ستساعدك المقالة التالية: أدوات وإرشادات تدقيق المحتوى

المحتوى لا يزال هو الملك. هذه حقيقة لا مفر منها من بين عدد لا يحصى من التغييرات في متطلبات تحسين محركات البحث. أنت بحاجة إلى محتوى رائع لتصنيف المشاهدين وجذبهم إلى موقع الويب الخاص بك.

ما هو أكثر من ذلك. تحتاج أيضًا إلى محتوى رائع لتحويل هؤلاء الزوار إلى عملاء يدفعون. الطريقة التي تساعدك في الحصول على محتوى رائع هي إجراء تدقيق لمحتوى تحسين محركات البحث (SEO). هناك بعض الأدوات الرائعة لتدقيق موقع الويب، وستساعدك في تحديد ما إذا كان المحتوى الموجود لديك بالفعل يؤدي وظيفته نيابةً عنك.

أدوات تدقيق مواقع الويب هذه ميسورة التكلفة، ويمكنك العثور على الكثير منها من خلال بحث بسيط على الإنترنت. الحيلة هي العثور على الخيار المناسب لمحتوى موقع الويب الخاص بك والغرض منه.

ما هو تدقيق المحتوى؟

إذا كنت تعرف ما هو التدقيق المالي، فهذا يعني أن لديك فكرة جيدة عن ماهية تدقيق المحتوى وما يفعله. تمامًا كما تقوم بمراجعة دفاتر أي شركة معينة لمعرفة صحتها المالية، فإن تدقيق المحتوى يراجع محتوى موقع الويب الخاص بك لمعرفة ما إذا كان سليمًا ويعمل كما ينبغي.

قد يتم إجراء تدقيق المحتوى في كثير من الأحيان أكثر من التدقيق المالي، حيث يحتاج مالكو مواقع الويب إلى البقاء مطلعين على صحة موقع الويب الخاص بهم ومحتواه. يمكنك القول أن تدقيق المحتوى هو نفس إجراء تحليل محتوى تحسين محركات البحث (SEO).

كلتا المهمتين لهما نفس الغرض. إنهم ينظرون إلى محتوى موقع الويب الخاص بك ويرون مدى فعاليته. ما تبحث عنه عند إجراء عمليات التدقيق هذه هو ما يلي:

حركة مرور المحتوى (المنخفضة سيئة)

حركة المرور العضوية

التصنيف وتدهور المحتوى

فقدان سرعة الارتباط

معدلات الارتداد ترتفع

انخفاض التحويلات المنسوبة إلى المحتوى

هذه ليست سوى بعض جوانب موقع الويب والتسويق عبر الإنترنت التي يمكنك فحصها عند إجراء تدقيق للمحتوى. يمكنك توسيع هدف التدقيق والتركيز على التأكد من تغطية جميع جوانب تحسين محركات البحث للتأكد من أن أداء موقع الويب الخاص بك يصل إلى 100%.

فقط تأكد من وضع أهداف واضحة للتدقيق، حتى لا تضيع وقتك.

فوائد التدقيق الشامل للمحتوى

إن إجراء عمليات تدقيق مخزون موقع الويب له فوائد كثيرة، على سبيل المثال لا الحصر

يوفر البيانات الحالية التي توفر نظرة ثاقبة لأداء المحتوى الخاص بك، وتساعدك على اتخاذ قرارات أفضل وأكثر استنارة. يحدد المحتوى أو صفحات الويب ذات الأداء الضعيف ويساعدك على تحديد ما يجب فعله بصفحات الويب أو المحتوى تلك يمنحك فكرة عن المحتوى الأفضل أداءً والذي يمكنك تحويله إلى مواد تسويقية يوفر نظرة ثاقبة لزوار موقع الويب الخاص بك وما يعجبهم وما لا يعجبهم يجعل صيانة المحتوى أسهل

لكن هذه ليست الفوائد الوحيدة التي يمكنك الحصول عليها من استخدام أدوات تدقيق المحتوى الجيدة. من خلال إجراء تدقيق شامل لمحتوى موقع الويب، يمكنك معرفة سبب فرض أي عقوبة على محرك البحث.

بالإضافة إلى ذلك، تعرف على الأسباب التي تجعل المحتوى الخاص بك لا يعمل بشكل جيد. وأخيرًا وليس آخرًا، يُظهر التدقيق الجيد لموقع الويب جميع نقاط القوة والضعف في المحتوى الحالي الخاص بك واستراتيجيتك. يساعدك هذا على التخطيط للمستقبل وإعادة توجيه استراتيجية المحتوى الخاصة بك إذا لزم الأمر.

الصورة من تصوير بريت جوردان على أونسبلاش

تدقيق محتوى موقع الويب والمخزون – 6 خطوات

كما هو الحال مع معظم العمليات، فإن إجراء تدقيق SEO للمحتوى هو عملية خطوة بخطوة. يتعين عليك اتباع كل خطوة من أجل إنتاج تقرير مثمر يحدد أي وجميع المشكلات المتعلقة بمحتوى موقع الويب الخاص بك.

1. أهداف المحتوى أولاً

يجب عليك مواءمة أهداف المحتوى الخاصة بك مع أهداف شركتك. بمجرد أن تعرف خطة شركتك أو استراتيجيتها وأهدافها المستهدفة، يمكنك إنشاء محتوى أفضل يعكسها.

ستساعدك هذه المعرفة على تحديث استراتيجياتك. ستكون قادرًا على الاستمرار في التركيز على جذب زوار الموقع وتوجيههم نحو التحويل.

2. قم بإنشاء قائمة بأصول المحتوى الخاصة بك

يعد إجراء جرد لأصول موقع الويب الخاص بك هو الخطوة الأولى في إجراء تدقيق المحتوى.

بعد إدراج كافة الصفحات في مكان واحد، يصبح من الأسهل بكثير تحليل أدائها، وتسليط الضوء على المجالات التي يمكن إجراء تحسين فيها، وتحديث كل محتوى بشكل منهجي بمرور الوقت حتى تظل دائمًا مطلعًا على الأمور!

مهما كانت الأداة التي تستخدمها (Screaming Frog أو أي أداة أخرى)، قم بتصدير البيانات إلى جدول بيانات. تأكد من تضمين كافة النقاط ذات الصلة مثل عدد الكلمات؛ وصف التعريف، الكلمات الرئيسية المستهدفة، عدد الصور، وما إلى ذلك. قد تحتاج أيضًا إلى معلومات عن حركة المرور من Google Analytics أيضًا لأننا سنقوم بتحليل كل من المقاييس الفنية لتحسين محركات البحث وتجربة المستخدم في نفس الوقت.

3. تصنيف وتحليل أداء المحتوى الخاص بك

بمجرد حصولك على البيانات الأساسية حول المحتوى، حان الوقت لتصنيفها وتجميعها.

إذا حصلت على فهم واضح للغرض وراء كل جزء من المحتوى على موقع الويب الخاص بك، فيمكنك تحديد أي مشاكل قبل ظهورها. ومن خلال تصنيفها، ستحصل على نظرة عامة حول كيفية أداء المحتوى الخاص بك وتحقيق الأهداف التي حددتها.

هذه هي الخطوة التالية، ويمنحك جدول البيانات نتائج أفضل في لمحة واحدة. يمكنك الآن القيام بذلك بنفسك يدويًا، أو يمكنك شراء أداة تقوم بذلك نيابةً عنك.

جمع البيانات ليس بالأمر السهل. العمل الشاق يستحق كل هذا العناء! سيكون لديك إمكانية الوصول إلى معلومات لا تقدر بثمن من شأنها أن تساعد شركتك على العمل بكفاءة أكبر.

تدقيق المحتوى – أداء المحتوى الكمي

تعتبر مقاييس أداء تحسين محركات البحث (SEO) مهمة للغاية يجب الانتباه إليها.

دعونا قائمة أهمها:

الكلمات الرئيسية الأعلى – الكلمات الرئيسية هي المصطلحات والعبارات التي يحتل موقع الويب مرتبة عالية فيها في صفحات نتائج محرك البحث (SERPs). يكون موقع الويب أكثر صلة بكلمة رئيسية معينة إذا ظهرت في مرتبة أعلى في نتائج SERP لهذا المصطلح. المستخدمون – زوار الموقع مشاهدات الصفحة – يشار إليها أحيانًا باسم مرات ظهور الصفحة، تُستخدم لتمييز كل مرة يصل فيها المستخدم إلى موقع الويب. وبالتالي، سيساهم مستخدم واحد بعدة مشاهدات للصفحة إذا قام بالنقر فوق الصفحة عدة مرات. ضع في اعتبارك أن مشاهدات الصفحة الفريدة هي مقياس متميز يحسب عدد المستخدمين المتميزين الذين يزورون موقع الويب، بغض النظر عن عدد مرات قيامهم بذلك. معدل الارتداد – هذا هو التكرار الذي يغادر به الزوار موقع الويب بعد رؤية صفحة واحدة فقط. على الرغم من عدم وجود إجابة محددة حول معدل الارتداد المناسب، إلا أنه يجب أن تستهدف رقمًا أقل من 50%. متوسط ​​الوقت المستغرق في الصفحة – يصف هذا المؤشر المدة النموذجية التي يقضيها الزائرون في صفحة ويب معينة. قد تشير المدة الأطول إلى أن القراء مهتمون ومتفاعلون مع مادتك. الروابط – يجب أن تأخذ في الاعتبار أي نوع من الروابط الموجودة على صفحتك. تعتمد كيفية تصنيف المحتوى الخاص بك لكلمات رئيسية معينة على مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك الروابط الخلفية والروابط الداخلية والروابط الخارجية. تعرف على الروابط ذات السمعة الطيبة التي تقود الزوار إلى صفحتك.

تدقيق المحتوى – التحليل النوعي

بعد انتهاء عملية تدقيق المحتوى الخاص بك، هناك مقاييس إضافية يجب أخذها في الاعتبار. يستلزم ذلك تقييم المحتوى الخاص بك وفقًا لمعايير مثل:

المراسلة – هل مقالات مدونتك مكتوبة بطريقة تتفق مع صوت علامتك التجارية؟ هل تلبي احتياجات جمهورك المستهدف؟ إذا كان هناك عدم تطابق، فقد تحتاج إلى البدء من جديد ومراجعة شخصيات المستخدم الخاصة بك. الدقة والوضوح – هل معلوماتك مكتوبة بدقة ووضوح؟ ضع في اعتبارك أن Google تعتبر المواد الواضحة والمفيدة والغنية بالمعلومات ذات جودة عالية. تعتبر كتابة النصوص على الويب التي تعمل بشكل موجز ولكنها مقنعة ولا تستخدم كلمات أو عبارات غريبة. قابلية الشاشة – ما مدى سهولة قيام القراء بفحص المحتوى الخاص بك؟ أفضل صديق للكاتب لكسر جدار النص الممل وجعله أكثر جمالية هو النقاط النقطية والقوائم المرقمة والعناوين الفرعية. جودة الكتابة – ما مدى جودة مقالتك من حيث القواعد النحوية وبناء الجملة وعلامات الترقيم؟ يظهر المحتوى المليء بالأخطاء المطبعية على أنه رديء وغير جدير بالثقة وقد يؤدي إلى إبعاد القراء.

4. قم بإنشاء قائمة بمشكلات المحتوى

يمكنك الآن التعمق في تدقيق المحتوى الخاص بك.

الأسئلة الرئيسية للإجابة هنا ستكون

ما هو المحتوى:

مفتقد؛ اداء ضعيف؛ عفا عليها الزمن. الأداء كما هو متوقع أو تجاوز التوقعات؟

تأكد من أنك تعرف الفئة التي تنتمي إليها، واحتفظ بجدول البيانات جميلًا ومنظمًا من خلال الطريقة التي تناسبك. أنت لا تريد القيام بهذا العمل مرة أخرى.

5. إنشاء خطة عمل

الآن بعد أن حصلت على هذه المعلومات المهمة، يمكنك التخطيط للأنشطة التي من شأنها حل مشكلة صفحات الويب ذات المحتوى ودعم صفحات الويب ذات المحتوى المتميز.

ستشمل مسارات العمل هذه ما يلي:

صفحات الويب أو المحتوى المطلوب حذفه،

أي منها لإعادة الكتابة، أو

إعادة الهيكلة، وما إلى ذلك.

وبعد ذلك يمكنك ترتيب هذه الإجراءات وتحديد أولوياتها من أهم الإصلاحات التي يتعين عليك القيام بها إلى الإصلاحات الأقل أهمية.

يجب أن يسمح لك تقرير تدقيق المحتوى الخاص بك بالانتقال من السؤال عن الأخطاء إلى ما سيتم فعله لتحسين صفحات الويب ذات الأداء الضعيف.

6. قم بإجراء تدقيق آخر – لاحقًا

ومع ذلك، لا ينتهي الأمر هنا.

هذه خطوة مهمة عليك القيام بها في الوقت المناسب. أنت بحاجة إلى منح تغييراتك فرصة للعمل، لذلك لا ترغب في إجراء تدقيق المحتوى التسويقي الجديد هذا في الأسبوع المقبل.

قم بتحديد موعد للتدقيق الجديد في المستقبل القريب حتى تتمكن من التحقق لمعرفة ما إذا كانت خطة العمل الخاصة بك ناجحة أم لا. وبعد ذلك، يمكنك في ذلك الوقت اتباع هذه الخطوات مرة أخرى لمحاولة حل المشكلة أو المشكلات.

خطوات إضافية يجب تضمينها في تدقيق مخزون محتوى موقع الويب

التسويق عبر الإنترنت هو عالم تنافسي للغاية. وهذا يعني أنه يجب عليك تنفيذ خطوات التدقيق الضرورية التالية للتأكد من أنك تسير في الاتجاه الصحيح وتتفوق على منافسيك.

يوجد برنامج لتدقيق مواقع الويب سيساعدك على تنفيذ هذه الخطوات الإضافية والتأكد من أنه يمكنك اتخاذ القرار الأكثر استنارة بشأن محتوى موقع الويب الخاص بك.

1. تحليل منافسيك

يساعدك منافسوك في العثور على ما هو ذو قيمة لعميلك المستهدف وكذلك لمحرك بحث Google. بمجرد أن ترى ما يفعلونه، يمكنك إجراء تعديلات صغيرة أو كبيرة على المحتوى الخاص بك واستراتيجية موقع الويب الخاص بك.

2. السلوك أ فجوة المحتوى تحليل

كل ما تفعله هذه الخطوة هو مساعدتك في العثور على الفجوة بين جهودك التسويقية وجهود منافسيك التسويقية. يساعدك هذا التحليل على رؤية المجالات التي يمكن لشركتك وموقعها الإلكتروني تحسينها.

في هذا الوقت، يمكنك طرح نفس الأسئلة التي تحتاج إلى إجابة في تدقيق مخزون محتوى موقع الويب الخاص بك:

ما المحتوى المفقود ما هو المحتوى ضعيف الأداء؟ ما هو المحتوى الذي عفا عليه الزمن

عندما تحصل على إجابات لهذه الأسئلة، يمكنك إجراء التغييرات التي تحتاجها للحصول على ميزة على منافسيك.

نموذج تدقيق المحتوى

ما يفعله قالب تدقيق محتوى الويب هذا هو مساعدتك في التحقق من تحسين محركات البحث على الصفحة. لا يزال هذا الجانب من تحسين محركات البحث (SEO) مهمًا للغاية ويساعدك على جذب المزيد من الزيارات إلى المحتوى الخاص بك ومنتجاتك.

والخبر السار هو أن قالب تدقيق المحتوى سيعمل على مجموعة متنوعة من الصفحات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الصفحة الرئيسية التالية، أو الصفحة المقصودة، أو منشور المدونة، أو حتى صفحة النموذج.

بعد ذلك، سيوفر القالب الأسباب التي تجعل بعض تحسين محركات البحث على الصفحة مهمًا ولماذا يجب أن يكون لديك علامات أساسية تربط صفحات الويب المتشابهة معًا.

القالب عبارة عن عملية أخرى خطوة بخطوة تحدد لك نوع الصفحة التي تقوم بتدقيقها، وعنوان URL لتلك الصفحات، والعلامات الأساسية لكل صفحة، ثم قم بتدوين ملاحظة تتيح لك معرفة الصفحات الموجودة في تسلسل معًا. ويتم كل هذا في أعمدة منفصلة لمساعدتك على البقاء منظمًا.

الخطوة التالية هي استخدام جدول بيانات جرد المحتوى الذي يوفر لك مرجعًا متعمقًا للتدقيق الخاص بك.

6 أدوات لتدقيق المحتوى يجب استخدامها في عام 2023

يحتاج الجميع إلى أدوات تدقيق جيدة لإجراء تدقيق محتوى موقع الويب الخاص بهم. فيما يلي 6 أدوات جرد جيدة من شأنها أن تجعل هذا العمل أسهل بكثير بالنسبة لك:

هذا مكون إضافي مصمم لـ WordPress، وإذا كان موقع الويب الخاص بك موجودًا على هذا النظام الأساسي، فهذا هو المكون الإضافي الذي يجب استخدامه. تساعد ميزاته المضمنة في كتابة المحتوى الخاص بك بالإضافة إلى تحسين موقع الويب باستخدام الكلمات الرئيسية المناسبة. فهو يحل جميع المشاكل الرئيسية بالنسبة لك.

إلى جانب تقديم خيارات مثل تحليل النطاق، وتحليل الصفحة، وتقارير الروابط الخلفية، وتتبع الترتيب، يمكنك رؤية أعلى الصفحات بينك وبين منافسيك.

بهذه الطريقة يمكنك العثور على الكلمات الرئيسية التي يصنفها منافسك، ولكنك لا تستخدمها في ذلك الوقت.

ستساعدك هذه الأداة باهظة الثمن على معرفة صفحات الويب التي تحتاج إلى تحسين. كما أنه يوفر أيضًا محتوى صفحة الويب الذي يعمل بشكل جيد ويساعدك على التركيز على محتوى مماثل لتعزيز جمهورك وتحويلاتك.

وهو متوافق مع تحليلات Google والتي لن تؤدي إلا إلى تحسين تقرير التدقيق الخاص بك.

إحدى أدوات التدقيق القليلة التي لا تكلفك شيئًا. على الرغم من أنها ليست أداة تدقيق رسمية، إلا أنها توفر لك معلومات أساسية حول من يقرأ محتوى موقع الويب الخاص بك ومن أين يتواجدون.

توفر هذه الأداة أيضًا طول المدة التي يقضيها الزائر في موقع الويب الخاص بك وما هي صفحاتك الأكثر شعبية.

إذا كانت شركتك تمتلك حسابًا واحدًا أو أكثر على وسائل التواصل الاجتماعي، فهذه هي الأداة التي يجب استخدامها لتدقيق تلك الحسابات. عندما تبحث عن موضوع ما، سوف تتلقى المقالات الأكثر مشاركة حول هذا الموضوع المحدد.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يساعدك على معرفة مستوى أداء محتوى الوسائط الاجتماعية الخاص بك. إنها أداة بحث رائعة للاستخدام أيضًا.

عندما تحتاج إلى الزحف إلى موقع الويب الخاص بك، تحدد أداة التدقيق هذه الروابط المعطلة وعناوين العلامات السيئة والأوصاف التعريفية الغائبة وعمليات إعادة التوجيه السيئة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدامه لاستراتيجية الارتباط الداخلي، حيث سيقوم بمعظم العمل نيابةً عنك. لكن قوتها تكمن في براعة جمع البيانات.

الوجبات الجاهزة النهائية

إن إجراء تدقيق لمحتوى موقع الويب هو في مصلحتك. يساعدك على العثور على الأخطاء والمشكلات التي قد تؤدي إلى إبعاد زوار موقع الويب الخاص بك. باستخدام أدوات تدقيق موقع الويب المناسبة، يمكنك العثور على مناطق المشكلات هذه وإصلاحها.

وستكون النتيجة النهائية تجربة مستخدم أفضل، وموقع ويب يسهل التنقل فيه بالإضافة إلى العثور على المحتوى الذي يحتاج إلى تحسين أو إزالته. أيضًا، من المفترض أن يساعدك تدقيق تحسين محركات البحث للمحتوى في الحصول على تصنيف أفضل قليلاً من خلال جعل موقع الويب الخاص بك ضمن متطلبات محرك البحث.

قم بشراء برنامج تدقيق موقع الويب المناسب للتأكد من أن موقع الويب الخاص بك يعمل على جميع الأسطوانات ويمنحك ميزة على منافسيك.

الصورة من تصوير مارتن نيوهال على أونسبلاش