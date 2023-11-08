ستساعدك المقالة التالية: أضواء كاشفة: ProFileSports.TV يجلب رياضات الهواة إلى جهاز التلفزيون الخاص بك

لا يوجد نقص في الأحداث الرياضية الاحترافية على شاشة التلفزيون. لكن الكثير من الشباب والرياضيين الهواة يمكنهم الاستفادة من رؤية الأحداث الخاصة بهم في ضوء ذلك. لذا ProFileSports.TV يلبي هذه الحاجة بكاميرات الذكاء الاصطناعي والجهات الراعية المحلية. اقرأ عن الشركة وعروضها الفريدة في Small Business Spotlight لهذا الأسبوع.

ما يفعله العمل

تسجيل ومشاركة الأحداث الرياضية للشباب والهواة.

قالت المؤسس ديانا ويلسون لـ Small Business Trends، “نحن نسجل ونبث جميع أنواع الأحداث الرياضية للشباب وكرة الأندية والرياضيين الهواة البالغين باستخدام كاميرات الذكاء الاصطناعي وننشرها على الفور على قناتنا الرياضية وتطبيقنا.”

مكانة الأعمال

تقديم مقاطع فيديو مجانية.

يقول ويلسون: “بينما يتقاضى جميع منافسينا رسوم الدفع مقابل المشاهدة. نحن نؤمن بأن مقاطع الفيديو الرياضية التي يمكن مشاهدتها مجانًا يتم مشاهدتها بشكل أكبر. شاهد المزيد – اربح المزيد. المزيد من المعجبين يعني المزيد من المعلنين، والمزيد من الإعلانات يعني المزيد من الكاميرات، والمزيد من الكاميرات يعني المزيد من المعجبين.

كيف بدأ العمل

أثناء إنجاز مشروع لصاحب عمل سابق.

بدأ ويلسون المشروع أثناء عمله في شركة إعلامية في تيمبي، أريزونا. أثناء عملها في مشروع لشركة محاماة تدعم الرياضيين المحترفين، أجرت الكثير من الأبحاث حول صناعة الرياضة وقررت أنها توفر العديد من الفرص.

وتضيف: “لقد شرعنا في إنشاء أداة مفيدة، وهي عبارة عن ملف تفاعلي من شأنه أن يوفر ملفًا حيًا عن إنجازات الرياضي. ملف احترافي (مهني). الملف الشخصي للرياضة. جزء من بطاقة النتائج الرقمية والفيديو والسيرة الذاتية.

“عندما أخذت شركة المحاماة أعمالها في اتجاه آخر، وتراجع الاقتصاد، كنت لا أزال أؤمن بالمفهوم وقررت شراء هذا الأصل الرسومي وجميع حقوق الملكية الفكرية من شركة الإعلام التي عملت بها، وبدء العمل بنفسي. “

الفوز الأكبر

العثور على التكنولوجيا الأمثل.

يشرح ويلسون قائلاً: “كان نجاحنا الأكبر هو العثور على أنظمة كاميرا Pixellot AI التي تتيح لنا تسجيل الألعاب وبثها في الداخل أو الخارج دون الحاجة إلى طاقم تصوير أو موظفين. كل شيء مجدول وآلي. ستقسم أن هناك مصورًا يقوم بتشغيل الكاميرا. الفيديو فائق الوضوح وموثوق.

الخطر الأكبر

الاستثمار في المعدات ذات الجودة.

يقول ويلسون: “كانت المخاطرة الأكبر هي استغراق عام كامل في شراء وتثبيت أول ست كاميرات تعمل بالذكاء الاصطناعي في الملاعب الرياضية، حتى نتمكن من تسجيل المباريات تلقائيًا وعن بُعد. إذا لم نتخذ هذه الخطوة، فلن نكون قادرين على توسيع نطاق الأعمال. وتبين أنه القرار الأفضل، لأننا الآن نستطيع تسجيل الألعاب في وقت واحد وبشكل موثوق في كل مرة في عدة مواقع مختلفة دون الحاجة إلى عدد كبير من الموظفين أو طاقم التصوير.

كيف سينفقون 100000 دولار إضافية

سداد المصاريف المختلفة .

يضيف ويلسون: “سأقوم بسداد بعض تكاليف بدء التشغيل المؤجلة عندما أغلقنا الوباء لمدة عام. أود إضافة المزيد من الكاميرات إلى شبكتنا، واستخدام الباقي لتسويق خدماتنا لتوسيع أراضينا.

نصيحة تجارية

حافظ على وعودك.

يوضح ويلسون قائلاً: “كلمتك هي سندك وأفضل أموال الإعلانات لا يمكن شراؤها. الموثوقية هي ما يجعل سمعتك. احمها بحياتك.”

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