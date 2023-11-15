ستساعدك المقالة التالية: أذكر مكتبة المحتوى – أنشئ مجموعة من موارد الوسائط

تم إنشاء Mention Publish بواسطة فريقنا المتخصص من المطورين لتوفير حل شامل لجدولة وسائل التواصل الاجتماعي. لقد أدركنا أن التبديل بين منصات الوسائط الاجتماعية المتعددة والتأكد من توافق الحملات كان يستغرق وقتًا طويلاً. هدفنا مع النشر كان ولا يزال هو تحسين وقتك الثمين.

مع وضع الهدف الرئيسي المتمثل في الكفاءة في الاعتبار، يسعدنا الآن تقديم الميزة التالية المخصصة لهدفنا المتمثل في توفير حل شامل: أذكر مكتبة المحتوى.

ما هي مكتبة المحتوى؟

مكتبة المحتوى هي مجموعتك الخاصة من أصول الوسائط التي يتم تخزينها مباشرة داخل Mention. ترتبط مكتبة المحتوى مباشرة بتقويم النشر، ويمكنك تحميل أصول الوسائط الخاصة بك مباشرةً إلى المنشورات التي تقوم بإنشائها في التقويم. لديك خيار التحميل النصوص أو الصور أو مقاطع الفيديو أو صور GIF.

للوصول إلى مكتبة المحتوى واستخدامها، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى حساب Mention الخاص بك وانقر على أيقونة النشر في شريط التنقل الخاص بك

ومن هناك، سيظهر خيار فتح مكتبة المحتوى على الجانب الأيسر

لديك خيار تحميل مجموعة متنوعة من أنواع أصول الوسائط المختلفة

بمجرد تحميل الأصول، يمكنك استيرادها إلى مؤلف منشوراتك على وسائل التواصل الاجتماعي في أي وقت

إعادة استخدام أصول الوسائط

بمجرد تحميل الأصل إلى مكتبة المحتوى، فإنه سيظل هناك حتى تقرر إزالته. تتمثل فائدة وجود أصول الوسائط المخزنة في أنه يمكنك إعادة استخدامها في أي وقت عبر منصات اجتماعية متعددة.

إذا كان لدى فريقك وسائط العلامة التجارية التي يعيدون استخدامها باستمرار، فيمكنهم ببساطة تخزينها كلها في مكتبة المحتوى واستيراد الأصول إلى منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي بسهولة. توفر مكتبة المحتوى أيضًا القدرة على استيراد أصول متعددة في منشور واحد أيضًا. على سبيل المثال، إذا كان لديك تعليق وصورة تم تحميلهما مسبقًا في مكتبة المحتوى الخاصة بك، فسيكون لديك خيار تحديد كلا الأصلين واستيرادهما على الفور إلى Publish Composer الخاص بك لمنصات الوسائط الاجتماعية التي ترغب في النشر عليها.

إذا أصبحت الأصول قديمة، فيمكن لفريقك تحديدها وحذفها في أي وقت! عندما تتوفر أصول جديدة، نوصي باستخدام تحميل مجمع خيار لاستيراد كل شيء إلى مكتبتك.

اذكر نصيحة: قبل إعادة استخدام أصل الوسائط، نوصي بتمرير مؤشر الماوس فوق الأصل. سيؤدي هذا إلى عرض أيقونات الوسائط الاجتماعية للأنظمة الأساسية المتوافقة للأصول الخاصة بك. إذا كنت تنوي إعادة استخدام الأصول، فسيساعدك هذا في تحديد المكان الذي يمكن تحميلها إليه.

تصفية أصول الوسائط بسرعة

قد يكون البحث باستمرار عن الوسائط المحفوظة المخزنة على كمبيوتر سطح المكتب أو جهاز تخزين خارجي أمرًا شاقًا. في بعض الأحيان قد تكون الوسائط مخفية في مجلد أو يكون لها اسم ملف طويل جدًا لا يمكنك البحث عنه. وقتك ثمين، ومكتبة المحتوى تسعى جاهدة لتلبية احتياجاتك الإنتاجية.

ضمن مكتبة المحتوى، لديك عناوين لأصول الوسائط التي تقوم بتحميلها. يمكن تنسيق هذه العناوين وتعديلها في أي وقت. يمكنك البحث بحرية عن الكلمات أو العبارات وستقوم مكتبة المحتوى بمطابقة بحثك مع عناوين الأصول الخاصة بك. نظرًا لأن مكتبتك ستحتوي في المقام الأول على أصول مخصصة لاحتياجات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك، فستتمكن من العثور على الوسائط واستيرادها إلى المنشورات بوتيرة سريعة!

اذكر نصيحة: لا تتردد في استخدام المعرفات ذات الصلة لأصول الوسائط الخاصة بك. إذا كان هناك أصل معين مخصص لمنصة أو حملة معينة، فتأكد من تضمين ذلك في عنوانك!

تنظيم أصول الوسائط باستخدام مجلدات المحتوى

وتنقسم مكتبة المحتوى إلى الأصول غير المصنفة و المجلدات. تعد المجلدات طريقة رائعة لتصنيف الأصول المختلفة لأغراض مختلفة. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء مجلد للمحتوى المخصص لمنصة معينة لوسائل التواصل الاجتماعي، أو يمكنك إنشاء مجلد مخصص لحملة معينة يديرها فريقك. بغض النظر عن احتياجاتك، ستساعدك المجلدات في الحفاظ على المكتبة نظيفة ومنظمة.

المجلدات غير مطلوبة في المكتبة. لديك خيار ترك الأصول غير مصنفة. يمكن أن يكون هذا مفيدًا إذا كان فريقك يريد إعادة استخدام أصول معينة باستمرار، نظرًا لأن الأصول غير المصنفة ستكون أول العناصر التي تظهر عند فتح مكتبة المحتوى.

اذكر نصيحة: يمكنك تحميل الأصول مباشرة إلى مجلد موجود. كل ما عليك فعله هو فتح المجلد وستظهر أزرار التحميل بداخله.

خاتمة

نأمل أن تخلق هذه الميزات تجربة مثالية لاحتياجات جدولة الوسائط الاجتماعية الخاصة بك! يذكر. يتوفر Mention Publish للمشتركين في خطط Solo وPro وProPlus والشركة في Mention. إذا كنت ترغب في تجربة هذه الميزة، فاشترك في النسخة التجريبية المجانية لدينا!