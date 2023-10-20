ستساعدك المقالة التالية: أدوات مشرفي المواقع من Google – محول ملفات الاستعلامات والارتباطات

قام كارستن كومبروفسكي، وهو كاتب عمود في مجلة محرك البحث، بتطوير أداة قد يجدها بعض مشرفي المواقع مفيدة. يقوم بتحويل ملفات .CSV التي يمكن تنزيلها من Google Webmaster Central إلى ملفات مخصصة أكثر نظافة يمكن استخدامها مع الأدوات والبرامج الأخرى.

التقيت كارستن في استراتيجيات محرك البحث سان خوسيه وعلمت أنه و فاتورة “براجادوتشيو” سلاوسكي كنا نعمل معًا لإعادة كتابة إدخال ويكيبيديا تحسين محرك البحث.

شاركت أنا وبيل وكارستن وديف زولز في وجبة غداء ممتازة لا تاكوريا في سان خوسيه (وهو ما أوصي به بشدة) وكنت على اتصال به منذ ذلك الحين.

شرح كارستن أداة تحويل الملفات الخاصة به اليوم في منشوره الخاص بـ SEJ أدوات وأدوات مشرفي المواقع الجديدة من Google لتلك الأدوات الجديدة، لكنني اعتقدت أنه من المناسب إنشاء منشور يركز بشكل أساسي على الأداة التي طورها وكيف يجدها بعض مشرفي المواقع مفيدة. استمتع 🙂

أدوات مشرفي المواقع من Google – محول ملفات الاستعلامات والارتباطات

قد يرغب بعض الأشخاص في استخدام الملف لشيء آخر، مثل استيراده إلى تطبيق برمجي لأغراض إحصائية. قد يدعم هذا التطبيق أو لا يدعم تنسيق CSV النظيف. ليس من غير المعتاد أن لا تدعم بعض التطبيقات مؤهل النص بشكل صحيح على سبيل المثال. قد تتطلب التطبيقات الأخرى خلاصات تستخدم محددًا مختلفًا للأعمدة (الحقول) والصفوف (السجلات). يمكن لأداة تحويل ملفات Query and Link Stats القيام بذلك نيابةً عنك.

تدعم الأدوات المحددات المختلفة ومؤهلات النص. وإليك التفاصيل (إذا كنت تعتقد أنني فاتني واحدة، اسمحوا لي أن أعرف)

محددات الصفوف المدعومة (السجلات) Linefeed/lf (يونيكس/افتراضي) char(10)

* النقل العودة وLinefeed/crlf

(دوس /windows) شار (13) وشار (10)

* عودة النقل/كر (شار (13)

* علامة التبويب (شار (9)

* فاصلة منقوطة (؛)

* الفاصلة (،)

* شريط/أنبوب عمودي (|)

* التلدة (~)

محددات الأعمدة المدعومة (الحقول) الفاصلة (CSV/الافتراضي) (،)

* علامة التبويب شار (9)

* فاصلة منقوطة (؛)

* شريط/أنبوب عمودي (|)

* التلدة (~)

مؤهلات النص المدعومة اقتباس مزدوج (افتراضي) (‘)

* غير متاح (لا يوجد)

* ..أي حرف ASCII واحد