ستساعدك المقالة التالية: أسبوع الأعمال على البحث المحلي

أسبوع الأعمال على البحث المحلي

من الواضح أن مقالة BusinessWeek هذه كانت موجودة منذ فترة، ولكنني عثرت عليها للتو (على الرغم من أنني تمت مقابلتي من أجلها في وقت ما في الماضي). تعرض القطعة شركة في سان فرانسيسكو تسمى مغامرات مطلقة (والتي تبدو رائعة جدًا) واستخدامها للإعلانات على شبكة البحث المستهدفة جغرافيًا، وتحديدًا على موقع Yahoo!:

في أغسطس 2004، [Absolute Adventures’ CEO Carissa] قام Zenorini بالتسجيل في Yahoo! البحث المحلي المدعوم، والذي يتيح لك توجيه الإعلانات إلى ولاية أو مدينة أو حتى حي معين. والآن يظهر إعلانها فقط عندما يقوم شخص ما ضمن نطاق 75 ميلاً من سان فرانسيسكو بالبحث باستخدام الكلمات الرئيسية التي اختارتها. إنها تدفع ما بين 10 سنتات إلى 99 سنتًا لكل نقرة، وتنفق ما مجموعه حوالي 3000 دولار سنويًا. النهج المحلي يعمل. وقد تضاعفت إيرادات شركة أبسولوت أدفنتشر لتصل إلى 400 ألف دولار خلال الأشهر الـ 12 المنتهية في أغسطس 2005. يقول زينوريني: “إن الإعلان عبر الإنترنت هو أهم عامل مساهم في نجاحنا”. “نحن نسأل كل عميل كيف وجدنا، وبصرف النظر عن الأعمال المتكررة، فقد وجدنا حوالي 97٪ عبر الإنترنت.”



نقطة بيانات أخرى مثيرة للاهتمام من المقالة:

وجد استطلاع أجرته مجموعة يانكي في بوسطن في نوفمبر 2005 أن أكثر من 30% من الشركات التي تضم من 20 إلى 99 موظفًا و40% من الشركات التي تضم من 2 إلى 19 موظفًا كانت تستخدم إعلانات محركات البحث المحلية.

هذه الأرقام مثيرة للاهتمام ومثيرة للإعجاب، ولكنها تتعارض أيضًا مع العمل التجريبي الذي شاركت فيه في مجموعة كيلسي في تتبع إعلانات الشركات الصغيرة والمتوسطة باستخدام محركات البحث. لكن ما هو واضح هو أن عددًا أكبر من الشركات الصغيرة والمتوسطة على دراية بإعلانات البحث المحلي وتهتم بالتوزيع عبر الإنترنت. ولسوء الحظ بالنسبة لهم، أصبح عالم الإنترنت أكثر تجزئة وتنافسية وتعقيدًا حتى مع تدافع وسائل الإعلام المتعددة لإنشاء منتجات إعلانية عبر الإنترنت تجذب الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وعلى هذا المنوال، تحدثت مع رئيس SuperPages إريك تشاندلر في وقت سابق من هذا الأسبوع وهم يقومون ببعض الأشياء المثيرة للاهتمام للغاية وقد تعلموا الكثير من اختباراتهم المبكرة في السوق باستخدام PPC وPPCall. نهجهم هو أحد الوكالات الإعلانية المحلية التي تبيع مجموعة متنوعة من المنتجات الإعلانية للشركات الصغيرة والمتوسطة. وقد أصبحوا أكثر تطوراً بمرور الأسبوع فيما يتعلق بكل هذا.

سيظل اعتماد مُعلني الشركات الصغيرة للبحث المحلي والإعلان عبر الإنترنت بشكل عام بمثابة عملية فوضوية تحدث بشكل متقطع. ولكن هذا يحدث وسيستمر في النمو، خاصة وأن وعي الشركات الصغيرة والمتوسطة بسلوك المستهلك (أي اعتماد الإنترنت) يدفعها إلى البحث عن طرق للوصول إلى مستخدمي الإنترنت. ولكن كما قلت في منشور إيرادات الصحف أدناه، فإن تلك الشركات التي في وضع يسمح لها ببيع الإعلانات عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت هي في نهاية المطاف أقوى – فيما يتعلق بالسوق المحلية – من تلك التي يمكنها البيع عبر الإنترنت فقط.

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وهنا شبه ذات الصلة قطعة ClickZ حول “اعتماد” Google Base من قبل المعلنين المحليين والإقليميين/الإعلانات المبوبة. الكثير من المناقشات المثيرة للاهتمام حول Base كمحرك حركة مرور أو تهديد للقطاعات/الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت (يتم تقديم الدعم القصصي لكلا الموقفين):

وضعت كاديلاك وساب من غرينتش بولاية كونيتيكت أمس قوائم سياراتها الأولى على Google Base. يقوم تاجر السيارات أيضًا بنشر قوائم على موقع Cars.com، الذي “لا ينتج الكثير” في طريق العملاء المحتملين، وفقًا لمتحدث باسم الشركة. (إنها تجلب حوالي 5 أو 6 عملاء متوقعين شهريًا). لذلك، قرر بائع المركبات الفاخرة الاطلاع على خيارات الإعلانات الأخرى المتاحة عبر الإنترنت، ولجأ إلى Google Base.

وها هو الرأي الآخر:

“أنا لا أرى [Google Base] “كتهديد”، علق تيري سوتريك، مطور الويب في ABetterWay.com، وهو موقع مجاني لقوائم العقارات يستمد إيرادات الإعلانات من قوائم المقاولين المحليين. وفي الواقع، ساعدت Google Base في جذب ما متوسطه 700 إلى 800 زائر فريد يوميًا إلى موقع ABetterWay.com، على حد قولها. وقد عرضت الشركة 1900 بطاقة بيانات في المتوسط ​​على Google Base خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وتقوم بتحميل القوائم بكميات كبيرة كل يوم إلى النظام. قال سوتريك: “إن التكنولوجيا تجمع بين المشتري والبائع ومحترفي العقارات معًا سواء أكانت شركة Google مشاركة أم لا”.