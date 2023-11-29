ستساعدك المقالة التالية: أفضل الرسوم البيانية للتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي – التدريب على وسائل التواصل الاجتماعي

الرسوم البيانية هي، بشكل عملي، الأدوات الأكثر شعبية التي أقدمها هنا في SocialMediaOnlineClasses.com. يحب الناس الحصول على تكتيكات قابلة للتنفيذ، منظمة ومصممة جيدًا لهم. إنه مثل وجود قائمة مرجعية للتسويق أمام عينيك مباشرة.

هنا يمكنك العثور على الرسوم البيانية الأكثر شعبية لدينا والتي نوفرها للجمهور.

تم تنزيل هذا المخطط (وجدول البيانات) لاستراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي آلاف المرات، وهو يرشدك إلى تطوير استراتيجية فريدة لعملك. إنه أفضل مكان لبدء خطة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو تعديلها:

أتساءل ما هو الهاشتاج؟ تشعر وكأنك بحاجة إلى Twitter-إلى قاموس اللغة الإنجليزية؟ يقدم هذا الرسم البياني والدليل القابل للتنفيذ 64 طريقة مختلفة للحصول على رؤية أكبر عبر الإنترنت باستخدام الهاشتاج. تتضمن أكثر من 20 نموذجًا لعلامات تجارية مثل Oprah وCoca-Cola وAudi وحتى NFL! أنت متأكد من العثور على استراتيجية الهاشتاج التي تناسبك:

64 Facebook تم تجميع أساليب التسويق في ثماني فئات فريدة. استخدم مخطط المعلومات البياني كقائمة مرجعية، أو قم بدمجهما من خلال أخذ استراتيجية واحدة من كل مجموعة لمجموعة محتملة من أكثر من 4 ملايين حملة تسويقية.

لدى LinkedIn المجموعة السكانية الأكثر ثراءً من أي شبكة اجتماعية. هل تربح منه؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فاطلع على الدليل المربح لشبكات LinkedIn. ستساعدك على تنمية شبكتك والحصول على فرص جديدة وعملاء جدد.

إذا كنت جديدًا على Twitterكيف تناسب كل ما تريد قوله في 140 حرفًا فقط؟ باتباع هذا Twitter قائمة التحقق من العناوين الرئيسية: بعد كل شيء، التغريدات هي في الحقيقة مجرد عنوان رئيسي يحفز متابعيك على اتخاذ إجراء، أليس كذلك؟ وإليك كيفية إقناعهم في كل مرة:​

تحتوي هذه الشبكة الاجتماعية المخصصة للجوال فقط على مجموعة قوية من الصور والتعليقات التوضيحية وعلامات التصنيف. إنها طريقة ممتعة للتواصل على المستوى الشخصي مع جمهورك، ولكن لا تخطئ: إنها ليست كذلك Pinterest. الآداب هنا مختلفة تماما. تعرف على الطريقة باستخدام هذا الرسم البياني:

وهو الأهم: الوصول إلى الشخص المناسب أم إلى حشد من الناس؟ ان كان هذا ما تقول “الشخص المناسب،” فأنت بحاجة إلى هذا الدليل لوضع علامات على وسائل التواصل الاجتماعي. سوف تتمكن من الوصول إلى الأشخاص المؤثرين، وستحظى بالاهتمام عبر الإنترنت، وستحظى بمشاركة أكبر مما كنت تتخيل!

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هل تتمنى أن تتمكن من توسيع نطاق نفسك والحصول على فرص أفضل؟ سواء كنت صاحب عمل أو موظفًا، يعلمك هذا الدليل كيفية وضع الأشياء التي لا تستمتع بها في وضع التشغيل التلقائي، حتى تتمكن من التركيز على شغفك:

هل تحتاج إلى دعاية دائمة لعلامتك التجارية؟ هذا ما تفعله جولة المدونة، ويمكنك بدء جولة حتى لو لم يكن لديك مدونتك الخاصة. يقوم المؤلفون بشكل روتيني بهذه “جولات الكتب عبر الإنترنت”، لكنهم يعملون بشكل رائع مع العلامات التجارية والخدمات الموجهة للشركات أيضًا:

أنت تعمل بجد على المحتوى الخاص بك، سواء كان ذلك منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أو منشورات مدونة أو صور أو رسوم بيانية. تعرف على كيفية استخراج كل قطرة من القيمة والحياة من كل جزء من المحتوى الذي تقوم بإنشائه:

استمتع بهذه الرسوم البيانية مع تحياتي. عندما تكون مستعدًا لتعلم كيفية القيام بهذه التكتيكات، كن عضوًا: ستحصل على دروس واضحة، ودروس فيديو قصيرة، ومهام إرشادية ستجلب لك المزيد من العملاء، وعملائك الحاليين ينفقون أكثر، وأعمالًا تجارية متنامية في أي اقتصاد. .

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