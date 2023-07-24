ستساعدك المقالة التالية: أفضل أدوات تحليل مسار المبيعات مقارنة (2023)

هل يقوم قمع المبيعات الخاص بك بتسريب الأموال؟ هل تعرف ما إذا كان كذلك؟

يعد تتبع مسار قمع المبيعات وتحليله أمرًا ضروريًا إذا كنت ترغب في تحسين مسارات التحويل الخاصة بك وزيادة معدلات التحويل الخاصة بك. ولكن بدون مساعدة أداة تحليل مسار التحويل الرائعة ، قد يكون تحليل مسار التحويل بشكل صحيح أمرًا صعبًا.

في هذا المنشور ، سأقارن بين أفضل أدوات تحليل مسار التحويل لمساعدتك على تتبع جميع المقاييس الأكثر أهمية لديك وتحسين معدل تحويل مسار التحويل وتحسين المبيعات.

أفضل أدوات تحليل مسار المبيعات – الملخص

Plerdy – أفضل أداة شاملة لتحليل مسار المبيعات. Instapage – أفضل أداة لتحليل المسار مع إنشاء الصفحة المقصودة. OptimizePress – الأفضل لمستخدمي WordPress. قم ببناء مسارات مبيعات كاملة وصفحات مقصودة وتحليلات المراقبة. Clicky – أفضل أداة شاملة لتحليلات الويب مع تتبع الهدف. تحليلات كوكل – أفضل أداة مجانية لتحليلات الويب مع تتبع الهدف. Woopra – أفضل أداة شاملة لتحليل رحلة العميل.

# 1 – بليردي

Plerdy هو برنامج تحسين معدل التحويل الكل في واحد الذي يتضمن أداة تحليل مسار التحويل. يمكن أن تساعدك أداة تحليل مسار التحويل على فهم رحلة العميل بشكل أفضل.

تنشئ الأداة رسومًا بيانية مرئية مفصلة بحيث يمكنك تحديد مناطق المشكلات بسرعة والحصول على فكرة جيدة عن أجزاء مسار التحويل التي تتسبب في تراجع العملاء.

بالإضافة إلى أداة تحليل مسار التحويل ، يشتمل Plerdy على أداة خريطة الحرارة وأداة مدقق تحسين محركات البحث وأداة تتبع الأحداث والأهداف التي يمكن أن تساعدك جميعًا على تحسين مسار مبيعاتك.

تسهل مخططات قمع المبيعات الخاصة بـ Plerdy من تصور مسارات تحويل المبيعات ، مما يجعلها أداة رائعة لقابلية الاستخدام وخبراء CRO الذين يعملون مع العديد من العملاء المختلفين.

التسعير:

يقدم Plerdy إصدارًا مجانيًا محدودًا من برنامجه المناسب للاستخدام الخفيف.

تبدأ الخطط المدفوعة من 26 دولارًا في الشهر.

# 2 – Instapage

Instapage هي أداة إنشاء الصفحة المقصودة مع تتبع التحويل المدمج. إذا كنت بحاجة إلى منشئ صفحات مقصودة جيد ، فإن Instapage هي الأداة المناسبة لك لأنها تغطي كل شيء من إنشاء الصفحة إلى تتبع التحويل وتكامل الإعلانات.

Instapage يجعل من السهل إنشاء صفحات مقصودة مع وضع التحويل في الاعتبار. بمجرد إنشاء الصفحات المقصودة ، يمكنك استخدام أداة “التجربة” لتتبع التحويل ، وعرض خرائط الحرارة لصفحاتك ، وإجراء اختبارات a / b لضمان تحسين جميع صفحاتك.

حتى أنه يحتوي على أدوات تساعدك على ضمان سرعة التحميل لديك بسرعة فائقة حتى لا تفقد العملاء المتوقعين بسبب سرعات التحميل البطيئة.

التسعير:

تبدأ الخطط من 199 دولارًا شهريًا (يتم دفعها سنويًا).

يقدم Instapage أيضًا نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا من خطة العمل وعرضًا توضيحيًا لخطتهم المخصصة.

# 3 – OptimizePress

يعد OptimizePress نظامًا أساسيًا قويًا متعدد الإمكانات يتيح لك إنشاء صفحات مقصودة ومسارات مبيعات في WordPress. ستتيح لك أداة القمع إنشاء مجموعة من مسارات التحويل المختلفة من مسارات بناء القوائم إلى المبيعات ومسارات الندوات عبر الإنترنت.

تسهل OptimizePress إنشاء مسارات تحويل وتصميم صفحات من شأنها دفع العملاء عبر مسار التحويل وتحسين التحويلات. يمكنك الاختيار من بين مجموعة من أنماط القمع وتحسينها حسب مكانتك. بمجرد إنشاء صفحات مسار التحويل ، يمكنك بعد ذلك استخدام OptimizePress لتتبع التحويلات والعملاء المحتملين وإجراء اختبارات A / B.

وبفضل وظائف تحليلات القمع الخاصة بهم ، يمكنك أن ترى بالضبط أين ينسحب الناس من مسار تحويل المبيعات الخاص بك.

التسعير:

تبدأ الخطط بسعر 129 دولارًا في السنة لموقع واحد.

# 4 – كليكي

Clicky هي أداة قوية لتحليل بيانات الإنترنت تتضمن تحليل مسار التحويل وتتبع الهدف في الوقت الفعلي. على عكس الأدوات الأخرى ، سيسمح لك Clicky بتتبع أهدافك في الوقت الفعلي حتى تتمكن من تتبع ما يفعله عملاؤك بالضبط وأي منها أكمل أهدافك المرجوة. هذا يجعل من السهل حقًا تحليل رحلة عميلك.

بالإضافة إلى ذلك ، لدى Clicky أيضًا بعض أدوات التحسين الأخرى مثل الخرائط الحرارية للسماح لك حقًا بالتعامل مع ما يفعله العملاء على موقعك.

Clicky هي أداة رائعة في جميع المجالات وتقدم مجموعة من ميزات تحليلات الويب ، لذلك إذا كنت تبحث عن أداة تغطي جميع احتياجات تحليلات الويب الخاصة بك ، فهذه هي الأداة المناسبة لك.

التسعير:

تبدأ أسعار Clicky من 9.99 دولارًا.

لدى Clicky أيضًا خطة مجانية وتحصل جميع الحسابات الجديدة على نسخة تجريبية مجانية تلقائية لمدة 21 يومًا من الميزات المتميزة.

# 5 – تحليلات جوجل

يعد Google Analytics أداة التحليلات الأكثر شيوعًا على الإنترنت – ولسبب وجيه. تتيح لك ميزة تقارير التمثيل البصري للقمع الخاصة بهم تعيين عملية التحويل / المبيعات بالكامل بالطريقة الصحيحة من إعلانات توليد العملاء المحتملين إلى متابعة ما بعد البيع.

هناك 4 أنواع من مسارات التحويل التي يمكنك تتبعها باستخدام Google Analytics: مسارات تحويل الهدف (غير المعاملات) ، ومسارات تحويل المبيعات ، ومسارات تحويل الأهداف متعددة القنوات ، ومسارات المبيعات متعددة القنوات.

إن إعداد أهدافك وإنشاء مسارات التحويل باستخدام Google Analytics له بعض منحنى التعلم ، ولكن بمجرد أن تتعطل ، يصبح الأمر قويًا للغاية. وأفضل جزء؟ إنه مجاني تمامًا.

التسعير:

الإصدار القياسي من Google Analytics مجاني.

يتوفر إصدار متميز من Google Analytics (Google Analytics 360) مقابل 150000 دولار في السنة. تم تصميم الإصدار 360 لتلبية احتياجات الشركات على مستوى المؤسسة.

# 6 – Woopra

أخيرًا وليس آخرًا ، لدينا Woopra.

Woopra هي أداة كاملة لتحليل رحلة العميل من البداية إلى النهاية يمكنك استخدامها لتحليل رحلات عملائك والحصول على الأفكار التي تحتاجها لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وقائمة على البيانات.

يمكنك استخدام Woopra لإعداد تقرير تحليلات مسار التحويل الأساسي بسرعة: ما عليك سوى تحديد هدفك وخطواتك وتشغيل التقرير لمعرفة المكان الذي ينزل فيه المستخدمون. تتيح لك أداة تقارير الرحلة الخاصة بهم دمج أي مجموعة من الإجراءات لتصور كيفية تحرك المستخدمين عبر موقع الويب الخاص بك.

إذا كنت تريد أن تحفر أعمق قليلاً ، فيمكنك القيام بذلك أيضًا. يمكنك إعداد تقرير احتفاظ لمعرفة المدة التي يستمر فيها المستخدمون في اتخاذ الإجراء. على سبيل المثال ، يمكنك معرفة المدة التي يستمرون فيها في إجراء عمليات الشراء ، أو ما إذا كان العملاء يواصلون استخدام التطبيق الخاص بك بعد التسجيل.

التسعير:

Woopra Core متاح مجانًا.

يبدأ Woopra Pro بسعر 999 دولارًا في الشهر. تؤدي الترقية إلى إصدار Pro الخاص بهم إلى فتح الوصول إلى المزيد من البيانات والميزات المتقدمة.

يتوفر أيضًا إصدار Enterprise من Woopra عند الطلب (اتصل بهم لمعرفة الأسعار).

الأسئلة الشائعة حول تحليل قمع المبيعات

هل تريد معرفة المزيد عن تحليل قمع المبيعات؟ فيما يلي إجابات لبعض الأسئلة الأكثر شيوعًا حول تتبع مسار تحويل المبيعات وتحليله.

ما هو تحليل قمع المبيعات؟

تحليل مسار المبيعات هو عملية تحليل الجوانب المختلفة لرحلة عميلك (أو مسار مبيعاتك) من أجل جمع معلومات حول كيفية تحسين معدل التحويل والمبيعات.

يمكنك استخدام تحليل القمع لتحديد أجزاء مسار المبيعات التي تعمل بشكل جيد والأجزاء التي تحتاج إلى تحسين من أجل الحصول على المزيد من العملاء لإجراء عملية شراء.

كيف أتتبع المبيعات في مسار التحويل الخاص بي؟

يمكنك تتبع مسار تحويل المبيعات الخاص بك باستخدام واحدة أو أكثر من الأدوات المذكورة أعلاه لجمع معلومات حول رحلة العميل الخاصة بك.

تشمل المقاييس التي يمكنك تتبعها أشياء مثل معدلات التحويل والنقرات والطريقة التي يتفاعل بها العملاء مع مواقعك أو إعلاناتك.

ما هي مقاييس قمع المبيعات التي يجب أن أستخدمها؟

أهم مقياس يجب مراقبته عندما يتعلق الأمر بتحليل مسار التحويل هو معدل التحويل. إليك معادلة بسيطة لمساعدتك في حساب معدل التحويل الخاص بك:

التحويلات (المشتريات ، الاشتراكات) / إجمالي النقرات × 100 = معدل التحويل (٪)

ستعرض معظم الأدوات هذا المقياس لك. بدلاً من ذلك ، تحقق من حاسبة CR الخاصة بنا.

ما هو معدل تحويل قمع المبيعات الجيد؟

يعتمد الأمر حقًا على الصناعة ، لكن معظم الناس يتفقون على أن أي شيء يقارب 2٪ يعد معدل تحويل قمع مبيعات جيد. وفقًا لمقال نشرته Databox ، وجد تقرير Adobe Index لعام 2020 أن المتوسط ​​العام عبر الصناعات يبلغ 3٪.

كيف تقوم بتحسين قمع المبيعات؟

هناك عدة طرق مختلفة يمكنك من خلالها تحسين مسار تحويل المبيعات الخاص بك. تتضمن طرق التحسين الشائعة اختبار الانقسام باستخدام أدوات مثل VWO أو تحليل مخطط الحرارة.

يمكنك استخدام أدوات مثل Plerdy أو Hotjar لتحليل خرائط الحرارة للموقع وإجراء تغييرات على تخطيط موقعك بناءً على معلومات تفاعل العميل.

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