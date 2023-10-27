ستساعدك المقالة التالية: أراك فيما بعد! التمساح يغير اسمه إلى كلاريا

أعلنت اليوم شركة Gator، شركة AdWare المثيرة للجدل والتي رفعت دعوى قضائية في وقت سابق من هذا الشهر لفصل علامة *برامج التجسس* عن تقنية عرض الإعلانات الخاصة بها، عن تغيير اسم الشركة إلى Claria Corporation، www.claria.com. ستستمر تقنية المحفظة الإلكترونية للشركة في حمل اسم Gator.

Claria/Gator عبارة عن جهاز لعرض الإعلانات يستهدف المحتوى والسلوك، ويرتبط باستهداف المحتوى. يمكن أن يكون استهداف المحتوى أي شيء بدءًا من عمليات شراء محرك البحث المشترك بنظام الدفع لكل نقرة على مواقع الويب ذات الصلة بالتحرير وحتى تسليم الإعلانات عن طريق البرامج، التي يتم تنزيلها عادةً بواسطة المستخدم ولكن في بعض الأحيان يتم تجميعها بشكل خفي مع تنزيل آخر.

تظهر إعلانات Gator التي تستهدف السياق أو “تنتقل” عندما تزور موقعًا ذا صلة أو تبحث عن مصطلح في محرك بحث.

كان الانجذاب الأولي لشركة Gator لمستخدمي الإنترنت (وربما لا يزال كذلك) هو حقيقة أن برنامجها يملأ النماذج عبر الإنترنت بنقرة واحدة سهلة. في مقابل الاستخدام المجاني لهذه المحفظة الإلكترونية، قام Gator بعد ذلك بتقديم الإعلانات ويجب على المستخدم المجاني الآن السماح لنفسه بالتعرض لهذه الإعلانات؛ إذا كان المستخدم يفضل عدم رؤية الإعلانات، فيمكنه شراء النسخة الخالية من الإعلانات مقابل 30 دولارًا.

تتكون إعلانات Gator من نوافذ منبثقة، و”fly-ins”، و”منزلقات”، وفي بعض الحالات صور تظهر فوق اللافتات الإعلانية التي تم شراؤها على المواقع. وتطلق على برامجها الإعلانية شبكة Gator للإعلان والمعلومات (GAIN).