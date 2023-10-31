ستساعدك المقالة التالية: أسانا ضد الاثنين: مقارنة تفصيلية (2023)

لقد اختبرنا كلا البرنامجين لنرى كيفية المقارنة بينهما. نقوم بمقارنة المشاريع على أساس ما يلي:

الإعداد الأولي الميزات الأساسية التكامل حماية يدعم سهولة الاستخدام التسعير تطبيقات رأينا العام.

سنقوم بفحص كل منها ونقدم لك لقطات شاشة وتوضيحات لما أعجبنا وما لم يعجبنا في كل منها. لنبدأ بالإعداد الأولي.

Asana vs Monday: الإعداد الأولي

قبل أن تبدأ بقراءة هذه المدونة، أقترح عليك قراءة اختبارنا المتعمق لموقع Monday.com. أخوض في التفاصيل حول العديد من الميزات ولدي

يتخذ Asana وMonday أساليب مختلفة للإعداد. يبدأ يوم الاثنين بالسؤال عن مجالات المؤسسة التي ستستخدم أداة إدارة المشروع، بينما تبدأ Asana على الفور تقريبًا في إنشاء مشروعك الأول. دعونا ننظر إلى كل منهما.

أسانا الإعداد الأولي

تتمتع Asana بعقلية قائمة مرجعية للإعداد. تتضمن العملية:

تسمية المشروع إنشاء القائمة المرجعية طريقة تحديد التقدم اختيار تخطيط المشروع المفضل دعوة أعضاء الفريق تنزيل أداة إدارة المشروعات على الأجهزة

بعد الانتهاء، سينقلك إلى الشاشة بالتخطيط المفضل لديك. لقد اخترت التقويم.

الإعداد الأولي يوم الاثنين

يهتم يوم الاثنين أكثر بقطاع العمل الأكثر أهمية بالنسبة لك ويركز على مساعدتك في إنشائه أولاً. يمكن أن يكون كلاهما مفيدًا لبرنامج إدارة المشاريع، لكنني شخصيًا أفضل منطق Asana.

يوم الاثنين قد المزيد من القوالب مما يجعل من السهل الحصول على الإعداد بسرعة، ولكن لم يتم إعداد أي منهما بالضرورة بشكل جيد كما أريد.

الاثنين مقابل أسانا الميزات الأساسية

لدى كل من Monday وAsana أدوات مماثلة لإدارة المشاريع، لكن طريقة تعاملهما مع كل منهما مختلفة. كلاهما يقدم:

أنواع مختلفة من المجالس

الأتمتة

سير العمل

ملف التخزين

دعونا نلقي نظرة على كيفية تعامل كل منهما مع هذه الوظائف.

مميزات يوم الاثنين

أود أن أصف يوم الاثنين بأنه أكثر تركيزًا على إدارة المشاريع. تركز ميزاتها بشكل أكبر على الحصول على لمحات عامة سريعة عن تقدم الشركة. لقد وجدت أن ميزاتها صعبة بعض الشيء لتحقيق الفوائد الكاملة.

يسرد يوم الاثنين الميزات على النحو التالي:

لوحات المعلومات : هذه الميزة تجعل من السهل عرض المعلومات ذات الصلة في مكان واحد، ولكنها ليست بديهية حقًا. على سبيل المثال، أداة الأرقام هي في الواقع أداة مكونة من رقم واحد. سيكون عليك إنشاء رقم مختلف لكل رقم تريد تتبعه.

: هذه الميزة تجعل من السهل عرض المعلومات ذات الصلة في مكان واحد، ولكنها ليست بديهية حقًا. على سبيل المثال، أداة الأرقام هي في الواقع أداة مكونة من رقم واحد. سيكون عليك إنشاء رقم مختلف لكل رقم تريد تتبعه. الأتمتة : أجد صعوبة في إعداد عمليات التشغيل الآلي ليوم الاثنين كما أريد تمامًا. قد يكون العثور على أفضل طريقة لكتابة كل عملية أتمتة أمرًا صعبًا. أفضّل أتمتة العمليات البصرية. هذه غير متوفرة في الخطة المجانية.

: أجد صعوبة في إعداد عمليات التشغيل الآلي ليوم الاثنين كما أريد تمامًا. قد يكون العثور على أفضل طريقة لكتابة كل عملية أتمتة أمرًا صعبًا. أفضّل أتمتة العمليات البصرية. هذه غير متوفرة في الخطة المجانية. التكامل : مثل عمليات التشغيل الآلي ليوم الإثنين، فإن عمليات التكامل ليست مجانية. لديهم أيضًا بعض الأخطاء التي لم أتمكن من حلها في الوقت المناسب. لقد ناقشتها أكثر في مراجعتنا لموقع Monday.com.

: مثل عمليات التشغيل الآلي ليوم الإثنين، فإن عمليات التكامل ليست مجانية. لديهم أيضًا بعض الأخطاء التي لم أتمكن من حلها في الوقت المناسب. لقد ناقشتها أكثر في مراجعتنا لموقع Monday.com. جانت : أداة إدارة المشروع هذه هي أساس قياس الجداول الزمنية للمشروع ونجاحه. أنا شخصياً أحب هذه الأشياء لأنها تجعل من السهل مشاهدة المشروع. توضح الصورة أدناه قالب المشروع الفردي من يوم الاثنين.

: أداة إدارة المشروع هذه هي أساس قياس الجداول الزمنية للمشروع ونجاحه. أنا شخصياً أحب هذه الأشياء لأنها تجعل من السهل مشاهدة المشروع. توضح الصورة أدناه قالب المشروع الفردي من يوم الاثنين. كانبان : هناك طريقة أخرى لتتبع المهام وهي كانبان. إنه أمر رائع بالنسبة إلى النظرات العامة عالية المستوى ولكنه يفتقر إلى سهولة عرض التبعيات التي قد يرغب فيها مديرو المشاريع. لا يتضمن قالب المشروع الفردي عملية أتمتة قد تجعل من السهل تحديث المهام تلقائيًا، لذا سيتعين عليك إنشاؤها بنفسك.

: هناك طريقة أخرى لتتبع المهام وهي كانبان. إنه أمر رائع بالنسبة إلى النظرات العامة عالية المستوى ولكنه يفتقر إلى سهولة عرض التبعيات التي قد يرغب فيها مديرو المشاريع. لا يتضمن قالب المشروع الفردي عملية أتمتة قد تجعل من السهل تحديث المهام تلقائيًا، لذا سيتعين عليك إنشاؤها بنفسك. مستندات العمل : يمكن استخدام هذه الميزة في أي شيء بدءًا من إنشاء محتوى مدونة وحتى إنشاء قوائم مرجعية. الوظيفة جيدة. إنه بصراحة الجزء الأكثر سهولة في الاستخدام من برنامج إدارة المشاريع يوم الاثنين.

: يمكن استخدام هذه الميزة في أي شيء بدءًا من إنشاء محتوى مدونة وحتى إنشاء قوائم مرجعية. الوظيفة جيدة. إنه بصراحة الجزء الأكثر سهولة في الاستخدام من برنامج إدارة المشاريع يوم الاثنين. ملفات: الملفات هي المكان الذي يمكنك من خلاله إرفاق أي شيء متعلق بالمهمة أو الشخص أو المشروع حتى يتمكن أي شخص يشاهدها من عرض الملفات أيضًا. ومن الغريب أن هذا ليس عمودًا افتراضيًا في أي من القوالب التي استخدمتها.

ميزات أسانا

يسرد Asana المزيد من أدوات إدارة المشاريع كميزات رئيسية مقارنة بـ Monday، لكن لا تنخدع. إن المخطط الزمني واللوحة والتقويم هي ببساطة طرق عرض مشابهة لجانت وكانبان يوم الاثنين.

الفرق الرئيسي بين أسانا والاثنين هو:

يستخدم منشئ سير العمل في Asana عملية أتمتة أكثر منطقية. عمليات التكامل ليست موحدة في أسانا. بعضها بسيط للغاية وله معنى كبير، وبعضها أكثر تعقيدًا، والبعض الآخر لا يبدو أنه يعمل. يجب على Asana حقًا توحيد كيفية عمل عمليات التكامل الخاصة بها. يشرح برنامج Canva وAsana حرفيًا إدارة سير العمل يدويًا. هذا ليس التكامل. يُنشئ التقرير تقريرًا افتراضيًا استنادًا إلى ما قمت بإنشائه في Asana. يمكنك أيضًا إنشاء تقارير مخصصة. أنا أحب مدى سهولة عمل هذا. وهنا بلدي الافتراضي واحد.

بشكل عام، أجد ميزات Asana أفضل، لكن عدم وجود قالب CRM رائع يجعل من الصعب مقارنة الاثنين. إذا كنت أقوم ببناء إدارة سير العمل من الصفر، فأنا أستخدم Asana لأنه يبدو أكثر منطقية بالنسبة لي. أعتقد أن قوالب يوم الاثنين أفضل.

في النهاية، فإن ميزات Asana vs Monday قابلة للمقارنة إلى حد ما. أقترح فتح كليهما، والتحقق من القوالب الخاصة بهما، وتحديد أيهما تجده أكثر فائدة إذا كان هذا هو الاعتبار الوحيد.

Monday.com vs Asana التكامل

يعد التكامل مع البرامج الأخرى التي تستخدمها جانبًا مهمًا لإدارة سير عملك. أثناء مقارنة Asana مقابل Monday، تعد عمليات التكامل واحدة من أصعب الجوانب في التحليل لأنها تتخذ أساليب مختلفة تمامًا لعمليات التكامل والأتمتة. دعونا ننظر إلى كل منهما.

التكامل والأتمتة يوم الاثنين

يتكامل برنامج إدارة المشاريع الخاص بيوم الإثنين مع المئات من شركات تطوير البرمجيات الأكثر شهرة ولكنه لا يتضمن عمليات التكامل والأتمتة في خطتهم الأساسية. سيتعين عليك استخدام إحدى الخطط المدفوعة ليوم الاثنين للاتصال بالتطبيقات الشائعة مثل Google Drive.

على الرغم من ذلك، كانت عمليات الأتمتة والتكامل تخضع لعملية موحدة. يمكنك رؤية شاشة الأتمتة أدناه.

أسانا التكامل والأتمتة

يسمح Asana بالتكامل مع أكثر من 100 تطبيق في الإصدار المجاني، لكن عمليات التكامل ليست سهلة دائمًا. يعد تكامل Gmail أمرًا رائعًا ولكنه استغرق حوالي 20 دقيقة لاكتشافه.

وفي الوقت نفسه، يبدو أن برنامج Adobe لا يعمل بشكل جيد بالنسبة لي. كنت أتمنى أن يسمح لي التكامل بالتقاط صورة بالفوتوشوب وإرفاقها بمهمة في Asana، لكن لا يبدو أن الأدوات تعمل بهذه الطريقة.

تنتقل الأتمتة من الأساسية في الخطة المجانية إلى الأتمتة متعددة الخطوات القابلة للتخصيص للمشاريع المعقدة في خطة العمل. يستخدمون منشئ سير العمل الذي يعرض جميع المهام معًا. الصورة أدناه توضح الأتمتة في Asana.

أعتقد أن Asana هو الفائز فيما يتعلق بأتمتة وسير العمل في Asana vs Monday. قد يعجب شخص آخر بخيارات برنامج إدارة مشروعات الاثنين بدرجة كافية بحيث يفضل استخدام تنسيقات الجملة.

الآن، دعونا نلقي نظرة على كيفية المقارنة بين الاثنين من الناحية الأمنية.

Monday.com مقابل أسانا الأمن

يتم استخدام أدوات إدارة المشاريع من قبل مجموعة متنوعة من الصناعات. اعتمادًا على مجال عملك، قد تكون لديك متطلبات فنية محددة تعتبرها متوافقة مع اللوائح. دعونا نلقي نظرة على ميزات الأمان التي تقدمها Asana وMonday.com.

ميزات أمان أسانا

تركز Asana في الغالب على الأمان في خطة المؤسسة الخاصة بها، ولكن العديد من ميزات الأمان تؤثر على جميع خططها. فيما يلي قائمة بميزات أمان Asana:

جميع الأنظمة متوافقة مع SOC2 وSOC3.

تتوافق الحسابات مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون حماية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA، عند الطلب).

أسانا حاصلة على شهادة ISO.

يتم إجراء النسخ الاحتياطية يوميًا للحماية من فقدان البيانات.

توفر Asana خيارات للامتثال المتخصص المصمم خصيصًا للشركات المالية أو الرعاية الصحية أو التعليمية من خلال خطة Enterprise.

يمكن لخطط المؤسسات استخدام تسجيل الدخول الموحد والمصادقة الثنائية وعناصر التحكم الأخرى لحماية النظام.

يقوم فريق من خبراء الأمن بتحسين النظام باستمرار.

برنامج Bug Bounty الذي يكافئ ما يصل إلى 6500 دولار أمريكي مقابل اكتشاف نقاط الضعف.

تعلم المزيد عن أمن أسانا.

Monday.com الأمن

يوم الاثنين جاد بشأن الأمن السيبراني. اتخذ برنامج إدارة المشروع العديد من الخطوات لضمان أمان بياناتك. هذه ليست سوى بعض الطرق التي تحمي بها بياناتك:

جميع الأنظمة متوافقة مع SOC1 وSOC2 وSOC3.

تتوافق الحسابات مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون حماية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA، عند الطلب).

يوم الاثنين حاصل على شهادة الأيزو.

يتم إجراء النسخ الاحتياطية كل خمس دقائق للحماية من فقدان البيانات.

يمكن للشركات المالية والرعاية الصحية والتعليمية استخدام يوم الاثنين المخصص لاحتياجات الامتثال لخطة المؤسسة.

يمكن لخطط المؤسسات استخدام تسجيل الدخول الموحد والمصادقة الثنائية وعناصر التحكم الأخرى لحماية النظام.

يعمل مع فريق الخصوصية لدعم الجهود الأمنية.

يمكن للمستخدمين الإبلاغ عن العيوب الأمنية عن طريق إرسال هذا استمارة. وهذا أيضًا جزء من برنامج Bug Bounty.

يتم الإعلان عنها على AWS وGoogle Cloud، مما يعني أن لديهم خبراء في الأمن السيبراني من وكالات متعددة يراقبون أمنهم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

قم بمراجعة المزيد حول الأمن السيبراني على مركز الثقة.

في حين أن كلاهما يتمتعان بميزات أمان مماثلة، إلا أن يوم الاثنين يفوز لأن لديهم مجموعة متنوعة من المحترفين في العديد من أكبر المؤسسات في العالم الذين يبحثون عن طرق لتحسين أمنهم السيبراني.

أسانا ضد Monday.com يدعم

كان كل من Monday وAsana سريعين إلى حد ما في الاستجابة لطلبات الدعم، لكن لا تتوقع أن يكون الدعم متاحًا في جلسة واحدة إلا إذا كنت تقضي يومك بالكامل في إعداد البرنامج. دعونا ننظر إلى كل منهما.

دعم الاثنين

لقد اختبرت خدمة دعم Monday.com سابقًا. اقرأ المراجعة الكاملة لموقع Monday.com. لقد كانوا سريعين إلى حد ما في الاستجابة، لكنني كنت أفضل إجراء محادثة فيديو مع مشاركة الشاشة. بشكل عام، لقد فوجئت بمدى سرعة استجابتهم لطلب الدعم الخاص بي، ولكن من المفترض أن الآخرين لا يتمتعون دائمًا بنفس التجربة.

دعم أسانا

تعطلت خدمة Asana أثناء إنشاء نموذج، لذلك أرسلت إليهم طلبًا وتلقيت بريدًا إلكترونيًا تلقائيًا بعد ذلك بوقت قصير. المقتطف التالي هو محتوى البريد الإلكتروني:

لقد أرسلوا لي بريدًا إلكترونيًا آخر من الذكاء الاصطناعي يطلب مني تغيير المتصفح (كنت في Chrome) وإرسال تسجيل للشاشة. لم يكن ذلك مفيدًا.

بصراحة، كنت أقل رضاً عن دعم Asana من دعم Monday.com. فازت إدارة المشروع صباح يوم الاثنين بجولة الدعم، ولكن لم يكن أي منهما مفيدًا بشكل خاص.

أوصي بتسجيل عمليات الإعداد الخاصة بك على الشاشة لأن الدعم سيئ للغاية بالنسبة لـ SaaS. تسجيلات الشاشة هي الطريقة الوحيدة للوصول إلى أي مكان مع الدعم.

أسانا أو الاثنين: سهولة الاستخدام

سهولة الاستخدام تعتمد على كيفية عمل عقلك. ويتأثر أيضًا بما إذا كان أحد أعضاء الفريق غير الفني هو من يقوم بإعداده أو أنك تقوم بتعيين متخصص يتمتع بخبرة كبيرة لإعداده.

سأعتبر سهولة الاستخدام بمثابة قرعة لأن موقع Monday.com يتمتع بميزة من حيث كمية ونوعية القوالب لمديري المشاريع. كما أنها لم تحطم علي. هناك الكثير من ميزات إدارة المشاريع الجيدة التي تجعل يوم الاثنين سهل الاستخدام.

من ناحية أخرى، ربما سأختار Asana للإعدادات المخصصة لأن Asana تقدم الدعم عبر الهاتف، وسير العمل أكثر منطقية بالنسبة لي.

أسانا مقابل التسعير يوم الاثنين

غالبًا ما يُعتبر يوم الاثنين أفضل برنامج لإدارة المشاريع. بالنسبة للفرق التي يزيد عدد أفرادها عن 40 شخصًا، أوافق على ذلك. بالنسبة للفرق الصغيرة، أعتقد أن Asana يقدم قيمة أكبر. الاختلافات في الخطة المجانية تزيد من قيمة Asana.

كم تكلفة أسانا؟

تقدم Asana مهام غير محدودة، وما يصل إلى 15 عضوًا في الفريق، وتتبع الوقت في الخطة المجانية. يبلغ سعر Asana حوالي 15 دولارًا لكل مستخدم شهريًا لحساب Premium أو حوالي 30 دولارًا لكل مستخدم شهريًا لحساب الأعمال.

هناك مشكلة، على الرغم من ذلك. إنهم يتقاضون رسومًا على دفعات. يتم شراء أول 30 مستخدمًا على دفعات من خمسة، ثم على دفعات من 10 إلى 100 مستخدم، ومن 25 إلى 500 مستخدم، وعلى دفعات من 50 بعد 500 مستخدم.

وبعبارة أخرى، يمكن أن تصبح مكلفة بسرعة كبيرة. إليك تفاصيل حديثة لتكلفة Asana لأعداد مختلفة من المستخدمين.

التسعير أسانا عدد المستخدمينFreePremiumBusiness 1-5 0 67.45 دولارًا 152.45 دولارًا 6-10 0 134.90 دولارًا 304.90 دولارًا 10-15 0 202.35 دولار 457.35 دولارًا 16-20 لا يوجد 269.80 دولارًا 609.80 دولارًا 21-25 لا يوجد 337.25 دولارًا 762.25 دولارًا 26-30 لا يوجد 404.70 دولارًا 914.70 دولارًا 31-40 لا يوجد 539.60 دولار 1,219.60 دولار 41-50 لا يوجد 674.50 دولارًا 1,524.50 دولار 51-60 لا يوجد 809.40 دولارًا 1,829.40 دولار 61-70 لا يوجد 944.30 دولارًا 2,134.30 دولار 71-80 لا يوجد 1,079.20 دولار 2,439.20 دولار 81-90 لا يوجد 1,214.10 دولار 2,744.10 دولار 91-100 لا يوجد 1,349.00 دولار 3,049.00 دولار 101-125 لا يوجد 1,696.50 دولار 3,811.25 دولار 126-150 لا يوجد 2,044.00 دولار 4,573.50 دولار 151-175 لا يوجد 2,391.50 دولار 5,335.75 دولار 176-200 لا يوجد 2,739.00 دولار 6,098.00 دولار 201-225 لا يوجد 3,086.50 دولار 6,860.25 دولار 226-250 لا يوجد 3,434.00 دولار 7,622.50 دولار 251-275 لا يوجد 3,781.50 دولار 8,384.75 دولار 276-300 لا يوجد 4,129.00 دولار 9,147.00 دولار 301-325 لا يوجد 4,476.50 دولار 9,909.25 دولار 326-350 لا يوجد 4,824.00 دولار 10,671.50 دولارًا 351-375 لا يوجد 5,171.50 دولار 11,433.75 دولار 376-400 لا يوجد 5,519.00 دولار 12,196.00 دولارًا 401-425 لا يوجد 5,866.50 دولار 12,958.25 دولارًا 426-450 لا يوجد 6,214.00 دولار 13,720.50 دولارًا 451-475 لا يوجد 6,561.50 دولار 14,482.75 دولار 476-500 لا يوجد 6,909.00 دولار 15,245.00 دولار 501-550 لا يوجد 7,583.50 دولار 16,769.50 دولارًا 50 مستخدمًا إضافيًا لا يوجد 674.50 دولارًا 1,524.50 دولار

ما هو السعر لموقع Monday.com؟

إذا كان لديك أكثر من خمسة أعضاء في الفريق أو كنت بحاجة إلى ميزات غير متوفرة في الخطط المجانية، فسيفوز يوم الإثنين بالتسعير لجميع فئاته. لديهم أربعة مستويات تسعير بالإضافة إلى نسختهم المجانية بأسعار حول:

أساسي: 10 دولارات لكل مستخدم كل شهر بحد أدنى 3 مستخدمين معيار: 12 دولارًا لكل مستخدم كل شهر بحد أدنى 3 مستخدمين طليعة: 20 دولارًا لكل مستخدم كل شهر بحد أدنى 3 أعضاء في الفريق مَشرُوع: اتصل بـ Monday.com للحصول على عرض أسعار

أنها تتطلب عروض أسعار لأكثر من 40 مستخدمًا. أظن أن السبب في ذلك هو أنهم يحاولون تحديد ما إذا كانت إجراءات الأتمتة والتكامل الخاصة بك ستكون مقبولة. يمكنك رؤية تفاصيل خطط التسعير أدناه.

الاثنين التسعير الفعلي عدد المستخدمينFreeBasicStandardProEnterprise 1-3 0 30.00 دولارًا 36.00 دولارًا 60.00 دولارًا الاتصال للحصول على التسعير 4-5 0 50.00 دولارًا 60.00 دولارًا 100.00 دولار الاتصال للحصول على التسعير 6-10 لا يوجد 100.00 دولار 120.00 دولارًا 200.00 دولار الاتصال للحصول على التسعير 10-15 لا يوجد 150.00 دولارًا 180.00 دولارًا 300.00 دولار الاتصال للحصول على التسعير 16-20 لا يوجد 200.00 دولار 240.00 دولارًا 400.00 دولار الاتصال للحصول على التسعير 21-25 لا يوجد 250.00 دولار 300.00 دولار 500.00 دولار الاتصال للحصول على التسعير 26-30 لا يوجد 300.00 دولار 360.00 دولارًا 600.00 دولار الاتصال للحصول على التسعير 31-40 لا يوجد 400.00 دولار 480.00 دولارًا 800.00 دولار الاتصال للحصول على التسعير 41+ لا يوجد الاتصال للحصول على التسعير الاتصال للحصول على التسعير الاتصال للحصول على التسعير الاتصال للحصول على التسعير

في النهاية، ما لم تتمكن من استخدام الخطط المجانية، يتمتع موقع Monday.com بميزة تسعير هائلة مقارنة بباقة Asana Business أو Premium.

تطبيقات الاثنين أو أسانا

يقدم كلا موفري برامج إدارة المشاريع تطبيقات سطح المكتب وiOS وAndroid. كلاهما لهما عدد مماثل من المراجعات والتقييمات على نظام التشغيل iOS. يحتوي يوم الاثنين على ما يقرب من 15000 تقييم وتقييم 4.8 نجوم، بينما لدى Asana ما يقرب من 13000 تقييم وتقييم 4.7 نجوم.

على نظام Android، يحتوي Asana على أكثر من 37000 تقييم بتقييم 4.3 نجوم، بينما يحتوي يوم الاثنين على 15.5 ألف تقييم وتقييم 4.4 نجوم. يفضل الناس تطبيق Asana، وهو أمر مفهوم لأنني لم أجد أي مشكلة أثناء اختباره. كما أنها تحتوي على رسوم متحركة رائعة عند وضع علامة على تقدم المهمة على أنه مكتمل.

يمكنك تنزيل التطبيقات واختبارها بنفسك.

ما الذي يمكنني استخدامه بدلاً من موقع Monday.com؟

إذا كنت تبحث عن برنامج لإدارة المشاريع ليحل محل Monday.com، فيجب عليك التفكير في Asana. يمكنك أيضًا تجربة:

انقر فوق الذي نستخدمه في UpFlip.

الذي نستخدمه في UpFlip. جيرا، والذي استخدمته مع عملاء تطوير البرمجيات. أنا شخصيًا لا أحب ذلك كثيرًا، لكن Atlassian يقدم مجموعة كاملة من الأدوات الأخرى التي تعمل بشكل جيد معها لإدارة المشاريع.

تركز العديد من أدوات إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع على صناعات محددة. إذا تمكنت من العثور على واحدة مصممة خصيصًا للشركات في مجال عملك، فغالبًا ما تكون تلك أفضل. يتم إنشاؤها في كثير من الأحيان من قبل الأشخاص الذين يحتاجون إلى وظيفة عبء عمل أكثر منطقية مما يوفره كل من Asana وMonday.com لكل صناعة محددة.

ما هو الأفضل Monday.com أم Asana؟

نظرًا لأن معظم الناس يفضلون الوظائف على السعر، أود أن أقول إن Asana هو أفضل برنامج للموظفين الذين يقومون بالمهام. تم إعداد البرنامج بطريقة تناسب الموظفين الذين يؤدون مهام محددة، ولكنها ليست بنفس القوة بالنسبة للإدارة وصناع القرار.

إذا كانت فرق الإدارة المالية وإدارة المحافظ لديك تستخدم البرنامج بشكل أساسي، فانتقل إلى يوم الاثنين. إن طرق عرض لوحة كانبان ومخطط جانت هي بالضبط ما تتوقعه عند إدارة المشاريع. بالإضافة إلى ذلك، لديهم لوحات معلومات أكثر تطورًا للإدارة المالية.

لماذا أسانا الأفضل؟

Asana هو الأفضل في إدارة المهام. تسهل قوائم المراجعة معرفة ما تحتاج إلى إنجازه في ذلك اليوم. ادمج ذلك مع ما يصل إلى 15 مستخدمًا مجانيًا، وهذا يعني أن ما بين 72% و85% من الشركات قادرة على استخدام الخطة المجانية.

لماذا يعتبر موقع Monday.com هو الأفضل؟

يوم الاثنين هو الأفضل لأنه يحتوي على قوالب أكثر بكثير من أدوات التعاون الجماعي الموجودة في السوق. قد يتغير هذا مع نمو الشركات الأخرى، ولكن موقع Monday.com وAsana هما القائدان الحاليان.

هل يوم الاثنين هو نفسه أسانا؟

لا، يركز يوم الاثنين أكثر على إدارة الفريق، بينما يركز Asana أكثر على إدارة المهام.

ربما ترغب في اختيار يوم الاثنين إذا كنت تركز بشكل كبير على إدارة المحافظ وإدارة الموارد والإدارة المالية.

إذا كنت تركز أكثر على إكمال المهام الفردية، فإن Asana يتفوق قليلاً لأنه يوفر المزيد من الميزات ويسهل على المستخدمين الجدد تحديد مهامهم اليومية.

أسانا ضد نتيجة الاثنين

عندما يتعلق الأمر بالأمر، فإن ما يجب أن تخبرك به مقارنة Asana وMonday.com هو أن كلاهما سيساعدك على إدارة المهام الجديدة.

في نهاية المطاف، سيكون حجم الفريق، والحاجة إلى الميزات المميزة، والأدوات التي تفضلها أكثر، هو العامل الحاسم في ما إذا كنت تفضل موقع Monday.com أم موقع Asana. كلاهما يملكان:

مخططات غانت

لوحات كانبان

توثيق ذو عاملين

عرض الجدول الزمني

مهام

تواريخ الاستحقاق

عرض التقويم

التكامل مع جوجل درايف

القدرة على إرفاق المستندات للمهام والمشاريع المختلفة

توصيتي هي اختبار الخطط المجانية لكل منها لمعرفة أي منها تفضله كمستخدم جديد. إذا كان لديك موظفين بالفعل، فاسألهم عما يفضلونه. قم بتضمين الأشخاص الذين سيستخدمونها أثناء إنشاء المشاريع والقائمة (القوائم) المنسدلة والمهام.

هل لديك خبرة مع أسانا أو الاثنين؟ هل جربت أي برنامج آخر لإدارة المشاريع وعرض تفاصيل المهام؟ ما الذي أعجبك وما الذي ترغب في رؤيته يتحسن؟