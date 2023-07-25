ستساعدك المقالة التالية: أفضل الأماكن لبيع ألعاب الطاولة – أكثر من 10 خيارات مشروعة عبر الإنترنت والنقد!

يمكن أن تخلق ليالي ألعاب الطاولة مع الأصدقاء أو العائلة بعض الذكريات الجميلة بشكل لا يصدق وتؤدي إلى بعض الليالي الممتعة للغاية.)

ولكن ، إذا كنت مثلي ، فهناك فرصة قوية لأن تكون مجموعة ألعاب الطاولة الخاصة بك جالسة في الطابق السفلي لتجمع الغبار الآن.

ألعاب الطاولة تأتي وتذهب ، وبينما يمكن أن تكون ليلة الألعاب العائلية صيحة ، من السهل أيضًا السماح لألعاب الطاولة المستعملة بالجلوس لسنوات في كل مرة.

لذلك ، إذا كنت ترغب في جني بعض المال الإضافي وتجربة صخب جانبي جديد ، فيمكنك دائمًا محاولة بيع ألعاب الطاولة مقابل المال.

إذا كنت مستعدًا لتحويل مجموعة الألعاب الخاصة بك إلى نقود ، فإن دليلنا حول كيفية بيع ألعاب الطاولة المستعملة يناسبك تمامًا!

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أين تبيع ألعاب الطاولة

قبل أن ننتقل إلى بيع ألعاب الطاولة مقابل المال ، دعنا نغطي بسرعة العوامل التي تساهم في تسعير ألعاب الطاولة.

عندما تبيع ألعاب الطاولة المستعملة ، فإن بعض أهم العوامل التي تؤثر على سعر إعادة البيع تشمل:

يطلب : إذا قمت بإعادة بيع إحدى الألعاب اللوحية الشهيرة ، فمن الأسهل كسب المزيد من المال بدلاً من بيع الألعاب الأقل شهرة حيث يمكنك العثور على المزيد من المشترين.

: إذا قمت بإعادة بيع إحدى الألعاب اللوحية الشهيرة ، فمن الأسهل كسب المزيد من المال بدلاً من بيع الألعاب الأقل شهرة حيث يمكنك العثور على المزيد من المشترين. حالة : من الممكن بيع ألعاب الطاولة المستعملة ، ولكن يجب أن تكون لعبتك في حالة جيدة. تحتاج أيضًا إلى كل القطع والبطاقات ، أو على الأقل ما يكفي للتأكد من أن اللعبة قابلة للعب تمامًا.

: من الممكن بيع ألعاب الطاولة المستعملة ، ولكن يجب أن تكون لعبتك في حالة جيدة. تحتاج أيضًا إلى كل القطع والبطاقات ، أو على الأقل ما يكفي للتأكد من أن اللعبة قابلة للعب تمامًا. الأصلي MSRP : ألعاب الطاولة باهظة الثمن مع القطع المصنوعة يدويًا والكثير من الأعمال الفنية لها قيمة إعادة بيع أعلى عمومًا من ألعاب الطاولة الرخيصة.

: ألعاب الطاولة باهظة الثمن مع القطع المصنوعة يدويًا والكثير من الأعمال الفنية لها قيمة إعادة بيع أعلى عمومًا من ألعاب الطاولة الرخيصة. ندرة: إذا كانت لعبة اللوحة التي تبيعها نادرة للغاية أو يبحث عنها هواة الجمع ، فقد يؤدي ذلك أيضًا إلى زيادة سعر إعادة البيع.

مع وضع هذه العوامل في الاعتبار ، دعنا ننتقل إلى أفضل الأماكن لبيع ألعاب الطاولة لكسب أموال إضافية!

1. BoardGameGeek (سوق Geek)

يعد Geek Mark ، السوق من BoardGameGeek (BGG) أحد أشهر الأماكن لبيع ألعاب الطاولة ، كما أنه مثالي أيضًا إذا كنت ترغب في كسب المال عبر الإنترنت.

BGG هي واحدة من المنتديات والباعة الرائدين لألعاب الطاولة. لذلك ، مما لا يثير الدهشة ، يمكنك أيضًا بيع ألعاب الطاولة المستعملة في سوقها لعشاق ألعاب الطاولة الآخرين.

أن تصبح بائعًا في Geek Market أمر بسيط أيضًا ويتطلب ثلاث خطوات.

قم بإنشاء حساب BGG مجاني

تحقق من عنوان بريدك الإلكتروني

قائمة ألعاب لوحتك للبيع

عند إنشاء قائمة ، تقوم بتضمين معلومات مثل السعر والحالة وتفاصيل الدفع. تعد التحويلات النقدية والتحويلات المصرفية عبر PayPal أكثر طريقتين شيوعًا.

تتقاضى BoardGameGeek عمولة بنسبة 3٪ على المبيعات ، ولكن يمكنك عادةً دفع المشترين مقابل الشحن ، لذا فهذه طريقة فعالة من حيث التكلفة لبيع ألعاب الطاولة.

عليك أن تنسق كل شيء مع المشترين ، الأمر الذي يمكن أن يأخذ بعض الاتصالات ذهابًا وإيابًا.

لكن Geek Market به آلاف القوائم التي تبيع العديد من ألعاب الطاولة ما بين 20 إلى 100 دولار ، لذا فإن السوق ضخم.

2. موقع ئي باي

مما لا يثير الدهشة ، أن موقع eBay هو طريقة شائعة أخرى لبيع ألعاب الطاولة المستعملة عبر الإنترنت.

باعتبارها واحدة من أكبر الأسواق عبر الإنترنت في العالم ، فهذا أمر منطقي حقًا ؛ يمكنك ببساطة إنشاء حساب بائع eBay مجاني ، وإدراج ألعاب الطاولة القديمة الخاصة بك ، وستكون خارج السباقات.

تعمل ألعاب الطاولة القديمة بشكل جيد على موقع eBay على وجه الخصوص ، بالإضافة إلى المقتنيات الأخرى مثل بطاقات البوكيمون والبطاقات الرياضية وبطاقات Yugioh.

لدى eBay أيضًا مجموعة متنوعة من ألعاب الطاولة للبيع في أي وقت ، بما في ذلك الألعاب الإستراتيجية وألعاب الطاولة العائلية الكلاسيكية وألعاب الطاولة للأطفال.

يمكنك جعل المشترين يدفعون مقابل الشحن أيضًا ، و تتقاضى eBay 12.35٪ على معظم فئات المنتجات، بما في ذلك ألعاب الطاولة المستعملة.

3. Amazon FBA

إذا كنت ترغب في الاستفادة من Amazonوصول التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية ، Amazon FBA هي طريقة رائعة أخرى لبيع ألعاب الطاولة عبر الإنترنت.

هذا الخيار هو الأفضل أيضًا إذا كنت تبحث عن بيع ألعاب لوحية جديدة ، وليست مستعملة ، وترغب في المشاركة في موازنة البيع بالتجزئة.

إليك الطريقة Amazon يعمل FBA:

يخترع Amazon حساب بائع FBA

اشترِ ألعاب الطاولة عبر الإنترنت وفي المتجر لإعادة بيعها Amazon

اشحن ألعاب اللوح الخاصة بك إلى Amazonمستودعات الوفاء

يملك Amazon شحن ألعاب الطاولة للعملاء كلما أجريت عملية بيع

الأساسية Amazon تتقاضى خطة بائع FBA رسومًا بقيمة 0.99 دولارًا أمريكيًا لكل عملية بيع تقوم بها. أنت تدفع أيضا Amazon رسوم شحن FBA ويمكن أن تدفع مقابل خدمات مثل إعداد الحزمة للتأكد من تعبئة مخزونك بشكل صحيح.

بشكل عام ، يحب الناس Amazon FBA لأنه يتيح لهم التركيز على المبيعات أثناء Amazon يتعامل مع الخدمات اللوجستية والعملاء.

الآن ، الجزء الصعب هو أنك تحتاج إلى الحصول على ألعاب لوحية لإعادة بيعها ، مما يعني أنك بحاجة إلى العثور على ألعاب بسعر مخفض مقارنة بالأسعار العادية.

يشتري العديد من بائعي المراجحة للبيع بالتجزئة المخزون عندما يتم تخليصه في متاجر مثل Walmart أو Target ، لذا راقب المكان الذي يمكنك العثور فيه على بعض ألعاب الطاولة الرخيصة لقلبها لتحقيق ربح!

4. نوبل نايت جيمز

مثل BoardGameGeek ، تعتبر Noble Knight Games طريقة أخرى لبيع ألعاب الطاولة المستعملة عبر الإنترنت مقابل النقود.

ما هو لطيف في Noble Knight Games هو أنه يمكنك بيع مجموعة متنوعة من ألعاب الطاولة ، بالإضافة إلى المقتنيات والمنمنمات والنرد والبطاقات والعناصر النادرة والغامضة.

إليك كيفية بيع ألعاب الطاولة لشركة Noble Knight Games:

أرسل قائمتك: أرسل قائمة بالعناصر التي تريد بيعها إلى [email protected]. قم بتضمين معلومات حول حالة المنتج والقطع المفقودة وأي شيء ذي صلة. إقتبس: ترسل Noble Knight Games إليك عرض أسعار في غضون أيام عمل قليلة بعد تلقي بريدك الإلكتروني. اشحن ألعاب اللوح الخاصة بك: توفر Noble Knight Games بطاقة شحن مدفوعة مسبقًا في معظم الحالات إذا قبلت عرض الأسعار وترغب في البيع. يمكنك أيضًا ترك ألعابك نقدًا إذا كنت تعيش بالقرب من المتجر في ماديسون ، ويسكونسن. يتقاضون رواتبهم: يتم الدفع لك نقدًا بواسطة PayPal أو بشيك إذا كنت تبيع عبر الإنترنت. يمكنك أيضًا بيع ألعاب الطاولة نقدًا إذا ذهبت إلى المتجر. أخيرًا ، يمكنك أيضًا اختيار رصيد المتجر كخيار دفع.

لا تقبل Noble Knight Games جميع ألعاب الطاولة. بالإضافة إلى ذلك ، لا يمكن أن تتلف العناصر بالماء أو العفن أو تنبعث منها رائحة مثل الدخان.

لاحظ أيضًا أن Noble Knight Games تحتاج إلى جني الأرباح ، لذا يمكنك على الأرجح كسب المزيد من المال من بيع ألعاب الطاولة للعملاء مباشرةً باستخدام خيارات مثل Geek Market أو eBay.

لكن، من المحتمل أن تكون Noble Knight Games طريقة أسرع لبيع ألعاب الطاولة عبر الإنترنت، وحقيقة أنه يدفع للشحن هي مكافأة.

5. ميركاري

إذا كنت لا تزال تتساءل عن مكان بيع ألعاب الطاولة ، فإن Mercari هو خيار آخر عبر الإنترنت يبقي الأمور بسيطة للغاية.

Mercari هي واحدة من أكثر تطبيقات البيع شيوعًا جنبًا إلى جنب مع تطبيقات مثل Poshmark والأسواق مثل eBay. في Mercari ، تعتبر الألعاب اللوحية والألعاب أيضًا من الفئات الشائعة جدًا ، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للبائعين في هذه الفئة.

بمجرد تنزيل تطبيق Mercari المجاني والاشتراك فيه ، يمكنك عرض ألعاب اللوح للبيع في السوق الخاص به.

يتيح لك Mercari إضافة العديد من الصور والمعلومات حول قائمتك وحالتها. يمكنك تقديم شحن مجاني على Mercari ، ولكن عادةً ما يدفع المشترون تكاليف الشحن.

تتقاضى Mercari رسوم معاملات بنسبة 10٪ ، مما يجعلها أرخص من eBay وهي ميزة أخرى.

يتم الدفع لك من خلال الإيداع المباشر ، وعادة ما تستغرق المعاملات حوالي خمسة أيام عمل لتصفية حسابك والوصول إليه.

إذا كنت تخطط لبيع ألعاب الطاولة المستعملة مع Mercari ، فتأكد من قراءة منشوراتنا حول أفضل حيل بيع Mercari أيضًا للحصول على المزيد من المبيعات!

6. BoardGameCo

مثل Noble Knight Games و BoardGameGeek ، فإن BoardGameCo هي طريقة سريعة أخرى لبيع ألعاب الطاولة عبر الإنترنت.

تشبه عملية البيع أيضًا ألعاب Noble Knight. كل ما عليك فعله هو إرسال قائمة بالألعاب التي تريد بيعها إلى BoardGameCo ومعلومات حول حالة اللعبة.

من هناك ، يرد BoardGameCo مع عرض أسعار للنقد وائتمان المتجر إذا كان مهتمًا بشراء ألعاب الطاولة المستعملة.

ما هو لطيف هو أن BoardGameCo يحدد ما يجب أن تتوقعه لعروض الأسعار:

نقدي : توقع من 25٪ إلى 50٪ من القيمة السوقية للعبة إذا كانت شيئًا يرغب BoardGameCo في شرائه.

: توقع من 25٪ إلى 50٪ من القيمة السوقية للعبة إذا كانت شيئًا يرغب BoardGameCo في شرائه. مخزن اعتمادات: استرد 30٪ إضافية.

تقوم BoardGameCo بالدفع مقابل الشحن على الطلبات “الكبيرة” ولكنها لا تذكر ما يعتبر أمرًا كبيرًا للأسف.

ومع ذلك ، فإن أحد جوانب BoardGameCo المثالية لعشاق الهوايات هو ميزة التجارة.

يخصص هذا النظام نقاطًا لألعاب لوحية مختلفة ، ويمكنك تداول ألعاب الطاولة التي تمتلكها مع BoardGameCo أو لاعبين آخرين لتغيير مجموعتك.

لذا ، إذا كنت تفضل تجربة ألعاب جديدة بدلاً من بيع ألعاب الطاولة بالكامل ، فإن هذه الميزة تجعل BoardGameCo بالتأكيد تستحق المحاولة.

7. Facebook المتجر

من الصعب التغلب على Facebook سوق لبيع ألعاب الطاولة المستعملة نقدًا.

مع ال Facebook Marketplace ، يمكنك البدء في بيع ألعاب الطاولة للأشخاص في منطقتك مجانًا. كل ما تحتاجه هو ملف Facebook حساب للبدء.

يعد إنشاء قائمة أمرًا سريعًا للغاية ، حيث تقوم بتضمين الصور والعنوان ووصفًا لما تبيعه وحالته.

لقد بعت الكثير من الأشياء Facebook السوق من قبل ، بما في ذلك الأثاث والألعاب والأحذية والأدوات. وهي طريقة رائعة لكسب المال بسرعة أثناء التخلص من بعض الأشياء التي لم تعد بحاجة إليها.

الجانب السلبي الرئيسي للبيع Facebook هو أنك ستواجه الكثير من المساومات. بالإضافة إلى ذلك ، قد يعرب بعض المشترين عن اهتمامهم ثم يختفون في الهواء.

ومع ذلك ، إذا كنت ترغب في تعظيم المبلغ الذي يمكنك الحصول عليه من مجموعة ألعاب اللوحة المستخدمة وتريد النقود ، فإن Facebook السوق هو الطريق للذهاب.

8. مبيعات المرآب

هناك خيار آخر لبيع ألعاب الطاولة نقدًا وهو استضافة بيع المرآب الخاص بك.

الآن ، هذا الخيار هو الأفضل إذا كان لديك الكثير من ألعاب الطاولة المستعملة للبيع أو غيرها من الأدوات ، مثل الملابس أو الكتب أو الألعاب أو حتى أشياء مثل الأثاث.

من الناحية المثالية ، يجب عليك أيضًا تشغيل بيع المرآب الخاص بك خلال فترة الطقس اللطيف. إنها أيضًا خطوة جيدة لنشر النشرات في المنطقة حتى يعرف الناس أنك تستضيف بيعًا في المرآب.

هذه ليست الطريقة المفضلة لدي ، ولكن مهلا ، إذا كنت تريد القيام ببعض التنظيف الربيعي وبيع مجموعة من الأشياء التي لا تستخدمها في عطلة نهاية أسبوع واحدة ، فإن بيع المرآب هو استراتيجية قابلة للتطبيق.

قراءة إضافية – كيفية قلب الأشياء مقابل المال – أفضل 10 طرق.

9. متاجر الألعاب والهوايات

إذا كنت تتساءل عن مكان بيع ألعاب الطاولة مقابل النقود بالقرب منك ، فحاول اصطحاب مجموعتك إلى متجر ألعاب وهوايات محلي.

تشتري العديد من المتاجر الكبيرة مجموعات الناس طوال الوقت. وعلى الرغم من أن هذا أكثر شيوعًا بالنسبة لبطاقات التداول والتماثيل ، فقد تشتري بعض المتاجر منك ألعاب الطاولة.

مرة أخرى ، مثل Noble Knight Games ، كن مستعدًا لبعض الكرات المنخفضة لأن المتجر يحتاج أيضًا إلى جني الأرباح!

يجب أن تعرف أيضًا متوسط ​​MSRP للألعاب التي تبيعها وسعرك الأدنى بالدولار حتى تعرف كيفية التفاوض.

10. OfferUp

مثل FB Marketplace ، OfferUp هو خيار ممتاز آخر لبيع ألعاب الطاولة للأشخاص في مدينتك أو حتى عبر الإنترنت.

يبيع الأشخاص جميع أنواع العناصر الشائعة على OfferUp ، مثل الملابس والإلكترونيات والساعات وأيضًا ألعاب الأطفال مثل ألعاب الطاولة.

يستغرق إنشاء قائمة دقيقة أو دقيقتين فقط ، ويمكنك تحديد الأسعار الخاصة بك. يمكن للمشترين بعد ذلك الاتصال بك للتفاوض بشأن السعر أو طرح الأسئلة.

ما هو لطيف في OfferUp هو أنه يحتوي على أماكن اجتماعات معتمدة مسبقًا بالقرب من الأماكن العامة ومراكز الشرطة المزدحمة ، لذلك يمكنك الشعور بالأمان عندما تقابل مشترًا للبيع.

البيع مجاني تمامًا للمبيعات الشخصية. إذا كنت تبيع عبر الإنترنت من خلال OfferUp ، فأنت تدفع 12.9٪ أو 1.99 دولارًا كرسوم ، أيهما أكبر ، لذلك هذا بالتأكيد أفضل للمبيعات الشخصية.

ولكن إذا كنت تتساءل عن مكان بيع ألعاب الطاولة وتروق لك فكرة Facebook Marketplace ، OfferUp هو بديل رائع للتجربة.

قراءة إضافية – أفضل التطبيقات مثل OfferUp.

11. أسواق السلع المستعملة

تتمثل إحدى الطرق الأخيرة لبيع ألعاب الطاولة المستعملة في بيعها كبائع في سوق السلع المستعملة.

مثل مبيعات المرآب ، من المحتمل أن يكون هذا الخيار هو الأفضل إذا كان لديك مجموعة كبيرة للبيع أو تبيع أيضًا سلعًا أخرى “غريب الأطوار” مثل التماثيل والمقتنيات وبطاقات التداول.

ضع في اعتبارك أيضًا أن أسواق السلع المستعملة تفرض رسومًا على البائعين لاستئجار طاولة، لذلك قد تبحث عن 100 دولار إلى 300 دولار أو أكثر اعتمادًا على شعبية سوق السلع المستعملة.

ومع ذلك ، فهذه طريقة مضمونة للحصول على تدفق ثابت لحركة المرور على الأقدام من خلال مجموعة ألعاب اللوحة الخاصة بك ، لذلك قد تكون تكلفة الإيجار تستحق ذلك!

القراءة الإضافية – أفضل الأشياء التي يجب رهنها للحصول على أموال إضافية.

نصائح لبيع ألعاب الطاولة

الآن بعد أن تعرفت على أفضل الأماكن لبيع ألعاب الطاولة ، إليك بعض النصائح التي يجب وضعها في الاعتبار لجعل العملية تسير بسلاسة.

تعرف على السعر الخاص بك: كما ذكرنا ، يجب أن تعرف أيضًا أقل سعر على الإطلاق ترغب في بيع مجموعة ألعاب اللوحة الخاصة بك قبل الدخول في المفاوضات. قم بأبحاثك: اقرأ عما يبيعه الآخرون لنفس ألعاب الطاولة وكيف تؤثر الحالة على الأسعار. يساعدك هذا على تسعير نفسك بشكل تنافسي ومعقول عند البيع في أسواق مختلفة. كن دائما صادقا: أنت تضيع الوقت إذا كنت غير أمين لأن العملاء سيرسلون ألعاب الطاولة ويرفضون الدفع لك أو يتركون لك تقييمات سلبية عبر الإنترنت. باختصار ، كلما زادت المعلومات التي يمكنك تقديمها للناس حول ألعاب الطاولة الخاصة بك ، كان ذلك أفضل. ضع في اعتبارك السرعة مقابل الدفع: بيع ألعاب الطاولة إلى مواقع مثل BoardGameCo و Noble Knight Games سريع ، لكنك عادةً ما تحصل على أموال أقل من البيع المباشر للعملاء. لذا ، ضع في اعتبارك مقدار الوقت الذي تريد أن تخصصه في هذا الزحام الجانبي ثم اختر خيارًا منطقيًا.

لقد صنعت أيضًا مقطع فيديو يشارك فيه بعض أسواق البيع المحلية المفضلة والأسواق عبر الإنترنت التي يمكنك استخدامها أيضًا لبيع ألعاب الطاولة مقابل النقود.

قراءة إضافية – كيفية الحصول على 500 دولار غدًا.

افكار اخيرة

آمل أن يساعدك دليلنا حول كيفية بيع ألعاب الطاولة المستعملة على تصفية مجموعتك مقابل أموال سهلة ومجانية.

لديك أيضًا الكثير من الخيارات بين الأسواق عبر الإنترنت أو المبيعات النقدية الشخصية ، لذلك لا تخف من تجربة عدة طرق.

حظا سعيدا في محاولات البيع الخاصة بك!

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