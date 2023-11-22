ستساعدك المقالة التالية: أفضل الممارسات للحصول على اسم مرسل فعال لتعزيز الأسعار المفتوحة

ما هو أول شيء يلاحظه مستلمو البريد الإلكتروني عندما تظهر رسالة بريد إلكتروني في صندوق البريد الخاص بهم؟ لقد خمنت جيدا. انها ال اسم المرسل، مما قد يؤثر على قرار القراء بشأن فتحه أم لا.

في هذا الدليل السريع، ستتعرف على كيفية اختيار اسم مرسل البريد الإلكتروني المناسب لحملاتك الإعلانية قم بزيادة معدلات الفتح الخاصة بك واقترب خطوة واحدة من التحويلات.

لنبدأ بتعريف مختصر وأهم فوائد أسماء المرسلين الرائعة.

ما هو اسم المرسل في التسويق عبر البريد الإلكتروني؟

اسم المرسل – أو “من الاسم” – هو السطر الأول من النص الذي يظهر في صندوق بريد المشترك، ويخاطب المرسل. عادةً ما يصل طوله إلى 30 حرفًا، والذي يتغير بناءً على عميل البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم أو الجهاز أو المتصفح. هنا مثال من قبل لينكد إن التعلم:

قبل أن ننتقل إلى فوائد اسم المرسل الناجح، تجدر الإشارة إلى أنه ليس نفس عنوان البريد الإلكتروني للمرسل. يُظهر الأخير اسم النطاق ويتضمن الرمز @ المعروف.

تمكن معظم منصات أتمتة التسويق ومقدمي خدمات البريد الإلكتروني المستخدمين من تعديل اسم المرسل في خطوات بسيطة وتتبع ما يناسبهم. على سبيل المثال، باستخدام Wix، يمكنك ملؤه على شكل “من الاسم” مع بقية الإعدادات.

مزايا إضافة اسم المرسل الذي يبرز

فلماذا تقضي وقتًا ثمينًا في التفكير في الشكل الذي يجب أن يبدو عليه اسم المرسل الخاص بك؟ دعونا نرى الأسباب الرئيسية:

الأسعار المفتوحة

وفقا ل مسح عباد الشمس بطلاقة, أفاد 42% من مستخدمي البريد الإلكتروني أن اسم المرسل هو أول ما ينظرون إليه عند تحديد ما إذا كنت تريد فتح حملة أم لا، يليه سطر الموضوع (34%) ونص المعاينة (24%). لذا، إذا كنت تريد تحويل رسائل البريد الإلكتروني التسويقية الخاصة بك، فمن الضروري إضافة اسم يجذب انتباه جمهورك.

يحدث الشيء نفسه مع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات لأنها تساعدك على مشاركة المعلومات المهمة مع المشتركين لديك، مثل تفاصيل الشراء والتسجيل وما إلى ذلك.

إعتراف بعلامة تجارية

سيؤدي إنشاء أسماء مرسلين متسقة، خاصة تلك التي تتضمن اسم شركتك، إلى تمكين المستلمين من التعرف على حملة البريد الإلكتروني الخاصة بك بشكل أسرع. وسوف تساعدك أيضا بناء الثقة بين جمهورك، من المحتمل أن يحافظ على معدل فتح بريد إلكتروني مرتفع.

لاحقًا، سنناقش كيفية استخدام شركتك أو اسمك الكامل لبناء الثقة والحفاظ على المشتركين لديك.

إمكانية تسليم البريد الإلكتروني

وأخيرًا، يمكن أن يضمن معدل الفتح الممتاز إمكانية تسليم بريدك الإلكتروني. عندما ينقل المستلمون رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى مجلد البريد العشوائي أو يضغطون على إلغاء الاشتراك، فقد يضرون بسمعة علامتك التجارية وإمكانية تسليمها.

بالإضافة إلى ذلك، تذكر دائمًا أن استخدم عنوان المجال الأصلي الخاص بك وتجنب الإرسال من حسابات yahoo أو gmail أو AOL الشخصية التي قد تربك المشتركين لديك. يمكنك أيضًا تمكين عمليات مصادقة المجال مثل DKIM لإضافة شبكة أمان إضافية.

أفضل ممارسات اسم المرسل مع الأمثلة

هل أنت مستعد لتغيير اسم المرسل الخاص بك للفوز بمزيد من الأسعار المفتوحة؟ فيما يلي بعض النصائح القيمة التي يجب اتباعها:

1. اختر التنسيق الصحيح

أولاً، من الضروري تحديد نمط الاسم الذي يناسبك بناءً على نوع علامتك التجارية أو الجمهور المستهدف. أيهما سيجذب المزيد من القراء للنقر عليه ولماذا؟ ثم اختر أحد الخيارات التالية:

اسم العلامة التجارية

تستخدم العديد من العلامات التجارية اسم الشركة كمرسل. عندما يكون الجمهور على دراية باسم العلامة التجارية، فإنه يتعرف عليها بسرعة وكفاءة. لذلك، إذا كنت تستخدمها باستمرار، فسوف تعزز التعرف على العلامة التجارية والنعم التي تأتي معها. هنا مثال من قبل العفريت:

إجمالي، نقترح استخدام هذا الخيار لرسائل البريد الإلكتروني الأكثر عمومية، خاصة إذا كنت تتواصل عبر البريد الإلكتروني بشكل نادر مع العملاء.

الاسم الشخصي في الشركة

إذا كنت ترغب في إضافة لمسة شخصية أكثر إلى اتصالاتك وجعل المشتركين يشعرون أنهم يعرفونك جيدًا، أضف اسم الموظف متبوعًا بالعلامة التجارية، كما نفعل في Wix:

اختر اسم الموظف الذي يكون منطقيًا بناءً على نوع الاتصال لديك. على سبيل المثال، إذا كنت تدير مؤسسة B2B، فيمكنك إضافة اسم مدير الحساب أو وكيل المبيعات لجذب المشتركين في أسفل مسار البريد الإلكتروني.

نوع الإتصال في الشركة

إذا كان عملك يرسل أنواعًا مختلفة من رسائل البريد الإلكتروني إلى العملاء، فيمكنك تعديل اسم المرسل الخاص بك قليلاً حتى يتمكنوا من فهم سبب تواصلك في كل مرة. إليك اسم مرسل نشرتنا الإخبارية في Wix:

على سبيل المثال، إذا قمت بإرسال رسالة من فريق الدعم الخاص بك، فقم بتعديل اسم المرسل وعنوان المجال الخاص بك لجعل اتصالاتك أكثر وضوحًا.

اسم شخصي

في بعض الحالات، مجرد إضافة اسمك يكفي. على سبيل المثال، إذا كنت مؤثرًا أو تدير نشاطًا تجاريًا يركز على الأشخاص، فإن كتابة اسمك الكامل كمرسل يمكن أن يجعل المشتركين يضيفونك إلى دفتر العناوين الخاص بهم.

في المثال أعلاه بواسطة فئة رئيسية، اختاروا تصوير مدرب الدورة لويس هاميلتون، وهو الاسم الذي يمكن أن يحفز الكثير من الناس على الانضمام.

2. الاستفادة من التجزئة

يعد تجزئة البريد الإلكتروني أحد أقوى الأدوات التي يستخدمها المسوقون لإنشاء ما يسمى بالحملات المخصصة. ترتبط هذه الممارسة بمعدل تحويل مرتفع ويمكن أن تصنع العجائب لعلامتك التجارية عند القيام بها بالطريقة الصحيحة.

تعد كتابة أسماء مرسلين مختلفة لأنواع مختلفة من رسائل البريد الإلكتروني أسهل مما تعتقد. وضح هدف كل حملة تقوم بصياغتها ودمجه مع اسم المرسل المناسب لكل شريحة للحصول على معدل فتح أعلى. وإذا كنت تبحث عن حل تجزئة عالي المستوى، فلا تتردد في قراءة دليلنا الشامل.

3. إجراء اختبار أ/ب

هل أنت غير متأكد من اسم المرسل الذي يجب استخدامه لتعزيز نجاح حملتك؟ باستخدام اختبار الانقسام، يمكنك التحقق من اختلاف الاسم الذي يمكن أن يحقق أقصى قدر من النتائج بناءً على هدف حملة البريد الإلكتروني الخاصة بك.

بشكل عام، يعد اختبار A/B أداة تسويقية قيمة يمكن أن توضح لك الطريق إلى تفضيلات عملائك لجذبهم بشكل أسرع.

4. حدد مجالًا جديرًا بالثقة

أخيرًا وليس آخرًا، وبصرف النظر عن الاسم الجدير بالثقة، فأنت بحاجة إلى ذلك عنوان المجال الذي من المحتمل أن يتغلب على مرشحات البريد العشوائي، مع اسم العلامة التجارية الخاصة بك في الداخل. على سبيل المثال، في Wix، غالبًا ما نستخدم العنوان [email protected].

بدلاً من ذلك، تجنب استخدام الحسابات الشخصية لأنها قد تعيق علامتك التجارية وسمعة المرسل في المستقبل.

ما اسم المرسل الذي تفضله؟

يعد اسم المرسل أحد العوامل الحاسمة التي يمكن أن تحدد ما إذا كان المشتركون لديك سيعطونك سعر الفتح الذي تستحقه. لذا تأكد من تغييره بناءً على هدفك التسويقي عبر البريد الإلكتروني في كل مرة ومساعدة القراء على التعرف على المرسل على الفور.

من ناحية أخرى، تذكر أن إمكانية تسليم البريد الإلكتروني ستكون على المحك إذا بدأ المشتركون في نقل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى مجلد البريد العشوائي أو قاموا بإلغاء الاشتراك.

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