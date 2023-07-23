ستساعدك المقالة التالية: أفضل أسعار حسابات التوفير للأعمال في كندا 2023

ما هو البنك الكندي الأفضل لحسابات التوفير للشركات الصغيرة؟

لقد بحثت مؤخرًا عن حساب توفير في كندا يدفع سعر فائدة لائقًا على حساب تجاري. على الرغم من أنني لم أكن معجبًا بالعديد من العروض المتاحة ، إلا أن هناك عددًا قليلاً منها يستحق المشاهدة.

يكون حساب التوفير التجاري منطقيًا عندما يكون لشركتك بعض النقود التي لا تحتاجها للمعاملات اليومية ، ولكنك تريد الوصول إليها في غضون مهلة قصيرة.

على الرغم من أنك بالكاد تكسب “معدلات فائدة مرتفعة” على حساب مصرفي خاص بشركات صغيرة ، إلا أنه أفضل من ترك أموالك في حساب جاري تجاري.

تابع القراءة للاطلاع على أفضل اختياراتي لأفضل حسابات التوفير التجارية عالية الفائدة في كندا.

أعلى معدلات حسابات التوفير التجارية في كندا

فيما يلي بعض من أفضل حسابات التوفير التجارية لكسب الفائدة في كندا.

1. حساب توفير Scotiabank للأعمال

النسبة: 3.50٪ إلى 3.75٪

الحد الأدنى للرصيد: لايوجد

الحد الأقصى للرصيد: 2،000،000 دولار

الرسوم: 0 دولار شهريًا رسوم الحساب ؛ قد يتم تطبيق رسوم أخرى

يوفر حساب توفير الحجم المناسب للأعمال من Scotiabank معدل فائدة متدرج يصل إلى 0.99٪. الحد الأدنى لرصيد الحساب لبدء احتساب الفائدة هو 10000 دولار.

إذا كنت تبحث عن حساب توفير تجاري عالي الفائدة ، فإن حساب Scotiabank Right Size Savings for Business لديه أسعار تنافسية.

الأسعار على النحو التالي:

1 – 99999 دولارًا: 3.50٪

100000 – 199999 دولارًا: 3.55٪

200000 – 999999 دولارًا أمريكيًا: 3.65٪

1 – 2 مليون دولار: 3.75٪

Note أن هذا الحساب يفرض رسومًا لكل معاملة على النحو التالي: 1-15 معاملة (1.25 دولارًا لكل معاملة) ، و16-50 معاملة (1.15 دولارًا لكل معاملة) ، وأكثر من 51 معاملة (1.00 دولار لكل معاملة).

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2. حساب التوفير عالي الفائدة للأعمال من HSBC

النسبة: تصل إلى 4.50٪

الحد الأدنى للرصيد: لايوجد

الحد الأقصى للرصيد: 10 مليون دولار

الرسوم: 0 دولار شهريًا رسوم الحساب ؛ قد يتم تطبيق رسوم أخرى

يقدم حساب التوفير عالي السعر الخاص بالمؤسسات الصغيرة من HSBC معدل فائدة متدرج على الودائع يصل إلى 4.50٪.

الأسعار على النحو التالي:

بين 0.00 – 99999.99 دولارًا أمريكيًا: 3.51٪

بين 100،000.00 – 4999999.99 دولارًا أمريكيًا: 3.61٪

بين 500،000.00 دولار أمريكي – 1،499،999.99 دولار أمريكي: 3.81٪

بين 1،500،000.00 دولار أمريكي – 4،999،999.99 دولار أمريكي: 4.18٪

بين 5،000،000.00 – 9،999،999.99 دولارًا أمريكيًا: 4.50٪

لا يوجد حد أدنى للرصيد. بينما يتم تضمين ثلاث عمليات خصم مجانية واثنين من ائتمانات في الخطة ، يجب أن تكون على دراية بالرسوم المطبقة التالية:

0.20 دولار لكل إيداع بشيك

2.50 دولار لكل 1000 دولار شهريًا للودائع النقدية أو العملات المعدنية

5 دولارات لكل معاملة لكل خصم إضافي

1 دولار لكل معاملة لكل رصيد إضافي

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3. حساب توفير الأعمال اليوسفي

النسبة: 2.65٪ إلى 3.25٪

الحد الأدنى للرصيد: لايوجد

الحد الأقصى للرصيد: لا شيء

الرسوم: 0 دولار شهريًا رسوم الحساب ؛ قد يتم تطبيق رسوم أخرى

Tangerine هو أشهر بنك على الإنترنت في كندا. يقدم حساب التوفير التجاري المجاني عبر الإنترنت معدل فائدة متدرج على النحو التالي:

0 – 99999 دولارًا أمريكيًا: 2.65٪

100000 – 499999 دولارًا أمريكيًا: 2.75٪

500000 دولار أو أكثر: 3.25٪

يتم احتساب معدل الفائدة يوميًا ودفعه شهريًا.

أحد متطلبات فتح حساب توفير تجاري في Tangerine هو أن عملك يجب أن يكون لديه حساب جار في مؤسسة مالية أخرى.

يقدم Tangerine أيضًا حساب توفير تجاري بالدولار الأمريكي بمعدل فائدة 1.60 ٪. تعرف على حسابات التوفير الشخصية الخاصة بهم.

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4. حساب التوفير النقدي للأعمال Wealthsimple

النسبة: 1.10٪

الحد الأدنى للرصيد: لايوجد

الحد الأقصى للرصيد: لا شيء

الرسوم: 0 دولار شهريًا رسوم الحساب ؛ قد يتم تطبيق رسوم أخرى

حساب Wealthsimple Cash for Business سهل الفتح ويقدم:

لا يوجد رصيد حساب شهري

يتم احتساب الفائدة يوميا ودفعها شهريا

يمكنك استخدام حساب Wealthsimple الخاص بك على الإنترنت لإدارة حساباتك الشخصية والتجارية في مكان واحد والوصول إليها عبر تطبيق الهاتف المحمول الخاص بهم.

يقدم Wealthsimple أيضًا حسابات استثمار الشركات برسوم إدارية منخفضة جدًا ، مقارنة بصناديق الاستثمار المشتركة التقليدية.

لقد استخدمت كلاً من Wealthsimple و Tangerine لحسابات التوفير التجارية في الماضي.

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5. حساب توفير الأعمال TD

النسبة: 2.3٪ إلى 4.00٪

الحد الأدنى للرصيد: لايوجد

الرسوم: 0 دولار شهريًا ؛ قد يتم تطبيق رسوم أخرى

يعد حساب التوفير للأعمال TD خيارًا جيدًا إذا كان لديك بالفعل حساب TD لأنه يمكنك إجراء تحويلات مجانية بين حسابات TD الأخرى. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يوفر معدلات فائدة متدرجة ، والودائع والائتمانات هي 1 دولار لكل منهما ، في حين أن عمليات السحب والخصم 5.00 دولارات لكل منهما.

هناك أيضًا رسوم 2.50 دولار لكل 1000 دولار إيداع نقدي ، وإيداع العناصر ، بما في ذلك الشيكات والحوالات البريدية ، 0.22 دولار لكل إيداع.

معدلات التوفير في TD هي كما يلي:

0 – 9999.99 دولارًا أمريكيًا: 2.30٪

10000 – 24999.99 دولارًا أمريكيًا: 2.60٪

25000.00 – 99999.99 دولارًا: 2.60٪

100،000.00 – 4999999.99 دولارًا أمريكيًا: 2.70٪

500000 دولار – 4999999.99 دولارًا: 3.35٪

5.000.000 دولار أمريكي وما فوق: 4.00 دولار أمريكي٪

6. حساب التوفير Manulife للأعمال

النسبة: 2.85٪

الحد الأدنى للرصيد: غير متاح

أقصى رصيد: غير متاح

الرسوم: 0 دولار شهريًا رسوم الحساب ؛ قد يتم تطبيق رسوم أخرى

يدفع حساب Manulife’s Business Advantage 2.85٪ على كل دولار في حسابك. يتم احتساب معدل الفائدة يوميًا ودفعه شهريًا.

يقدم حساب الأعمال الخاص بهم ودائع وتحويلات مجانية من المؤسسات المالية الأخرى. الشيكات المتنقلة ، وإيداعات Interac e-Transfer ، والشيكات البريدية مجانية أيضًا.

قد يتم تطبيق هذه الرسوم:

دفع الفاتورة: 1 دولار

إرسال Interac e-Transfer: $ 1

الشيكات: 1.50 دولار

يمكنك أيضًا إيداع أموالك الأمريكية في حساب Business Advantage الخاص بهم بالدولار الأمريكي وكسب معدل فائدة 0.20٪.

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7. حساب نمو استثمار الأعمال من CIBC

النسبة: ما يصل إلى 2.00٪

الحد الأدنى للرصيد: لايوجد

الحد الأقصى للرصيد: لا شيء

الرسوم: 0 دولار شهريًا رسوم الحساب ؛ قد يتم تطبيق رسوم أخرى

يدفع حساب نمو استثمار الأعمال من CIBC معدل فائدة متدرج من 1.50٪ إلى 2.00٪ ، اعتمادًا على رصيد حسابك.

لا يوجد حد أدنى لرسوم الحساب ، لكنك ستدفع 5 دولارات لكل معاملة خصم و 1 دولارًا إلى 1.25 دولارًا أمريكيًا للمعاملات الائتمانية. الكشوفات المطبوعة تكلف أيضًا 3.50 دولارًا لكل منها.

معدلات الادخار لهذا الحساب هي: رصيد الإغلاق اليوميسعر الفائدة جزء يصل إلى 49999.99 دولارًا 1.50٪ جزء من 50000 دولار إلى 249999.99 دولارًا 1.55٪ جزء من 250000 دولار إلى 999999.99 دولارًا أمريكيًا 1.60٪ جزء من 1،000،000 دولار أمريكي إلى 5،000،000 دولار أمريكي 1.75٪ جزء من 5،000،000.01 دولار أمريكي إلى 10،000،000.00 دولار أمريكي 2.00٪ جزء $ 10،000،000.01 وما فوق 2.00٪

متعلق ب:

8. حساب توفير RBC Business Essentials

النسبة: 2.30٪ إلى 2.85٪

الحد الأدنى للرصيد: لايوجد

الرسوم: 0 دولار شهريًا ؛ قد يتم تطبيق رسوم أخرى

إذا كان لديك أموال غير مستخدمة وترغب في كسب الفائدة عليها والوصول بسهولة إلى أموالك ، فإن حساب توفير RBC Business Essentials يعد خيارًا جيدًا.

يمكنك استخدام هذا الحساب لاستكمال حساب التشغيل الخاص بك وتحويل الأموال بين حسابات الأعمال الخاصة بك مع كسب الفائدة على أموالك.

يقدم أسعار فائدة متدرجة ، وما يصل إلى 999 ائتمان وودائع مجانية كل شهر. يمكنك أيضًا الحصول على خصمين أو شيكين مجانيين كل شهر.

معدلات RBC هي كما يلي:

0 – 9999.99 دولارًا أمريكيًا: 2.30٪

10000 – 99999.99 دولارًا أمريكيًا: 2.60٪

100000 – 249999.99 دولارًا أمريكيًا: 2.70٪

250000 دولار وما فوق: 2.85٪

9. حساب التوفير التجاري لبنك ICICI

النسبة: 0.40٪

الحد الأدنى للرصيد: غير متاح

أقصى رصيد: غير متاح

الرسوم: 0 دولار شهريًا ؛ قد يتم تطبيق رسوم أخرى

يقدم بنك ICICI معدل فائدة بنسبة 0.40 ٪ على حساب التوفير التجاري بدون حد أدنى وبدون رسوم شهرية. يتم احتساب معدل الفائدة يوميًا ودفعه شهريًا.

التحويلات بين الحسابات المصرفية ودفع الفواتير مجانية ؛ ومع ذلك ، فإن عمليات السحب داخل الفروع ستكلفك 5 دولارات لكل معاملة.

يقدم بنك ICICI أيضًا حساب توفير تجاري بالدولار الأمريكي يدفع معدل فائدة 0.25 ٪.

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ما هو حساب التوفير للأعمال؟

يتم فتح حساب التوفير التجاري باسم شركة (مالك فردي أو شراكة أو شركة) ويعمل إلى حد كبير مثل حساب التوفير الشخصي.

لفتح حساب ، سيطلب منك البنك تفاصيل حول عملك ، بما في ذلك:

تسجيل الاسم التجاري أو تسجيل الشراكة أو شهادة التأسيس

عنوان العمل

عناوين وتاريخ الميلاد و SIN للضباط الرئيسيين

المعرف الضريبي للنشاط التجاري

تدفع حسابات التوفير التجارية فائدة على ودائعك ، وهي محمية من قبل شركة التأمين على الودائع الكندية (CDIC).

على عكس الاستثمارات في الصناديق المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة والأسهم ، من غير المرجح أن تفقد الأموال الموضوعة في حساب التوفير قيمتها الاسمية بسبب التقلبات في الأسواق المالية أو أسواق الأسهم.

عند فتح حساب توفير تجاري ، يجب أن تبحث عن:

رسوم شهرية : يجب ألا يكون هناك رسوم حساب شهرية.

: يجب ألا يكون هناك رسوم حساب شهرية. معدل فائدة مرتفع : ابحث عن حساب يدفع سعر فائدة تنافسي.

: ابحث عن حساب يدفع سعر فائدة تنافسي. رسوم التحويل : اختر حسابًا يقدم بعض المعاملات المجانية ، مثل الإيداع والتحويلات والسحب.

: اختر حسابًا يقدم بعض المعاملات المجانية ، مثل الإيداع والتحويلات والسحب. لا يوجد حد أدنى للرصيد: تريد أن تربح فائدة على كل دولار.

ما الذي تبحث عنه في حساب توفير الأعمال

هناك العديد من العوامل التي يجب مراعاتها عند البحث عن حساب توفير تجاري في كندا.

اسعار الفائدة

إذا كان لديك أموال متبقية في نهاية الشهر ، فأنت تريد كسب أكبر قدر ممكن من الفائدة. على هذا النحو ، سوف ترغب في البحث عن حساب توفير بمعدلات فائدة عالية.

توفر العديد من الحسابات المصرفية التجارية معدلات فائدة متدرجة. الخيار الأفضل هو مقارنة أسعار الفائدة بناءً على الرصيد الذي تتوقع وجوده في الحساب.

مصاريف

العديد من أفضل الحسابات المصرفية للأعمال ليس لها رسوم شهرية. ومع ذلك ، غالبًا ما تأتي مع رسوم أخرى للإيداع والسحب.

اعتمادًا على كيفية التخطيط لاستخدام حساب التوفير التجاري الخاص بك ، تحقق من الرسوم التي يمكنك توقع دفعها.

حدود الصفقة

قد يضع البنك حدودًا للمعاملات لمنعك من إجراء الكثير من عمليات السحب. إذا تجاوزت هذا الحد ، فستدفع غالبًا غرامة.

الحد الأدنى والحد الأقصى للأرصدة

قد يكون للحسابات المصرفية التجارية حد أدنى وحد أقصى للرصيد وقد لا يكون كذلك. حتى إذا لم يكن لحسابك حدود ، يمكنك عادةً كسب معدلات فائدة عالية على أرصدة أعلى.

فوائد حساب التوفير التجاري

يمكن أن يساعد حساب التوفير التجاري شركتك في إدارة تدفقاتها النقدية وزيادة الأرباح وحالات الطوارئ المتعلقة بالطقس.

1. تكسب فائدة على نقودك الفائضة بدلاً من تركها عاطلة في حساب جار. عندما تحتاج إلى المال ، يمكنك الوصول إليه بسهولة دون عقوبة.

2. يمكن أن يؤدي الخلط بين الشؤون المالية الشخصية والتجارية إلى وقوعك في مشكلة وتدمير حالة “المسؤولية المحدودة” الخاصة بك. يفصل حساب التوفير التجاري أصولك عن أصول شركتك.

3. يمكنك حفظ أهداف العمل المستقبلية وخطط التوسع والمعدات والمشتريات الأخرى.

4. تساعدك الحسابات التجارية في بناء ملف تعريف ائتمان شركتك. هذا يسهل عليك الحصول على القروض وتمويل الأعمال عند الحاجة.

5. الاستثمار الخالي من المخاطر: حسابات التوفير منخفضة بشكل عام إلى عدم المخاطرة في كندا. تحمي CDIC ودائعك حتى 100000 دولار لكل بنك ، وبالنسبة لبعض الاتحادات الائتمانية الخاضعة للتنظيم الإقليمي ، فإن ودائعك مؤمنة بنسبة 100 ٪ بغض النظر عن المبلغ.

سلبيات حسابات توفير الأعمال

يجب أن تكون على دراية ببعض العيوب المحتملة لحسابات التوفير التجارية قبل فتح حساب.

حد أدنى مرتفع للأرصدة – أفضل الحسابات المصرفية للأعمال ليس لها حد أدنى للرصيد ، لكن بعضها يتطلب حدًا أدنى مرتفعًا للرصيد.

الرسوم – غالبًا ما تكون مصحوبة بعدة رسوم للإيداع والسحب والائتمان وما إلى ذلك ، والتي يمكن أن تضيف ما يصل. قد يكون هذا أو لا يكون مشكلة لعملك.

حدود المعاملات – قد يكون هناك حد للمبلغ الذي يمكنك سحبه لتشجيعك على الاحتفاظ بأموالك في حساب التوفير الخاص بك.

حساب الأعمال مقابل حساب التوفير الشخصي

حسابات التوفير التجارية للاستخدام من قبل الشركات فقط. يتيح حساب التوفير التجاري لعملك توفير المال لأي سبب ، بما في ذلك الأحداث غير المتوقعة. من ناحية أخرى ، تم تصميم حسابات التوفير الشخصية للاستخدام الشخصي.

قد تتمكن من استخدام حساب التوفير الشخصي الخاص بك لعملك إذا كنت تدير مؤسسة فردية ، ولكن لا ينصح بذلك.

كيفية فتح حساب توفير تجاري في كندا

يعد فتح حساب توفير تجاري في كندا أمرًا سهلاً. أولاً ، ستحتاج إلى جمع عدة مستندات. تعتمد المستندات المطلوبة على البنك ، وللمؤسسات المختلفة متطلبات مختلفة.

ستحتاج عادةً إلى بطاقة هوية وإثبات اسمك وعنوانك ورقم تأمينك الاجتماعي.

اعتمادًا على هيكل عملك ، ستحتاج أيضًا إلى تقديم المستندات الداعمة.

بالنسبة للملكية الفردية ، ستحتاج غالبًا إلى شهادة تسجيل الاسم التجاري. بالنسبة لشركة ، قد تحتاج إلى عقد التأسيس.

قد تحتاج أيضًا إلى رقم تسجيل CRA الخاص بك والعائد المالي السنوي والمزيد. تحقق مع البنك الذي تتعامل معه لمعرفة المستندات التي تحتاج إلى تقديمها.

لفتح حسابك ، ستحتاج عادةً إلى حجز موعد في فرعك المحلي لفتحه شخصيًا ولكن تحقق من التفاصيل على الموقع الإلكتروني. يمكنك غالبًا حجز موعد عبر الإنترنت ، أو يمكنك الاتصال بالبنك لمعرفة المزيد.

ستقوم بعد ذلك بزيارة فرع البنك وتقديم جميع المعلومات المطلوبة في الموعد. إذا تمت الموافقة عليك ، يجب على البنك فتح الحساب بعد ذلك بوقت قصير.

هل تخضع حسابات توفير الأعمال للضريبة في كندا؟

قد تتساءل عما إذا كانت الأموال الموجودة في حساب التوفير التجاري الخاص بك تخضع للضريبة. الجواب نعم ، ولكن الشيء الوحيد الخاضع للضريبة هو الفائدة.

إذا ربحت فائدة على الأموال المودعة في حساب التوفير التجاري الخاص بك ، فإن هذه الفائدة تعتبر دخلاً خاضعًا للضريبة ، ويجب عليك دفع ضرائب عليها. يجب أن تتلقى إيصال ضريبي T5 من البنك الذي تتعامل معه والذي يمكنك بعد ذلك تقديمه مع ضرائبك.

الحد الأدنى

يتم تضمين دخل الفوائد المكتسب من حساب التوفير التجاري الخاص بك في صافي أرباحك في نهاية العام.

إذا كنت تبحث عن أفضل الأسعار الممكنة ، فراجع ما تقدمه المؤسسات المالية غير التقليدية والبنوك عبر الإنترنت وقارنها مع البنوك الكبرى.

اقرأ أيضًا النسخة الصغيرة للتأكد من أنك مرتاح للقيود المفروضة على المعاملات وأي رسوم مرتبطة بها.

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اسعار الفائدة: لا ينطبق (بالنسبة للبطاقات المدفوعة مسبقًا المستردة).

رسوم سنوية: 0 دولار للبطاقات القياسية.

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