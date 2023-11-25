ستساعدك المقالة التالية: أفضل الأماكن للعثور على طلبات تقديم العروض للتصميم والتطوير

طلب تقديم العروض، المعروف باسم RFP، هو مستند عمل يُستخدم عادةً للإعلان عن مشروع جديد، أو تحديثات لمشروع موجود. يقدم طلب تقديم العروض بشكل عام تفاصيل حول المشروع، ويطلب من المنظمات تقديم عطاءات له.

الغرض من طلب تقديم العروض هو التماس العروض من الأطراف المعنية. تستخدم الحكومات عادةً طلبات تقديم العروض للإعلان عن مشاريع جديدة وإطلاقها، وغالبًا ما تسعى للحصول على خدمات من الوكالات والشركات الخاصة. يتم نشر طلبات تقديم العروض بشكل عام على المنصات العامة حتى تتمكن من الوصول إلى جماهير أوسع.

باعتبارك مالك وكالة، فإن معرفة كيفية العثور على أفضل طلبات تقديم العروض للتصميم والتطوير أمر بالغ الأهمية لنمو شركتك. سيساعدك ذلك في الحصول على المزيد من المشاريع والعثور على العملاء من خلال عملية رسمية.

لماذا يجب على الوكالات التركيز على مراقبة منصات طلب تقديم العروض

هناك عدد من الأسباب التي تجعل الوكالات تركز على مراقبة منصات طلب تقديم العروض، بدءًا من السبب الأكثر وضوحًا: يمكن أن يساعدك ذلك في العثور على المزيد من العملاء!

السبب الآخر الذي يجعل الوكالات بحاجة إلى أن تكون جادة بشأن مراقبة منصات طلب تقديم العروض هو أن الوقت هو جوهر الأمر خلال هذه العملية. تأتي جميع طلبات العروض تقريبًا بموعد نهائي، وإذا قمت بفحص طلب تقديم العروض بعد فوات الأوان، فمن المحتمل أن تكون صلاحيته قد انتهت بحلول ذلك الوقت.

تهتم العديد من الشركات أيضًا بشكل خاص بالمتقدمين الأوائل، لذا فإن الاستجابة لطلب تقديم العروض مبكرًا يمكن أن تؤدي بالتأكيد إلى تحسين فرصك في الحصول على قبول العرض. في صناعة تكثر فيها المنافسة، من المهم للوكالات التأكد من تقديم عطاءات منتظمة لمشاريع جديدة لتجاوز المنافسة.

Note: تعد UpWork (وبدائل UpWork المعروفة) أيضًا أماكن رائعة للعثور على عملاء محتملين. وخلافًا للاعتقاد الشائع، تستخدم الكثير من الشركات الكبرى هذه المنصات لتوظيف المواهب.

أفضل 8 أماكن للعثور على طلبات تقديم العروض للتصميم والتطوير

إذا كنت تبحث عن أفضل الأماكن للعثور على طلبات تقديم العروض للتصميم والتطوير، فإليك الخيارات الأكثر شيوعًا.

1. بحث جوجل

إحدى أفضل الطرق للبحث عن طلبات تقديم العروض عبر الإنترنت هي استخدام بحث Google. إنه أقوى محرك بحث في العالم، وباعتبارك مالك وكالة، فأنت بحاجة إلى معرفة كيفية استخدامه بفعالية.

عند البحث عن طلبات تقديم العروض للتصميم والتطوير، لن يكون مجرد البحث عن الكلمة الرئيسية كافيًا. يعد البحث عن طلبات تقديم العروض على Google فكرة رائعة، وذلك لأنه يؤدي ببساطة إلى فهرسة ملايين المواقع في اليوم الواحد.

إليك كيفية البحث عن طلبات تقديم العروض على Google:

ابدأ بكتابة الكلمة الرئيسية لما تحتاجه. على سبيل المثال، إذا كنت تبحث عن تصميم RFPS (كما هو موضح أعلاه)، فاكتب ذلك. تقوم العديد من الشركات بتحميل طلبات تقديم العروض بتنسيق PDF، لذا لتأهيل بحثك، ما عليك سوى إضافة “نوع الملف: PDF” إلى الاستعلام. سيؤدي هذا إلى إرجاع جميع طلبات تقديم العروض ذات الصلة التي تم تحميلها مؤخرًا. بالطبع، لن تكون كل هذه الأمور صالحة، ولكن يمكنك العثور على بعض منها اللائقة بهذه الطريقة! مرة أخرى، من المهم بالنسبة لك التأكد من التحقق من ذلك بانتظام لتحظى بأي فرصة للعثور على طلبات تقديم العروض القابلة للتطبيق.

2. FindRFP.com

خيار رائع آخر قد ترغب في النظر فيه هو FindRFP.com. تعد هذه منصة ممتازة للعثور على طلبات تقديم العروض المختلفة للتصميم والتطوير، على الرغم من أنه سيتعين عليك الاشتراك في إحدى خططها المدفوعة. التسعير هو كما يلي:

الخطة الإقليمية: 19.95 دولارًا شهريًا

الخطة الوطنية: 29.95 دولارًا شهريًا

تتوفر أيضًا خطط سنوية مخفضة لكليهما، لذا يمكنك توفير المال إذا اخترت الدفع سنويًا بدلاً من الدفع برسوم شهرية. لديهم أيضًا خطط جماعية مخصصة متاحة، على الرغم من أنها مخصصة للمجموعات الأكبر حجمًا

لقد كان FindRFP موجودًا منذ عام 1995، وهم ينظمون بشكل منتظم طلبات تقديم العروض من مجموعة متنوعة من القطاعات المختلفة. إنهم ينظمون بشكل أساسي طلبات تقديم العروض من الحكومات المحلية والفدرالية وحكومات الولايات.

يمكنك فرز طلبات تقديم العروض حسب الصناعة، كما أن لديهم أيضًا نشرة إخبارية رائعة يمكنك الاشتراك فيها. سوف يرسلون إليك طلبات تقديم العروض ذات الصلة في مجال التصميم والتطوير بمجرد نشرها، لذا قد تكون من أوائل المتقدمين.

تقوم FindRFP بتزويد طلبات تقديم العروض الخاصة بها من الشركات والحكومات من جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا، وهما من أكبر الأسواق في العالم. حتى بدون الاشتراك، يمكنك رؤية قائمة جزئية لطلبات تقديم العروض التي تم نشرها مؤخرًا. ومع ذلك، سوف تحتاج إلى اشتراك لعرض طلبات تقديم العروض هذه.

3. موقع RFPdb.com

هناك خيار رائع آخر يمكنك استخدامه للبحث عن طلبات تقديم العروض للتصميم والتطوير وهو RFPdb.com. تقوم قاعدة بيانات RFP برعاية طلبات تقديم العروض من ثلاثة أسواق شعبية، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي.

تقوم قاعدة بيانات RFP برعاية طلبات تقديم العروض من مجموعة من الصناعات المختلفة، بما في ذلك تطوير الويب وتصميمه. يختلف هذا عن الآخرين في هذه القائمة لأنه يسمح للمستخدمين بإرسال طلبات تقديم العروض الخاصة بهم، بدلاً من تنظيمها من مصادر مختلفة.

يمكنك إرسال طلبات تقديم العروض التي عثرت عليها من قواعد بيانات أخرى للحصول على الاعتمادات. يمكن بعد ذلك استخدام هذه الاعتمادات لعرض طلبات تقديم العروض التي تم تقديمها من قبل الآخرين، مما يؤدي إلى إنشاء اقتصاد صغير نتيجة لذلك.

ويساعد هذا أيضًا على تعزيز التوازن الجيد، لأنه لا يمكنك الانضمام إلى جميع طلبات تقديم العروض والبدء في عرضها دون تقديم بعضها بنفسك. وبما أنها تعتمد بشكل أساسي على طلبات المستخدمين، فإن هذه المنصة لا تقتصر على طلبات تقديم العروض الحكومية فقط.

ومع ذلك، فإن الجانب السلبي لذلك هو أن قاعدة البيانات هذه ليست مفصلة مثل العديد من قواعد البيانات الأخرى. لذلك، لا يمكنك استخدام هذا كمصدر أساسي لطلبات تقديم العروض – سوف تحتاج إلى استخدام أدوات أخرى أيضًا.

لا توجد رسوم اشتراك أو تكاليف مرتبطة باستخدام قاعدة بيانات RFP. ومع ذلك، لا يزال يتعين عليك تسجيل حساب قبل أن تصبح مؤهلاً لاستخدام أي من الميزات الموجودة على الموقع.

4. لينكد إن

ينكدين هي أكبر شبكة اجتماعية احترافية في العالم، مما يجعلها مكانًا رائعًا للبحث عن طلبات تقديم العروض. من الناحية المثالية، إذا كنت تعرف الأشياء الخاصة بك، فيمكنك العثور على ما بين 10 إلى 15 طلب تقديم عروض على المنصة كل أسبوع.

للبحث عن طلبات تقديم العروض للتصميم على LinkedIn، يتعين عليك إجراء بحث. على سبيل المثال، اكتب “تصميم موقع طلب تقديم العروض” وقم بإجراء بحث على المنصة.

يمكنك تصفية النتائج حسب محتوى لرؤية النتائج من الشركات التي نشرت منشورًا مؤخرًا فقط. وبعد ذلك، فقط قم بفرز النتائج حسب أحدث للحصول على آخر التحديثات.

وكما يمكنك أن تتخيل، فإن معظم النتائج لن تكون ذات صلة. ستجد نفسك تقوم بتصفية مجموعة من النتائج قبل أن تجد في النهاية شيئًا ذا صلة.

من الناحية المثالية، فإن أفضل طريقة لاستخدام LinkedIn للعثور على طلبات تقديم العروض للتصميم والتطوير هي البحث كل أسبوع. اجعل من المعتاد إجراء بحث بانتظام، وستجد طلبات تقديم العروض ذات الصلة بين الحين والآخر.

5. بيد برايم

بيد برايم هي منصة رائعة لتأمين طلبات تقديم العروض الجديدة. إذا كنت تبحث عن طلبات تقديم عروض حكومية قابلة للتطبيق، فهذا خيار رائع. تقوم BidPrime برعاية طلبات تقديم العروض من الحكومات الفيدرالية والمحلية وحكومات الولايات، مما يوفر مجموعة من فرص التعاقد للوكالات.

يقدم BidPrime ثلاث خطط للدفع، وهي Enhanced وExpert وEnterprise. يمكنك طلب عرض توضيحي أو طلب عرض أسعار من الشركة نظرًا لعدم توفر سعر ثابت.

ومع ذلك، لدى BidPrime نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا (لا تتطلب بطاقة ائتمان)، لذا يمكنك حقًا معرفة ما إذا كانت المنصة خيارًا جيدًا لك أم لا.

يتيح لك هذا الوصول إلى العطاءات المغطاة من الولايات المتحدة وكندا، بما في ذلك العقود العسكرية. إذا كان لديك اشتراك في BidPrime، فيمكنك أيضًا الحصول على طلبات تقديم العروض التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.

ومع وجود أكثر من 110.000 كيان يتم تغطيتها في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، يعد هذا بالتأكيد أحد الموارد الأكثر شمولاً للعثور على طلبات تقديم العروض لتقديم العطاءات عليها.

6. أوبنمايندز.كوم

العقول المفتوحة تصف نفسها بأنها “مصدر معلومات” حائز على جوائز، وشركة استخبارات أعمال تقدم خدماتها للعملاء في جميع أنحاء العالم. وإذا كنت تبحث عن طلبات تقديم العروض، فهذا بالتأكيد خيار جيد يجب أخذه في الاعتبار.

يضم فريق Open Minds أكثر من 175 عضوًا منتشرين في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ويقع المقر الرئيسي للشركة في جيتيسبيرغ، بنسلفانيا. مع الوصول إلى أكثر من 150.000 متخصص في الصناعة، ومع المشاركين في أكثر من 50 صناعة، بما في ذلك مجموعات ولجان المناصرة، يعد هذا بالتأكيد مكانًا جيدًا للعثور على طلبات تقديم العروض التي يصعب العثور عليها.

تدعي الشركة أنها تدير أكبر أرشيف خاص لأبحاث وبيانات استخبارات السوق. ومع ذلك، فإنها تركز بشكل أساسي على مجالات محددة، بما في ذلك:

الصحة النفسية

علاج الإدمان

خدمات الطفل والأسرة

أنا/DD وLTSS

خدمات اجتماعية

إدارة الأمراض المزمنة

لذا، فإن معظم المشاريع التي ستجدها ستكون مرتبطة بهذه المجالات فقط.

7.Governmentbids.com

Governmentbids.com، المدعوم من mdfcommerce، يعد مصدرًا ممتازًا آخر للعثور على طلبات تقديم العروض والعطاءات الحكومية.

لديهم فريق بحث متخصص يتتبع طلبات تقديم العروض من مجموعة متنوعة من الصناعات المختلفة، ويرسل إشعارات يومية للمستخدمين. هناك الكثير من طلبات تقديم العروض في قطاع تكنولوجيا المعلومات، لذا فهي بالتأكيد قيمة جيدة مقابل المال.

لا توجد نسخة تجريبية مجانية لهذا الإصدار، لذا سيتعين عليك دفع ما لا يقل عن 44 دولارًا شهريًا مقابل الحزمة الأساسية. يتيح لك ذلك الوصول إلى طلبات تقديم العروض الحكومية والمحلية. تبلغ تكلفة الحزمة الأغلى 131 دولارًا شهريًا، مما يتيح الوصول إلى الجوائز والسلف والعطاءات الفيدرالية أيضًا.

للتأكد من عدم تفويت أي عرض أبدًا، يمكنك دائمًا الاشتراك في تنبيهات البريد الإلكتروني المجانية الخاصة بهم. إنها بوابة ممتازة إذا كنت تبحث عن طلبات تقديم العروض حصريًا من أمريكا الشمالية.

8. ديلتيك

خيار ممتاز آخر هو ديلتيك. يعد GovWin IQ أحد حلول تطوير الأعمال الخاصة بهم، وهو عبارة عن منصة رائدة توفر معلومات شاملة عن السوق لأولئك الذين يبحثون عن طلبات تقديم العروض الفيدرالية والولائية والمحلية.

إنه متوفر في كندا أيضًا، مما يتيح لك الوصول إلى مجموعة متنوعة من طلبات تقديم العروض عبر قطاعات متعددة. هناك الآلاف من عقود الشراء المتاحة، ويمكن لمقدمي الطلبات الاستفادة من شبكة GovWin بأكملها للعثور على شركاء فريق حصريين أيضًا.

مرة أخرى، هذا منتج قائم على الاشتراك، وتختلف الأسعار حسب الحزمة التي تختارها ومدى بيانات استخبارات السوق التي تحتاجها.

كيفية كسب المزيد من طلبات تقديم العروض

الآن بعد أن عرفت أفضل الأماكن للبحث عن طلبات تقديم العروض، إليك بعض النصائح حول كيفية الفوز بمزيد من طلبات تقديم العروض وإبراز اقتراحك.

قم بالمزايدة على طلبات تقديم العروض التي تتأهل لها

معظم طلبات تقديم العروض مفصلة بشكل لا يصدق وتوضح المتطلبات قبل تطبيقها. تذكر، بما أنك ستدفع رسومًا كل شهر فقط للعثور على طلبات تقديم العروض ذات الصلة، فمن الضروري أن تقوم بمراجعة المتطلبات قبل إعداد الاقتراح.

من الواضح أن الاقتراح سيكون مفصلاً بشكل لا يصدق، لذا عليك التأكد من أنك تستوفي الحد الأدنى من المتطلبات. بخلاف ذلك، هناك احتمال كبير أن يتم رفض اقتراحك، بغض النظر عن مدى جودته.

قم بإجراء بحث شامل عن توقعاتك

إذا كنت ترغب في الفوز بطلب تقديم العروض، فأنت بحاجة إلى إبراز اقتراحك. وأفضل طريقة للقيام بذلك هي إجراء بحث شامل لمعرفة كل ما تستطيع عن الشركة.

من خلال البحث عن عميل محتمل، يمكنك معرفة المزيد من التفاصيل حول نقاط الضعف لديه، وهيكلة المقترحات للوصول إلى الهدف. إذا تم إدراجه في القائمة المختصرة، فيمكنك بعد ذلك التفاوض بمزيد من التفاصيل مع الشركة.

قم بمراجعة المتطلبات بعناية قبل تقديم الاقتراح

تتطلب الكثير من طلبات تقديم العروض من المتقدمين تقديم مقترحاتهم من خلال اتباع متطلبات هيكلية وتنسيقية محددة. قبل البدء في إعداد الاقتراح الخاص بك، تأكد من التحقق مما إذا كان طلب تقديم العروض يحتوي على أي من هذه المتطلبات أم لا.

هذه تفاصيل صغيرة، لكن التغاضي عنها قد يعني أن مقترحك سينتهي به الأمر في قائمة الرفض. من المهم الاطلاع على المتطلبات بعناية أولاً وتدوينها بعناية قبل البدء في كتابة الاقتراح.

قم بمراجعة اللهجة والرسائل في اقتراحك

قبل تقديم الاقتراح الخاص بك، من المهم أن تقوم بمراجعة اللهجة والرسائل بعناية. من المهم أن تقوم بإزالة أي تكرار من مقترحك، والأهم من ذلك، تسليط الضوء على القيمة التي تقدمها إلى الطاولة.

يجب أن تتم مراجعة الاقتراح بعناية من قبل أحد المحررين للقضاء على أي مشكلات نحوية أيضًا. من الناحية المثالية، يجب أن تكون النغمة متفائلة وواثقة طوال الوقت.

اطرح الأسئلة دائمًا قبل تقديم الاقتراح

لا تعتقد أن طلب تقديم العروض هو الشيء الوحيد الذي يجب عليك الاستمرار فيه عند إعداد الاقتراح. لدى العديد من الشركات نقطة اتصال مخصصة يمكنك الاتصال بها في حالة وجود أسئلة لديك.

هذا مهم للغاية، خاصة إذا لم تكن واضحًا بشأن أي شيء. من الحكمة عمومًا طرح أي أسئلة لديك قبل البدء في إعداد الاقتراح. سيساعدك ذلك على إعداد مقترح أكثر شمولاً وتفصيلاً يلبي احتياجات الشركة المصدرة بشكل أفضل.

خاتمة

يبحث أصحاب الوكالات الإبداعية دائمًا عن طلبات تقديم العروض الجديدة والمشاريع القادمة. هذه بعض من أفضل الخيارات المتاحة لك إذا كنت تبحث عن طلبات تقديم العروض (RFPs). ومع ذلك، ليس من الضروري أن تشترك في كل هذه الخدمات.

ابحث عن القليل الذي يناسبك، والتزم به. إنها أيضًا فكرة حكيمة أن تقوم بتنمية شبكة الإحالة الخاصة بك، حيث سيساعدك ذلك في العثور على المزيد من المشاريع! ومن المهم ملاحظة أنه نظرًا لأن طلبات تقديم العروض على هذه المنصات متاحة لعامة الناس، فسيكون هناك الكثير من المنافسة.

عند تقديم طلبات تقديم العروض، من المرجح أن الشركات لا تعرفك، لذلك ستحكم عليك من خلال اقتراحك. لذا تأكد من إيلاء اهتمام وثيق بالتفاصيل والتأكد من أنها تعرضك أنت وعملك وما أنت قادر عليه بالإضافة إلى ما حققته مع العملاء الآخرين.