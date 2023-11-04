ستساعدك المقالة التالية: أفضل سمات WordPress للمدونات

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منذ إنشائه في عام 2003، برز WordPress باعتباره منشئ مواقع الويب المفضل ونظام إدارة المحتوى (CMS)، خاصة بين المدونين والشركات على حدٍ سواء. مع ما يقرب من اثنين من كل خمسة مواقع ويب على الإنترنت مدعومة بواسطة WordPress، أصبح البحث عن أفضل سمات WordPress للمدونات أكثر أهمية من أي وقت مضى.

في حين أن هناك وفرة من السمات المجانية المتاحة، فمن الضروري ملاحظة أن تأمين اسم النطاق والحصول على استضافة الويب WordPress سيتضمن بعض التكاليف.

هل WordPress جيد لموقع الأعمال الصغيرة؟ الإجابة هي نعم، إلى جانب السماح للمستخدمين بإنشاء أي نوع من مواقع الويب من الصفر دون الحاجة إلى معرفة الكود. يأتي WordPress مزودًا بأكثر من 55000 مكون إضافي وامتداد وسمة وأدوات لأي نوع من مواقع الويب حرفيًا.

في الواقع، فإن تنوع موضوعاته يجعل من السهل على المستخدمين تعديل شكل موقع الويب أو المدونة الخاص بهم ومظهره ووظائفه. مع وجود العديد من الخيارات والميزات، إذا كنت لا تعرف الكثير عنها، فإن الحصول على إجابة لما هو WordPress سيساعدك على فهم السمات بشكل أفضل.

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كيفية اختيار أفضل موضوع وورد لمدونتك

كما هو الحال مع معظم الأدوات المتوفرة في موضوعات مدونة WordPress، يمكن أن تكون مجانية أو مدفوعة. يمكن تعديل معظم سمات WordPress من خلال محرري “ما تراه هو ما تحصل عليه” (WYSIWYG)، حيث يرى المستخدمون التغييرات التي يتم إجراؤها في الوقت الفعلي أثناء تكوينها.

مع الاختيار الواسع لموضوعات WordPress المتاحة (أكثر من 11000 حسب آخر إحصاء على ThemeForest) قد يبدو اختيار المظهر المناسب لك أمرًا مربكًا. ولكن هناك بعض القواعد الأساسية التي يمكنك اتباعها عندما يتعلق الأمر باختيار موضوع مدونتك.

مقروئية: السبب الواضح لامتلاك مدونة هو التفاعل مع الأشخاص من خلال المحتوى، حيث يجب على زوار مدونتك العثور عليه للتنقل عبر مدونتك بسهولة. وهذا يستلزم اختيار نوع الخط الصحيح؛ أن القالب الخاص بك يسمح بالكثير من المسافات البيضاء؛ أن يكون لديك تصميم جذاب ومناسب؛ استيعاب الرسومات. وغيرها من العناصر التي تسهل على العيون.

السبب الواضح لامتلاك مدونة هو التفاعل مع الأشخاص من خلال المحتوى، حيث يجب على زوار مدونتك العثور عليه للتنقل عبر مدونتك بسهولة. وهذا يستلزم اختيار نوع الخط الصحيح؛ أن القالب الخاص بك يسمح بالكثير من المسافات البيضاء؛ أن يكون لديك تصميم جذاب ومناسب؛ استيعاب الرسومات. وغيرها من العناصر التي تسهل على العيون. يسمح بالتخصيص: لجذب الزوار، ستحتاج إلى أن يكون موضوع مدونتك متوافقًا مع موضوعك الخاص، ولون قصصك، وتصميم مدونتك، وأسلوب المحتوى الذي تريده. إن وجود سمة يمكنها إبراز نكهة المحتوى الفريدة الخاصة بك سيجعل مدونتك متميزة عن المنافسة. لكن احرص على عدم تكديس الكثير من الميزات في مدونتك، حيث قد يؤدي ذلك إلى تحميل مدونتك لفترة أطول مما يؤدي إلى إبعاد الزوار.

لجذب الزوار، ستحتاج إلى أن يكون موضوع مدونتك متوافقًا مع موضوعك الخاص، ولون قصصك، وتصميم مدونتك، وأسلوب المحتوى الذي تريده. إن وجود سمة يمكنها إبراز نكهة المحتوى الفريدة الخاصة بك سيجعل مدونتك متميزة عن المنافسة. لكن احرص على عدم تكديس الكثير من الميزات في مدونتك، حيث قد يؤدي ذلك إلى تحميل مدونتك لفترة أطول مما يؤدي إلى إبعاد الزوار. متوافق مع الهاتف المحمول: أحد الأهداف المهمة للمدونة هو تعظيم كل منها. إلى جانب أجهزة الكمبيوتر المكتبية، يستخدم المزيد والمزيد من الأشخاص الأجهزة المحمولة والأجهزة اللوحية للبحث على الإنترنت. من خلال امتلاك مدونة مُحسَّنة للعرض على الأجهزة المحمولة، فإنك تزيد من فرص جذب المزيد من الزوار.

أحد الأهداف المهمة للمدونة هو تعظيم كل منها. إلى جانب أجهزة الكمبيوتر المكتبية، يستخدم المزيد والمزيد من الأشخاص الأجهزة المحمولة والأجهزة اللوحية للبحث على الإنترنت. من خلال امتلاك مدونة مُحسَّنة للعرض على الأجهزة المحمولة، فإنك تزيد من فرص جذب المزيد من الزوار. يدعم الإضافات: الجاذبية الحقيقية لـ WordPress تأتي مع مكونات إضافية متعددة الاستخدامات تتيح لك القيام بأي شيء باستخدام موقع WordPress الخاص بك. تأكد من أن السمة التي تختارها تدعم جميع المكونات الإضافية الشائعة.

منهجيتنا: كيف اخترنا أفضل سمات WordPress للمدونات

يعد اختيار قالب WordPress المناسب للمدونات أمرًا ضروريًا لأنه يؤثر بشكل مباشر على تجربة المستخدم وأداء تحسين محركات البحث وإمكانية تحقيق الدخل. نظرًا لتعدد سمات WordPress المتاحة، قد يكون تحديد أفضل ما يناسب الاحتياجات المحددة للمدونة أمرًا صعبًا.

وإليك كيف تعاملنا مع تقييمنا:

التصميم والجماليات (10/10)

المواضيع هي، أولا وقبل كل شيء، حول المظهر. يجب أن يكون التصميم نظيفًا وحديثًا ويحظى بقبول الجمهور. نحن نعطي الأولوية للموضوعات التي تقدم تصميمًا جذابًا دون المساس بسرعة التحميل.

الاستجابة وتحسين الأجهزة المحمولة (10/10)

مع تزايد عدد المستخدمين الذين يصلون إلى المواقع عبر الأجهزة المحمولة، أصبحت استجابة الموضوع غير قابلة للتفاوض. نحن نقدر السمات التي تضمن التصفح السلس على جميع الأجهزة، من أجهزة الكمبيوتر المكتبية إلى smartphones.

سهولة التخصيص (9/10)

غالبًا ما يحتاج المدونون إلى تعديل عناصر التصميم لتتوافق مع علامتهم التجارية. تُفضل السمات التي توفر خيارات تخصيص بديهية، دون الحاجة إلى الخوض في التعليمات البرمجية.

سهولة تحسين محركات البحث (9/10)

يمكن أن يؤثر ترميز الموضوع وبنيته على تصنيفات محرك البحث. نحن نسلط الضوء على المواضيع التي تم إنشاؤها مع وضع أفضل ممارسات تحسين محركات البحث (SEO) في الاعتبار، مما يضمن حصول المحتوى على الرؤية التي يستحقها.

سرعة التحميل (8/10)

تؤثر أوقات تحميل الصفحة بشكل مباشر على تجربة المستخدم وتحسين محركات البحث. نحن نعطي الأولوية للموضوعات المحسنة للسرعة، مما يضمن عدم ارتداد الزائرين بسبب نفاد الصبر.

توافق البرنامج المساعد (8/10)

يجب أن يعمل القالب بشكل جيد مع المكونات الإضافية الأساسية، بدءًا من أدوات تحسين محركات البحث وحتى أدوات المشاركة الاجتماعية. نحن نقدر السمات التي لا تتعارض مع مكونات WordPress الإضافية الشائعة.

الدعم والتحديثات (7/10)

العالم الرقمي يتطور باستمرار. نحن نفضل السمات التي يدعمها المطورون الذين يقدمون تحديثات منتظمة ويطالبون بدعم العملاء لمعالجة أي مشكلات محتملة.

القدرة على تحمل التكاليف (7/10)

في حين أن الموضوع الجيد هو استثمار، إلا أنه لا ينبغي أن يكسر البنك. نحن نأخذ في الاعتبار التكلفة مقارنة بالميزات والفوائد المقدمة.

يعد موضوع WordPress المثالي للمدونة أمرًا ذاتيًا ويعتمد على الاحتياجات والتفضيلات الفردية. ومع ذلك، باستخدام منهجيتنا، يستطيع المدونون التنقل بين الخيارات بمنظور أكثر وضوحًا حول ما هو أكثر أهمية.

21 أفضل سمات مدونة WordPress في عام 2022

فيما يلي بعض أفضل سمات WordPress للمدونات في عام 2022.

1. أسترا

أسترا خفيف الوزن (يستخدم أقل من 50 كيلوبايت من الموارد) وهو قالب WordPress قابل للتخصيص بالكامل لمدونات الوصفات أو الطعام أو المطاعم. إنه يقتطع وقت تصميم موقع الويب باستخدام عروض توضيحية لموقع الويب جاهزة للاستخدام مثالية للبكسل من مكتبته.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يتكامل بسلاسة مع منشئي صفحات WordPress المشهورين مثل WPBakery Page Builder وBeaver Builder وThrive Architect وElementor وDivi Builder وBrizy وGutenberg.

سعر: تقدم Astra إصدارًا مجانيًا بميزات محدودة بينما يبدأ الإصدار المدفوع بخطة Astra Pro التي تبلغ تكلفتها 49 دولارًا سنويًا وتوفر أداة إنشاء الرؤوس والتذييلات المتقدمة؛ تخطيطات المدونة المتقدمة؛ الطباعة المتقدمة. القائمة الضخمة؛ ضوابط WooCommerce؛ دعم متميز؛ استخدام غير محدود للموقع وأكثر من ذلك.

2. تزدهر

يزدهر هو قالب WordPress متكامل ومنشئ للمواقع. إنه يوفر خيارات سمات قوية وإمكانيات بناء السمات لمدونات الأعمال. باستخدامه، يمكن للمستخدمين إنشاء وتخصيص الرؤوس والتذييلات وقوالب منشورات المدونة والأشرطة الجانبية وتخطيطات منشورات المدونة المتعددة وصفحات الفئات وصفحات البحث و404 والمزيد بشكل مرئي – دون الحاجة إلى استخدام التعليمات البرمجية.

تتمثل نقطة البيع الضخمة هذه في إمكاناتها التسويقية التي توفر عبارات تحث المستخدم على اتخاذ إجراء، ونماذج الاشتراك في البريد الإلكتروني، ومسار المبيعات، ومربعات المؤلف المخصصة، ومنشورات المدونة، والمزيد، وإطلاق مدونتك أو موقعك في أقل من 15 دقيقة.

سعر: يتم إصدار فاتورة Thrive Suite بقيمة 19 دولارًا أمريكيًا شهريًا (يتم إصدار الفاتورة سنويًا) وتأتي مع ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا؛ القدرة على التثبيت على ما يصل إلى 25 موقعًا؛ دعم غير محدود؛ وتحديثات غير محدودة.

3. بلوسوم فاشن برو

زهر الموضة برو هو موضوع WordPress شائع لمدونات ومدونات الموضة. يتيح لك تخصيص مدونتك بسهولة باستخدام ميزات الطباعة والألوان. يأتي مع Instagram قسم لعرض الخاص بك Instagram حساب تأثير إضافي بين المتابعين.

تتضمن الميزة الإضافية إعلانًا وقسمًا للرسائل الإخبارية ومتوافقًا مع الجوّال وسريع الاستجابة ومتوافقًا مع تحسين محركات البحث (SEO) ومحسّنًا للسرعة.

سعر: يتوفر الإصدار المجاني بينما تبلغ تكلفة الإصدار الاحترافي 59 دولارًا أمريكيًا ومع التوافق مع WooCommerce، ومواقع إعلانية محسّنة من AdSense، وتمرير غير محدود، والترويج لخط الملابس، والمزيد.

4. الصحيفة

جريدة هو المفضل لدى مدوني WordPress لقدرته على تسهيل إعادة تصميم صفحات المدونة. يأتي مع عناصر مسبقة الصنع؛ تحسين وقت التحميل، وإدارة المحتوى المُحسّنة لتحسين محركات البحث، والاستجابة على جميع الأجهزة. بالإضافة إلى ذلك، فهو متكامل مع Instagramومنتدى bbPress وBuddyPress وWooCommerce.

سعر: تبلغ تكلفة ترخيص الصحيفة 59 دولارًا.

5. ديفي

ديفي هو موضوع WordPress شائع آخر يستخدم لمدونات الشركات. تستبدل منصة بناء موقع الويب الخاصة بها محرر منشورات WordPress القياسي بمحرر مرئي متفوق إلى حد كبير. تساعدك أداة إنشاء مواقع الويب بالسحب والإفلات بالإضافة إلى أكثر من 166 حزمة تخطيط على تخصيص المدونات ومواقع الويب دون الحاجة إلى أي تعليمات برمجية مخصصة.

سعر: Divi متاح مقابل 89 دولارًا سنويًا.

6. الكتابة

كتابة يقدم الموضوع تصميمًا بسيطًا للمدونة يكون نظيفًا وبسيطًا. ويتميز بتصميم مدونة كلاسيكي، وسهل الإعداد لمساعدة المستخدمين على تجربة أنماط وتنسيقات المدونة. كما أنه يوفر سهولة قراءة محسنة، وهو صديق لمحركات البحث (SEO) وهو مثالي للمدونين.

سعر: موضوع الكتابة متاح على ThemeForest مقابل 49 دولارًا.

7. وقت الصباح لايت

وقت الصباح لايت يعد موضوعًا شائعًا للكتاب لأولئك الذين يحبون مشاركة المدونات القصيرة وتحديثات الأخبار السريعة. يأتي هذا المظهر مزودًا برمز نظيف يضمن التحميل السريع. إلى جانب التصميم سريع الاستجابة، فهو يسمح لك بإنشاء شعارك المخصص لمدونتك.

تشتمل الأدوات الإضافية الموجودة أسفل الغطاء على أنظمة ألوان غير محدودة وجاهزة للغات متعددة وأزرار مشاركة مخصصة وتثبيت بسيط.

سعر: وقت الصباح لايت مجاني.

8. تدفق الأموال

تدفق الأموال أفضل ميزة هي أن هذا الموضوع يتكامل مع Google AdSense مما يجعله مثاليًا لأولئك الذين يبحثون عن المنتجات الرقمية عبر الإنترنت. يأتي مع منشورات مميزة وقسم شريط تمرير لصفحة مدونتك مع تكامل سلس مع AdSense.

هذا المظهر الصديق لمحركات البحث (SEO)، والسريع الاستجابة على جميع الأجهزة، يتكامل مع WooCommerce أيضًا.

سعر: MoneyFlow متاح مقابل 59 دولارًا من MyThemeShop.

9. عشاق الطعام برو

عشاق الطعام برو هو موضوع WordPress أنيق لمدونات الطعام. يتميز موضوع مدونة الطعام البسيط هذا بشكل بارز بصور لمشاركاتك. يتم تحميل المظهر بسرعة، ويتميز بتصميم أنيق، ويحتوي على الكثير من خيارات الألوان والطباعة.

سعر: Foodie Pro متاح مقابل 75 دولارًا.

10. سوليداد

سوليداد هو موضوع مدونة شائع يقدم إحساسًا بالمجلة عبر الإنترنت. يأتي مزودًا بأكثر من 60.000 عرض توضيحي للصفحة الرئيسية، وقوالب متعددة لأنواع منشورات مختلفة، وأكثر من 40 عنصرًا مخصصًا، وهو صديق لكبار المسئولين الاقتصاديين وسريع الاستجابة على جميع الأجهزة.

سعر: موضوع Soledad متاح مقابل 59 دولارًا.

11. فلورنتين

فلورنتين هو موضوع مدونة آخر للطعام والوصفات. يحتوي الموضوع على منسق وصفة مفيد. لأنه يأتي مع مجموعة جيدة من الألوان وخيارات التخطيط بينما يقدم أيضًا رموزًا قصيرة لإنشاء الوصفات والتكامل مع منصات الوسائط الاجتماعية مثل Facebook و Pinterest.

سعر: هذا الموضوع متاح على Themeforest مقابل 59 دولارًا

12. أنيق

رائع موضوع WordPress هو موضوع مدونة بسيط متعدد الأغراض. يركز هذا التصميم البسيط على الطباعة ويحظى بشعبية كبيرة بين المدونين والفنانين والكتاب والمصورين. هذا المظهر سريع الاستجابة ويأتي مزودًا بأداة السحب والإفلات لتخصيص الصفحات وإدارة خيارات التخطيط المتعددة ومرشحات الصور والمزيد.

سعر: الأنيق متاح بسعر 59 دولارًا.

13. التصنيف

التصنيف إن سمة مدونة WordPress هي سمة بسيطة تعتمد على النص وتركز بالكامل على محتوى النص. إنه خيار جيد لموضوع المدونة للمدونين الذين يرغبون في التركيز على الطباعة واللون والتكوين أكثر من الصور.

باستخدامه، يمكنك تخصيص عرض المحتوى والاختيار من بين مجموعة مختارة من التخطيطات. على الرغم من أن Typology يحتوي على عدد لا بأس به من الميزات الإضافية، إلا أنه يبدو رائعًا جدًا خارج الصندوق، هل تريد حقًا تغييره إلى هذا الحد؟ إذا كنت تريد موضوعًا بسيطًا للكتابة، فاذهب للتحقق منه.

سعر: هذا الموضوع متاح على Themeforest مقابل 49 دولارًا

14. أوشنوب

OceanWP هو قالب مدونة متعدد الأغراض يأتي مع بعض خيارات التخصيص الرائعة. يوفر موضوع WordPress هذا تحميلاً سريعًا، ويأتي المظهر سهل الاستخدام مع مجموعة كبيرة من القوالب.

باستخدام هذا المظهر، لديك خيار من ملحقات المكونات الإضافية المتاحة لمساعدتك في إضافة المزيد من خيارات التصميم والأدوات المخصصة وأنواع المنشورات والمزيد.

سعر: يتوفر موضوع OceanWP مقابل 71 دولارًا للاشتراكات السنوية.

15. جيفلين

جيفلين هو موضوع WordPress إبداعي بسيط ومتعدد الأغراض. يأتي مزودًا بمجموعة مختارة من القوالب المعدة مسبقًا والتي يمكن تطبيقها على المحافظ والمتاجر عبر الإنترنت والشركات والأحداث والمزيد.

إلى جانب التكامل بسلاسة مع WooCommerce، فهو متوافق مع معظم المكونات الإضافية لنماذج الاتصال، بما في ذلك نموذج الاتصال 7 بينما يسمح لك أيضًا بمشاركة موقعك على خرائط Google في الوقت الفعلي.

سعر: موضوع Javelin متاح مقابل 59 دولارًا.

16. روفيكس

يعتبر Roofix أفضل سمة WordPress متاحة لتحسين محركات البحث. يأتي هذا المظهر مزودًا بأداة إنشاء صفحات السحب والإفلات؛ سريع الاستجابة ومتوافق مع الأجهزة المحمولة؛ يقدم مجموعات ألوان غير محدودة؛ تحديثات مجانية مدى الحياة؛ يدعم معظم المتصفحات مثل Chrome وSafari وFirefox وغيرها.

سعر: يتوفر موضوع Roofix على ThemeForest مقابل 35 دولارًا.

17. كاليوم

كاليوم هي مدونة WordPress مثالية للوكالات ووكالات السفر. الفنادق والشركات الناشئة والمزيد بسبب موضوعها الملون والشبابي والحيوي. يأتي مزودًا بأداة إنشاء الصفحات التي تساعدك على إنشاء الصفحات في غضون دقائق؛ يقدم أكثر من 15 نمط رأس، وهو مُحسّن لتحسين محركات البحث.

يأتي هذا المظهر مزودًا بمكونات إضافية مدعومة تشمل WooCommerce وLoco Translate وNinja Forms وWPForms وغيرها الكثير.

سعر: موضوع كاليوم متاح مقابل 59 دولارًا.

18. ويبفي

ويبيفاي هو موضوع WordPress متعدد الاستخدامات لمدونة شخصية. إنه يأتي مزودًا بمجموعة جيدة من القوالب الجاهزة التي ستساعدك على البدء في وقت قصير أو بدون وقت. يسمح Webify بالتخصيص من خلال التحرير المرئي – دون الحاجة إلى ترميز.

إنه سريع الاستجابة، ويتكامل مع WooCommerce، وGutenberg Optimized، وصديق لتحسين محركات البحث، ويحتوي على أكثر من 160 عنصرًا ووحدة نمطية، وتخطيطات غير محدودة، وتحديثات مجانية مدى الحياة.

سعر: يتوفر موضوع Webify على ThemeForest مقابل 59 دولارًا.

19. الطنانة

شرب حتى الثمالة موضوع المدونة هو موضوع WordPress لمدونة ومجلة أسلوب الحياة. يأتي هذا الموضوع جاهزًا للوسائط الاجتماعية مع أزرار المشاركة الاجتماعية المدمجة Instagram, TwitterوFlicker وPinit وعناصر واجهة المستخدم للخلاصات والمزيد.

تتيح لك قائمتها الضخمة عرض المشاركات الحديثة وقوائم الأعمدة المتعددة وتسمح لك أيضًا بإضافة عناصر واجهة المستخدم إلى القائمة،

سعر: يتوفر موضوع Buzz على ThemeForest مقابل 49 دولارًا.

20. نيف

نيف هو قالب WordPress مناسب للمدونات الشخصية ومواقع الأعمال والمتاجر عبر الإنترنت. موضوع المدونة هذا سريع وخفيف الوزن؛ مرنة وسهلة الاستخدام. من السهل اقامة وتصميمات أنيقة وأكثر من ذلك.

بفضل منهج الهاتف المحمول أولاً، فإن التوافق مع المكون الإضافي AMP وأدوات إنشاء الصفحات الشهيرة يجعل إنشاء مواقع الويب في متناول الجميع.

سعر: موضوع Neve متاح مجانًا.

21. أكيا

أكيا هو موضوع مدونة WordPress بسيط. يأتي الموضوع مع ثلاث صفحات رئيسية تم إنشاؤها مسبقًا؛ 14 تخطيطًا للمدونة؛ ومنتقي الألوان الذي يتيح لك الاختيار من بين مئات عناصر الألوان؛ مستجيب بين جميع الأجهزة؛ صديق لمحركات البحث (SEO) ومتوافق مع WooCommerce.

سعر: يتوفر موضوع Akea على ThemeForest مقابل 54 دولارًا.

مرجع سريع: أهم سمات مدونة WordPress

بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن نظرة عامة سريعة، إليك جدول يصنف أهم سمات مدونة WordPress حسب استخدامها الأساسي، مع تسليط الضوء على الميزات الفريدة والسعر.

الفئة الأساسية اسم الموضوع الميزات الفريدة السعر عمل يزدهر التخصيص البصري، وقدرات التسويق 19 دولارًا شهريًا شركة كبرى ديفي محرر مرئي، منشئ السحب والإفلات 89 دولارًا في السنة أفادا منشئ الانصهار، إطار الاستجابة 60 دولارًا التجارة الإلكترونية تدفق الأموال التكامل مع Google AdSense، وصديق لكبار المسئولين الاقتصاديين 59 دولارًا موضة زهر الموضة برو Instagram القسم، صديق لكبار المسئولين الاقتصاديين، السرعة الأمثل 59 دولارًا طعام أسترا عروض توضيحية مثالية للبكسل، تتكامل مع منشئي الصفحات العليا 49 دولارًا في السنة (برو) عشاق الطعام برو تصميم بسيط يركز على الصورة 75 دولارًا المدونات العامة جريدة عناصر تم إنشاؤها مسبقًا، وتحسين محركات البحث (SEO)، واستجابة للجهاز 59 دولارًا زلة أداة التخصيص المباشر، والتمرير اللانهائي 69 دولارًا نمط الحياة ابتهج أداء عالي السرعة، وعناصر واجهة مستخدم مخصصة 59 دولارًا إكليل الجبل التصميم الكلاسيكي، شريط تمرير المنطقة المميزة 39 دولارًا مجلة سوليداد أكثر من 60.000 عرض توضيحي للصفحة الرئيسية، صديق لمحركات البحث (SEO). 59 دولارًا MagPlus تم تضمين الملحن المرئي، وأكثر من 40 عرضًا توضيحيًا 59 دولارًا بيمبر ميزات المحتوى الفيروسي، والقوائم، والاختبارات 59 دولارًا الحد الأدنى كتابة تصميم مدونة كلاسيكي، صديق لمحركات البحث (SEO). 49 دولارًا طريقة المدونة بلس تصميم بسيط ونظيف ومتوافق مع WooCommerce 39 دولارًا التصنيف التصميم القائم على النص، لا الصور المطلوبة 49 دولارًا أخبار وقت الصباح لايت تصميم سريع الاستجابة وجاهز متعدد اللغات حر مدون منفرد الشوكران تصميم سريع الاستجابة، تخطيط عمود واحد 39 دولارًا الخشب الأحمر الكلاسيكية والجمالية النظيفة، وشملت ثورة المنزلق 39 دولارًا مدونه شخصيه خاصه امرأة مشاكسة تصميم سريع الاستجابة، والحاجيات المخصصة 39 دولارًا

ثيمات مدونة WordPress المجانية مقابل. المواضيع المدفوعة

يقدم لك الشروع في رحلة إنشاء مدونة WordPress العديد من القرارات، أحدها هو الاختيار بين قالب WordPress المجاني وموضوع WordPress المدفوع أو المميز. وإليك نظرة على إيجابيات وسلبيات كل منها:

قوالب WordPress المجانية، كما يوحي الاسم، لن تكلفك سنتًا واحدًا. في كثير من الأحيان، يتم إنشاء هذه السمات بواسطة مطورين مستقلين، متحمسين لتقديم حلول لمجتمع WordPress الواسع.

الميزة الواضحة هي عدم وجود أي تكلفة، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمدونين ذوي الميزانية المحدودة أو أولئك الذين بدأوا للتو.

علاوة على ذلك، فإن أي سمة متوفرة في دليل سمات WordPress.org الرسمي تخضع لعملية مراجعة صارمة، مما يضمن مستوى معينًا من التشفير والأمان.

ومع ذلك، فإن الجانب الآخر من القوالب المجانية هو أنها قد تقدم ميزات محدودة، وخيارات تخصيص، وتفتقر في بعض الأحيان إلى دعم قوي من المطورين.

من ناحية أخرى، عادةً ما تأتي سمات WordPress المتميزة بتكلفة. وفي المقابل، فإنها توفر عددًا كبيرًا من المزايا.

يتضمن ذلك تحديثات متسقة، وضمان التوافق مع أحدث إصدار من WordPress، وخيارات التخصيص المحسنة لجعل مدونتك مميزة، ودعمًا من الدرجة الأولى من مطوري السمات أو الشركة.

بشكل عام، تميل جودة وتصميم ومرونة السمات المميزة إلى التفوق على نظيراتها المجانية. ومع ذلك، فهي تمثل أيضًا استثمارًا، وهو ما قد لا يكون ممكنًا لكل مدون.

في الختام، فإن الاختيار بين سمات WordPress المجانية والمتميزة يتلخص في متطلباتك المحددة وميزانيتك وأهدافك طويلة المدى.

في حين أن السمات المجانية تعتبر رائعة للمبتدئين أو أولئك الذين يبحثون عن الوظائف الأساسية، إلا أن السمات المميزة مصممة لأولئك الذين يبحثون عن ميزات متقدمة وجماليات ودعم مخصص لمدوناتهم.

ما هو موضوع WordPress المدفوع الأفضل للتدوين؟

تزدهر الموضوع يعتبر موضوع WordPress الأفضل ربحًا. يساعدك منشئ Thrive Theme على إنشاء مدونة WordPress مع دمج بعض خيارات السمات القوية وإمكانيات بناء السمات أيضًا.

يمكن أن يساعدك منشئ السمات الخاص بـ Thrive في تخصيص عناصر السمات الرئيسية مثل صفحات 404 والبحث والأرشيف بالإضافة إلى تخطيط صفحة مدونتك.

مجموعة Thrive التي تتضمن منشئ السمات Thrive، وThrive Architect، وThrive Leads، وThrive Quiz Builder، وThrive Apprentice وغيرها تقدم مجموعة أدوات شاملة لإنشاء موقع ويب WordPress أو مدونة تساعد على تحويل الزائرين إلى عملاء متوقعين وعملاء.

باستخدامه، لا يمكنك فقط إنشاء موقع ويب أو مدونة، ومسارات المبيعات، وقوائم البريد الإلكتروني، والحملات، والدورات التدريبية عبر الإنترنت، وغير ذلك الكثير.

ما هو أفضل موضوع مجاني لمدونة WordPress؟

نيف السمة المجانية إلى جانب كونها سمة بداية خفيفة الوزن، فهي سريعة للغاية ومتعددة الاستخدامات والتخصيص سهل. هذه الميزات تجعله مثاليًا للمدونات والشركات الصغيرة والشركات الناشئة والوكالات ومحلات التجارة الإلكترونية والمزيد.

إلى جانب إمكانيات التحميل السريع، فإن تصميمه البسيط يعزز إمكانية القراءة ويأتي مزودًا بترميز محسّن لتحسين محركات البحث. كما أنه يتكامل بسلاسة مع المكونات الإضافية الشهيرة لإنشاء الصفحات مثل Gutenberg وElementor وBrizy وBeaver Builder وVisual Composer وSiteOrigin وDivi ويأتي جاهزًا لـ WooCommerce.

يصبح التحرير أمرًا سهلاً حيث يمكنك رؤية التغييرات في الوقت الفعلي عند تحرير المظهر الخاص بك. إذا كنت ترغب في إنشاء مدونة WordPress الخاصة بك وفقًا لمواصفاتك الدقيقة، فإن Neve هو أفضل سمة مدونة مجانية لك.