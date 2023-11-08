ستساعدك المقالة التالية: أسعار الغاز ترتفع مرة أخرى

وارتفع متوسط ​​سعر التجزئة للغاز بمقدار 12 سنتًا خلال أسبوع واحد فقط، ليصل إلى 3.919 دولارًا للغالون. تعود أسعار الغاز إلى الارتفاع مرة أخرى للأسبوع الثالث على التوالي بعد انخفاضها لأكثر من 3 أشهر.

أسعار الغاز ترتفع مرة أخرى

في جميع أنحاء البلاد، تقلبت أسعار الغاز من 6.33 دولارًا إلى 3.230 دولارًا. خلال الأسبوع الماضي، شهدت أسعار الغاز ارتفاعًا من 24 سنتًا إلى أقل من سنت واحد في جميع أنحاء البلاد، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء بلومبرج. جمعية السيارات الأمريكية (AAA).

ويبلغ متوسط ​​سعر جالون الغاز حاليًا 19 سنتًا أعلى مما كان عليه قبل شهر واحد، ويقل 65 سنتًا عن سعره البالغ 3.269 دولارًا قبل عام. ومنذ يوم الاثنين الماضي، شهدت تسع ولايات أكبر زيادة في أسعار الغاز بأكثر من 20 سنتا. وتشمل هذه ولاية ماريلاند (+34 سنتا)، وديلاوير (+24 سنتا)، وإلينوي (+23 سنتا)، وأوهايو (+23 سنتا)، وتينيسي (+21 سنتا)، ولويزيانا (+21 سنتا)، وإنديانا (+21 سنتا). وألاسكا (+20 سنتا) وميسيسيبي (+20 سنتا). من ناحية أخرى، شهدت يوتا ونيويورك وكولورادو وويسكونسن وجورجيا ونبراسكا أقل زيادات في أسعار الغاز بأقل من ستة سنتات.

أعلى أسعار الغاز

الدولة العادية المتوسطة الجودة الديزل قسط كاليفورنيا 6.335 6.561 6.703 6.508 ألاسكا 5.553 5.704 5.915 5.189 ولاية أوريغون 5.54 5.714 5.938 5.577 نيفادا 5.442 5.697 5.895 5.418 واشنطن 5.403 5.606 5.793 5.58

لا تزال كاليفورنيا ونيفادا وأوريجون وألاسكا وواشنطن وهاواي تشهد ارتفاع أسعار الغاز التي تتجاوز علامة 5 دولارات. على الرغم من ارتفاع أسعار الغاز منذ الأسبوع الماضي، شهدت كاليفورنيا ونيفادا انخفاضًا في أسعار الغاز بأكثر من أربعة سنتات.

يتم بيع جالون الغاز في كاليفورنيا بسعر 6.330 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض عن سعر الأسبوع الماضي 6.382 دولارًا أمريكيًا. بينما يصل سعر جالون الغاز في ولاية أوريغون الآن إلى 5.44 دولار في المتوسط. مقاطعة مونو، كاليفورنيا لديها أغلى سعر للغاز حيث يتم بيع جالون الغاز بالتجزئة بسعر 7.325 دولار. بينما تبلغ تكلفة بيع الغاز بالتجزئة في مدينة سيمسون بولاية ميسيسيبي 3.178 دولارًا للغالون – وهو الأرخص في البلاد.

أقل أسعار الغاز

الدولة العادية المتوسطة الجودة الديزل قسط جورجيا 3.226 3.61 3.989 4.637 ميسيسيبي 3.25 3.603 3.958 4.621 تكساس 3.262 3.617 3.956 4.566 لويزيانا 3.301 3.661 4.029 4.678 فلوريدا 3.325 3.711 4.029 4.868

لماذا أسعار الغاز لتصل؟

وسط تشديد العرض، أدى ارتفاع الطلب على البنزين إلى ارتفاع أسعار المضخات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ الأسبوع الماضي ارتفع الطلب على الغاز على المستوى الوطني من 8.83 مليون برميل يوميا إلى 9.47 مليون برميل، وفقا لبيانات وزارة الطاقة. إدارة معلومات الطاقة (EIA).

وخلال الفترة نفسها انخفض إجمالي مخزون البنزين المحلي بشكل ملحوظ بمقدار 4.7 مليون برميل ليصل إلى 207.5 مليون برميل. كما ارتفعت أسعار الغاز عند المضخة على الساحل الغربي بسبب الصيانة المستمرة لمصافي التكرير في ما يقرب من ست مصافي، مما حد بشدة من إمدادات المنطقة. ومع ذلك، فإن إعادة تشغيل المصفاة والسماح للمسؤولين في كاليفورنيا ببيع البنزين الأقل تكلفة في فصل الشتاء قبل شهر من الموعد المحدد، من شأنه أن يوفر للسائقين الراحة في المضخة في الأيام المقبلة.

اتجاهات أسعار الغاز

عادي متوسط ​​​​الصف ديزل ممتازE85 المتوسط ​​الحالي 3.91 4.362 4.673 5.03 3.226 متوسط ​​أمس 3.904 4.351 4.666 4.985 3.222 منذ أسبوع متوسط 3.796 4.261 4.571 4.873 3.101 منذ شهر متوسط 3.738 4.185 4.487 5.029 3.061 منذ عام 3.266 3.604 3.88 3.452 2.796

بالنسبة للغرب الأوسط العلوي، ارتفعت أسعار المضخات بعد أن أدى حريق مصفاة النفط المميت في توليدو بولاية أوهايو إلى تشديد الإمدادات في المنطقة. وفقًا لبعض التقارير، قد تكون مصفاة BP-Husky Toledo التي تبلغ طاقتها 160 ألف برميل يوميًا متوقفة عن العمل حتى ديسمبر بسبب التحقيق المستمر في الحريق.

بلغ إجمالي الآبار المحفورة ولكن غير المكتملة (DUCs) في جميع مناطق الولايات المتحدة ما يقدر بنحو 4283 بئرًا في أغسطس 2022، وهو أقل عدد في أي شهر منذ أن بدأت إدارة معلومات الطاقة في تقدير الآبار غير المكتملة في أكتوبر 2013. تشير المناطق المنتجة إلى أنه يتم استكمال المزيد من الآبار ويتم حفر عدد أقل من الآبار الجديدة.

أسعار الغاز الحكومية 10 أكتوبر 2022