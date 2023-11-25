ستساعدك المقالة التالية: أدوات وموارد دعم العملاء الرائدة

يلعب دعم العملاء دورًا كبيرًا في توسيع نطاق عملك خاصةً إذا كان لديك منتج رقمي. كما نعلم جميعًا، يمكن أن تتدهور الأمور بسهولة مع وظائف المنتجات الرقمية التي غالبًا ما تؤدي إلى عدم رضا العملاء. هذا هو بالضبط المكان الذي يتدخل فيه دعم العملاء.

إذا كنت تفكر في إطلاق قسم لدعم العملاء داخل شركتك أو كان لديك قسم بالفعل وتتطلع إلى تحسينه، فنحن على يقين من أنك ستجد هذه الأدوات والموارد مفيدة للغاية!

عمليات دعم العملاء

هناك الكثير مما يحدث في دعم العملاء، لذا من الضروري أن يكون لديك الأدوات المناسبة التي ستتعامل مع العمليات وتديرها، وتحسين العمليات والتأكد من أن كل شيء يسير بسلاسة ولكن أيضًا التأكد من أن عملائك ليسوا في وضع الاستعداد.

أتاريم

نعم، نحن نضع أنفسنا في المقام الأول، ولكن استمع إلينا — Wix هي الأداة المثالية لإدارة العملاء ومؤسستك، كل ذلك في مكان واحد!

بشكل أساسي، سيجد مصممو الويب ومطورو الويب أقصى استفادة من Wix، ولكن بشكل عام، يمكن لأي نوع من الوكالات أو المستقلين توسيع نطاق أعمالهم مع Wix.

مع Wix، سوف تكون قادرًا على التواصل مع العملاء، والحصول على دعم عبر البريد الإلكتروني لعملائك، والحصول على تتبع الوقت المتقدم للغاية والتقارير ذات العلامات التجارية، وإدارة داخلية مذهلة، ونظام التذاكر، تقريبًا كل ما تحتاجه وكالة واحدة لتحسين عملها الوقت لأكبر كفاءة.

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رسالة

على الرغم من أنها ليست شائعة مثل بعض البرامج الأخرى من هذا النوع في القائمة، رسالة هو بالتأكيد أحد أفضل عملاء البريد الإلكتروني الموجودين هناك!

إذا كانت لديك وكالة صغيرة أو فريق صغير من الأشخاص الذين يعملون معك، فقد يكون Missive هو ما تبحث عنه عندما يتعلق الأمر بعملاء البريد الإلكتروني:

انها بسيطة للغاية

يمكن استخدامه كعميل بريد إلكتروني شخصي

يمكن استخدامه كصندوق وارد للفريق/مشترك

يمكنك مشاركة بريدك الإلكتروني الشخصي مع بقية أعضاء الفريق

الدردشة مع الفريق في مواضيع البريد الإلكتروني

…و عدة أشياء أخرى!

تتميز Missive بسهولة الاستخدام للغاية، فهي تحتوي على بعض الميزات المذهلة، كما أنها موثوقة ونحن واثقون من أنك ستحبها أنت وفريقك!

مكتب العمل الجماعي

مكتب من العمل الجماعي هو نظام تذاكر مذهل يسمح لك بإدارة استفسارات العملاء بسهولة.

يعد Desk جيدًا جدًا عندما يتعلق الأمر بتخصيص نظام التذاكر ولكن لديهم أيضًا ميزة مذهلة للاستجابات الآلية. من المؤكد أن القدرة على الرد على استفسارات العملاء الخاصة بك على الفور هو أمر سيقدره عملاؤك كثيرًا.

تشمل الميزات الأخرى ما يلي:

تتبع الوقت

تحديد مستويات الأولوية للتذاكر

وضع العلامات المخصصة

القدرة على دمج Desk to Teamwork CRM

تبدأ أسعارها من 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا للخطط الأساسية.

HubSpot

HubSpot هي منصة معروفة جدًا في عالم برامج CRM، وليس من المستغرب – فهي موجودة في السوق منذ فترة طويلة ويستخدم ملايين المستخدمين منتجاتها.

الحل الخاص بهم لدعم العملاء هو الخدمة Hub وهو أحد الحلول المتعددة المتوفرة لديهم لأغراض مختلفة.

خدمة Hub يسمح لك ب:

إنشاء التذاكر

إنشاء قاعدة معرفية

دردشة مباشرة

الاتصال عبر بروتوكول الإنترنت

إنشاء استجابات تلقائية

إجمالاً، الخدمة Hub يعد HubSpot حلاً برمجيًا جيدًا حقًا إذا كنت تتطلع إلى إطلاق دعم العملاء. لسوء الحظ، إذا كنت تريد دمج إدارة وكالتك مع دعم العملاء، فسيتعين عليك الاشتراك في حل آخر متوفر في عرضهم.

تبدأ الخطة الأساسية بمبلغ 45 دولارًا شهريًا والحد الأدنى لعدد المستخدمين هو 2.

زنديسك

على غرار HubSpot، زنديسك لديها حلول متعددة بما في ذلك برامج دعم العملاء حيث تقدم ميزات متنوعة إذا كنت تتطلع إلى فتح قسم لدعم العملاء في شركتك.

Zendesk for Service هو برنامج جيد جدًا لإدارة علاقات العملاء (CRM) يقدم مجموعة متنوعة من الميزات مثل:

بناء مركز مساعدة متكامل ومنتدى مجتمعي

الروبوتات المشحونة بالذكاء الاصطناعي لتجربة أفضل للعملاء

مساحة عمل الوكيل المبسطة

إنشاء رؤية موحدة للعميل

خيارات التكامل المتعددة

لدى Zendesk for Service نسخة تجريبية مجانية وتبدأ خطتها الأساسية بسعر 19 دولارًا لكل وكيل شهريًا.

دردشة مباشرة

يعد الدعم عبر الدردشة أمرًا يحبه العديد من العملاء أكثر من غيره – حيث يشعر الكثيرون بعدم الارتياح عند التحدث على الهاتف + الأمر الذي يكلف أموالاً، كما أن البريد الإلكتروني بطيء جدًا، لذا فإن دعم الدردشة هو الخيار الأساسي للكثيرين.

دردشة مباشرة هي منصة خدمة العملاء التي تركز فقط على توفير دعم الدردشة للعملاء.

يمكنك دمجها مع أكثر من 200 أداة مختلفة وهناك الكثير من الميزات مثل:

ذروة التسلل للرسائل حيث يمكنك رؤية ما يكتبه عملاؤك قبل أن يرسلوا لك الرسالة

علامات الدردشة

قواعد التوجيه

القدرة على تعيين الدردشة يدويًا أو تلقائيًا للوكيل

الدردشة ودعم ملاحظات العملاء

واشياء أخرى عديدة.

يعد LiveChat بالتأكيد خيارًا رائعًا إذا كنت تتطلع إلى بدء خدمة عملاء أسرع بكثير. تبدأ أسعارها من 19 دولارًا لكل وكيل شهريًا.

أولارك

تمامًا مثل الدردشة المباشرة، أولارك هو برنامج لدعم العملاء قائم على الدردشة، حيث يمكنك تزويد عملائك بدعم فائق السرعة.

لقد كانت شركة Olark موجودة في السوق منذ أكثر من عقد من الزمان ولديها الآلاف من العملاء الراضين لأن خطط التسعير الخاصة بهم سخية جدًا.

كما أن لديهم الكثير من الميزات التي ستعزز جودة دعم العملاء لديك. بعض منهم:

تصميم مربعات دردشة مخصصة لتتناسب مع تصميم علامتك التجارية

أتمتة الرسائل

تقارير الدردشة في الوقت الفعلي لمراقبة حجم الدردشة ورضا العملاء ونشاط الوكيل

تحسين جودة دعم العملاء من خلال الحصول على نظرة ثاقبة للنصوص

إدارة فريق دردشة أكبر

على عكس LiveChat، يقدم Olark الكثير مقابل المال الذي تدفعه مثل سجل الدردشة غير المحدود دون حد زمني، والتخصيص الكامل لأداة الدردشة، واستبيان ما قبل الدردشة، والعديد من الأشياء الأخرى، بينما يقدم LiveChat سجل دردشة مدته 60 يومًا، تخصيص أداة الدردشة الأساسية واستطلاعات ما قبل الدردشة المحدودة.

تبدأ خطة Olark الأساسية بمبلغ 29 دولارًا شهريًا لكل وكيل ويمكنك الوصول إلى جميع ميزاته. كما أنها توفر نسخة تجريبية مجانية.

الوكيل الحي

من المؤكد أن أبسط دعم للدردشة موجود الوكيل الحي ومنذ عام 2006 نجحوا في البقاء على قمة برامج دعم الدردشة.

على الرغم من أنه برنامج سهل الاستخدام للغاية، إلا أن Live Agent يقدم مجموعة متنوعة من الميزات تمامًا مثل منافسيه، ومن الجدير بالذكر ما يلي:

المدمج في إدارة علاقات العملاء

التوجيه التلقائي للدردشة

دعم الهاتف السحابي مع تسجيلات مكالمات غير محدودة

إنشاء قواعد مخصصة والأتمتة

إنشاء ساعات العمل وSLA

تعد خطط تسعير الوكيل المباشر بسيطة، وبالنسبة لخطة Ticket+Chat، سيتعين عليك دفع 29 دولارًا لكل وكيل شهريًا.

هيفير

يعد دعم البريد الإلكتروني أحد أقدم أنواع دعم العملاء ويتم استخدامه حتى يومنا هذا. ومع ذلك، فإن الآلاف من عملاء البريد الإلكتروني المختلفين ومقدمي خدمات البريد الإلكتروني والمنصات المختلفة جعلت دعم البريد الإلكتروني معقدًا بشكل غير ضروري.

هذا هو المكان الذي هيفير يأتي — أول مكتب مساعدة عبر البريد الإلكتروني يعتمد على Gmail في العالم.

تم تصميم Hiver خصيصًا لـ Google Workspace، وهو يسمح لك بالوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني الواردة إلى حساب خدمة العملاء المشترك الخاص بك وتعيينها وتتبعها.

بعض الميزات تشمل:

إرسال التفويضات والعلامات والملاحظات بالبريد الإلكتروني

تنبيهات الاصطدام

قوالب البريد الإلكتروني المختلفة

الأتمتة

SLA وإعداد ساعات العمل

…و أكثر من ذلك بكثير!

يعد Hiver خيارًا رائعًا إذا كنت تريد الالتزام بـ Google Workspace، وتبدأ خطتهم الأساسية بسعر 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا.

HelpScout

HelpScout يعد نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) شائعًا للغاية ويقدم مجموعة متنوعة من الميزات المتعلقة بدعم العملاء، وعلى عكس الحلول الأخرى مثل Zendesk وHubSpot، فإن HelpScout هو النظام الأساسي الشامل.

أنظمتها ليست مليئة بالميزات غير الضرورية، وهي تركز فقط على تزويدك بأدوات سهلة الاستخدام حتى تتمكن من التركيز على عملائك على الفور.

بعض الميزات تشمل:

البريد الوارد المشترك

قاعدة المعرفة

الرسائل والدردشة الحية

التقارير في الوقت الحقيقي

المئات من خيارات التكامل

لسوء الحظ، لا تمتلك HelpScout النظام الذي يمكنك استخدامه مع منصة دعم العملاء لإدارة وكالتك داخليًا، وهو أمر يحبه عملاؤنا عند استخدام Wix.

تبدأ أسعار HelpScout الأساسية بسعر 20 دولارًا لكل مستخدم شهريًا، ولديهم نسخة تجريبية مجانية.

أمام

أمام هو نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) متعدد الاستخدامات للغاية ويحتوي على الكثير من الحلول المختلفة، ولكنه يركز بشكل أساسي على توسيع نطاق دعم العملاء لديك من خلال منتجهم الأساسي.

يناسب Front الفرق الصغيرة وأيضًا الشركات ذات حجم المؤسسة، لذا بغض النظر عن مكان وجود شركتك مع خدمة دعم العملاء، فمن المحتمل أن يكون لدى Front حلاً يناسبك.

ستسمح لك الميزات المختلفة بتحسين سير عملك، ولكن بشكل عام، تتمتع Front بميزات محدودة أكثر قليلاً مقارنة بالميزات الأخرى الموجودة في القائمة:

تعيين ومعالجة رسائل البريد الإلكتروني

عمليات تكامل مختلفة بما في ذلك إدارة علاقات العملاء (CRM) والدعم الصوتي

بناء قواعد مخصصة

الأتمتة وإعداد التقارير

تبسيط الإدارة من خلال الضوابط المركزية

تبدأ خطة التسعير الأمامية بسعر 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، ولكن يجب أن يكون لديك 3 مستخدمين على الأقل وتكون الميزات التي تحصل عليها لهذه الخطة محدودة للغاية.

برنامج TeamViewer

ما نوع الدعم الذي ستقدمه إذا لم تكن قادرًا على تقديم الدعم بشكل مباشر ومباشر للعميل؟ أو لنكون أكثر دقة، على جهاز الكمبيوتر الخاص بالعميل؟

برنامج TeamViewer هي بالتأكيد واحدة من أشهر الحلول لشركات الوصول والتحكم عن بعد في العالم، وكان تأثيرها على صناعة دعم العملاء هائلاً.

بالطبع، يمكن استخدام برنامج TeamViewer لأشياء مختلفة، ولكن عندما يتعلق الأمر بدعم العملاء، والقدرة على التحكم في جهاز الكمبيوتر الخاص بالعميل وحل المشكلة أثناء المكالمة، دون قيام العميل بالخطوات التي تخبرهم بها… الآن هذا هو الدعم!

ومع ذلك، فإن الجانب السلبي لبرنامج TeamViewer هو أن الحل الذي يقدمونه ليس هو الحل الأسهل للفهم وهو أمر مفهوم حيث أن برنامج TeamViewer يشارك في العشرات من الصناعات المختلفة ويبذلون قصارى جهدهم للحفاظ على جودة المنتجات.

الجانب السلبي الآخر المحتمل لامتلاك برنامج TeamViewer هو أن المكالمات من المحتمل أن تستمر لفترة أطول مما ينبغي، وقد تنخفض كفاءة الوكيل لأنه لن يركز فقط على حل المشكلة ولكن أيضًا على الحفاظ على تفاعل العميل.

لهذا السبب لدينا هنا في Wix أداة للتعليقات تلتقط تلقائيًا لقطات الشاشة وتشارك معلومات دقة الشاشة بحيث تحل بشكل أساسي محل الحاجة إلى الاستمرار في إجراء مكالمات طويلة وقضاء ساعات إضافية في الاهتمام بشيء كان من المفترض الاهتمام به في فترة زمنية أقصر بكثير.

إذا قررت أنك تريد تقديم برنامج TeamViewer لعملائك، فضع في اعتبارك أنك قد تحتاج فقط إلى توظيف المزيد من الأشخاص، حيث أن هناك العديد من الأشياء التي يمكن أن تتجه نحو الجنوب في عالم تكنولوجيا المعلومات، والعديد منها لا يمكن حلها مباشرة.

Windows مساعدة سريعة

البديل لبرنامج TeamViewer هو Windows مساعدة سريعة.

إذا كان عملاؤك يستخدمون Windows 10، يمكنك تمكين Windows المساعدة السريعة والتحكم في أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم عن بعد.

مرة أخرى في يوم Windows إكس بي و Windows في 7 أكتوبر، اكتسبت أجهزة سطح المكتب البعيدة شعبية كبيرة، ولكن كان لا بد من تثبيت تطبيقات الطرف الثالث.

الآن، اهتمت Microsoft بهذا الأمر، لذلك كل ما يتطلبه الأمر منك أنت وعملائك هو التثبيت Windows مساعدة سريعة في Windows 10 App Store واستخدم الرمز الذي يقدمه لك العميل.

الاتصال الداخلي وإدارة المشاريع

يدور دعم العملاء حول تقديم خدمة عالية الجودة لعملائك، ومن أجل القيام بذلك، يجب أن يكون نظام إدارة المشروع الداخلي لديك والاتصالات على الفور. من أجل جعل الأمور سلسة قدر الإمكان وتحقيق أقصى استفادة من فريقك، فكر في الحصول على بعض هذه الأدوات

أتاريم

لا يعني ذلك أننا نضع أنفسنا في المقام الأول في كل قطاع، ولكن هذا هو بالضبط ما نهدف إليه جميعًا – الاتصالات الداخلية وإدارة المشاريع.

نحن نؤمن إيمانًا راسخًا أنه من خلال تحسين عملياتك والتواصل بشكل أفضل مع فريقك، ستتحسن كفاءتك (والنتائج في النهاية) بشكل كبير.

ما يجعل Wix مميزًا جدًا بين الآخرين هو أنه في النهاية أداة الكل في واحد حيث لا تحتاج إلى استخدام أدوات متعددة لتتبع المهام، وإدارة المشاريع، والتواصل داخليًا، والتواصل مع الفريق، وتتبع الوقت، وأشياء أخرى كثيرة – أتاريم لديها كل شيء.

لدينا العديد من العملاء الذين وجدوا أن Wix هو الحل الرئيسي لتنفيذ وإكمال المشاريع قبل المواعيد النهائية حيث ساعدتهم Wix في تحسين سير العمل بالكامل في برنامج واحد.

نحن واثقون من قدرتنا على تحسين وكالتك للوصول إلى أقصى إمكاناتها، لذا ابدأ مع Wix الآن!

تثاقل

من المؤكد أن إحدى أشهر برامج التحكم عن بعد التي تستخدمها الشركات اليوم للاتصالات الداخلية هي تثاقل.

في عام 2021، تم بيع Slack إلى Salesforce مقابل مبلغ ضخم قدره 27.7 مليار دولار، لكن وظائفه ولم تتغير أي شيء آخر تقريبًا – فهو لا يزال برنامج اتصال داخلي رائعًا للغاية، وهو مفيد للمطورين حيث يمكن إرسال الرموز والملفات بتنسيق منفصل فهو يتكامل مع مئات البرامج المختلفة ويمكنك تثبيت عدد كبير من التطبيقات لتحسين اتصالاتك.

إن استخدام Slack لإدارة المشاريع ليس شيئًا نوصي به، ولكن إذا كنت تبحث عن أداة منفصلة للتواصل الداخلي، فكن مطمئنًا إلى أن تكامل Slack’s Giphy سيجلب الكثير من الضحك لفريقك!

لدى Slack خطة مجانية ذات سجل دردشة محدود وعمليات تكامل محدودة، ولكن الخطة الأساسية تبدأ بسعر 7 دولارات للشخص الواحد شهريًا.

العمل بروح الفريق الواحد

العمل بروح الفريق الواحد هو نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) ضخم يحتوي على حلول متعددة يمكنك الاختيار من بينها حسب احتياجاتك.

بشكل عام، فهي توفر لك القدرة على دعم عملائك، وكذلك إدارة فريقك.

بعض الميزات تشمل:

خطط إدارة المشاريع الأساسية والمتقدمة

16 التكامل المختلفة

مجال مخصص مع SSL لتحسين الأمان والدعم

الدعم عبر الهاتف والدردشة الحية والبريد الإلكتروني

ادارة الحساب

توجد معظم الميزات في خطط التسعير الأكبر، لكن خطة التسعير الأساسية تبدأ بسعر 12.5 دولارًا شهريًا لكل مستخدم. العمل الجماعي لديه أيضا نسخة مجانية.

تكبير

إذا كنت لا تعرف عن تكبير قبل عام 2020، لا يهم حقًا، لأنك تعرف بالتأكيد ما هو Zoom بفضل الأوبئة.

Zoom هو التطبيق الأمثل لاتصالات الفيديو المستندة إلى السحابة والذي يسمح لك بإعداد مكالمات فيديو عبر الإنترنت ومؤتمرات واجتماعات وحتى محاضرات للطلاب.

أثناء الوباء، اضطرت معظم الشركات إلى التحول إلى اجتماعات الفيديو، واضطرت المدارس إلى عقد الفصول الدراسية عبر الإنترنت. منذ Skype لم يعش Zoom في الواقع المجد كأفضل برنامج اتصالات فيديو، في بحر تطبيقات اتصالات الفيديو غير الموثوقة، أثبت Zoom أنه على مستوى المهمة، ليصبح تطبيق اتصالات الفيديو الرائد في العالم.

يتيح لك Zoom التكامل مع تطبيقات متعددة، وخطتها المجانية أكثر من كافية لمعظم الأشخاص.

ومع ذلك، إذا كنت تدير مؤسسة أكبر حجمًا وتخطط لاستخدام Zoom في قسم دعم العملاء لديك، فإن الخطة الأساسية تبدأ بسعر 13.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم.

قد يكون إنشاء منتدى أو مجموعة مجتمع حول منتجك أفضل دعم للعملاء على الإطلاق لأن العديد من العملاء سيحاولون استكشاف المشكلة وإصلاحها بأنفسهم قبل التواصل معك. فيما يلي بعض حلول منتدى الدعم الجيدة حقًا.

بيبريس

بيبريس هو مكون إضافي للمنتدى لمواقع WordPress.

من بين جميع برامج منتديات الدعم المتوفرة، من العدل أن نقول إن bbPress هو أبسط البرامج.

من المؤكد أنه لا يحتوي على ميزات مثل الميزات الأخرى الموجودة في السوق، ولكن بشكل عام، فهو يحتوي على كل ما تحتاجه لبدء المنتدى.

أفضل شيء عنها؟ إنه مجاني تمامًا!

الحوار

يعد Discourse حلاً رائعًا مفتوح المصدر يمكنك دمجه مع موقع الويب الحالي الخاص بك أو منصة CMS.

أسلوب المنتدى التقليدي هو شيء يمكن للجميع فهمه بسهولة وهذا ما يبدو عليه الخطاب. يجب أن يكون لكل منتدى مشرفون مناسبون، ولكن عندما يتعلق الأمر بالخطاب، يوجد نظام خاص لتصنيف المستخدمين يوفر للأعضاء ذوي الخبرة بعض إمكانيات الإشراف.

لذا، في الأساس، هناك خيار لإدارة منتداك ذاتيًا، وهي ليست فكرة سيئة على الإطلاق، خاصة إذا كان لديك عملاء جذابون للغاية.

يحتوي Discourse على نسخة تجريبية مجانية، وتبدأ الخطة الأساسية بسعر 100 دولار شهريًا.

منتديات الفانيليا

إذا كنت تتطلع إلى تنمية منتدى الدعم الخاص بك إلى عنان السماء والحصول على آلاف المستخدمين النشطين، منتديات الفانيليا قد يكون هذا هو ما تبحث عنه لأنه لا يدعم الحلول ذاتية الاستضافة مفتوحة المصدر فحسب، بل يدعم أيضًا الإصدار المتميز القائم على السحابة.

باستخدامه، يمكنك إنشاء منتديات، ومنتديات متعددة، وقواعد معرفية، وأقسام للأسئلة والأجوبة، وغير ذلك الكثير

إلى جانب حلول المنتديات والمجتمعات المتنوعة، تقدم Vanilla Forums حلول مكتب المساعدة إذا كنت تريد الحصول على أداة موحدة لدعم العملاء، وهو خيار رائع حقًا.

بالنسبة لخطط التسعير، سيتعين عليك التواصل مع فريق المبيعات الخاص بهم.

موارد دعم العملاء ومزيد من القراءة

إلى جانب الأدوات المذكورة أعلاه، هناك الكثير من الموارد التي يمكن أن تساعدك في إطلاق قسم دعم العملاء الخاص بك وتحقيق أقصى استفادة منه، لذلك سنذكر في هذا القسم بعضًا منها وجدنا أنها مفيدة للغاية .

دليل دعم العملاء الكامل

Zapier هي أداة أتمتة معروفة جيدًا وبصراحة، إذا كان أي شخص يعرف الأتمتة فهو Zapier.

لقد قاموا بإعداد دليل مجاني تمامًا لدعم العملاء وكيفية تحقيق أقصى استفادة منه. ويتكون من 12 قسمًا، حيث تغطي العملية بأكملها المتعمقة بدءًا من إطلاق دعم العملاء وحتى إدارة خدمة ناجحة.

يمكنك فحصها هنا.

دليل دعم العملاء

قامت سارة هاتر وفريق “CoSupport” الخاص بها بإعداد كتيب رائع يهدف إلى مساعدتك في إنشاء تجربة عملاء مثالية لعلامتك التجارية.

الكتاب مجاني تماما على Kindle، ويمكنك أن تتعلم الكثير منه، لأنه يصف العديد من الشركات الناجحة وكيف فشلت أو نجحت في دعم العملاء.

راجع كتاب سارة هنا.

رضا العملاء لا قيمة له، ولاء العملاء لا يقدر بثمن

يوضح لك كتاب من تأليف جيفري جيتومر، وهو كاتب عمود وطني ومدرب مبيعات، كيفية تحويل العملاء الراضين إلى عملاء مخلصين.

هذا صحيح – دعم العملاء الجيد هو أكثر من قادر على تحقيق الكثير من المبيعات ورفع مستوى عملك إلى مستوى جديد تمامًا، وهذا بالضبط ما سيساعدك هذا الكتاب عليه.

سعر الكتاب 9.99 دولارًا Kindle و 13 دولارًا ورقيًا.

يمكنك فحصها هنا.

ولاء العملاء: كيف تكسبه، وكيف تحافظ عليه

جيل جريفين هي نائبة رئيس مطاعم Luby’s/Fuddruckers ومؤلفة كتاب “المعرفة العملية” المنشورة عالميًا في جامعة هارفارد.

يتحدث الكتاب كثيرًا عن ولاء العملاء وكيف يمكنك تحويل عملائك ليصبحوا مخلصين والاحتفاظ بهم لفترة طويلة جدًا.

يمكنك الاطلاع على الكتاب هنا.

خدمة العملاء الاستراتيجية

قام John A. Goodman بإدارة أكثر من 1000 دراسة منفصلة لخدمة العملاء بما في ذلك تقييم TARP برعاية البيت الأبيض لممارسات التعامل مع الشكاوى، مما يجعله واحدًا من أكثر الأشخاص كفاءة في العالم عندما يتعلق الأمر بدعم العملاء.

في كتابه خدمة العملاء الاستراتيجية، سوف يعلمك كيفية إدارة تجربة العملاء لزيادة الكلام الإيجابي وبناء الولاء وزيادة أرباحك.

بشكل عام، إذا كنت تطلق خدمة دعم العملاء، فهذا أمر لا بد منه!

يمكنك الاطلاع على الكتاب هنا.

مصادر أخرى

إذا لم تكن الكتب والأدلة الطويلة هي ما تفضله، فإليك بعض القراءات الجيدة جدًا: