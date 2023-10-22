ستساعدك المقالة التالية: أصبحت Google اجتماعية من خلال Google Co-op

أصبحت Google اجتماعية من خلال Google Co-op

أعلنت جوجل عن بحثها الاجتماعي الجديد الموجه جوجل التعاونية المشروع في يومهم الصحفي السنوي بعد ظهر أمس. يمثل Google Co-op دخول Google إلى سوق البحث الاجتماعي أو البحث المشترك، حيث يمكن لأصحاب حسابات Google المساهمة بمساهماتهم المعرفة والخبرة لتحسين نتائج بحث Google وخصائص البحث الرأسي عبر الاشتراكات المخصصة.

جوجل يقول ذلك تعمل هذه المساهمات كمعلومات تعريفية تساعد خوارزميات بحث Google على توصيل المستخدمين بالمعلومات الأكثر صلة باستعلامهم المحدد.

قال جوناثان روزنبرغ، نائب الرئيس الأول لإدارة المنتجات في شركة Google Inc: “تجمع خدمة Google Co-op والخدمات الجديدة الأخرى التي تم الإعلان عنها اليوم بين قوة تكنولوجيا Google والسياق والمعرفة والخبرة الفريدة للأفراد. ونتيجة لذلك، ويمكن للمستخدمين العثور على المعلومات التي يبحثون عنها – بغض النظر عن مدى تخصصها أو تحديدها – بشكل أسرع من أي وقت مضى.

أعاني من القليل من الإرهاق، وسأقوم بإعارة بقية هذا المنشور إلى انطباعات Searchosphere عن Google Co-op:

بانديا: لقد عملت Google بالفعل مع شركاء لإضافة تعليقات توضيحية إلى صفحات الويب ذات الصلة بأدلة الصحة والمدن وتقديم العشرات من الروابط المشتركة لمحتوى متخصص مثل معلومات المطاعم والأفلام. وفي وقت لاحق، سيبدأ “مجتمع أوسع عبر الإنترنت” في إنشاء مجالات موضوعات جديدة. ومن غير الواضح ما إذا كان هذا يعني أن المستخدمين العاديين قد يساهمون كخبراء.

وسطاء الارتباط النصي على Digg التعاونيات: لقد تعاونت Google الآن مع Digg لتزويد مستخدمي Google بنتائج Digg كقسم إضافي لصفحات SERP المخصصة الخاصة بك. هذه ميزة قد تقنعني أخيرًا بتسجيل الدخول إلى “Google Personal” بشكل منتظم. هنا رابط لقصة Digg http://www.digg.com/links/Digg_Google_Co-op_Now_Live

باري شوارتز : أعلنت Google عن أربعة منتجات جديدة بالأمس، أحد هذه المنتجات يسمى Google Co-op. يمكّنك Google Co-op من إنشاء ما يسمى “الروابط المشتركة”، والتي تتيح لك بشكل أساسي إنشاء Google SERP، وتحديد العنوان والوصف وعنوان URL (عناوين URL) التي سيتم عرضها في SERPs، لأولئك الذين “اشتركوا” إلى الرابط الخاص بك. يمكنك إنشاء خلاصة XML وإرسال خلاصتك إلى Google Coop ثم تمكين الأشخاص من الاشتراك في تلك Coop. يوجد حاليًا العشرات من الاشتراكات المتاحة لك لتكون جزءًا منها في دليل Google Coop.

محرك البحث ووتش داني سوليفان: إنها فكرة رائعة جدًا. على سبيل المثال، لنفترض أنك تبحث بانتظام عن معلومات حول محركات البحث وترغب في معرفة ما إذا كانت Search Engine Watch على وجه التحديد تحتوي على أي معلومات مطابقة إلى جانب البحث في الويب بالكامل عن هذا الموضوع. إذا اتفقنا على العمل معًا (وسنحاول قريبًا)، فيمكنك أن تجعلنا أحد الروابط التي اشتركت فيها. ثم في المرة التالية التي تبحث فيها عن شيء ما لدينا محتوى فيه، قد ترى المطابقات الخاصة بنا مباشرة في الجزء العلوي من Google.

أين تجد مقدمي الخدمة؟ لدى Google دليل صغير جدًا حاليًا للاختيار من بينها. تم بالفعل إدراج الشركاء المفضلين، وهم الشركاء الذين تعتقد Google أن الأشخاص سيهتمون بهم بشكل خاص، وليس أولئك الذين دفعوا. تقول Google إنه لا يتم تبادل الأموال في أي من الاتجاهين لتكون مزودًا للارتباط المشترك.