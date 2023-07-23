ستساعدك المقالة التالية: أفضل برنامج لتقارير تحسين محركات البحث (SEO) مقارنة (2023)

هل تبحث عن أفضل برامج الإبلاغ عن تحسين محركات البحث؟

توفر معظم أدوات إعداد تقارير تحسين محركات البحث (SEO) كمية هائلة من البيانات ولكنها لا تجعل من السهل تحويل تلك البيانات إلى تقارير.

في هذا المنشور ، بحثنا في عدد كبير من الأدوات للعثور على أفضل أدوات إعداد تقارير تحسين محركات البحث في السوق.

هيا بنا نبدأ:

أفضل أدوات الإبلاغ عن تحسين محركات البحث – ملخص

TL ؛ DR:

ترتيب SE – أفضل برنامج لإعداد التقارير عن تحسين محركات البحث (SEO) لمعظم المستخدمين. أداة تحسين محركات البحث الكل في واحد مع منشئ التقارير. وهي ميسورة التكلفة للوكالات والفرق. سمراش – أفضل أداة لإعداد تقارير تحسين محركات البحث للشركات الصغيرة والمتوسطة والفرق الأكبر. Semrush عبارة عن مجموعة أدوات كاملة لتحسين محركات البحث وتسويق المحتوى مع الكثير من وظائف إعداد التقارير عبر أدواتها. سيربستات – أداة قوية أخرى لإعداد التقارير عن تحسين محركات البحث مليئة بالميزات. مثالية لكبار المسئولين الاقتصاديين والمستشارين المستقلين.

# 1 – ترتيب SE

ترتيب SE هي أفضل أداة لإعداد تقارير تحسين محركات البحث (SEO) في السوق في الوقت الحالي.

إنها منصة تحسين محركات البحث الكل في واحد تأتي مع مجموعة من الأدوات للمساعدة في جميع جهود تحسين محركات البحث ، بالإضافة إلى وظائف إعداد التقارير القوية.

يوفر تصنيف SE كمية هائلة من البيانات لتعمل معها. يمكنك استخدام أدواته المدمجة من أجل:

تتبع مواقع ترتيب الكلمات الرئيسية الخاصة بك عبر جميع محركات البحث الرئيسية على المستوى المحلي (بدقة 100 ٪ والوصول إلى كل من البيانات الحديثة والتاريخية)

قم بإجراء تدقيق متعمق لموقع الويب للكشف عن جميع مشكلات تحسين محركات البحث على الصفحة وخارج الصفحة التي تؤدي إلى إضعاف أداء تحسين محركات البحث لديك ، ومعرفة كيفية إصلاحها.

استكشاف وتحليل ومراقبة الروابط الخلفية لموقع الويب الخاص بك.

قم بإجراء بحث عن الكلمات الرئيسية للعثور على المئات من اقتراحات الكلمات الرئيسية الجديدة وتحليل الكلمات الرئيسية المستهدفة.

تتبع تحليلات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك وقم بإعداد النشر التلقائي لأتمتة جهود التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

قم بتحليل أداء مُحسّنات محرّكات البحث (SEO) لمنافسك للكشف عن الكلمات الرئيسية والروابط الخلفية وحركة المرور ورؤى PPC والمزيد.

مع كل هذه البيانات في متناول يدك ، أصبح إعداد التقارير أمرًا سهلاً.

تم دمج أداة إنشاء التقارير القوية لـ SE Ranking بالكامل مع جميع أدواتها الأخرى ، بحيث يمكنها سحب البيانات وتحويلها إلى تقارير قابلة للتخصيص وسهلة الفهم في دقائق.

كل ما عليك فعله هو اختيار فترة التصنيف التي تريد تحليلها وعرضها في تقريرك ، ثم سحب وإسقاط وحدات البيانات التي تريد عرضها في واجهة التقارير. تشمل الوحدات المتاحة ، ، ، ، و.

من هناك ، يمكنك تخصيص تقريرك بالعديد من خيارات التخصيص وإضافة ملاحظاتك الخاصة إلى أي وحدة. بالإضافة إلى ذلك ، استخدم ميزة العلامة البيضاء لإضافة شعار وكالتك إلى رؤوس وتذييلات التقرير.

بمجرد الانتهاء من ذلك ، قم بإعداد خيارات الجدولة لإرسال التقرير تلقائيًا إلى عناوين البريد الإلكتروني المحددة على فترات منتظمة (على سبيل المثال شهريًا).

بدلاً من ذلك ، يمكنك تنزيله بتنسيق الملف المفضل لديك (PDF أو CSV أو XLS أو HTML) وإرساله يدويًا أو حفظه في سجلاتك.

التسعير:

تبدأ الخطط من 23.52 دولارًا شهريًا اعتمادًا على فترة الاستخدام والاشتراك. يمكنك البدء باستخدام نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا.

اقرأ مراجعة تصنيف SE.

# 2 – سمراش

سمراش هي مجموعة أدوات تحسين محركات البحث وتسويق المحتوى الأكثر اكتمالا المتاحة. إنها منصة رائدة في الصناعة توفر قاعدة بيانات أكبر وميزات أكثر تقدمًا من أي من منافسيها. وبالطبع ، يأتي أيضًا مع الكثير من وظائف إعداد التقارير.

يأتي Semrush مع أكثر من 50 أداة وتقرير تغطي مجموعة كاملة من التسويق عبر الإنترنت ، من البحث عن الكلمات الرئيسية ، وتتبع الترتيب ، وبناء الروابط ، إلى مراقبة العلاقات العامة ، وتحليلات تسويق المحتوى ، وأبحاث PPC ، وما بعدها.

يتم استخدامه من قبل أكثر من 10 ملايين متخصص في التسويق وقد فاز بالعشرات من الجوائز بفضل قاعدة البيانات الواسعة ومجموعة الميزات المتطورة والرؤى العميقة.

قدرات إعداد التقارير الخاصة به لا مثيل لها ، مما يجعله خيارًا رائعًا للشركات الكبيرة التي تحتاج إلى الكثير من المرونة والميزات المتقدمة.

المشكلة الوحيدة هي السعر. يعد Semrush أحد الحلول الأكثر تكلفة في هذه القائمة ، ولكن إذا كانت لديك ميزانية لذلك ، فهو يستحق ذلك.

التسعير:

تبدأ الخطط من 129.95 دولارًا شهريًا. يمكنك البدء بحساب مجاني محدود.

اقرأ مراجعتنا عن Semrush.

# 3 – سيربستات

سيربستات هي أداة أخرى رائعة لإعداد تقارير تحسين محركات البحث وأهم توصياتنا لكبار المسئولين الاقتصاديين والمستشارين المستقلين. إنها واحدة من أكثر المنصات فعالية من حيث التكلفة في هذه القائمة.

مثل تصنيف SE ، Serpstat هو حل شامل يهدف إلى تقديم جميع ميزات تحسين محركات البحث (SEO) و PPC التي يحتاجها المسوقون في مكان واحد.

يتضمن ذلك أداة إعداد تقارير مخصصة ، بالإضافة إلى متتبع رتبة مدمج ، وأداة تحليل الروابط الخلفية ، وأداة بحث الكلمات الرئيسية ، ومدقق الموقع ، وميزة بحث المنافسين. بشكل عام ، هناك أكثر من 30 أداة في ترسانة Serpstat.

تتيح لك أداة إعداد التقارير المخصصة إمكانية تجميع تقارير واضحة وقابلة للتنفيذ لزملائك وعملائك.

يمكنك إسقاط الكتل الجاهزة باستخدام بيانات Serpstat ، وتخصيص العرض المرئي باستخدام القوالب الخاصة بك أو قالب مُعد مسبقًا ، ثم تصدير تقاريرك كملفات PDF أو إرسالها مباشرةً إلى عملائك.

التسعير:

تبدأ الخطط من 45 دولارًا شهريًا. يمكنك التسجيل للحصول على حساب مجاني للبدء.

# 4 – أدوات الغراب

أدوات الغراب هي مجموعة أدوات أخرى لتحسين محركات البحث تقدم تقارير ذات تسمية بيضاء كاملة. يمكنك سحب بيانات تحسين محركات البحث (SEO) من أكثر من 30 نظامًا أساسيًا تابعًا لجهات خارجية وإنشاء تقارير WYSIWYG بسهولة باستخدام العديد من أدوات تصور البيانات المفيدة.

يمكنك إنشاء جميع أنواع التقارير التسويقية باستخدام Raven Tools ، بما في ذلك تقارير تحليلات موقع الويب وتقارير وسائل التواصل الاجتماعي وتقارير حملة الدفع لكل نقرة والمزيد. يمكنك إظهار أي مؤشرات أداء رئيسية برسوم بيانية ومخططات سهلة الفهم وعناصر واجهة مستخدم قابلة للتخصيص.

إنه يتكامل جيدًا مع منصات التحليلات مثل Google Search Console و Google Analytics ، كما أنه يأتي مع أدواته المدمجة الخاصة به لمساعدتك في جمع المزيد من الإحصاءات وبيانات التحليلات.

يتضمن ذلك أدوات لتتبع الترتيب ، وأبحاث المنافسين ، وبناء الروابط ، وتحليل الكلمات الرئيسية ، وأبحاث المنافسين ، وفحص الروابط الخلفية.

التسعير:

تبدأ الخطط من 39 دولارًا شهريًا. يتم شحن الموصلات بشكل منفصل. يمكنك البدء باستخدام إصدار تجريبي مجاني لمدة 7 أيام.

# 5 – SEO PowerSuite

SEO PowerSuite هو حل برمجي لإعداد تقارير تحسين محركات البحث الكل في واحد قابل للتنزيل. يعمل على سطح المكتب الخاص بك ويمكن استخدامه للكشف عن كمية هائلة من البيانات وإنشاء جميع أنواع تقارير تحسين محركات البحث.

هناك أربع “مجموعات أدوات” أساسية مدرجة في SEO PowerSuite للمساعدة في جوانب مختلفة من جهود تحسين محركات البحث الخاصة بك: متتبع الرتبة ومدقق مواقع الويب و SEO SpyGlass و Link Assistant. تحتوي كل مجموعة أدوات على ميزة إعداد التقارير الخاصة بها. أنت تستطيع:

اجعل مواقع ترتيب الكلمات الرئيسية وحركة المرور العضوية مع ميزة الإبلاغ عن Rank Tracker.

قم بإنشاء تقرير تدقيق تحسين محركات البحث باستخدام WebSite Auditor.

قم بإنشاء تقرير متعمق للروابط الخلفية مع أي مستوى من التفاصيل باستخدام SEO SpyGlass

تقرير عن جهود بناء الارتباط الخاصة بك مع LinkAssistant

بالطبع ، هناك الكثير الذي يمكنك القيام به باستخدام كل من هذه الأدوات إلى جانب إنشاء التقارير – ولكن ليس لدينا الوقت لتغطية كل شيء. تشمل الميزات الأخرى التي أحببناها حول SEO PowerSuite جدولة التقارير الآلية ، وتنسيقات التقارير المرنة ، والقوالب المضمنة ، ودعم التسمية الأولية.

التسعير:

تبدأ التراخيص المدفوعة من 299 دولارًا في السنة. نسخة مجانية محدودة متاحة.

# 6 – BuzzSumo

BuzzSumo عبارة عن نظام أساسي لتسويق المحتوى مزود بوظيفة إعداد التقارير المضمنة. إنه الخيار الأفضل إذا كنت تريد تضمين بحث تحليل المحتوى في تقاريرك.

تم تصميم BuzzSumo لمسوقي المحتوى. يمكنك استخدامه للكشف عن البيانات لإبلاغ استراتيجية تسويق المحتوى الخاصة بك ، بما في ذلك رؤى حول أفضل محتوى أداء لمنافسك ، ومشاركة المحتوى الأعلى ، والروابط الخلفية ، والمزيد. بعد ذلك ، يمكنك تجميع كل تلك البيانات في تقرير مفيد وسهل القراءة.

يمكنك أيضًا استخدامه لاكتشاف أفكار موضوعات محتوى جديدة لأي كلمة رئيسية ، وإنشاء أفكار لعناوين المقالات ، واكتشاف المؤثرين للعمل معهم ، والمزيد.

التسعير:

تبدأ الخطط المدفوعة من 119 دولارًا في الشهر. وفر 20٪ باشتراك سنوي. يمكنك تجربة BuzzSumo مع نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا.

اقرأ مراجعة BuzzSumo.

# 7 – مانجولس

مانجولس هي أفضل أداة لإعداد تقارير تحسين محركات البحث للمبتدئين. إنه سهل الاستخدام للغاية ويوفر جميع أدوات ومقاييس تحسين محركات البحث الأكثر أهمية التي يحتاجها المبتدئين.

يمكنك استخدام مجموعات أدوات Mangools المضمنة للعثور على كلمات رئيسية عالية القيمة ، ومشاهدة بيانات SERP لأي موقع ، وتتبع مواقع الترتيب العضوية الخاصة بك ، واكتشاف فرص الروابط الخلفية ، وتحليل سلطة موقع منافسيك ، والمزيد.

تتيح لك إمكانات إعداد التقارير المضمنة إنشاء تقارير بسهولة تعرض جميع المقاييس الأكثر أهمية بالنسبة لك في غضون دقائق.

أفضل شيء في Mangools هو واجهته. إنه أسهل بكثير في الاستخدام من بعض منافسيه ، كما أنه ميسور التكلفة للغاية.

التسعير:

خطة مجانية متاحة. تبدأ الخطط المدفوعة من 29 يورو شهريًا ، وتوفر 35 ٪ مع اشتراك سنوي. تقدم Mangools سياسة استرداد كامل لمدة 48 ساعة.

اقرأ مراجعة Mangools.

# 8 – Databox

Databox هي منصة مخصصة لتحليلات الأعمال. إنها ليست نظامًا أساسيًا لتحسين محركات البحث (SEO) متعدد الإمكانات ، لذلك ستحتاج إلى توصيله بأدوات أخرى ، ولكن قدرات إعداد التقارير وتصور البيانات لا يعلى عليها.

يمكنك استخدام Databox لبناء وتخصيص لوحات معلومات KPI الخاصة بك. يحتوي على أكثر من 70 تكاملًا مدعومًا ، لذا يمكنك توصيله ببقية مجموعة الأدوات الخاصة بك وتجميع جميع البيانات من كل مصدر في مكان واحد.

يوجد أكثر من 200 تقرير تم إنشاؤه مسبقًا ومئات من مجموعات البيانات المكونة مسبقًا لجعل عملية إنشاء التقارير سريعة وسهلة. كما أنها مرنة بشكل لا يصدق. يمكنك مزج البيانات ومطابقتها وتغيير النمط المرئي بخيارات تخصيص لا نهاية لها تقريبًا.

التسعير:

تبدأ الخطط المدفوعة من 72 دولارًا في الشهر. يمكنك البدء بحساب مجاني إلى الأبد.

# 9 – القياس الفائق

القياس الفائق هي أداة تساعدك على نقل بيانات التسويق من مصدر إلى وجهة.

دعنا نتخيل أنك تريد الإبلاغ عن مقاييس تحسين محركات البحث التي حصلت عليها من Ahrefs باستخدام Google Data Studio. يمكن للمقاييس الفائقة سحب مقاييس Ahrefs الخاصة بك من أجلك والتخلص من ساعات العمل اليدوي.

هذا ما تفعله Supermetrics. فهي تلتقط بيانات التسويق التي تحتاجها وتنقلها إلى نظام إعداد التقارير أو تصور البيانات تلقائيًا مع عمليات النقل المجدولة.

هناك العديد من موصلات ووجهات المصدر المختلفة المدعومة ، لذا يمكنك المزج والمطابقة كما هو مطلوب لسير العمل الخاص بك.

التسعير:

تقدم Supermetrics خطط متعددة. تبدأ خطة Supermetrics for Data Studio بسعر 59 دولارًا في الشهر. يمكنك تجربتها مع نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا.

# 10 – WebCEO

WebCEO هي مجموعة أدوات رائعة أخرى لتقارير تحسين محركات البحث (SEO) للوكالات. يأتي مع 23 من أدوات برنامج تحسين محركات البحث (SEO) المؤيدة للمستوى والكثير من تقارير تحسين محركات البحث (SEO).

تشترك WebCEO في الكثير من الميزات نفسها مثل الأنظمة الأساسية الأخرى الكل في واحد التي نظرنا إليها حتى الآن ، مثل متتبع الرتبة ومدقق الموقع ومدقق الروابط الخلفية وأداة تجسس المنافس وأداة تحليل حركة المرور وأداة البحث عن الكلمات الرئيسية.

منشئ تقارير تحسين محركات البحث (SEO) الخاص به رائع. يمكنك إقناع عملائك بالتقارير ذات العلامات البيضاء ، كاملة مع العلامة التجارية والأسلوب الخاص بشركتك. يمكنك جدولة التقارير تلقائيًا وتخصيصها باستخدام البيانات المدمجة.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك إعداد نظام أساسي للتسويق ذي العلامة البيضاء الخاصة بك ، مستضافًا على نطاقك. كل ما سبق ، بالإضافة إلى تسعير الدفع أولاً بأول ودور المستخدم المخصص يجعلها مثالية للوكالات.

التسعير:

تبدأ الخطط من 33 دولارًا شهريًا. يمكنك البدء باستخدام نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا.

# 11 – Google Data Studio

استوديو البيانات جوجل هي أداة مجانية تمامًا لتصور البيانات. يمكنك استخدامه لتحويل بياناتك إلى تقارير ولوحات معلومات قابلة للتخصيص وسهلة القراءة وقابلة للمشاركة.

لا يأتي Google Data Studio مع أي أدوات لجمع البيانات ، لذلك عليك توصيله بأدوات تحسين محركات البحث الأخرى الخاصة بك لسحب البيانات عبر مصادر البيانات أو إضافتها يدويًا.

لحسن الحظ ، هناك العشرات من عمليات تكامل قواعد البيانات المدعومة للاختيار من بينها ، بما في ذلك Analytics و Search Console و Ads و YouTube. وإذا لم تتمكن من العثور على موصل ، فقد تتمكن Supermetrics من مساعدتك (انظر النقطة رقم 9).

بمجرد نقل بياناتك إلى الاستوديو ، يمكنك إنشاء جميع أنواع المخططات والرسوم البيانية المذهلة وملء تقاريرك بأدوات مرنة. هناك خيارات تخصيص لا حصر لها تقريبًا ، مما يجعلها فائقة المرونة. ومع ذلك ، فإن الإعداد الأولي تقني إلى حد ما ، وله منحنى تعليمي حاد.

التسعير:

Google Data Studio مجاني للاستخدام.

# 12 – لابريكا

لابريكا هي مجموعة أدوات SEO بقيادة AI. يأتي مزودًا بالعديد من أدوات إعداد التقارير بما في ذلك مدقق SEO المدعوم بالذكاء الاصطناعي ومدقق الموقع ومُحسِّن المحتوى التفاعلي ومدقق الترتيب المتقدم.

مدقق SEO الذي يعمل بنظام AI هو أداتنا المفضلة. يقوم بفحص صفحات موقع الويب الخاص بك مقابل أكثر من 200 عامل تصنيف مهم ويجمع نتائجها في تقرير واحد شديد التفصيل وقابل للتنفيذ. ستعرف بالضبط ما يمكنك القيام به لتحسين إمكانات التصنيف بعد قراءتها.

يساعدك مُحسِّن المحتوى على كتابة الجزء المثالي من المحتوى للكلمات الرئيسية المستهدفة ، باستخدام البيانات التي تم جمعها من أفضل 10 صفحات منافسة على Google. إنها أداة لا تقدر بثمن للكتاب واستراتيجيي المحتوى.

التسعير:

تبدأ الخطط بسعر 15 دولارًا في الشهر. تتوفر نسخة تجريبية مجانية.

الأسئلة الشائعة حول أدوات إعداد تقارير تحسين محركات البحث

ما هي تقارير تحسين محركات البحث؟

يعد إعداد تقارير تحسين محركات البحث (SEO) طريقة لتتبع أداء تحسين محركات البحث (SEO) لموقع الويب الخاص بك (أو موقع العميل الخاص بك). يتضمن إنشاء تقارير تلخص أهم مقاييس تحسين محركات البحث وتعرض نتائج جهود تحسين محرك البحث. يمكنك بعد ذلك مشاركة هذا التقرير مع عملائك أو أصحاب المصلحة ، أو مراجعته بنفسك لتتبع تقدمك نحو أهدافك التسويقية.

ما الذي يجب أن يتضمنه تقرير تحسين محركات البحث؟

يجب أن تتضمن تقارير تحسين محركات البحث (SEO) جميع المقاييس ذات الصلة بأهداف تحسين محركات البحث التسويقية وتعكس نمو الأعمال (أي مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك).

تتضمن هذه المقاييس عادةً أشياء مثل حركة المرور العضوية ، والروابط الخلفية ، ومواضع الترتيب ، ومعدلات الارتداد ، ومعدلات التحويل ، وإحصاءات سرعة الصفحة ، وما إلى ذلك ، ومع ذلك ، يمكنك اختيار المقاييس التي تريد تضمينها وتخصيص تقريرك لاحتياجاتك واختيارها.

بالإضافة إلى مؤشرات الأداء الرئيسية التي توضح التقدم الذي تم إحرازه ، يجب أن تتضمن تقارير تحسين محركات البحث أيضًا نظرة عامة على الأنشطة التي تم الاضطلاع بها والتوصيات المستقبلية لمزيد من فرص النمو.

ماذا تفعل أدوات الإبلاغ عن تحسين محركات البحث؟

في جوهرها ، تمكّن أدوات إعداد تقارير تحسين محركات البحث (SEO) المسوقين من إنشاء وتخصيص التقارير التي تُظهر أداء تحسين محركات البحث (SEO).

تشمل الحلول البرمجية المختلفة ميزات وأدوات مختلفة. تمكّنك منصات تحسين محركات البحث (SEO) المتكاملة مثل SE Ranking من جمع البيانات وتحويل تلك البيانات إلى تقارير. على سبيل المثال ، يمكنك استخدام SE Ranking لتتبع مواقع الترتيب الخاصة بك ومراقبة الروابط الخلفية الخاصة بك ، ثم إنشاء تقارير لمشاركة تلك البيانات مع عملائك.

لا تساعدك حلول إعداد التقارير المخصصة الأخرى مثل Google Data Studio في جمع البيانات نفسها – فهي تمكّنك فقط من الإبلاغ عنها. في هذه الحالة ، يجب عليك سحبها من مصادر جهات خارجية أخرى عن طريق ربط برنامج إعداد التقارير الخاص بك بأدوات تحسين محركات البحث (مثل Google Analytics و Ahrefs وما إلى ذلك).

لا يمكنني فقط استخدام Excel لتقارير تحسين محركات البحث؟

بالتأكيد ، يمكنك … أنك تريد إضاعة ساعات في إنشاء تقارير دون المستوى. ولكن من الأسهل بكثير استخدام أداة إعداد تقارير آلية لتحسين محركات البحث.

إذا كنت تعتمد على جداول البيانات اليدوية ، فسيتعين عليك تخصيص الكثير من الوقت لإضافة البيانات يدويًا من جميع أدوات تحسين محركات البحث (SEO) المختلفة. بعد ذلك ، سيتعين عليك إنشاء التقرير نفسه يدويًا ، وتعني خيارات التصميم المحدودة أنه ربما لن يبدو احترافيًا للغاية.

باستخدام أدوات إعداد تقارير تحسين محركات البحث (SEO) ، عليك فقط توصيل مصادر البيانات الخاصة بك وسيقوم تلقائيًا بجمع كل البيانات التي تحتاجها معًا. يمكنك بعد ذلك استخدام القوالب لتبسيط عملية إنشاء التقارير ، وحتى أتمتة تسليم التقارير إلى عملائك.

كيف يبدو تقرير تحسين محركات البحث؟

يتكون تقرير تحسين محركات البحث عادةً من صفحة ملخص تعرض أهم البيانات ، متبوعة بتفصيل أكثر تفصيلاً لمؤشرات الأداء الرئيسية لإظهار التقدم نحو أهداف التسويق. قد يتضمن أيضًا قسمًا للتوصيات ، والذي يسلط الضوء على فرص النمو ويوضح الخطوات التالية.

من المهم أيضًا أن تكون تقارير تحسين محركات البحث سهلة القراءة ، مع تصورات بيانات بسيطة وتجربة مستخدم ممتازة. إذا كنت تدير وكالة ، فيجب أن تحاول تضمين علامتك التجارية (مثل الشعار وألوان العلامة التجارية وما إلى ذلك) من أجل الاتساق. هذا ممكن إذا اخترت أداة الإبلاغ عن التسمية الأولية.

بعد قولي هذا كله ، في النهاية ، يمكن لتقرير تحسين محركات البحث أن يبدو بالشكل الذي تريده. يمكنك تخصيصه بناءً على احتياجات عملك أو احتياجات عميلك.

اختيار أفضل برنامج لإعداد التقارير عن تحسين محركات البحث (SEO) لعملك

كما ترى ، هناك الكثير من الأدوات التي يمكنك استخدامها لتجميع تقارير تحسين محركات البحث سهلة الفهم والتي تبدو رائعة – فما الذي يجب أن تختاره؟

حسنًا ، يتعلق الأمر في النهاية باحتياجات عملك والميزات التي تبحث عنها. إليك ما نقترحه:

ترتيب SE هي أفضل أداة لإعداد تقارير تحسين محركات البحث بشكل عام. إنها أداة الكل في واحد مع مجموعة ميزات واسعة ، وهي مثالية لجميع أنواع المستخدمين ، بما في ذلك المدونون والمسوقون المستقلون والوكالات والفرق.

هي أفضل أداة لإعداد تقارير تحسين محركات البحث بشكل عام. إنها أداة الكل في واحد مع مجموعة ميزات واسعة ، وهي مثالية لجميع أنواع المستخدمين ، بما في ذلك المدونون والمسوقون المستقلون والوكالات والفرق. سمراش هي أفضل أداة لإعداد تقارير تحسين محركات البحث للشركات الصغيرة والمتوسطة ، والفرق الكبيرة ، والمؤسسات التي لديها ميزانية أكبر للإنفاق. إنها مجموعة أدوات تسويقية كاملة مع ميزات أكثر من أي من منافسيها ، ووظيفة إعداد التقارير المتقدمة. سعرها أعلى من الأدوات الأخرى ولكنك تحصل أيضًا على المزيد من الميزات.

هي أفضل أداة لإعداد تقارير تحسين محركات البحث للشركات الصغيرة والمتوسطة ، والفرق الكبيرة ، والمؤسسات التي لديها ميزانية أكبر للإنفاق. إنها مجموعة أدوات تسويقية كاملة مع ميزات أكثر من أي من منافسيها ، ووظيفة إعداد التقارير المتقدمة. سعرها أعلى من الأدوات الأخرى ولكنك تحصل أيضًا على المزيد من الميزات. سيربستات هو خيار شائع آخر لكبار المسئولين الاقتصاديين والاستشاريين. إنه يوفر جميع أدوات تحسين محركات البحث الأكثر أهمية في مكان واحد وتوازنًا جيدًا بين الميزات والقدرة على تحمل التكاليف.

هل تريد معرفة المزيد عن تحسين محركات البحث؟ تحقق من أحدث تقرير لدينا عن إحصاءات واتجاهات تحسين محركات البحث.

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