقوم أحد القائمين على المقابلة في PRWeb بإجراء مناقشة مدتها 5-7 دقائق حول موضوع البيان الصحفي. ويمكن أيضا تقديم الأسئلة المقترحة.

بعد التسجيل، ستقوم PRWeb بإنتاجه في بودكاست صوتي احترافي. يمكن للعملاء أيضًا استخدام مُحاورهم الخاص والتسجيل على منصة PRWeb. بالنسبة للنشرات الصحفية التي تستوفي الحد الأدنى من متطلبات 200 دولار والتي تستفيد من تسجيل البودكاست، سيكون هناك موجز RSS ورابط موجز للبودكاست متضمنين مع الإصدار.

أيضًا لدعم ملفات podcast، قامت PRWeb بتشغيل “فبراير هو شهر البودكاست PRWebعرض ترويجي حيث سيختارون ما يصل إلى 5 إصدارات يوميًا تعلن عن بودكاست وترقيتها إلى مستوى 200 دولار مجانًا.

على الرغم من أن PRWeb معروفة ومستخدمة جيدًا، إلا أن العديد من الشركات لا تستفيد من تنوع الخدمات المتاحة. على سبيل المثال، يقدم كل بيان صحفي، بغض النظر عن مستوى المساهمة، موجز RSS. من الأفضل لمواقع الويب التي ليس لديها مدونة تعمل على أرشفة بياناتها الصحفية أن تضيف موجز RSS للنشرة الصحفية لـ PRWeb إلى مواقع الويب الخاصة بها في شكل علامة اكتشاف تلقائي. وبهذه الطريقة، يمكن للمتصفحات التي تدعم RSS مثل Firefox وSafari لأجهزة Mac اكتشاف الموجز. كما يسمح بتقديم الموقع إلى أدلة تغذية RSS ومحركات البحث، على الرغم من أن الموقع لا يحتوي على مدونة.

مع إضافة لوحة RSS وإعادة التوجيه 301 ودعم التتبع وخدمة البث الصوتي، توفر PRWeb الآن للمسوقين عبر الإنترنت مجموعة جديدة تمامًا من الأدوات للترويج عبر الإنترنت.

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لي أودن هو رئيس التسويق عبر الإنترنت TopRank وخبير في تحسين البحث والتسويق. وقد نقلت عنه أخبار الولايات المتحدة والتقرير العالمي والإيكونوميست ومجلة الأعمال عن تحسين محركات البحث. وهو المالك/المحرر مدونة التسويق عبر الإنترنت ويكتب أيضًا عن تحسين محركات البحث وتسويق المدونات والعلاقات العامة عبر الإنترنت لـ AllBusiness وBusiness Blog Consulting وLockergnome.