ستساعدك المقالة التالية: أصبح الإصدار التجريبي من لوحات رسائل Yahoo Finance متاحًا على مواقع التواصل الاجتماعي

أصبح الإصدار التجريبي من لوحات رسائل Yahoo Finance متاحًا على مواقع التواصل الاجتماعي

لقد تطرقنا قليلاً إلى إضافة تقييمات المستخدمين إلى لوحات رسائل Yahoo Finance في وقت سابق اليوم ولكن أتيحت لنا الفرصة الآن للتحقق من جميع الميزات التي تمت إضافتها إلى الإصدار التجريبي من لوحات الرسائل – وخاصة خلاصات RSS لما يحدث في المنتديات.

فيما يلي قائمة بالميزات الجديدة في لوحات رسائل Yahoo Finance من مدونة لوحات الرسائل التجريبية (يقول ذلك ثلاث مرات بسرعة) :

* يتم تنظيم الرسائل في “المواضيع”، مع المشاركة الأصلية بالإضافة إلى جميع الردود عليها.

* يمكنك قراءة المواضيع في واحدة من ستة وجهات النظر. للعثور على ما يعجبك، انقر فوق الروابط البسيطة والملخص والموسعة وقائمة الرسائل والروابط المترابطة الموجودة أعلى الرسائل الموجودة داخل الموضوع الذي تقرأه مباشرةً.

* يمكن إعطاء جميع الرسائل تصنيف الجودة.

* يمكنك تصفية الرسائل التي لا تريد رؤيتها من خلال استخدام خاصية الحد الأدنى للتقييم عند تصفح المواضيع داخل اللوحة أو قراءة الرسائل داخل الموضوع.

* يمكنك تتبع أي لوحة باستخدام My Yahoo! أو قارئ RSS الخاص بك. ما عليك سوى استخدام خدمة RSS وإضافتها إلى موقع Yahoo! الأزرار الموجودة أسفل قائمة المواضيع.

* يمكنك التعبير عن نفسك من خلال عرض حساب Yahoo! الصورة الرمزية مع مشاركاتك. يمكنك التحكم في كيفية عرض الصورة الرمزية الخاصة بك في إعدادات لوحات الرسائل.

* يمكنك البحث في الرسائل أو المواضيع حسب المؤلف أو الكلمة الرئيسية وقصر هذه الاستعلامات على لوحات رسائل محددة. عرض كافة الرسائل أو المواضيع فقط. إنه اختيارك.

نعم، يبدو لي أن وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمع هي القوة الدافعة وراء Yahoo ومئات الملايين من المستخدمين المسجلين النشطين.

أحد هؤلاء المستخدمين، أ السيد آندي بيل، يعلق على مدى سهولة تتبع أسهمه والمنافسة الآن مع إضافة RSS من Yahoo:

والآن لم أعد مضطرًا لزيارة الموقع، وذلك بفضل إطلاق Yahoo للإصدار التجريبي من لوحات الرسائل، المكتمل بموجزات RSS حتى تتمكن من الاشتراك في المحادثة.

بالنسبة لأولئك منكم الذين يريدون مراقبة ما يتم مناقشته حول شركتكم المتداولة علنًا أو منافسيكم، فإننا نرحب بإضافة خدمة RSS.