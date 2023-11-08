ستساعدك المقالة التالية: أسعار زيت التدفئة ترتفع إلى مستويات قياسية

ارتفعت أسعار زيت التدفئة في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي للشركات الصغيرة والمستهلكين الآخرين في الأسبوع الماضي.

جديد بيانات من جمعية معلومات الطاقة الأمريكية يظهر أن متوسط ​​سعر جالون زيت التدفئة السكني رقم 2 قفز من 4.62 دولار إلى 5.33 دولار في الأسبوع الماضي، أي بزيادة قدرها 15%. وهذا هو أعلى سعر على الإطلاق، على الأقل منذ أن بدأت إدارة معلومات الطاقة في تتبع هذه البيانات في عام 1990.

سعر زيت التدفئة يتجاوز 5 دولارات للمرة الثانية فقط في التاريخ. لقد كسرت سابقًا علامة 5 دولارات للغالون في مارس.

ويأتي ارتفاع الأسعار مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، مما يخلق طلبًا على المزيد من زيت التدفئة للعديد من أصحاب الأعمال الصغيرة وأصحاب المنازل.

السعر الحالي لزيت التدفئة

في وقت سابق من هذا الأسبوع، توقعت إدارة معلومات الطاقة أن يدفع المستهلك المتوسط ​​لزيت التدفئة على الأرجح 28% أكثر هذا العام مما دفعه في عام 2021.

وفي مثل هذا الوقت من العام الماضي، كان متوسط ​​سعر جالون زيت التدفئة السكني في الولايات المتحدة 3.28 دولار. وفي عام 2020، بلغ 2.13 دولارًا، مما يعني أن السعر ارتفع بأكثر من الضعف منذ أكتوبر قبل عامين.

فيما يلي تفصيل إقليمي لسعر جالون زيت التدفئة السكني، اعتبارًا من تحديث 13 أكتوبر من إدارة معلومات الطاقة:

المتوسط ​​الأمريكي: 5.33 دولار

نيو إنجلاند: 5.27 دولار

وسط المحيط الأطلسي: 5.51 دولار

المحيط الأطلسي السفلي: 4.78 دولار

الغرب الأوسط: 4.33 دولار

يعد زيت التدفئة أغلى في الولايات التالية:

ديلاوير: 5.63 دولار

نيويورك: 5.54 دولار

كونيتيكت: 5.50 دولار

نيوجيرسي: 5.50 دولار

ميريلاند: 5.49 دولار

هل أسعار زيت التدفئة ترتفع أم تنخفض؟

يرتفع سعر زيت التدفئة تاريخيًا حتى نهاية العام، لذلك من المتوقع أن يرتفع السعر على الأقل خلال شهر أكتوبر ولكن من المحتمل أن يرتفع لفترة أطول.

وهناك عوامل أخرى، مثل انخفاض إنتاج النفط، ستؤدي إلى انخفاض المعروض من النفط، وزيادة الطلب، وارتفاع الأسعار.

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