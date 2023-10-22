ستساعدك المقالة التالية: أرسل إلى SEOdex: دليل خدمات SEO وSEM

أرسل إلى SEOdex: دليل خدمات SEO وSEM

خلال عطلة نهاية الأسبوع، اشترت مجلة محرك البحث دليل تحسين محركات البحث (SEO) الجديد بعنوان URL مذهل؛ SEOdex.com. الموقع جديد نسبيًا وقد تم نشره منذ بضعة أشهر فقط، وبالتالي لا يوجد سجل حقيقي أو تصنيف للصفحات. كان لدى SEOdex مجموعة من المواقع الأخرى الموجهة نحو تحسين محركات البحث والدليل مدرجة فيه، لكننا قمنا بتنظيف الدليل، وبدأنا من جديد، وبمساعدة مجتمع تحسين محركات البحث وقراء هذه المدونة، قاموا بملئه بجودة عالية الخدمات والموارد والمدونات ذات الصلة بالبحث.

نحن نخطط لتسويقها بكثافة في المستقبل القريب على Search Engine Journal والخصائص الأخرى ذات الصلة وسنكون سعداء للغاية إذا كان لديك مدونة أو موقع لذكر دليلنا والارتباط بـ SEOdex.com.

ونعم، سنتبع إرشادات تحريرية صارمة مثل عدم وجود رسائل غير مرغوب فيها، وعدم وجود روابط لمواقع الويب، والعناوين هي أسماء الشركات والموارد – وليست مصطلحات رئيسية، وصحيحة لتكوين أوصاف الخدمة.

بمجرد الإرسال، يرجى إدراج موقعك أدناه ونحن منفتحون جدًا لتلقي التعليقات على دليل SEOdex لأنه سيتطور قريبًا إلى مورد قيم جدًا في صناعة التسويق عبر البحث، وللعملاء المحتملين الذين قد يجدون شركتك مدرجة في SEOdex .

شكرا لك، سيوديكس!