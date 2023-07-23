ستساعدك المقالة التالية: أفضل إجابة البدائل العامة (مقارنة 2023)

هل تبحث عن أفضل بدائل AnswerThePublic لتعزيز إستراتيجية تحسين محركات البحث الخاصة بك؟

AnswerThePublic هي أداة بحث عن الكلمات الرئيسية تم شراؤها مؤخرًا بواسطة Neil Patel’s Ubersuggest.

تستخدم الأداة ميزة “الإكمال التلقائي” من Google لإنشاء اقتراحات الكلمات الرئيسية ذات الصلة.

في هذا المنشور ، سنقارن بين أفضل البدائل والمنافسين في AnswerThePublic.

لقد قمنا بتضمين مزيج من أدوات البحث عن الكلمات الرئيسية المخصصة وأدوات تحسين محركات البحث الكل في واحد التي يمكنها تعزيز إستراتيجيتك بالكامل.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن معظم هذه الأدوات تتجاوز استخدام أداة الإكمال التلقائي من Google. يمكن أن يخبرك البعض منهم بكل الكلمات الرئيسية التي يحتلها منافسوك وأكثر من ذلك.

مستعد؟ هيا بنا نبدأ.

أفضل إجابةالبدائل العامة والمنافسين – ملخص

TL ؛ DR:

ترتيب SE – أفضل بديل AnswerThePublic لمعظم المستخدمين. يتضمن طرق بحث مختلفة للكلمات الرئيسية ، وتتبع الرتب ، وتحليل الروابط الخلفية ، والمزيد. بأسعار معقولة بشكل مدهش للميزات التي تحصل عليها. KWFinder – أفضل أداة بحث عن الكلمات الرئيسية للمبتدئين. أداة رائعة للبحث عن الكلمات الرئيسية سهلة الاستخدام وتتضمن تتبع الترتيب. BuzzSumo – أفضل بديل AnswerThePublic لجهات تسويق المحتوى. أداة بحث محتوى الكل في واحد يستخدمها محترفو تحسين محركات البحث والعلاقات العامة. تتوفر خطة مجانية محدودة. كاشف الكلمات الرئيسية – بديل رائع لـ AnswerThePublic. تركز 100٪ على البحث عن الكلمات الرئيسية والتحليل التنافسي. خطة مجانية متضمنة. QuestionDB – بديل مجاني لـ AnswerThePublic البديل للعثور على الأسئلة التي يبحث عنها المستخدمون. سوفلي – أداة مجانية للبحث عن الكلمات الرئيسية التي تولد أفكارًا من Google والأنظمة الأساسية الشائعة الأخرى.

# 1 – ترتيب SE

ترتيب SE هي أداة تحسين محركات البحث الكل في واحد تجعل البحث عن الكلمات الرئيسية أمرًا سهلاً. لا يمكنك فقط إجراء بحث عن الكلمات الرئيسية التقليدية ، ولكن يمكنك أيضًا إجراء بحث تنافسي عن الكلمات الرئيسية. هذا يعني أنه يمكنك العثور على الكلمات الرئيسية التي يقوم منافسوك بترتيبها.

يمكنك الوصول إلى أداة بحث الكلمات الرئيسية الخاصة بـ SE Ranking من شريط التنقل العلوي. من هناك ، يمكنك إدخال كلمة رئيسية للتحليل وإنشاء المئات من أفكار الكلمات الرئيسية المتشابهة وذات الصلة.

ضمن علامة التبويب “مشابه” ، ستجد العشرات من مصطلحات البحث الشائعة التي تحتوي على الكلمة الرئيسية المطابقة التامة التي قمت بتحليلها. تعرض لك علامة التبويب “ذات صلة” مصطلحات البحث الأخرى المرتبطة التي يتم ترتيبها أيضًا في الصفحات التي يتم تصنيفها لكلمتك الرئيسية التي تم تحليلها. يتم استخراج كل من قوائم الكلمات الرئيسية من قاعدة بيانات SE Ranking المثيرة للإعجاب ، والتي تحتوي على 7 مليارات كلمة رئيسية.

ضمن علامة التبويب Low Search Volume ، ستجد مجموعة من اقتراحات الكلمات الرئيسية الطويلة الأخرى. يتم سحب هذه الكلمات الرئيسية من الإكمال التلقائي من Google (مثل AnswerThePublic إلى حد كبير) وعادةً ما تكون منخفضة الحجم ، ولكنها أيضًا منافسة منخفضة (وبالتالي يسهل ترتيبها).

بصرف النظر عن اقتراحات الكلمات الرئيسية ، يسحب SE Ranking أيضًا المعلمات الأساسية لمساعدتك في تحليل الكلمات الرئيسية المستهدفة. بجانب كل كلمة رئيسية ، ستتمكن من رؤية متوسط ​​حجم البحث الشهري الخاص بها (وكيف تغير خلال العام الماضي) ، ونقاط صعوبة الكلمات الرئيسية ، وتكلفة النقرة (CPC).

أدناه ، ستجد نظرة عامة على الصفحات الأعلى تصنيفًا والإعلانات الأكثر شيوعًا للكلمة الرئيسية التي تم تحليلها ، والتي يمكن أن تساعدك في تحليل المنافسة.

إذا كنت تريد التجسس على الكلمات المفتاحية لمنافسيك ، فيمكنك القيام بذلك باستخدام أداة البحث التنافسي. ما عليك سوى كتابة المجال الخاص بهم للحصول على الكثير من الأفكار. يمكنك الاطلاع على أفضل الكلمات الرئيسية العضوية التي يتم ترتيبها من أجلها ، وموقعها في الترتيب ، وحركة المرور ، والصفحات العليا ، وثقة المجال ، والروابط الخلفية ، والمزيد.

وهذا ليس كل شيء. يوفر تصنيف SE أيضًا مجموعة من الأدوات الأخرى بما في ذلك Backlink Checker ، ومدقق SEO على الصفحة ، ومحلل SERP ، وأداة تدقيق موقع الويب ، وكل شيء آخر تحتاجه لاستراتيجية تسويق SEO شاملة. يمكنك استخدامه لمراقبة التصنيفات عبر محركات البحث مثل Google و Bing و Yahoo والمزيد.

التسعير:

تبدأ الخطط من 23.52 دولارًا في الشهر ، لكن السعر سيعتمد على متطلبات مشروعك. يمكنك استخدام حاسبة التسعير الموجودة على موقعهم للحصول على عرض أسعار بناءً على احتياجاتك الخاصة.

اقرأ مراجعة تصنيف SE.

# 2 – KWFinder

KWFinder هو جزء من مجموعة أدوات Mangools SEO. إنها واحدة من أدوات البحث عن الكلمات الرئيسية الأكثر ملاءمة للمبتدئين التي رأيناها ويمكن أن تساعدك في العثور على الكثير من الكلمات الرئيسية طويلة الذيل بصعوبة منخفضة. يمكنك البحث حسب الموضوع لتحليل كلماتك الرئيسية المستهدفة وتوليد أفكار جديدة ، أو حسب المجال لمعرفة المصطلحات التي يحتلها منافسك بالفعل.

ميزة البحث عن المجال ممتازة. لا يعرض لك فقط أفضل الكلمات الرئيسية التي يصنفها منافسوك ، ولكنه يخبرك أيضًا بموقعهم في الترتيب والزيارات المقدرة شهريًا. بالإضافة إلى جميع مقاييس الكلمات الرئيسية المعتادة: حجم البحث ، وتكلفة النقرة ، وصعوبة الكلمات الرئيسية ، وما إلى ذلك.

يمنحك KWFinder أيضًا الوصول إلى بيانات البحث التاريخية حتى تتمكن من تحليل اتجاهات البحث طويلة المدى وتحديد الموضوعات الساخنة الناشئة قبل منافسيك.

يمكنك البحث عن كلمات رئيسية من قاعدة البيانات العالمية ، أو الاختيار من بين أكثر من 50000 موقع للحصول على أفكار خاصة بالموقع.

بصرف النظر عن KWFinder ، يأتي Mangools أيضًا مع 4 أدوات أخرى للمساعدة في مجالات أخرى من SEO: SEPChecker (لتحليل SERP) ، SERPWatcher (لتتبع الرتبة) ، LinkMiner (لتحليل الروابط الخلفية) ، و SiteProfiler (لمقاييس SEO والرؤى).

التسعير:

خطة مجانية متاحة. تبدأ الخطط المدفوعة من 29 يورو شهريًا ، وتوفر 35 ٪ مع اشتراك سنوي. تقدم Mangools سياسة استرداد كامل لمدة 48 ساعة.

# 3 – BuzzSumo

BuzzSumo هي عبارة عن نظام أساسي لتسويق المحتوى مصمم لمحترفي العلاقات العامة. تعمل ميزة اكتشاف الكلمات الرئيسية مثل أي أداة أخرى للبحث عن الكلمات الرئيسية: يمكنك استخدامها لتحليل المعلمات الأساسية لأي كلمة رئيسية والعثور على الأفكار ذات الصلة والمتشابهة. لكن أدوات تحليل المحتوى والاكتشاف الخاصة به هي المكان الذي يتألق فيه حقًا.

للبدء ، ابحث عن كلمة رئيسية أولية في علامة تبويب الاكتشاف. سيعرض BuzzSumo قائمة بالأفكار ذات الصلة إلى جانب جميع المقاييس المعتادة مثل حجم البحث وتكلفة النقرة.

إنها لا تخبرك بدرجة صعوبة أي كلمة رئيسية ولكنها توفر مقياسًا إضافيًا أنيقًا يفتقر إليه منافسوها: المقالة المنشورة. يخبرك هذا بعدد المقالات الموجودة بالفعل على الويب حول موضوع الكلمات الرئيسية ، والتي يمكن أن تساعدك على معرفة ما إذا كانت مفرطة التشبع أم لا أو ما إذا كان لا يزال هناك مساحة للمنافسة.

من علامة التبويب “التحليل” ، يمكنك مشاهدة الرسوم البيانية بالبيانات التاريخية ، وقسم نظرة عامة على SERP الذي يعرض لك أفضل 5 مواقع مرتبة بالفعل للمصطلح الذي تم تحليله. يمكنك أن ترى سلطة كل موقع على شبكة الإنترنت لمساعدتك في تحديد ما إذا كان لديك فرصة للترتيب أم لا.

بالإضافة إلى البحث عن الكلمات الرئيسية ، يمكنك أيضًا البحث عن المجالات للكشف عن الكلمات الرئيسية لمنافسيك والأفكار الأخرى.

لكن وظيفة البحث عن الكلمات الرئيسية ليست سوى جزء صغير من BuzzSumo. تكمن قوتها الحقيقية في أدوات اكتشاف المحتوى. إنها مليئة بالميزات التي تساعدك على الكشف عن المقالات عبر الويب وجمع رؤى تنافسية منها لإبلاغ استراتيجية المحتوى الخاصة بك. يمكنك إنشاء أفكار موضوعية لا حصر لها باستخدام هذه الأدوات.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك أيضًا استخدام BuzzSumo للعثور على المؤثرين الذين من المحتمل أن يشاركوا المحتوى الخاص بك ثم الوصول إليهم من أجل التعاون مع العلامة التجارية.

التسعير:

تبدأ الخطط المدفوعة من 119 دولارًا في الشهر. وفر 20٪ باشتراك سنوي. يمكنك تجربة BuzzSumo مع نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا.

اقرأ مراجعة BuzzSumo.

# 4 – كاشف الكلمات الرئيسية

كاشف الكلمات الرئيسية عبارة عن مجموعة أدوات لتحسين محركات البحث (SEO) كاملة الميزات تتميز بوظائفها القوية في البحث عن الكلمات الرئيسية. لا يساعدك فقط في الكشف عن آلاف الكلمات الرئيسية غير المستغلة وذات المنافسة المنخفضة ، ولكن يمكنك أيضًا استخدام ميزة العصف الذهني لتجميع الكلمات الرئيسية معًا والتخطيط لاستراتيجيتك.

قاعدة البيانات الخاصة بها ليست كبيرة مثل تصنيف SE ، ولكن مع 3 مليارات كلمة رئيسية و 114 مليون كلمة رئيسية منافسة ، فهي لا تزال رائعة للغاية.

يمكنك استخدام أداة البحث عن الكلمات الرئيسية لفرز هذه الكلمات الرئيسية واكتشاف الآلاف من الفرص غير المستغلة جنبًا إلى جنب مع المقاييس بما في ذلك الحجم وتكلفة النقرة ودرجة قدرة شرائية ودرجة الصعوبة والمزيد. يُظهر لك عمود الاتجاه حجم البحث عن الكلمات الرئيسية بمرور الوقت حتى تتمكن من معرفة ما إذا كانت تتجه للأعلى أو في حالة الانحدار.

أروع شيء في Keyword Revealer هو أداة العصف الذهني. يجعل من السهل استكشاف أفكار متخصصة جديدة. ما عليك سوى كتابة موضوع رئيسي للكلمات الرئيسية وسيقوم KeywordRevealer بسحب الأفكار الطويلة من اقتراح Google التلقائي وعرضها في بنية صومعة.

يتم تجميع المصطلحات المتشابهة معًا داخل الصومعة ، مما يساعدك على تخطيط المحتوى حول مجموعات الكلمات الرئيسية بدلاً من المصطلحات الفردية الطويلة.

بصرف النظر عما سبق ، يأتي برنامج Keyword Revealer أيضًا مزودًا بمتعقب تصنيف قوي يتيح لك مراقبة مواضع كلماتك الرئيسية في Google يوميًا ؛ أداة تحليل تنافسية وأداة تحليل الروابط الخلفية.

التسعير:

يمكنك البدء بحساب مجاني محدود. تبدأ الخطط المدفوعة بـ 12.50 دولارًا إذا كنت تدفع سنويًا.

# 5 – QuestionDB

QuestionDB هي أداة بسيطة لكنها قوية للبحث عن الكلمات الرئيسية. إنه مشابه جدًا لـ AnswerThePublic حيث يمكنك استخدامه للعثور على الكثير من عمليات البحث عن الأسئلة المتعلقة بأي كلمة رئيسية. على الرغم من أنها ليست نظامًا أساسيًا لتحسين محركات البحث (SEO) متعدد الإمكانات ، إلا أنها أداة تكميلية رائعة تضيفها إلى ترسانتك حيث يمكنها العثور على الكثير من الأفكار التي تفتقدها الأنظمة الأساسية الأخرى.

لا يمكن أن يكون أسهل في الاستخدام. كل ما عليك فعله هو إدخال كلمة رئيسية واسعة (اختر موضوعًا متعلقًا بمجال تخصصك) وسيقوم QuestionDB بإحضار قائمة بالعشرات (إن لم يكن المئات) من الأسئلة ذات الصلة – بعضها شديد التحديد.

على سبيل المثال ، إذا قمت بكتابة “SEO” ، فإني أرى نتائج مثل “هل الكثير من عناوين URL سيئة لتحسين محركات البحث؟” و “ما هو مستقبل تحسين محركات البحث بعد 5 سنوات من الآن؟”. كل من طلبات البحث الطويلة هذه محددة حقًا ، مقارنة بطلبات البحث العامة مثل “ما هو تحسين محركات البحث؟”. هذا يعني على الأرجح أنهم أقل قدرة على المنافسة وأسهل في الترتيب.

إذا لم تكن مهتمًا بالبحث عن عمليات البحث عن الأسئلة ، يمكنك التبديل إلى “الكلمات الرئيسية” بدلاً من ذلك.

بمجرد حصولك على قائمة الكلمات الرئيسية / الأسئلة الخاصة بك ، يمكنك الغوص بشكل أعمق. خذ بعض الأفكار التي تم العثور عليها من بحثك الأولي وقم بتوصيلها مرة أخرى في QuestionDB للحصول على المزيد من الأفكار. اشطفها وكررها للحصول على عرض شبه لانهائي لأفكار الكلمات الرئيسية.

الجانب السلبي الرئيسي هو أن QuestionDB لا تمنحك أي معلمات أساسية مثل حجم البحث الشهري أو المنافسة. إنها فقط لتوليد الأفكار – لن تتمكن من تحليل الكلمات الرئيسية بالمقاييس المعتادة.

ولكن ما هو رائع في QuestionDB هو أنه مفيد حقًا في تعزيز سلطتك الموضوعية. إذا لم تكن تعرف بالفعل ، فإن Topical Authority هي عامل تصنيف لتحسين محركات البحث. بشكل أساسي ، من المرجح أن تقوم Google بتصنيف المواقع التي تغطي موضوعًا بالتفصيل.

الفكرة هي أنه يمكنك استخدام قائمة الأسئلة المتعلقة بالموضوع التي ينشئها QuestionDB لأفكار المحتوى لمنشورات وصفحات مدونتك. كلما زاد عدد الأسئلة التي تجيب عليها ، والموضوعات الفرعية التي تغطيها ، زادت سلطتك الموضوعية وقوتك في التصنيف.

التسعير:

يمكنك استخدام QuestionDB مجانًا للحصول على ما يصل إلى 50 نتيجة لكل بحث. يمكنك الترقية إلى خطة مدفوعة لفتح عمليات بحث إضافية. تبدأ الأسعار من 15 دولارًا في الشهر.

# 6 – سوفل

سوفلي هو عبارة عن محرك بحث مجاني رائع للكلمات الرئيسية يلتقط اقتراحات الإكمال التلقائي لأي كلمة رئيسية. يمكنك استخدامه للحصول على بيانات الكلمات الرئيسية من جميع محركات البحث الرئيسية في مكان واحد – ودون إنفاق عشرة سنتات!

يمكن لـ Soovle سحب البيانات من Google ، Amazon، ياهو ، بنج ، YouTubeوالإجابات وويكيبيديا. ولا يمكن أن تكون الواجهة أبسط.

كل ما عليك فعله هو اختيار محرك البحث الذي تريد الحصول على اقتراحات منه ، ثم اكتب موضوعًا واسعًا أو كلمة أساسية أساسية في مربع البحث وانقر فوق Soovle.

بعد ذلك ، سوف يملأ Soovle شاشتك على الفور بالعشرات من اقتراحات الإكمال التلقائي.

يمكنك النقر فوق أي منها لفتحه في Google وتحليل SERPs يدويًا بنفسك.

إذا رأيت كلمة رئيسية تريد إضافتها إلى قائمة أفكارك ، فقم بسحبها وإفلاتها في الزاوية اليسرى العلوية لحفظها والعودة إليها لاحقًا.

لسوء الحظ ، هذا هو الحد الأقصى لما يمكنك فعله باستخدام Soovle. كأداة مجانية ، لا يمنحك الوصول إلى جميع المعلمات والميزات الأساسية التي تحتاجها لتحليل الكلمات الرئيسية بالكامل ، وهذا هو السبب في أنها تعمل بشكل أفضل كأداة مجانية للبحث عن الكلمات الرئيسية جنبًا إلى جنب مع الحل الرئيسي الخاص بك.

التسعير:

Soovle مجاني تمامًا للاستخدام.

# 7 – سمراش

سمراش هي عبارة عن منصة تسويق رقمية رائدة متعددة الإمكانات مع مجموعة واسعة من أكثر من 50 أداة لتحسين محركات البحث ، وخدمات الدفع لكل نقرة ، وتسويق المحتوى ، وتسويق الوسائط الاجتماعية. من بين هذه ستة من أقوى أدوات البحث عن الكلمات الرئيسية التي ستجدها في أي مكان.

يمكنك استخدام Semrush للكشف عن حجم البحث وصعوبة الكلمات الرئيسية وتكلفة النقرة ومستوى المنافسة وميزات SERP لأي كلمة رئيسية واستخدام هذه الأفكار لتقييم قيمتها العضوية والإعلانية.

تتيح لك ميزة البحث العضوي العثور على الكلمات الرئيسية الأكثر ربحية لمنافسيك في البحث والكشف عن فرص تصنيف SERP.

تتيح لك أداة Keyword Magic استكشاف الآلاف من أفكار الكلمات الرئيسية من كلمة رئيسية أساسية واحدة. تم استخراج هذه الأفكار من قاعدة بيانات Semrush الرائدة في الصناعة والتي تضم أكثر من 21 مليار كلمة رئيسية.

تعد أداة Keyword Gap واحدة من أروع ميزات Semrush. يتيح لك مقارنة ملفات تعريف الكلمات الرئيسية لما يصل إلى 5 منافسين في وقت واحد وإيجاد فجوات في استراتيجيات تحسين محركات البحث الخاصة بهم.

يمكن إضافة جميع الكلمات الرئيسية التي تجدها في Semrush إلى قائمة Keyword Manager الرئيسية للحفاظ على تنظيم الأشياء.

بصرف النظر عن أدوات البحث عن الكلمات الرئيسية ، تقدم Semrush الكثير من الميزات القوية للمساعدة في مجالات أخرى من حملات تحسين محركات البحث الخاصة بك ، بما في ذلك تحليل حركة المرور وتدقيق تحسين محركات البحث على الصفحة وبناء الروابط وتتبع الرتب والمزيد.

التسعير:

تبدأ خطط Semrush بسعر 129.95 دولارًا في الشهر. يمكنك البدء بحساب مجاني محدود.

اقرأ مراجعتنا عن Semrush.

# 8 – SEO PowerSuite

SEO PowerSuite هو حل برنامج تحسين محركات البحث الكل في واحد قابل للتنزيل. تتضمن مجموعة أدوات متتبع الرتبة الخاصة بها 23 أداة متكاملة للكلمات الرئيسية. يمكن استخدامهما معًا لتوليد عشرات الآلاف من أفكار الكلمات الرئيسية.

أثناء اكتشافك لأفكار الكلمات الرئيسية في SEO PowerSuite ، سيقوم تلقائيًا بتجميعها معًا في مجموعات الموضوعات. بهذه الطريقة ، يمكنك توفير الوقت عن طريق تحليل مجموعات الكلمات الرئيسية بدلاً من مئات المصطلحات الفردية وذات الصلة الطويلة.

بالإضافة إلى اكتشاف الكلمات الرئيسية ، يساعد SEO PowerSuite أيضًا في تحليل الكلمات الرئيسية. يضع الكثير من مقاييس الكلمات الرئيسية في متناول يدك ، بما في ذلك بيانات حجم البحث وصعوبة الكلمات الرئيسية والمنافسة وإحصائيات حركة المرور وبيانات SERP والمزيد.

يمكنك أيضًا استخدام متتبع الرتبة لإجراء تحليل تنافسي وتتبع مواقع الكلمات الرئيسية على المستوى المحلي وغير ذلك الكثير.

وهذه مجرد واحدة من مجموعات أدوات SEO PowerSuite.

هناك أيضًا WebSite Auditor و SEO SpyGlass و LinkAssistant. تأتي كل هذه الميزات مليئة بالميزات التي يمكن أن تساعد في مجالات أخرى من تحسين محركات البحث.

التسعير:

النسخة المجانية لها ميزات محدودة. تبدأ التراخيص المدفوعة من 299 دولارًا سنويًا.

# 9 – أداة الكلمات الرئيسية

أداة الكلمات الرئيسية هي أداة أخرى قوية للبحث عن الكلمات الرئيسية مدعومة ببيانات الإكمال التلقائي من Google. يمكنك استخدامه للعثور على آلاف الكلمات الرئيسية وتحليلها على Google ومنصات البحث الأخرى. بالإضافة إلى ذلك ، اختر موقعك لإنشاء أفكار كلمات رئيسية خاصة بالموقع لأي موضوع.

ما عليك سوى كتابة مصطلح في مربع البحث ، واختيار الموقع الذي تريد سحب البيانات منه ، واضغط على Enter لبدء البحث. ستقوم أداة الكلمات الرئيسية بعد ذلك بسحب المئات من الاقتراحات الطويلة المتعلقة بمصطلح البحث ، جنبًا إلى جنب مع مقاييس مثل حجم البحث وتكلفة النقرة والمنافسة والاتجاه (البيانات التاريخية).

بصرف النظر عن Google ، يمكنك أيضًا استخدام أداة الكلمات الرئيسية للحصول على أفكار منها YouTubeبنج Amazon، eBay ، متجر التطبيقات ، متجر Play ، Instagramو Twitterو Pinterestو Google Trends.

التسعير:

يمكنك استخدام إصدار محدود من أداة الكلمات الرئيسية مجانًا. للوصول المتميز ، يمكنك الترقية إلى Keyword Tool Pro ، بخطط تبدأ من 69 دولارًا في الشهر.

# 10 – Keyworddit

الكلمة الرئيسيةدهو – هي هي أداة مجانية للبحث عن الكلمات الرئيسية في Reddit. بدلاً من الاعتماد على بيانات الإكمال التلقائي ، تقوم أداة البحث المبتكرة المستندة إلى الويب بالزحف إلى منتدى Reddit لتوليد أفكار الكلمات الرئيسية. هذا يجعل من السهل العثور على الكلمات الرئيسية التي فاتها منافسوك.

واجهة مستخدم Keyworddit بسيطة بشكل منعش. كل ما عليك فعله هو البدء في كتابة اسم subreddit المتعلق بمكانتك ثم تحديد واحد من القائمة المنسدلة التي تم إنشاؤها تلقائيًا. حاول اختيار موقع فرعي نشط به الكثير من التعليقات للحصول على أفضل النتائج.

بعد ذلك ، اضغط على Get Keywords ، وستقوم Keyworddit بسحب مجموعة من الكلمات الرئيسية ذات الصلة بناءً على ما يتحدث عنه الأشخاص في subreddit.

إلى جانب كل كلمة رئيسية ، ستتمكن من رؤية حجم البحث الشهري الخاص بها. تحصل Keywordit على هذه البيانات من Grepwords ، بدلاً من Google Keyword Planner ، ولكن في اختباراتنا ، إنها متشابهة جدًا ودقيقة بشكل معقول.

لسوء الحظ ، هذا إلى حد كبير فيما يتعلق بالمقاييس. لن تتمكن من رؤية معلمات مفيدة أخرى مثل المنافسة أو تكلفة النقرة ، ولكن يمكنك دائمًا توصيل الكلمات الرئيسية التي تنشئها من خلال Keywordit في أداة مدفوعة لتحليل أكثر شمولاً للكلمات الرئيسية.

يوجد أيضًا زر سياق بجوار كل كلمة رئيسية في النتائج ، والذي يمكنك النقر فوقه لفتح بحث Google عن الكلمة الرئيسية و subreddit في علامة تبويب جديدة. هذا مفيد إذا كنت تريد المزيد من السياق لمساعدتك في فهم الكلمة الرئيسية المعنية وكيف يمكن استخدامها.

التسعير:

Keyworddit مجاني تمامًا للاستخدام.

# 11 – جوجل

جوجل يقدم بعض الميزات المجانية المختلفة التي يمكنك استخدامها للبحث عن الكلمات الرئيسية: Google Keyword Planner و Google Trends و People Always Ask box.

Google Keyword Planner (GKP) هو أداة مجانية مصممة لمساعدة المعلنين على تخطيط حملاتهم في إعلانات Google ، ولكن يمكنك استخدامها لتحسين محركات البحث أيضًا. ما عليك سوى كتابة كلمة رئيسية لتحليل أحجام البحث عن الكلمات الرئيسية أو للعثور على الكلمات الرئيسية ذات الصلة.

تحصل معظم أدوات البحث عن الكلمات الرئيسية الأخرى فعليًا على بياناتها من GKP ، لذا يمكنك استبعاد الوسيط والانتقال مباشرةً إلى المصدر مجانًا. ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن أدوات الجهات الخارجية عادةً ما تقدم طرقًا إضافية للبحث عن الكلمات الرئيسية.

Google Trends هي أداة أخرى مجانية من Google تم تصميمها لمساعدة المسوقين في الكشف عن مصطلحات البحث الشائعة. يمكنك كتابة كلمة رئيسية أولية لاكتشاف الموضوعات والاستعلامات الشائعة ذات الصلة ، ومعرفة كيف تغير اهتمام البحث بمرور الوقت.

لن تتمكن من رؤية أحجام البحث عن الكلمات الرئيسية بدقة ، ولكن درجة الاهتمام بالبحث توفر مؤشرًا جيدًا إلى مدى شيوع البحث. شيء آخر رائع حول Google Trends هو أنه يتيح لك تحديد بلدك ، حتى تتمكن من اكتشاف الكلمات الرئيسية الشائعة في أي مكان في العالم.

وبالطبع ، يمكنك إلقاء نظرة على مربعات “اسأل أيضًا” داخل صفحات نتائج البحث للعثور على أفكار الكلمات الرئيسية. ما عليك سوى البحث في Google عن أي كلمة رئيسية / موضوع ، وسترى أداة People Ask أيضًا بالقرب من أعلى الصفحة مع الأسئلة ذات الصلة. هذه كلمات رئيسية يحتمل أن تكون جيدة لاستهدافها في استراتيجية تحسين محركات البحث الخاصة بك.

التسعير:

جميع أدوات وميزات Google التي ذكرناها مجانية تمامًا للاستخدام.

اختيار الجواب الصحيح البديل العام لاحتياجاتك

بهذا نختتم تقريرنا عن أفضل البدائل في AnswerThePublic.

كما ترى ، هناك الكثير من الأدوات المماثلة التي يمكنك استخدامها للعثور على أفكار جديدة للكلمات الرئيسية وتحليل الكلمات الرئيسية المستهدفة – فما الذي يجب عليك اختياره؟

حسنًا ، لا يوجد سبب يمنعك من استخدام مجموعة من الأدوات التي ذكرناها أعلاه في نفس الوقت. بعد كل شيء ، كلما اكتشفت المزيد من السبل ، زاد عدد الكلمات الرئيسية التي ستتمكن من العثور عليها. لكننا نقترح البدء بواحد مما يلي:

ترتيب SE هو أفضل بديل جواب للجمهور بشكل عام. إنه حل متعدد الإمكانات ميسور التكلفة يوفر العديد من طرق البحث بالكلمات الرئيسية بما في ذلك البحث التنافسي. بالإضافة إلى ذلك ، يأتي أيضًا مع أدوات تحسين محركات البحث (SEO) المفيدة الأخرى مثل متتبع ترتيب الكلمات الرئيسية ومدقق الروابط الخلفية والمزيد. كاشف الكلمات الرئيسية هي أداة بحث بالكلمات المفتاحية المجانية بديلاً عن AnswerThePublic. البحث عن الكلمات الرئيسية ، والعصف الذهني للكلمات الرئيسية ، وأدوات التحليل التنافسي لا يعلى عليها. KWFinder هو أفضل بديل جواب للجمهور للمبتدئين. إنه سهل الاستخدام بشكل لا يصدق مع واجهة مستخدم بديهية ويقوم بعمل رائع في العثور على كلمات رئيسية منخفضة المنافسة. يأتي أيضًا في حزمة برامج تتضمن تتبع الترتيب وأدوات تحسين محركات البحث (SEO) الأخرى المثيرة.

نأمل أن تكون قد وجدت هذا مفيدًا.

وإذا كنت تتطلع إلى معرفة المزيد عن مُحسّنات محرّكات البحث ، فقد تجد مقالة إحصاءات تحسين محركات البحث مفيدة. بدلاً من ذلك ، لدينا أيضًا تقارير موجزة عن أدوات تتبع الترتيب وأدوات بناء الروابط وأدوات تدقيق تحسين محركات البحث والمزيد.

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