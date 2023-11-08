ستساعدك المقالة التالية: أصبحت إرشادات مشرفي المواقع من Google الآن من أساسيات بحث Google. ما هي التغييرات لمحترفي SEO؟

هل ستكون هذه مقالة أخرى تتعلق بمحتوى Rock حول تحديث Google؟ لا تقلق، هذه المرة لن يكون هناك أي تغيير جوهري من شأنه أن يؤثر على استراتيجية تحسين محركات البحث الخاصة بك. أنا هنا للحديث عن تغيير العلامة التجارية لإرشادات مشرفي المواقع من Google إلى أساسيات بحث جوجل.

من الواضح أن Google لا تحب مصطلح “مسؤول الموقع” لأنه قديم ولا يمثل جميع منشئي المحتوى. تذكر التغيير من “أدوات مشرفي المواقع من Google” إلى “Google Search Console”؟

حسنًا، في 13 أكتوبر، قامت الشركة بكسر أخبار وأردت أن أضيف بعض التعليقات عليه.

ما هو مركز بحث جوجل؟

لكن أولاً (نظرًا لأن Google نفسها تتطلع إلى أن تكون في متناول جميع منشئي المحتوى) فلنرجع خطوة إلى الوراء. اسمحوا لي أن أقدم لكم مركز بحث جوجل.

إنه ليس أكثر من ملعب لمحترفي تحسين محركات البحث (SEO). إنه المكان الذي ستجد فيه الوثائق الخاصة بكل محرك بحث Google، وتحصل على تحديثات مباشرة، وتتمكن من الوصول إلى الأحداث والدعم المجتمعي المجاني.

إذا كنت أحد المسوقين، فإليك بعض الطرق الذكية للاستفادة من ميزات هذا المركز:

أخيرًا، من الممكن أيضًا العثور على Google Search Essentials، وهي صفحة تجمع الأجزاء الرئيسية التي يجب أن يقدمها جزء من المحتوى ليكون مؤهلاً في نظر Google. تعلم المزيد عنها أدناه!

ما الذي تغير في أساسيات بحث Google؟

لا يوجد شيء أساسي هنا، حسنًا؟ بالإضافة إلى الاسم، أصبحت الصفحة أسهل في الاستخدام.

هنا تستطيع ان ترى كيف كان قبل التغيير. تحتوي الصفحة على تفاصيل زائدة يمكن العثور عليها الآن ضمن “المتطلبات الفنية” أو “سياسات البريد العشوائي” الخاصة بـ صفحة جديدة.

من الواضح أن Google تسعى جاهدة لأن تكون أشخاصًا مثلنا. وهذا ما يثيرني أكثر! بعد كل شيء، كمستهلك سأقضي المزيد من الوقت في قراءة النصوص الرائعة. باعتباري منشئ محتوى وخبيرًا استراتيجيًا، أشعر بأن مجهودي قد تم مكافأته.

احتفل، كبار المسئولين الاقتصاديين! يؤدي هذا البحث عن بساطة Google إلى فهم أفضل لمعنى المحتوى عالي الجودة، فضلاً عن القيمة بالنسبة لمهنتنا.