ستساعدك المقالة التالية: أضواء كاشفة: شركة One Nation Solar تقوم بتخصيص حلول الطاقة الشمسية للمنازل والشركات

الطاقة الشمسية هي صناعة آخذة في الارتفاع. و أمة واحدة للطاقة الشمسية تعمل على تطوير أعمال الامتياز لمساعدة المزيد من رواد الأعمال على اقتحام هذا المجال المتنامي. إذا كنت مستعدًا لمعرفة المزيد عن الطاقة الشمسية أو قصة الشركة، فتابع القراءة في برنامج Small Business Spotlight لهذا الأسبوع.

ما يفعله العمل

يوفر حلول الطاقة الشمسية المخصصة في منطقة كليفلاند.

قال المؤسس والرئيس التنفيذي جرانت سيفيك لـ Small Business Trends، “في One Nation Solar، نفخر بتزويد أصحاب المنازل وأصحاب الأعمال بالأدوات التي يحتاجونها للتحكم في تكاليف الطاقة الخاصة بهم مرة واحدة وإلى الأبد. نحن إحدى الشركات الرائدة في المنطقة في توفير حلول الطاقة النظيفة ومعدات الطاقة الشمسية عالية الجودة. ونحن نقوم بتصميم وبناء أنظمة بجميع الأشكال والأحجام للمنازل والشركات على حد سواء.

مكانة الأعمال

توفير مواد ذات جودة ونهج شامل.

“نحن ملتزمون بتقديم أفضل المواد والخدمات المتاحة فقط، مما يضمن أن كل نظام سيعمل بأعلى كفاءة ويوفر أنظف طاقة وأكثر موثوقية قدر الإمكان. ولهذا السبب نعمل مع بعض أفضل شركات تركيب الأسقف في المنطقة لضمان أن كل نظام مصمم ليدوم طويلاً.

كيف بدأ العمل

بعد مسيرة طويلة في مجال الطاقة.

“لقد بدأت العمل منذ 12 عامًا. كان اسم الشركة في البداية Northeast Resources، ولكننا قمنا في النهاية بتغيير علامتها التجارية لتصبح One Nation Solar. لقد عملت في قطاع الطاقة طوال حياتي المهنية. تخرجت من الكلية خلال طفرة التكسير الهيدروليكي وانضممت إلى شركة طاقة كرجل أرض يساعد في تطوير مشاريع على نطاق المرافق. أصحاب الأراضي هم الأفراد الذين يتفاوضون ويتفاعلون مع ملاك الأراضي للحصول على المعادن أو اتفاقيات تأجير الطاقة الأخرى. تطلبت هذه الوظيفة مني السفر في جميع أنحاء البلاد، مما قلل من مقدار الوقت الذي يمكنني أن أقضيه مع عائلتي. لقد رأيت أن الطلب على الطاقة الشمسية على الأسطح يتزايد وقررت في النهاية إطلاق مشروعي الخاص حتى أتمكن من العمل محليًا والحصول على مزيد من التحكم في جدول عملي.

الفوز الأكبر

تطوير نظام الامتياز للنمو.

“نريد توفير القدرة لرواد الأعمال والأفراد ذوي التفكير التجاري على تقديم حلول الطاقة النظيفة لأصحاب المنازل في جميع أنحاء البلاد. هناك ما يقرب من 90 مليون منزل في الولايات المتحدة قادرة على استخدام الطاقة الشمسية. وقد تحول أقل من 4٪ حاليًا إلى الطاقة الشمسية المتجددة النظيفة. أعتقد أن لدينا أفضل نظام أعمال لمساعدة أصحاب الامتياز في المستقبل على توفير الطاقة الشمسية لأصحاب المنازل في جميع أنحاء البلاد.

الخطر الأكبر

حق الامتياز.

“يعتبر الامتياز جزءًا منفصلاً تمامًا من أعمالنا. إذا لم ينجح هذا الجزء أو أعمالنا، فسيكون ذلك بمثابة خسارة كبيرة للوقت والموارد المالية التي كان بإمكاننا استثمارها في المزيد من النمو لعمليات شركتنا.

الدرس المستفاد

ثق بمن حولك.

“[If I could do it over again,] كنت سأقوم بتفويض المزيد من المهام في وقت سابق حتى أتمكن من العمل في الشركة وليس داخل الشركة.”

كيف سينفقون 100000 دولار إضافية

التسويق والإعلان والتوظيف.

“التسويق والإعلان هو أكبر نفقات شركتنا.”

اقتباس مفضل

“أنت تفوت 100% من اللقطات التي لا تلتقطها.” – واين جريتسكي.

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