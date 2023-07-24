ستساعدك المقالة التالية: أفضل الأشياء للبيدق – أشياء البيدق مقابل 500 دولار و 300 دولار و 200 دولار و 1000 دولار!

إذا كنت بحاجة إلى بعض النقود السريعة ، فقد يكون الرهن طريقة جيدة للحصول عليها!

حتى إذا كنت تقوم بتنظيف خزانة بأشياء ثمينة قديمة ، يمكنك بسهولة الحصول على 100 دولار إلى 500 دولار من الرهن إذا كنت تعرف أفضل العناصر للرهن.

لكن آخر شيء تريد القيام به عند الرهن هو أن تحترق من القيمة أو تحاول رهن الشيء الخطأ!

لذا إذا كنت تتساءل ، ما الذي يمكنني رهنه مقابل 500 دولار ، فأنت محظوظ! سنقوم بتجاوز الكثير من العناصر المختلفة التي يمكن أن تجلب بعض النقود الجادة.

التزم حتى النهاية لمعرفة ما إذا كان يمكنك ضغط المزيد من الأموال من العناصر الأصغر التي قد تكون لديك أو حتى الحصول على 1000 دولار أو أكثر للمنتجات عالية الجودة.

دعنا نتعمق!

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ما هو الرهن وكيف يعمل؟

الرهن ينطوي على الحصول على قرض قائم على الضمانات من متجر رهونات من خلال منحهم عنصرًا ذا قيمة مقابل قرض نقدي.

بمعنى آخر ، عندما تقوم برهن شيء ما ، فإنك تستخدمه كضمان مقابل القرض الذي تقترضه من متجر البيدق.

إذا سبق لك أن شاهدت عروض مثل Pawn Stars ، فيجب أن يكون هذا المفهوم مألوفًا جدًا. لكن النقطة الأساسية هي أنك تستخدم شيئًا ذا قيمة تمتلكه كضمان.

بمجرد رهن شيء ما ، يحتفظ متجر البيدق بهذا العنصر حتى تنتهي من سداد القرض.

ولكن ، إليك بعض الأشياء الأخرى التي يجب أن تعرفها عن رهن الأشياء مقابل المال:

قيمة القرض : دائمًا ما يكون إجمالي القرض الذي تحصل عليه أقل بكثير من القيمة الفعلية للضمانات. لذا ، إذا كنت ترغب في رهن شيء ما مقابل 500 دولار أو أكثر ، فسيكون هذا عنصرًا باهظًا جدًا.

: دائمًا ما يكون إجمالي القرض الذي تحصل عليه أقل بكثير من القيمة الفعلية للضمانات. لذا ، إذا كنت ترغب في رهن شيء ما مقابل 500 دولار أو أكثر ، فسيكون هذا عنصرًا باهظًا جدًا. تذكرة البيدق / إثبات : عادةً ما تمنحك متاجر البيدق تذكرة أو بعض الوثائق التي تثبت أنك مالك الضمان الخاص بك ، لذلك عليك التمسك بهذا!

: عادةً ما تمنحك متاجر البيدق تذكرة أو بعض الوثائق التي تثبت أنك مالك الضمان الخاص بك ، لذلك عليك التمسك بهذا! شروط السداد : قد تعمل متاجر البيدق المختلفة بشكل مختلف قليلاً ، ولكن لديك عمومًا بضعة أشهر لسداد قرضك ، بالإضافة إلى الفائدة ، بالكامل. إذا لم تسدد قرضك في الوقت المحدد ، يحتفظ متجر البيدق بالعنصر الذي ترهنه لتغطية خسارته.

: قد تعمل متاجر البيدق المختلفة بشكل مختلف قليلاً ، ولكن لديك عمومًا بضعة أشهر لسداد قرضك ، بالإضافة إلى الفائدة ، بالكامل. إذا لم تسدد قرضك في الوقت المحدد ، يحتفظ متجر البيدق بالعنصر الذي ترهنه لتغطية خسارته. اسعار الفائدة: في الواقع تخضع محلات البيدق لقواعد تنظيمية شديدة ، وتنظم العديد من الولايات الحد الأقصى للفائدة التي يمكن أن تفرضها على القروض. لكن لا تتفاجأ إذا رأيت قروض الرهن في نطاق 10٪ إلى 20٪ ، وهو مبلغ حاد للغاية.

يُعرف أصحاب محلات البيدق أيضًا بالمساومة ، وقد تضطر إلى تقديم دليل على الملكية إذا كنت تقوم برهن شيء ذي قيمة كبيرة.

لا تنزعج من هذا ، وقد جعلت وسائل الإعلام في الواقع محلات البيدق تبدو أكثر ظلًا مما هي عليه في الواقع بسبب جميع اللوائح المحيطة بهذه الصناعة.

على أي حال ، قصة طويلة قصيرة ، إذا كنت بحاجة إلى كسب المال بسرعة ولا ترغب في الحصول على قرض منتظم أو العثور على صخب جانبي جديد ، فمن المحتمل أن تجد أشياء لترهنها مقابل المال بدلاً من ذلك.

ما هي أفضل الأشياء للرهن؟

تقوم متاجر البيدق عمومًا برهن نفس أنواع البضائع لأنها تريد عناصر عالية القيمة يسهل تخزينها ويسهل إعادة بيعها إذا تخلفت عن سداد القرض.

فيما يلي قائمة بأفضل الأشياء التي يمكن رهنها:

إلكترونيات (مثل smartphonesوسماعات الرأس وأجهزة التلفزيون والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة)

أدوات باهظة الثمن

معدات رياضية باهظة الثمن

مجوهرات

الأسلحة النارية

التحف

سيارات ودراجات نارية

البطاقات

لوحات المفاتيح

الذهب والفضة والمعادن النفيسة الأخرى

الماس

مصمم الملابس وحقائب اليد

الات موسيقية

عملات معدنية

ساعات

هذه من بين العناصر الأكثر شيوعًا التي تجعلك تحصل على المال بالفعل عند الرهن.

بالطبع ، يمكن أن يعتمد المبلغ الذي تحصل عليه على القيمة الإجمالية والعمر والضرر وبعض العوامل الأخرى.

ما الذي يمكنني رهنه مقابل 500 دولار؟

إذا كنت بحاجة إلى المال في مأزق ، فهناك بعض العناصر عالية القيمة التي يمكن أن تجلب مبلغًا مناسبًا من المال في متجر البيدق.

إليك العديد من الأشياء التي يمكنك رهنها مقابل 500 دولار يمكنك وضعها في الاعتبار.

المقتنيات

تعتبر المقتنيات شيئًا شائعًا للرهن لأنها غالبًا ما يكون لديها سوق كبير ونشط من المشترين ، مما يسهل على متجر البيدق إعادة بيع هذا العنصر إذا كنت افتراضيًا.

إليك بعض المقتنيات التي يمكن رهنها بمبلغ 500 دولار: هذه بطاقة بوكيمون نادرة تباع عبر الإنترنت.

اكتشف تلك الخزانة القديمة وابحث عن بعض هذه العناصر. يمكنهم كسب المال بسرعة!

مجوهرات

الشيء الشائع الآخر الذي يمكنك رهنه مقابل 500 دولار هو المجوهرات. في الواقع ، تعتبر المجوهرات من أكثر الأشياء شيوعًا التي يمكن رهنها لأنها عالية القيمة وسهلة التخزين وسهلة البيع بسرعة.

تحقق من بعض هذه القطع من المجوهرات التي يمكن رهنها بسهولة:

لاحظ فقط: لا تخف من طرح الأسئلة في عدد قليل من متاجر البيدق المختلفة قبل قبول عرض ما ، أو حتى الحصول على تقييم لمجوهراتك إذا كنت تقوم برهن مجموعة.

هذه قاعدة عامة يجب وضعها في الاعتبار ، لكنها مهمة بشكل خاص للمجوهرات لأنه من السهل جدًا أن تكون رهنًا (لذلك ليس عليك أن تكون يائسًا).

لاحظ أيضًا أنه يمكنك استخدام مواقع الويب مثل ذو قيمة لبيع الماس والمجوهرات!

الأسلحة النارية

صدق أو لا تصدق ، يمكنك بسهولة رهن الأسلحة النارية مقابل 500 دولار في متجر البيدق المحلي.

بالطبع ، هذا يعتمد على قيمة السلاح الناري وحالته ، ولكن إذا كان طرازًا باهظًا ولم يكن قديمًا جدًا ، فقد تتمكن من رهنه مقابل 500 دولار ، أو مبلغ قريب.

حقائب مصمم

بعض حقائب المصممين تساوي آلاف الدولارات ، وإذا كان لديك واحدة من هذه القطع الفاخرة ، فيمكنك بالتأكيد رهنها مقابل المال.

قد يكون رهنها مقابل 500 دولار أمرًا ممتدًا ما لم تكن باهظة الثمن ، لكن بعض حقائب اليد باهظة الثمن ويسهل بيعها أيضًا ، لذلك من الممكن.

فقط تأكد من إثبات أصالة الحقيبة نظرًا لوجود العديد من المنتجات المقلدة.

ما الذي يمكنني رهنه مقابل 20 دولارًا؟

رهن الأشياء مقابل 500 دولار أمر رائع إذا كنت بحاجة إلى مبلغ مناسب من المال بسرعة.

ومع ذلك ، من الصعب العثور على أشياء ذات قيمة كافية لرهن هذا المبلغ ، وفي بعض الأحيان ، لا تحتاج إلى هذا القدر من المال!

لكن، هناك الكثير من الأشياء التي يمكنك رهنها مقابل 20 دولارًا. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن الوصول إلى الكثير منها بسهولة في منزلك!

أدوات كهربائية

يمكن للأدوات الكهربائية القديمة التي لم تعد بحاجة إليها رهن مقابل 20 دولارًا إذا كانت لا تزال في حالة صالحة للعمل.

ألق نظرة على بعض الأدوات الكهربائية التي يتم بيعها:

تدريبات

مناشير ميتري

ساندرز

المطاحن

أدوات دوارة أخرى

من المحتمل أن تختلف الأسعار اعتمادًا على الأداة التي تقرر بيعها. قد يكون لديك أداة في المرآب الخاص بك والتي تخدم أكثر من ذلك.

وعلى الرغم من أن متاجر البيدق لا تحب هذا كثيرًا ، فقد تتمكن فقط من بيع أدواتك مقابل 20 دولارًا إلى 50 دولارًا إذا كنت بحاجة إلى بعض النقود السريعة ولا تمانع في طرق الفراق.

قراءة إضافية – كيفية ربح 40 دولارًا في اليوم.

ألعاب الفيديو وأنظمة الألعاب القديمة

يمكن لألعاب الفيديو التي كانت تحظى بشعبية في السابق أن تكون مرهونة بمبلغ جيد إذا كانت جزءًا من عنصر قابل للتحصيل هذه الأيام.

خراطيش الألعاب القديمة ساخنة جدًا الآن ومحلات البيدق تبحث عنها.

لن تكون ألعاب الفيديو الجديدة مرهونة حقًا مقابل 20 دولارًا نظرًا لأنها تبلغ قيمتها حوالي 60 دولارًا على الأكثر في المتجر أو عبر الإنترنت ، لذا ، مرة أخرى ، ركز على الأنظمة الكلاسيكية أو الألعاب القديمة مثل Xbox أو PS5.

الملحقات الإلكترونية

الملحقات مثل سماعات الرأس ولوحات المفاتيح ومكبرات الصوت وأقراص DVD المستخدمة ومشغلات DVD وأجهزة الاستريو وما إلى ذلك كلها عناصر شائعة يمكنك رهنها مقابل 20 دولارًا.

قد يكون عنصر واحد بمفرده أقل قليلاً من علامة السعر هذه ، ولكن يمكنك تجميع بعضها معًا إذا كان متجر البيدق مناسبًا لذلك.

يمكنك أيضًا قراءة رسالتي حول كيفية الحصول على إلكترونيات مجانية لبعض الأفكار لتعطيل التكنولوجيا والأدوات المجانية.

الأشياء التي يجب رهنها مقابل 100 دولار

إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المال قليلاً وكنت في مأزق ، فإن قائمة الأشياء التي يجب رهنها مقابل 100 دولار هي من أجلك.

التلفزيونات

إذا كان لديك جهاز تلفزيون بشاشة مسطحة وهو جديد نسبيًا وفي حالة جيدة ، فهناك احتمال أن تتمكن من رهنه مقابل 100 دولار أو أكثر قليلاً.

من غير المحتمل أن تكون الطرز القديمة رهنًا لهذا كثيرًا نظرًا لأن القيمة ليست عالية بما يكفي ، كما أن أجهزة التلفزيون صعبة التخزين بعض الشيء نظرًا لأنها تشغل مساحة.

ولكن مرة أخرى ، إذا كان نموذجًا وحجمًا لائقين ، فمن المحتمل أن تتمكن من رهنه مقابل مئات الدولارات.

أجهزة الكمبيوتر المحمولة

تعد أجهزة الكمبيوتر المحمولة عنصرًا شائعًا آخر للرهن ، بشرط أن يكون الكمبيوتر المحمول في حالة جيدة ، ولا يوجد به أي ضرر كبير ، ولا يزال يعمل بسلاسة.

Apple تحظى أجهزة MacBooks بشعبية خاصة نظرًا لأن سعرها أعلى وتحظى بشعبية كبيرة.

لاحظ فقط: قد تحصل على القليل من الكرة على الكمبيوتر المحمول الخاص بك ، ولكن إذا كان جهاز كمبيوتر محمولًا جديدًا ولديه MSRP مرتفع ، فيجب أن تكون قادرًا على رهنه مقابل 100 دولار.

قراءة إضافية – أفضل الطرق لكسب المال باستخدام جهاز كمبيوتر محمول.

الادوات

الأدوات باهظة الثمن. بعد أن يتم استخدامها لفترة من الوقت ، يمكنك عادة رهنهم بالمئات.

ألقِ نظرة على بعض الأدوات التي تُرهن جيدًا:

القيثارات

باس القيثارات

الساكسفونات

كمان

التشيلو

الأبواق

لا تزال الأدوات الكبيرة مثل مجموعات الطبول أو البيانو شيئًا يمكنك رهنه ، ولكن نظرًا لحجمها ، قد لا تكون مفضلة لأصحاب متاجر البيدق.

يتم رهن القيثارات وبيعها في المتاجر ، لذا يجب أن تكون تجربة سهلة.

معدات اللياقة البدنية

إذا كان لديك بعض معدات اللياقة البدنية أو المعدات القيمة ، فهذه فئة أخرى من الأشياء التي يمكنك رهنها مقابل 100 دولار.

منحت ، ليس كل متجر رهونات يقبل معدات اللياقة البدنية أو الأوزان.

ومع ذلك ، فإن سعر المعدن باهظ الثمن هذه الأيام ، لذلك يمكن أن تساوي مجموعة جيدة من الأوزان أو جهاز لياقة بدنية ممتاز مئات الدولارات ، مما يجعل 100 دولار قيمة كبيرة.

ما الذي يمكنني رهنه مقابل 200 دولار؟

يمكن للكثير من المعدات الرياضية المتطورة أن تصبح رهنًا مقابل 200 دولار إذا كنت قد وضعتها في الجوار. البضائع العتيقة والعتيقة هي أيضًا ضمن النطاق السعري البالغ 200 دولار في كثير من الأحيان.

ألواح التزحلق على الجليد وألواح التزلج على الماء

إذا كنت تشارك في التزلج على الجليد أو ركوب الأمواج ، فأنت تعرف مدى تكلفة هذه الألواح.

وإذا كانت معداتك في حالة جيدة ومكلفة للغاية ، فقد تتمكن من رهنها جميعًا مقابل بضع مئات من الدولارات من النقد.

ربما يكون هذا أسهل إذا كنت تزور متجرًا للرهن يقع في بلدة لركوب الأمواج أو على الجليد / مدينة تزلج مما لو كنت في وسط أي مكان آخر ، لذا ضع ذلك في اعتبارك!

نوادي الغولف

على غرار الرياضات باهظة الثمن الأخرى ، يمكن أن تدمر نوادي الجولف حسابك المصرفي حرفيًا للاستمرار في لعب الجولف.

ومثل الكثير من الهوايات باهظة الثمن ، ينتهي الأمر بالكثير من الناس إلى شراء نوادي باهظة الثمن حقًا عند البدء ولكنهم بالكاد يجدون وقتًا للعب الجولف.

لذا ، إذا كان لديك مجموعة رائعة من الأندية عالية الجودة وفي حالة جيدة ، فقد تتمكن من رهنها مقابل 200 دولار.

مرة أخرى ، تعتبر الحالة حرجة ، وتحتاج إلى الحقيبة ومجموعة كاملة من النوادي للحصول على أقصى قيمة.

سلع عتيقة

يمكن للكثير من البضائع العتيقة رهن مقابل 200 دولار أو في ملعب كرة القدم هذا ، طالما أنها في حالة جيدة.

على سبيل المثال ، يرهن الكثير من الناس أشياء مثل الأثاث القديم أو الأعمال الفنية. حتى الملابس القديمة يمكن أن تكون رهنًا مقابل 200 دولار أو أكثر إذا كانت تشبه معطفًا فاخرًا أو شيئًا من الفراء أو الجلد الطبيعي.

دراجة رياضية

تحمل الدراجات الجبلية أو طرادات الشاطئ باهظة الثمن الكثير من القيمة إذا كانت لا تزال قابلة للركوب.

بعض الدراجات الجبلية تصل قيمتها إلى آلاف الدولارات ، لذا فإن الحصول على 200 دولار سريع من سمسار البيدق ليس بالأمر المنطقي إذا لم يكن لديك مكان آخر للحصول على بعض النقود السريعة.

يمكنك أيضًا محاولة بيع دراجة بيلوتون مستعملة أو غيرها من دراجات اللياقة البدنية المتطورة إذا كانت في حالة جيدة.

Note يمكنك أيضًا بيع دراجتك المستعملة عبر الإنترنت أو شخصيًا ، وقد تكون هذه طريقة أفضل للحصول على نقود سريعة بدلاً من محاولة رهن الأشياء مقابل 200 دولار أو نحو ذلك.

ما الذي يمكنك رهنه مقابل 300 دولار؟

إذا كنت تتساءل: ما الذي يمكنني رهنه مقابل 300 دولار ، فلديك بالفعل عدد قليل من الخيارات المشابهة لفئة 200 دولار.

إليك بعض الأشياء الممتازة التي يمكنك رهنها مقابل 300 دولار.

إلكترونيات باهظة الثمن

الإلكترونيات مثل أنظمة الترفيه المنزلي ، الأحدث Apple الكمبيوتر المحمول ، أو أنظمة الصوت باهظة الثمن قد تكون قادرة على جلب 300 دولار في متجر البيدق.

مرة أخرى ، يعتمد الأمر على جودة الإلكترونيات التي تجلبها وسعرها ، ولكن القليل من العناصر يمكن أن تحصل على هذا المبلغ من المال.

مجموعات نادرة

أشياء مثل العملات المعدنية أو البطاقات الرياضية أو التحف أو أي شيء قد يدفع له هواة جمع الأموال مبلغًا مناسبًا من المال مقابل كل الأشياء التي يمكنك رهنها مقابل 300 دولار.

تزداد احتمالات هذا العمل إذا كنت في مدينة كبيرة أو في مكان ما مثل فيجاس حيث تشتهر محلات البيدق ببيع هذه الأنواع من السلع النادرة.

لكنك ستندهش من نوع المجموعات التي يرغب الناس في دفع ثمنها.

أعني أن الناس يكسبون المال من بيع كل شيء من Funko Pops إلى البطاقات البريدية والطوابع القديمة ، لذلك هناك الكثير من الفرص هناك.

يمكنك قراءة منشوراتنا حول الأشياء التي لم تكن تعلم أنه يمكنك رهنها للحصول على المزيد من الأمثلة على بعض عناصر التجميع التي يسهل الحصول عليها من المال.

المعادن الثمينة

الشيء البسيط الذي يجب رهنه مقابل 300 دولار هو المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة.

اعتمادًا على قيمة معادنك ، يمكنك الحصول على هذا المبلغ النقدي من خلال البيع المباشر أو استخدامه كضمان للرهن.

ودائماً ما تكون محلات البيدق جاهزة دائماً لشراء المعادن الثمينة حيث يمكنها بيعها بسرعة إذا انتهى بها الأمر بالحصول عليها منك ، لذلك يجب أن يكون التفاوض سهلاً.

ما الذي يمكنك رهنه مقابل 1000 دولار؟

يعد العثور على أشياء لرهنها مقابل 1000 دولار أمرًا صعبًا للغاية لأن متاجر البيدق ، كما ذكرنا ، تمنحك دائمًا قرضًا أقل بكثير من قيمة الضمان الخاص بك.

لذا ، إذا كنت ترهن شيئًا مقابل 1000 دولار ، فهذا يعني أن العنصر بالتأكيد يساوي عدة آلاف من الدولارات على الأقل.

ولكن ، إذا كانت لديك هذه العناصر في منزلك ، فمن الممكن رهنها مقابل 1000 دولار أو أكثر في المتجر المناسب!

الماس

هناك طلب كبير على الماس عالي الجودة من قبل كل وسيط بيدق. ولكن إذا كان لديك خاتم قديم من أحد أقاربك في الماضي ، فاذهب وقم بتقييمه قبل الدخول إلى أحد المتاجر.

يمكنك رهن الماس مقابل 1000 دولار إذا كان كبيرًا بما يكفي وله جودة كافية لدعمه.

قد تهتم متاجر البيدق أيضًا بشراء الماس منك إذا اعتقدوا أنهم يستطيعون الحصول على صفقة جيدة. لقد باع أحد أقاربي مؤخرًا خاتمًا من الألماس بحوالي 40 ألف دولار!

ساعات

مثل الماس ، تعتبر الساعات الراقية شيئًا آخر يمكنك رهنه مقابل 1000 دولار إذا كانت الساعة المعنية تساوي عدة آلاف من الدولارات.

تعتبر الساعات أيضًا شيئًا شائعًا للرهن أو البيع للمحلات التجارية لأن الكثير من الناس يشترون الساعات من محلات البيدق لتوفير المال.

تعتبر الساعات الذكية أيضًا واحدة من أفضل الأشياء التي يمكن رهنها ، لكن لا تتوقع 1000 دولار أو في أي مكان قريب. يمكن فقط للساعات المصممة أن تجلب هذا النوع من القيمة.

مرة أخرى ، تأكد من معرفة القيمة الفعلية لساعتك قبل استخدامها كضمان أو عرضها للبيع.

دراجات نارية

لا تتعامل كل متاجر البيدق في الدراجات النارية والمركبات ، ولكن إذا وجدت واحدة تفعل ذلك ، فيمكنك على الأرجح رهن دراجتك النارية مقابل 1000 دولار أو أكثر.

المركبات هي عناصر باهظة الثمن ، وتسلط عروض مثل Pawn Stars الضوء على مالكي المركبات الذين يقومون برهن أو بيع الدراجات الكلاسيكية والسيارات بعشرات الآلاف من الدولارات طوال الوقت.

بالطبع ، تحدد حالة دراجتك مقدار ما يمكن رهنه به ، لكن الحصول على 1000 دولار ليس مستبعدًا على الإطلاق.

ركوب جزازات العشب

ركوب جزازات العشب هي تلك التي يمكنك الجلوس داخلها والقيادة حولها بينما تقطع العشب تحتها.

تذهب هذه الأشياء إلى ما يزيد عن 4000 دولارًا أمريكيًا جديدًا. إذا كنت تقوم برهنها ، فتوقع أقل من ذلك ، ولكن لا يزال 1000 دولار في الملعب الصحيح.

إذا كان كل شيء يعمل بشكل جيد ، يمكنك بسهولة الحصول على 800 دولار – 1500 دولار أو نحو ذلك لجزازة العشب!

منشوري حول ما يجب بيعه مقابل 1000 دولار يحتوي على المزيد من الأفكار للأشياء التي يمكنك بيعها في هذا النطاق السعري.

كيف أجد محلات البيدق القريبة مني؟

أفضل طريقة للعثور على متاجر البيدق المحلية هي استخدام خرائط Google للعثور على متاجر البيدق في منطقتك. هذا مفيد أيضًا لأنه يمكنك قراءة مراجعات من العملاء حول كل متجر رهونات للعثور على شكاوى محتملة أو تجارب إيجابية من أشخاص آخرين.

يوجد في معظم المدن الكبرى أيضًا متاجر رهن في مناطق وسط المدينة. من واقع خبرتي ، يعد التسوق في عدد قليل من متاجر البيدق فكرة جيدة إذا كنت تقوم برهن شيء باهظ الثمن حتى تتمكن من مقارنة العروض والحصول على أكبر قدر من المال.

لاحظ أيضًا أن محلات البيدق تتطلب ترخيصًا للعمل في معظم الولايات. إذا كان لديك انطباع بأن شيئًا ما مظللًا يحدث أو لا تشعر بالراحة مع المالك أو الموظفين ، فثق في حدسك وامض قدمًا.

نصائح لكسب المال من الأشياء

يوجد في معظم المدن متجران للرهن ، وفي الحقيقة ، فإن الدخول إلى أحدهما والحصول على المال ليس علمًا صارخًا إذا كان لديك شيء ذي قيمة.

لكنك لا تريد أن تنزعج ، لذا إليك بعض النصائح التي يجب وضعها في الاعتبار!

ادخل بثقة افهم أنك ستحتاج إلى التفاوض (ولا تتخذ موقفًا دفاعيًا إذا طُلب منك الكثير من الأسئلة) قم ببحثك (تعرف على قيمة القطع الخاصة بك قبل أن تطأ قدمك في متجر) لا تخف من طرح الأسئلة اذهب إلى العديد من متاجر البيدق قبل البيع أو الرهن حتى تتمكن من الحصول على بعض الأسعار قم بتجميع عناصر متعددة إذا كنت تحاول رهن مبلغ معين من النقود ولكن لا يمكنك الوصول إليها بعنصر واحد فقط

مع وضع هذه الأفكار القليلة في الاعتبار ، من المرجح أن تحصل على أعلى سعر ممكن وتتعلم ما يجب فعله في المرة القادمة التي تقوم فيها برهن شيء ما.

إيجابيات وسلبيات أشياء الرهن

هناك الكثير من الأشياء التي يمكنك رهنها مقابل المال ، وإذا كنت بحاجة إلى المال في أسرع وقت ممكن ، فهذا ليس دائمًا الخيار الأسوأ الذي يجب مراعاته.

ومع ذلك ، فإن محلات الرهن تتمتع بسمعة سيئة بسبب قلة الكرات وارتفاع أسعار الفائدة على القروض. في بعض الأحيان ، هذه السمعة لها ما يبررها.

إذن ، إليك إيجابيات وسلبيات رهن الأشياء مقابل النقود التي يجب أن تضعها في اعتبارك:

الايجابيات:

طريقة سريعة للحصول على النقود

قد تكون الضمانات شيئًا لا بأس بالمخاطرة به

مجموعة متنوعة من الأشياء التي يمكنك رهنها

محلات البيدق شائعة جدًا ، خاصة في المدن الكبيرة

في الواقع ، تخضع متاجر البيدق لقواعد تنظيمية شديدة ، وأسعار الفائدة ليست دائمًا مرتفعة للغاية

السلبيات:

عادة ما تكون شروط سداد القرض قصيرة / بضعة أشهر فقط

أنت تخاطر بفقدان العنصر الذي ترهنه إذا لم تتمكن من سداد القرض

تمنحك محلات الرهن الطريق للحصول على قرضك بدلاً من قيمة الضمان الخاص بك

يمكن أن تكون أسعار الفائدة مرتفعة للغاية في بعض الولايات

فقط تذكر: لا تقم أبدًا برهن شيء لا يمكنك تحمل خسارته ، وقارن الأسعار دائمًا وقم بإجراء البحث حتى تعرف قيمة العنصر الخاص بك!

قراءة إضافية – كيف تضاعف أموالك في يوم واحد.

بدائل دكان البيدق للحصول على المال

هناك الكثير من الأشياء التي يمكنك رهنها مقابل 500 دولار أو مبالغ نقدية مختلفة.

ولكن ، إذا لم تكن فكرة الحصول على قرض ودفع الفائدة جذابة ، فهناك العديد من بدائل متاجر البيدق التي قد يكون من الأفضل استكشافها.

1. استخدام تطبيقات بيع مختلفة

إذا كنت تحتاج فقط إلى نقود سريعة ولا تمانع في بيع العنصر الذي تفكر في رهنه مقابل النقود ، فيمكنك محاولة استخدام تطبيقات بيع مختلفة بدلاً من ذلك.

تشمل بعض الخيارات الشائعة:

ال Facebook المتجر – رائع للبيع النقدي الشخصي.

– رائع للبيع النقدي الشخصي. ميركاري – طريقة سهلة لبيع الملابس والإلكترونيات وحتى المركبات!

– طريقة سهلة لبيع الملابس والإلكترونيات وحتى المركبات! بوشمارك – من أفضل المنصات مبيعًا للملابس وحقائب اليد والأحذية.

– من أفضل المنصات مبيعًا للملابس وحقائب اليد والأحذية. Sideline مقايضة – سوق على الإنترنت لبيع الملابس والمعدات الرياضية الجديدة والمستعملة.

– سوق على الإنترنت لبيع الملابس والمعدات الرياضية الجديدة والمستعملة. أريني عرضك – تطبيق مفيد آخر للبيع المحلي مشابه لـ Facebook المتجر.

توم لديه YouTube فيديو يغطي بعضًا من أفضل التطبيقات ومواقع الويب مبيعًا ، يمكنك مشاهدته لمزيد من الأفكار. ولدينا أيضًا منشور حول ما نبيعه مقابل 500 دولار يمكنك التحقق منه.

الجانب السلبي لهذا هو أنك تفقد العنصر الخاص بك إلى الأبد ، ولكن مرة أخرى ، يمكنك الحصول على المال بسرعة وربما أموال أكثر بكثير مما كنت لتفعله مع الرهن.

قراءة إضافية – كيفية ربح 500 دولار في اليوم.

2. بطاقات الائتمان

بديل آخر لمتجر البيدق هو وضع أي مصروفات لديك على بطاقتك الائتمانية.

بالطبع ، هذا ليس مثاليًا دائمًا ، خاصة إذا كنت تحاول توفير المزيد من المال كل شهر. ولكن لتغطية النفقات قصيرة الأجل ، تكون بطاقات الائتمان قابلة للتطبيق إذا كان لديك غرفة بها.

3. القروض الشخصية

بديل آخر لرهن الأشياء مقابل المال هو الحصول على قرض شخصي بدلاً من ذلك.

يمكن أن يكون هذا من بنك أو شركة متخصصة في القروض الشخصية ؛ هناك الكثير من مقدمي الخدمات الذين يمكنك الرجوع إليهم.

يمكنك أيضًا اللجوء إلى شركات مثل Zippyloan التي توفر وصولاً سريعًا إلى القروض من 100 دولار إلى 15000 دولار.

تطبيقات مثل ديف و ألبرت تتيح لك أيضًا اقتراض ما يصل إلى 500 دولار و 250 دولارًا في صورة سلفة نقدية مجانية على التوالي. و Dave لطيف لأنه لا يتقاضى فائدة ، بل إنه يحتوي على قسم صخب جانبي لطيف لمساعدتك في العثور على أفكار لكسب المال.

مرة أخرى ، كن حذرًا من أسعار الفائدة المرتفعة ، ويرجى تجنب قروض يوم الدفع المفترسة إن أمكن نظرًا لأنه من الصعب للغاية سدادها!

قراءة إضافية – كيفية ربح 400 دولار في اليوم.

أسئلة مكررة

أي محلات البيدق تدفع أكثر؟

يعتمد المبلغ الذي يدفعه متجر البيدق على ما تقوم برهنه ومهاراتك في التفاوض. ومع ذلك ، لاحظ أن متاجر البيدق الكبيرة والمتاجر في المدن الكبرى قد تكون قادرة على دفع أكثر من المتاجر الصغيرة جدًا في البلدات الأصغر.

إذا كان لديك الوقت ، ففكر في التسوق أو حتى تفقد المتاجر في مدن مختلفة للحصول على بعض العروض حتى تتمكن من رهن الأشياء مقابل الكثير من المال إن أمكن.

ما هي بعض أدوات البيدق باهظة الثمن؟

تشمل الأدوات باهظة الثمن للرهن:

ركوب جزازات

أدوات كهربائية

مناشير

أحزمة سنفرة

أدوات السيارات

أطقم ومجموعات أدوات كاملة

قراءة إضافية – كيفية كسب 5000 دولار بسرعة.

ما هي أفضل الأشياء لبيدق حول المنزل

إذا كنت تقوم ببعض أعمال التنظيف في فصل الربيع ، فإن بعض أفضل الأشياء التي يمكنك رهنها بالمنزل تشمل:

أي شيء عتيق

أثاث

ذهب و فضة

سيارة

إلكترونيات لا تستخدمها

مصمم الملابس

مجوهرات

سلع عتيقة

الأسلحة النارية التي تم تسجيلها لك

ما هي الأشياء التي تشتريها محلات البيدق دائمًا؟

تشتري محلات البيدق دائمًا المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة ، ومعظمهم أيضًا يشترون المجوهرات والساعات. بشكل عام ، أي شيء يتم بيعه بسرعة كبيرة ويحظى بشعبية لدى هواة الجمع هو شيء يجب على متجر البيدق شراؤه منك.

فقط لاحظ أنك لن تحصل على السعر الكامل لبضائعك لأن متجر البيدق يحتاج إلى جني الأرباح.

افكار اخيرة

آمل أن تساعدك قائمة الأشياء التي يجب رهنها مقابل المال في الحصول على بعض النقود إذا كنت في مأزق.

هناك الكثير من الأشياء التي يمكنك رهنها مقابل 500 دولار ، أو نقود أقل ، أو حتى أموال أكثر. فقط تذكر أن تتسوق دائمًا وتعرف أدنى أسعارك حتى تشعر وكأنك سعيد بالبورصة.

حظا سعيدا في رحلة الرهن!

يمكنك أيضًا قراءة رسالتي حول كيفية الحصول على 500 دولار بحلول الغد لمزيد من الأفكار.

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