ستساعدك المقالة التالية: أذكر أهم 4 ميزات إشعارات لإدارة السمعة

عندما تكون علامتك التجارية في أزمة، فإن آخر ما يحتاجه فريقك هو الشعور خلف المحادثة أثناء حدوثها. تنتقل الأخبار بسرعة، ولكن الإشارات الاجتماعية تنتقل بشكل أسرع، خاصة إذا كانت علامتك التجارية على وشك الدخول في أزمة. المفتاح هو الحفاظ على الهدوء واستخدام أداة الاستماع الاجتماعي.

لا يزال الوعي بالعلامة التجارية هو الهدف الأسمى للتسويق اليوم، لذا فإن الحفاظ على سمعتك أمر لا بد منه. على الرغم من أن الأمر قد يكون مملاً ويستغرق وقتًا طويلاً، إلا أن معرفة ما يتحدث عنه عملاؤك بالضبط عبر الإنترنت أمر ضروري للرد بسرعة. تتيح ميزات الإشعارات الخاصة بـ Mention للمحترفين الاستمرار في التركيز على المهام التي يقومون بها مع البقاء على اتصال بجميع المحادثات حول علامتهم التجارية أو موضوع ما أو منافسهم.

سواء كنت تقوم بالاستماع عبر وسائل التواصل الاجتماعي كفريق أو بمفردك، تتيح لك ميزات الإشعارات لدينا البقاء دائمًا على اتصال بالمحادثات الرئيسية أثناء حدوثها.

1. أهم الإشارات

فكر في أهم الإشارات مثل رسالة بريد إلكتروني يومية أو أسبوعية. فهو يوفر لك لمحة سريعة عن التنبيه الذي قمت بإعداده، لتقييم “سلامة” التنبيه الخاص بك والموضوع المرتبط به.

يمكن مشاركة هذا البريد الإلكتروني مع أي عدد تسمح به خطتك من المستخدمين، وسيوفر نظرة عامة على أهم الإشارات لتنبيه واحد أو عدة تنبيهات في حسابك.

لماذا استخدام أهم الإشارات؟

تعد هذه الإشعارات طريقة رائعة لعرض المنشورات الأكثر تأثيرًا التي تجلبها تنبيهاتك خلال فترة زمنية معينة. يمكنك أيضًا جدولة وصولهم في الوقت المناسب قبل أن يسأل فريقك “كيف حالنا على مواقع التواصل الاجتماعي؟”

2. الإشارات الفورية

إذا كنت تفكر في الحصول على خطة Mention’s Company، فإن الطريقة الرائعة للبقاء على اطلاع بالمحتوى الجديد في خلاصة Mention الخاصة بك هي من خلال الإشارات الفورية. الإشارات الفورية هي إشعارات عبر البريد الإلكتروني سيتم إرسالها إليك عند كل إشارة جديدة تظهر في أحد تنبيهاتك. ستتمكن من تلقي ما يصل إلى 20 إشارة فورية لكل تنبيه تقوم بإعداده، وستتم إعادة تعيين هذه الحصة كل شهر.

لماذا تعتبر الإشارات الفورية خيارًا رائعًا للفرق الكبيرة؟

يتم إرسال الإشارات الفورية عبر البريد الإلكتروني لكل إشارة جديدة يتم تنظيمها، مما يعني أنه إذا كانت شركتك تحب “السجل الورقي” لإشارات العلامة التجارية فور حدوثها، فهذا مناسب لك!

إذا كانت وظيفتك تتطلب منك أن تكون دائمًا على البريد الإلكتروني بدلاً من Slack، فإن خيار الإشعارات هذا يناسبك!

3. ارتفاع الإخطارات

يساعدك Mention Spike على أن تكون استباقيًا بدلاً من رد الفعل عندما يتعلق الأمر باستراتيجية إدارة السمعة الخاصة بك. عندما يحصل الموضوع الذي تراقبه على إشارات أكثر من المعتاد، فسنرسل إليك إشعارًا – ارتفاعًا.

إذا لم يكن لديك الوقت لمواصلة التحقق من لوحة التحكم الخاصة بك، فإن المسامير هي طريقة سهلة لمواكبة النشاط المهم حول علامتك التجارية. ستتلقى رسالة قصيرة (بريدًا إلكترونيًا) بمجرد بدء ظهور المشاركات.

سنخبرك عندما تحدث الأمور الكبيرة، بمجرد حدوثها – حتى تتمكن من الرد.

يمنع Spike حدوث ذلك، لذا فأنت مستعد لما يلي:

التحكم بالسمعة – اكتشف الأزمة على الفور، حتى تتمكن من إخماد الحريق.

المشاركة في الحملة – لنفترض أن حملتك الجديدة تحظى باهتمام كبير. انضم إلى المحادثة على وسائل التواصل الاجتماعي.

4. الإخطارات في الوقت الحقيقي عبر سلاك

يمكن لهذا التكامل إرسال جميع الإشارات الجديدة إلى Slack حتى لا تحتاج إلى التحقق من لوحة التحكم الخاصة بك كثيرًا. يعد Mention’s Slack Integration خيارًا لأولئك الذين ليس لديهم الوقت للتنقل بين الأدوات. إذا كنت من مستخدمي Slack المتحمسين، فيمكنك مركزية جميع اتصالاتك هنا، بما في ذلك إشعارات الإشارة في الوقت الفعلي في أي قناة Slack.

Mention هي أداة مرنة، للتأكد من أنك مطلع على جمهورك بطريقة تناسبك أو تناسب فريقك.

من خلال تكامل Slack، يمكنك:

قم بتخصيص الإشعارات وتصفيتها، بحيث لا تحصل، على سبيل المثال، إلا على رسائل Slack للإشارات من مواقع الويب والمستخدمين المؤثرين.

إذا كنت بحاجة إلى البقاء على مقربة من تنبيه معين، فقم بإنشاء موجز اجتماعي للإشارات مع فريقك في قناة Slack عامة أو خاصة

إذن إليكم الأمر، إذا كنتم تفكرون في الحصول على أداة استماع اجتماعية ولكنكم قلقون بشأن الوقت المناسب لاستخدامها. لا تقلق، لدى Mention العديد من الطرق المختلفة لإبقائك أنت وفريقك منخرطين في سمعة علامتك التجارية. تضمن خيارات الإشعارات لدينا أنك على علم بأهم الإشارات الخاصة بك، في الوقت المناسب لك، فور حدوثها.