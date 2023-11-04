ستساعدك المقالة التالية: أفضل تطبيقات اللياقة البدنية لأصحاب الأعمال الصغيرة

يواجه أصحاب الأعمال الصغيرة بانتظام تحديات تتمثل في إيجاد الوقت لتحقيق التوازن المثالي بين العمل والحياة. يتم تخصيص الكثير من الوقت لأعمالهم، وغالبًا ما لا يتبقى سوى القليل للمهام الشخصية، وتسقط الأهداف مثل خطة اللياقة البدنية على جانب الطريق. لحسن الحظ، حتى أصحاب الأعمال الصغيرة الأكثر انشغالًا يمكنهم التقدم خلال رحلة اللياقة البدنية الخاصة بهم من خلال الجمع بين التدريبات السريعة والتكنولوجيا، بما في ذلك الجهاز المحمول وعدد كبير من تطبيقات اللياقة البدنية المتاحة.

ما هو تطبيق اللياقة البدنية؟

تتوفر العديد من تطبيقات اللياقة البدنية لتكون بمثابة مدربين شخصيين افتراضيين وتساعد الأشخاص على تحقيق أهدافهم الصحية. ما هو تطبيق اللياقة البدنية؟ تطبيق اللياقة البدنية هو تطبيق برمجي يمكن تنزيله على جهاز محمول، ويتميز بمحتوى مصمم لمساعدة الأشخاص على تحسين السلوكيات الصحية مثل ممارسة الرياضة بانتظام وتعزيز التغذية.

يتم استخدام العديد من تطبيقات اللياقة البدنية جنبًا إلى جنب مع الأجهزة القابلة للارتداء، حيث تقوم بتتبع نشاط المستخدمين أثناء ممارسة الرياضة أو أداء الأنشطة اليومية. حتى أن البعض يقوم بتحليل بيانات اللياقة البدنية.

لماذا تحصل على تطبيق للياقة البدنية

في عالم اليوم سريع الخطى، يعد الحفاظ على توازن صحي بين العمل والعافية أمرًا حيويًا، خاصة لأصحاب الأعمال الصغيرة. تعمل تطبيقات اللياقة البدنية كمرافقة رقمية في هذا المسعى، حيث توفر طريقة مريحة وفعالة للبقاء على اطلاع على الأهداف الصحية.

فيما يلي خمسة أسباب مقنعة تدفع صاحب العمل الصغير إلى التفكير في استخدام تطبيق للياقة البدنية:

التدريبات المنظمة : توفر تطبيقات اللياقة البدنية خططًا منظمة للتمرين تتناسب مع أي جدول زمني، مما يمنع التخمين والحاجة إلى مدرب شخصي. إنهم يصممون التمارين وفقًا لأهدافك، سواء كان ذلك فقدان الوزن، أو زيادة العضلات، أو تحسين القدرة على التحمل.

: توفر تطبيقات اللياقة البدنية خططًا منظمة للتمرين تتناسب مع أي جدول زمني، مما يمنع التخمين والحاجة إلى مدرب شخصي. إنهم يصممون التمارين وفقًا لأهدافك، سواء كان ذلك فقدان الوزن، أو زيادة العضلات، أو تحسين القدرة على التحمل. كفاءة الوقت : من خلال فترات التمرين القابلة للتخصيص، يمكن لتطبيق اللياقة البدنية التكيف مع نمط حياتك المزدحم، مما يضمن قدرتك على ممارسة التمرين سواء كان لديك 15 دقيقة أو ساعة، وبالتالي زيادة وقتك إلى أقصى حد.

: من خلال فترات التمرين القابلة للتخصيص، يمكن لتطبيق اللياقة البدنية التكيف مع نمط حياتك المزدحم، مما يضمن قدرتك على ممارسة التمرين سواء كان لديك 15 دقيقة أو ساعة، وبالتالي زيادة وقتك إلى أقصى حد. تتبع التقدم : تقوم هذه التطبيقات بتتبع التقدم الذي تحرزه مع مرور الوقت، وتقدم لك رؤى حول أدائك والتحسينات التي تحرزها. يمكن لهذه البيانات تحفيزك وإرشادك لضبط التدريبات الخاصة بك حسب الحاجة.

: تقوم هذه التطبيقات بتتبع التقدم الذي تحرزه مع مرور الوقت، وتقدم لك رؤى حول أدائك والتحسينات التي تحرزها. يمكن لهذه البيانات تحفيزك وإرشادك لضبط التدريبات الخاصة بك حسب الحاجة. التوجيه الغذائي : إلى جانب التدريبات، توفر العديد من تطبيقات اللياقة البدنية أيضًا إرشادات غذائية، مما يساعدك على تحقيق التوازن بين نظامك الغذائي ونشاطك البدني لتحقيق الصحة والأداء الأمثل.

: إلى جانب التدريبات، توفر العديد من تطبيقات اللياقة البدنية أيضًا إرشادات غذائية، مما يساعدك على تحقيق التوازن بين نظامك الغذائي ونشاطك البدني لتحقيق الصحة والأداء الأمثل. المرونة والراحة: تعد المرونة في ممارسة التمارين في أي مكان وفي أي وقت ميزة إضافية كبيرة. سواء كنت في المنزل، أو في المكتب، أو على الطريق، يضمن تطبيق اللياقة البدنية أن روتين اللياقة البدنية الخاص بك لن يتراجع أبدًا.

يمكن أن يؤدي دمج تطبيق للياقة البدنية في روتينك اليومي إلى نتائج صحية أفضل، وزيادة الإنتاجية، كما يمكن أن يكون قدوة إيجابية للموظفين، مما يعزز ثقافة العافية داخل عملك.

منهجيتنا: أفضل تطبيقات اللياقة البدنية

عندما نفكر في أفضل تطبيقات اللياقة البدنية المناسبة لأصحاب الأعمال الصغيرة ورواد الأعمال، فإننا نركز على عدة معايير أساسية. يجب أن تستوعب هذه التطبيقات جدولًا مزدحمًا مع توفير ميزات شاملة تدعم مجموعة متنوعة من أهداف اللياقة البدنية والعافية.

واجهة المستخدم والتجربة (8/10)

يجب أن يتميز التطبيق بواجهة نظيفة وبديهية تسمح للمستخدمين بالتنقل بين الميزات بسهولة. تعد تجربة المستخدم المباشرة أمرًا بالغ الأهمية لضمان إمكانية إجراء التدريبات والتتبع بكفاءة، دون منحنى تعليمي حاد.

التخصيص (9/10)

يجب أن يقدم التطبيق خططًا للياقة البدنية قابلة للتخصيص ويمكن تخصيصها وفقًا للأهداف الفردية، سواء كان ذلك لفقدان الوزن أو بناء العضلات أو تحسين مستويات اللياقة البدنية بشكل عام. القدرة على تخصيص التدريبات والخطط الغذائية تحتل مرتبة عالية على مقياسنا.

قدرات التكامل (7/10)

تعد القدرة على المزامنة مع الأجهزة والتطبيقات الأخرى، مثل الأجهزة القابلة للارتداء وأجهزة تتبع التغذية، أمرًا بالغ الأهمية للحصول على رؤية شاملة للصحة والتقدم.

مجموعة متنوعة من التدريبات (9/10)

يجب أن يوفر التطبيق مجموعة متنوعة من التدريبات لتلبية مستويات اللياقة البدنية والتفضيلات المختلفة، بدءًا من HIIT وحتى اليوغا وتدريبات القوة والمزيد.

تتبع التقدم (10/10)

ميزات التتبع القوية ضرورية. يجب أن يتتبع التطبيق التقدم بمرور الوقت ويقدم رؤى حول أدائك وتحسيناتك، والتي تمثل الأولوية القصوى للتحفيز المستمر والاستراتيجيات الصحية المخصصة.

دعم المجتمع (6/10)

يمكن أن يكون الوصول إلى المجتمع للحصول على التحفيز والتحديات والدعم مفيدًا، خاصة لأصحاب الأعمال الصغيرة الذين يبحثون عن التواصل وتشجيع الأقران.

القدرة على تحمل التكاليف (7/10)

تعد فعالية التكلفة أمرًا مهمًا، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة التي تعاني من قيود الميزانية. يجب أن يقدم التطبيق مجموعة قوية من الميزات في مستواه المجاني أو أن يكون سعره معقولًا بالنسبة للخيارات المتميزة.

بناءً على هذه المعايير، نوصي بتطبيقات اللياقة البدنية التي لا تساعدك فقط في الحفاظ على صحتك وتحسينها، ولكنها أيضًا تتناسب مع نمط الحياة المزدحم لرائد الأعمال.

15 أفضل تطبيقات اللياقة البدنية لأصحاب الأعمال الصغيرة

سواء كنت تأمل في الحصول على برامج تمارين مخصصة، أو مكتبة تمارين، أو تحليل اللياقة البدنية، أو Apple Watch التكامل، هناك العديد من تطبيقات اللياقة البدنية التي تناسب احتياجات أي صاحب عمل صغير.

فيما يلي 15 من أفضل تطبيقات التمارين وتطبيقات التغذية وتطبيقات اللياقة البدنية الأخرى المتاحة للتنزيل على الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظامي iOS وAndroid:

1. نادي نايكي للتدريب

متاح على: iOS وأندرويد

بينما قدم التطبيق سابقًا نسخة مجانية وعضوية مدفوعة، عرضت Nike وصولاً مجانيًا غير محدود إلى تطبيق اللياقة البدنية الخاص بها أثناء الوباء العالمي ولم تعد بعد إلى الأسعار المميزة.

مع ال تطبيق نادي تدريب نايكي، يمكن للمستخدمين الوصول إلى العديد من التدريبات الصعبة عند الطلب، والموصى بها بناءً على المعلومات الشخصية. تتراوح مدة التدريبات المقدمة على التطبيق من 30 إلى 60 دقيقة وتتميز بعروض توضيحية للتمرين من مدرب التمرين، بالإضافة إلى تعليمات شفهية إضافية.

التسعير: حر

2. 8fit التدريبات ومخطط الوجبات

متاح على: iOS وأندرويد

هل تأمل في إنشاء خطة تمرين ونظام غذائي مخصصة للمساعدة في تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن؟ ال تطبيق 8fit للياقة البدنية يقدم برنامجًا موجهًا يساعد المستخدمين على التمتع بصحة جيدة، ليس فقط تناول الطعام بشكل أفضل ولكن أيضًا فقدان الوزن مع الحفاظ على لياقتهم البدنية في هذه العملية.

يتميز التطبيق المجاني بخطط وجبات مخصصة، بالإضافة إلى تدريبات مبهجة ومحتوى تعليمي يشرح كيف تفيدك جميعها.

التسعير: وصول أساسي مجاني وترقيات متميزة داخل التطبيق تبدأ من 60 دولارًا سنويًا

3. جيفيت

متاح على: iOS وأندرويد

تم تصميمه مع وضع تدريبات القوة في الاعتبار جيفيت يتميز تطبيق مخطط التمرين بمجموعة متنوعة من الإجراءات الروتينية وخطط التدريب التي يمكنك تجربتها، أو يمكن للمستخدمين الوصول إلى بنوك التمارين التي يمكنهم دمجها في التدريبات المخصصة الخاصة بهم، والتي تستهدف عضلات معينة. يقدم JEFIT أدوات تساعد في تتبع التمارين، مما يسمح للمستخدمين بتسجيل تكراراتهم وتتبع تدريباتهم.

كما يتميز تطبيق اللياقة البدنية بأداة تقويم تساعد المستخدمين على إنشاء جدول تدريب والتخطيط بعناية لتدريباتهم وأيام الراحة الحيوية.

التسعير: التنزيل مجاني، والاشتراك داخل التطبيق يبدأ من 4.99 دولارًا شهريًا

4. ماي فيتنس بال

متاح على: iOS وأندرويد

MyFitnessPalتُسهِّل خطط التمرينات المخصصة التي يقدمها هذا التطبيق على أي شخص تطوير روتين تمارين فعال. يمكن للمستخدمين تتبع السعرات الحرارية والمشاركة في أنشطة اللياقة البدنية وتسجيل تناولهم للطعام وممارسة الرياضة والمشاركة في أكثر من 350 تمرينًا وحتى التواصل مع الأصدقاء باستخدام تطبيق التمرين.

يتميز MyFitnessPal بقاعدة بيانات تحتوي على أكثر من 11 مليون نوع من الأطعمة، ويمكن دمجها مع تطبيقات وأجهزة أخرى للاستخدام الموسع.

التسعير: تنزيل مجاني، اشتراك داخل التطبيق يبدأ من 9.99 دولارًا شهريًا

5. كيلو

متاح على: iOS وأندرويد

يقدم Keelo تدريبًا متقطعًا عالي الكثافة عند الطلب حتى يتمكن المستخدمون من تحقيق أهداف اللياقة البدنية الخاصة بهم وتجاوزها. يتيح تطبيق التمرين للمستخدمين إرفاق جهاز مراقبة معدل ضربات القلب أثناء جلساتهم.

كيلو يتميز بتدريبات قابلة للتخصيص، بحيث يمكن للمستخدمين تبديل الحركات لبعضهم البعض بناءً على مستويات مهاراتهم ومعدات التمرين المتاحة إذا لم يكونوا في صالة الألعاب الرياضية.

يتضمن التطبيق أيضًا خرائط تمرين وظيفية توضح بالتفصيل أجزاء الجسم التي يتم تمرينها.

التسعير: مجانًا مع اشتراك مميز داخل التطبيق يبدأ من 12.99 دولارًا شهريًا

6. جلو

متاح على: iOS وأندرويد

ليست هناك حاجة للبحث عن دروس محلية للمشاركة في ممارسة اليوغا بانتظام. ال جلو يلبي التطبيق احتياجات اليوغيين من جميع مستويات المهارة ويقدم دروسًا يومية في اليوغا والتأمل والبيلاتس، بقيادة مجموعة من المدربين المحترمين.

كما أنه يتميز بإجراءات اليوغا للتمرين الفردي، بالإضافة إلى الكثير من النصائح لتحسين المهارات. لا يتطلب تطبيق Glo شبكة Wi-Fi لاستخدامه، بل إنه يتكامل معه Apple الساعات الذكية.

التسعير: تنزيل مجاني، وصول غير محدود مقابل 18 دولارًا شهريًا بعد الإصدار التجريبي المجاني لمدة 15 يومًا

7. فودكيت

متاح على: iOS وأندرويد

أحد أفضل تطبيقات التغذية المتاحة للأجهزة المحمولة، فوكوتي يساعد المستخدمين على مراقبة تناولهم للطعام، ويقدم نصائح لنجاح إدارة الوزن.

يمكن إدخال بيانات التغذية عن طريق مسح الباركود، ويتم عرض نسب المغذيات الكبيرة باستخدام رسوم بيانية سهلة الفهم. يتميز التطبيق بنظام بسيط لتصنيف الطعام، بالإضافة إلى الكثير من الوصفات المفيدة بما في ذلك الوجبات الخفيفة التي تغذي الدماغ.

التسعير: مجانًا مع عمليات الشراء داخل التطبيق

8. سكوركيت

متاح على: iOS وأندرويد

يعد Sworkit تطبيقًا رائعًا للمبتدئين في أي مستوى من مستويات اللياقة البدنية، ويقدم برامج قابلة للتخصيص لتمارين التمدد وتمارين القلب واليوجا وتدريبات القوة. يُعرف تطبيق اللياقة البدنية بالمرونة التي تعتمد على الأهداف الشخصية، ويمكن دمجه مع التطبيقات والأجهزة الأخرى.

يعد Sworkit مفيدًا بشكل خاص لأصحاب الأعمال الصغيرة المشغولين، الذين يمكنهم إدخال مقدار الوقت المتاح لهم لممارسة الرياضة، ويقوم التطبيق بتصميم جلسات تدريبية مخصصة خلال هذا الإطار الزمني.

يتميز Sworkit أيضًا باهتمام فردي من مدرب شخصي معتمد… لا يلزم عضوية صالة الألعاب الرياضية!

التسعير: مجاني للتنزيل، الاشتراكات تبدأ من 9.99 دولارًا شهريًا

9. أجاد

متاح على: iOS وأندرويد

تدعي Shred أنها تقدم أفضل تمرين في حياتك، وتقوم بإنشاء برامج تدريبية يمكن القيام بها باستخدام المعدات الأساسية. يقوم المستخدمون فقط بإدخال أهدافهم، سواء كانت فقدان الوزن أو صحة القلب أو بناء العضلات أو مزيج من ذلك.

أجاد يقوم بإنشاء تقاويم مخصصة وجدولة إجراءات التمارين المختلفة والتكرارات المقترحة. Shred هو تطبيق رائع لأولئك الذين يتطلعون إلى تحقيق أقصى قدر من مستويات لياقتهم العضلية.

التسعير: الوصول الأساسي المجاني؛ تبدأ الاشتراكات بسعر 12.99 دولارًا شهريًا بعد فترة تجريبية مجانية مدتها أسبوع

10. تحدي التمرين لمدة 7 دقائق

متاح على: iOS وأندرويد

تقدم مجموعة متنوعة من التطبيقات شكلاً من أشكال التدريبات اليومية لمدة 7 دقائق. ال تحدي التمرين لمدة 7 دقائق يعد خيارًا مثاليًا لأصحاب الأعمال الصغيرة نظرًا لأنه تم تصميمه مع وضع الحياة المزدحمة في الاعتبار.

يتميز التطبيق، المدعوم بأبحاث علمية خاضعة لمراجعة النظراء، بـ 12 تمرينًا عالي الكثافة يمكن إكمالها في 7 دقائق لكل منها، ولكن كل منها ينتج نتائج مشابهة لروتين نموذجي مدته 60 دقيقة.

يتضمن تطبيق 7 Minute Workout Challenge تدريبات موجهة، بقيادة مدربين معتمدين، بالإضافة إلى تتبع مرئي لفقدان الوزن وتسجيل التقويم. حتى أنه يقدم للمستخدمين جوائز وإنجازات لتحقيق أهداف اللياقة البدنية الخاصة بهم.

التسعير: 3.99 دولارًا أمريكيًا مع عمليات الشراء داخل التطبيق

11. عداء 10 كيلو

متاح على: iOS وأندرويد

سيستفيد أصحاب الأعمال الصغيرة الذين يتدربون لمسافة 10 كيلومترات، وكذلك أولئك الذين يرغبون في تحسين لياقتهم العامة من خلال الجري، من التطبيق 10K عداء.

يعد التطبيق المستخدمين الذين ليس لديهم خبرة بإمكانية الاستعداد لسباق 5K في 8 أسابيع فقط، ثم الترقية إلى الاستعداد 10K في 6 أسابيع إضافية.

يقترح التطبيق التناوب بين فترات المشي والجري، ويتميز بتوجيه صوتي من مدرب الجري الافتراضي.

التسعير: مجانًا مع عمليات الشراء داخل التطبيق

12. 30 يومًا للياقة البدنية في المنزل

متاح على: iOS وأندرويد

ال 30 يومًا للياقة البدنية في المنزل يعد التطبيق المستخدمين بأنه يمكنهم تحسين لياقتهم العاطفية والفكرية والجسدية خلال 30 يومًا فقط.

يتزامن التطبيق مع Apple تطبيق صحي لتتبع تقدم اللياقة البدنية ويرسل تذكيرات محفزة مفيدة لممارسة الرياضة. يتضمن مقاطع فيديو تعليمية وتحديات شهرية لمختلف المناطق مثل عضلات البطن والأرداف، بالإضافة إلى الجسم بأكمله.

التسعير: مجانًا مع عمليات شراء داخل التطبيق تبدأ من 9.99 دولارًا شهريًا

13. خريطة لياقتي البدنية من أندر آرمر

متاح على: iOS وأندرويد

تصنيف مجلة PC “أفضل تطبيق لتتبع التمارين للأشخاص الجدد في مجال اللياقة البدنية” خريطة لياقتي تم تصميمه للمبتدئين الذين لديهم رحلة لياقة طويلة أمامهم.

يتميز التطبيق بتتبع فريد للياقة البدنية، حيث يمكن للمستخدمين تسجيل المهام اليومية مثل المشي مع الكلب أو التنظيف بالمكنسة الكهربائية. يمكن تتبع الأنشطة في الوقت الحقيقي، أو يمكن إدخالها في وقت لاحق.

يمكن أيضًا إرسال بيانات اللياقة البدنية من جهاز تتبع التمارين مثل Fitbit، Apple Watch أو أندرويد وير.

التسعير: التنزيل مجاني، وعمليات الشراء داخل التطبيق تبدأ من 5.99 دولارًا شهريًا

14. الجزع

متاح على: دائرة الرقابة الداخلية

بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن مسؤولية إضافية دون الاستعانة بمدرب شخصي خاص بهم، تستخدم Onyx الذكاء الاصطناعي لمراقبة إجراءات اللياقة البدنية. بينما يتبع المستخدمون مجموعة من التدريبات والتمارين المباشرة والمتقطعة، يراقب تطبيق iOS شكلهم ويحسب عدد مرات التكرار.

ثم يقدم تعليقات في الوقت الفعلي للتأكد من أنهم قاموا بالتمارين بشكل صحيح من أجل التحسين الفوري.

التسعير: مجاني للتنزيل؛ 14.99 دولارًا شهريًا للاشتراك

15. أوبن فيت

متاح على: iOS وأندرويد

أوبنفيت يعد مثاليًا لأصحاب الأعمال الصغيرة الذين يبحثون عن دروس التمارين الحية دون دفع ثمن باهظ لعضوية Peloton أو الصالة الرياضية.

يتميز التطبيق بدروس مباشرة وعند الطلب في البيلاتس، والكيك بوكسينغ، وتدريبات القوة، والبار، والتدريب الدائري، والجري، وتمارين التمدد، واليوغا، والمزيد التي يمكن بثها في أي وقت.

يمكن لمستخدمي Openfit تمكين كاميراتهم حتى يتمكن المدربون من رؤيتها أثناء الجلسة المباشرة، أو يمكنهم فقط مشاهدتها ومتابعتها.

التسعير: مجاني للتنزيل، الاشتراكات تبدأ من 10 دولارات شهريًا بعد فترة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا

ملخص أفضل تطبيقات اللياقة البدنية

اسم التطبيق متاح على العروض الرئيسية التسعير نادي نايكي للتدريب آي أو إس، أندرويد التدريبات حسب الطلب، والتخصيص، لا يوجد أسعار متميزة حر 8fit التدريبات ومخطط الوجبات آي أو إس، أندرويد خطط مخصصة للتمرين والنظام الغذائي والمحتوى التعليمي مجانًا، يبدأ Premium بسعر 60 دولارًا سنويًا جيفيت آي أو إس، أندرويد التركيز على تدريب القوة، وتتبع التمرين، والتخصيص الروتيني مجانًا، تبدأ الاشتراكات من 4.99 دولارًا شهريًا MyFitnessPal آي أو إس، أندرويد تتبع السعرات الحرارية، قاعدة بيانات التغذية، مكتبة التمرين مجانًا، تبدأ الاشتراكات بسعر 9.99 دولارًا شهريًا كيلو آي أو إس، أندرويد تمارين HIIT، تكامل مراقبة معدل ضربات القلب، والتخصيص مجانًا، يبدأ Premium بسعر 12.99 دولارًا شهريًا جلو آي أو إس، أندرويد اليوغا، البيلاتس، دروس التأمل، الوصول دون اتصال بالإنترنت 18 دولارًا شهريًا بعد الإصدار التجريبي المجاني لمدة 15 يومًا فوكوتي آي أو إس، أندرويد تتبع التغذية، مسح الباركود، نظام تصنيف المواد الغذائية مجانًا مع عمليات الشراء داخل التطبيق سوركيت آي أو إس، أندرويد أهداف شخصية، وأنواع تمارين متنوعة، ومدربين معتمدين تبدأ الاشتراكات بسعر 9.99 دولارًا شهريًا أجاد آي أو إس، أندرويد تقويمات تجريب مخصصة، واستخدام المعدات الأساسية مجانًا، تبدأ الاشتراكات بسعر 12.99 دولارًا شهريًا بعد الفترة التجريبية تحدي التمرين لمدة 7 دقائق آي أو إس، أندرويد التدريبات السريعة، والجلسات الموجهة، وتتبع الإنجاز 3.99 دولارًا أمريكيًا مع عمليات الشراء داخل التطبيق عداء 10K آي أو إس، أندرويد مدرب الجري، التدريب المتقطع، برنامج تدريب 5K إلى 10K مجانًا مع عمليات الشراء داخل التطبيق 30 يومًا للياقة البدنية في المنزل آي أو إس، أندرويد تحديات الجسم بالكامل، وتعليمات الفيديو، ومزامنة التطبيقات الصحية مجانًا، تبدأ الاشتراكات بسعر 9.99 دولارًا شهريًا خريطة لياقتي من أندر آرمر آي أو إس، أندرويد تتبع اللياقة البدنية لمختلف الأنشطة، والتكامل مع الأجهزة القابلة للارتداء مجانًا، تبدأ عمليات الشراء بسعر 5.99 دولارًا شهريًا الجزع دائرة الرقابة الداخلية مراقبة الذكاء الاصطناعي، وردود الفعل على النماذج، والتدريبات المتقطعة 14.99 دولارًا شهريًا للاشتراك اوبن فيت آي أو إس، أندرويد فصول دراسية مباشرة وعند الطلب، وخيار الكاميرا للتعليقات المباشرة تبدأ الاشتراكات بسعر 10 دولارات شهريًا بعد التجربة

كيفية اختيار أفضل تطبيقات التمارين لتحقيق التوازن المثالي بين العمل والحياة

مع وجود العديد من تطبيقات اللياقة البدنية لكل من الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظامي iOS وAndroid في السوق، كيف يمكن لمالك الأعمال الصغيرة اختيار أفضل تطبيق لتحقيق التوازن المثالي بين العمل والحياة؟

يمكن أن يقودك هذا أيضًا إلى التساؤل عن كيفية الحفاظ على صحتك في مكان العمل. سواء كان هدفك هو إنقاص الوزن أو تحسين نظامك الغذائي أو تطوير إجراءات تمرين فعالة، فهناك تطبيق للياقة البدنية يلبي احتياجاتك وأسلوب حياتك.

عند تحديد أفضل تطبيق للياقة البدنية يناسب عملك وأسلوب حياتك، ضع في اعتبارك العوامل التالية: