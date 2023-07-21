ستساعدك المقالة التالية: أطلق Whatsapp التحديثات الجديدة في عام 2023

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أطلق Whatsapp التحديثات الجديدة في عام 2023

Whatsapp هو التطبيق الأكثر استخدامًا حول العالم أو يمكنك التحدث عنه للشباب. في البداية كان مجرد تطبيق الرسائل النصية ، يمكنك فقط إرسال رسالة نصية إلى شخص آخر. ولكن مع تقدم التكنولوجيا الآن ، أطلق Whatsapp العديد من الميزات الجديدة التي تعد مفيدة للغاية من نواح كثيرة.

بعد كل شهر تقريبًا ، يُطلق Whatsapp تحديثه الجديد الذي يتكون من العديد من الميزات الجديدة. يجلب التحديث الجديد لتطبيق Whatsapp android الكثير من الميزات الجديدة لتطبيق Whatsapp. يحدث دائمًا أنه عندما يأتي أي تحديث جديد ، يتم تقديمه أولاً لمستخدمي android ثم ينتقل إلى المستخدمين الآخرين. تم إطلاق العديد من الميزات الجديدة بما في ذلك إرسال المستندات والموقع ، كما أن خيار مكالمة الفيديو يجعل الحياة أسهل بكثير.

على الرغم من أن Whatsapp هو تطبيق رسائل نصية بشكل أساسي الآن تتوفر العديد من الأشياء على Whatsapp للقيام بها مثل مشاهدة حالات أصدقائك ونشر حالاتك. في السابق ، كان Whatsapp يقيد دائمًا الملفات الكبيرة المرسلة ، لذلك كان يمثل مشكلة كبيرة للأشخاص الذين يرغبون في إرسال مقاطع فيديو أو ملفات طويلة ولكن الآن التحديث الذي جاء. يأتي جنبًا إلى جنب مع ميزة Whatsapp الجديدة التي تتيح لمستخدمه إرسال ملفات كبيرة مهما كان حجم المستند. ولكن في تسليط الضوء ، قيل أنه يمكن الآن إرسال ملفات 2 غيغابايت عدديًا عبر Whatsapp.

يمكنك أيضًا إرسال المستند مع النص. في السابق ، يمكنك فقط إرسال النص أو المستند بشكل منفصل ولكن الآن مع التحديث الجديد ، يمكنك إرسال الملف مع النص.

إنه التحديث المثالي للأشخاص الذين يقومون بأعمالهم من خلال Whatsapp لأنه سيكون من السهل عليهم الآن إرسال ملفات كبيرة الحجم. إلى جانب كل ذلك ، يمكنك الآن إضافة اسم المجموعة أو الوصف لفترة أطول مع حد أقصى لعدد الكلمات يبلغ 100 حرف. في الماضي ، كنا ملزمون بإغلاق الوصف في 3-4 كلمات ولكن الآن يتم تحديثه ويمكنك الآن إضافة وصف لرغبتك.

إذا تحدثنا عن مشاركة الوسائط ، فإن التحديث الجديد يحتوي أيضًا على هذه الميزة الجديدة لإرسال 100 صورة دون أي عائق. في الماضي ، كان بإمكانك فقط إرسال 30 صورة في المرة الواحدة ليس أكثر من ذلك ولكن الآن يمكنك إرسال 100 صورة في وقت واحد.

تم تقديم جميع الميزات المتوفرة على قناة Whatsapp التجريبية بسرعة للعديد من المستخدمين الآخرين من خلال القناة الثابتة. تعد ميزة إرسال أكثر من 30 صورة مفيدة جدًا للمصورين الذين واجهوا دائمًا صعوبات في إرسال الصور إلى عملائهم على Whatsapp.

تم اكتشاف كل هذه الميزات الجديدة في البداية بواسطة WABetaInfo وهي متوفرة الآن على Whatsapp الإصدار 2.23.3.77. الإصدار أو التحديث الجديد متاح أيضًا في متجر google play أو في متجر Apple. يمكنك أيضًا الحصول على التحديث من المتصفح. مع كل هذه التحديثات ، لا يزال هناك شيء مفقود مثل إرسال صور عالية الجودة أو رسائل مخزنة. لا يزال المستخدمون يأملون في أن تأتي التحديثات الجديدة في المستقبل وتفي بكل هذه الأشياء المفقودة.

Whatsapp هو التطبيق الشائع الذي يستخدم بشكل أساسي لأغراض الرسائل النصية ولكن مع مرور الوقت أصبح لديه العديد من الخيارات الجديدة الأخرى. تتوفر أيضًا العديد من الميزات الجديدة التي تجعل هذا التطبيق أكثر تطلبًا. هذه الميزات متوفرة فقط في إصدار Whatsapp 2.23.3.77 وهو الإصدار المحدث من Whatsapp.