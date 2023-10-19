ستساعدك المقالة التالية: أفضل تغطية لمؤتمر البحث لعام 2007 بالصور: قريب، قريب جدًا

لا يقتصر الأمر على أن المدونين الذين يغطون جلسات البحث يبقوننا على اطلاع على ما يحدث في SES وSMX وPubcon، ولكن أيضًا ومضات ومضات الكاميرات، التي خلقت بطريقة ما نوعًا من العبادة الداخلية للمشاهير داخل صناعة البحث .

أعلم أنه بعد مؤتمراتي القليلة الأولى، وجدت أنه من الغريب جدًا أن أتعامل مع Flickr بنفسي وأن أرى نفسي ضمن هذه المجموعة، لكنني الآن معتاد على ذلك. حسنًا، لقد أخبرني أحد العملاء الاستشاريين أن الصور التي شاهدوها لي عندما بحثوا عن اسمي على Google وFlickring أدت إلى توقيعي معي.

أتمنى أن تكون هذه الصورة:

وليس هذا 🙂

يعد كل من Li Evans وTamar Weinberg وLee Odden وRebecca Kelley وShoeMoney من بين الأشخاص الذين يلتقطون الصور دائمًا في هذه المؤتمرات ويستحقون جميعًا ما يستحقونه (خاصة لاختياراتهم لما لا ينشرونه).

وكان المرشحون :

و الفائز هو …. يا رجل، هذا قريب، لم أر قط تصويتًا بهذا القرب، إنه تقريبًا تعادل في جميع المجالات! الفائز هو….. حسناً، عليك أن تقرر!!

الفائزون هم تمار واينبرغ، وريبيكا كيلي، وShoeMoney، وفريق TopRank!! مع لي إيفانز في المركز الثاني.

عن طريق التقريب لا يتم احتساب سوى حدوات الخيول والقنابل اليدوية، لذا إذا أراد أي شخص تحليل الأرقام بدقة، أو تحدي هذه الجائزة، فيرجى إدراج أفكارك حول الفائز في التعليقات أدناه، ولكن بناءً على الأرقام، سأمنح هذه الجائزة لـ تمار وريبيكا وشوموني ولي ولي، ولكن بعد أخذ الإبداع بعين الاعتبار، حصلت شركة SEOmoz Comics التابعة لريبيكا على الكعكة!