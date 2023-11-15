ستساعدك المقالة التالية: أفضل قوالب موجزة للمحتوى وأمثلة للمحتوى الرائع [+Infographic]

إنشاء محتوى رائع ليس بالأمر السهل. إنها مهارة تتطلب الكثير من الممارسة والعمل الجاد.

ولهذا السبب من المهم أن يكون لديك الأدوات والقوالب التي يمكن أن تساعد في تسهيل العملية.

في منشور المدونة هذا، سنشارك بعضًا من أفضل نماذج وأمثلة ملخص المحتوى لمساعدتك في إنشاء محتوى رائع. وسنقدم أيضًا نصائح حول كيفية استخدام هذه النماذج بفعالية. لذا، إذا كنت تتطلع إلى إنشاء محتوى أفضل، فاستمر في القراءة!

ليرة تركية؛ د

توضح قوالب ملخص المحتوى جميع المعلومات الأساسية حول جزء من المحتوى الذي ستكتبه.

يوفر القالب هيكلًا لكتاب المحتوى ليتبعوه أثناء تطوير المحتوى، ويضمن أن جميع أصحاب المصلحة على نفس الصفحة فيما يتعلق بغرض المحتوى وأهدافه.

تعد قوالب ملخص محتوى تحسين محركات البحث (SEO) أسلوبًا أكثر إستراتيجية لإنشاء خريطة طريق لما ستكتبه، مع التركيز ليس فقط على إنشاء قيمة للقارئ ولكن أيضًا بنائها بطريقة تولد حركة المرور.

قد يكون استخدام ملخصات المحتوى مفيدًا بشكل خاص عندما تريد إنشاء الكثير من المحتوى المكتوب الموحد، والبدء في تسليم المحتوى مع كاتب مستقل جديد أو شريك وكالة، وتجنب التعامل مع الكثير من طلبات التحرير وإعادة الكتابة، وإنتاج المحتوى بسرعة كبيرة وبطريقة متسقة. الجودة، أو لديك استراتيجية تسويق المحتوى التي تولد نتائج يمكن التنبؤ بها.

تتضمن فوائد استخدام قالب ملخص المحتوى توفير الوقت وتحسين سير العمل وإنشاء محتوى أفضل وتحسين الاتساق.

لتعظيم فوائد قالب ملخص المحتوى، اجعله بسيطًا وغنيًا بالمعلومات ومنظمًا باستخدام أقسام ورؤوس محددة بوضوح للنقاط/الموضوعات الرئيسية.

استخدم أدوات مثل Wix لتسريع العملية وزيادة الوقت المستثمر في إنشاء كل ملخص.

ما هو قالب ملخص المحتوى؟

قالب ملخص المحتوى هو ببساطة مستند يوضح جميع المعلومات الأساسية حول جزء من المحتوى الذي ستكتبه. يمكن أن يشمل ذلك أشياء مثل الموضوع ونبرة الصوت والجمهور المستهدف والنتيجة المرجوة وأي تفاصيل أخرى ذات صلة.

يعد قالب ملخص المحتوى طريقة رائعة لتنظيم أفكارك وتخطيط المحتوى الخاص بك قبل البدء في الكتابة. قد يكون من المفيد التفكير في الأمر كخريطة طريق للمحتوى الخاص بك.

فهو يوفر هيكلًا لكتاب المحتوى ليتبعوه أثناء تطوير المحتوى، ويضمن أن جميع أصحاب المصلحة على نفس الصفحة فيما يتعلق بغرض المحتوى وأهدافه. يتضمن القالب أسئلة وموضوعات يجب على منشئي المحتوى الإجابة عليها من أجل تطوير جزء واضح وفعال من المحتوى الذي يلقى صدى لدى جمهورهم المستهدف.

من خلال تخصيص الوقت لملء قالب ملخص المحتوى، يمكنك توفير الوقت والمتاعب لاحقًا.

هل تعرف مقولة قطع الشجرة وشحذ الفأس؟ لذلك يذهب!

“لو كان لدي خمس دقائق لقطع شجرة، فسأقضي الثلاث دقائق الأولى في شحذ فأسي.”

هذا هو ما نعنيه.

يمكن أن يساعد قالب ملخص المحتوى منشئي المحتوى على تحسين سير العمل وتوفير الوقت. من خلال الحصول على جميع المعلومات الضرورية في مكان واحد، يمكن لمنشئي المحتوى تجنب قضاء ساعات في البحث والتخطيط للمحتوى الخاص بهم. في النهاية، يعد قالب ملخص المحتوى أداة أساسية لأي منشئ محتوى يريد إنتاج محتوى عالي الجودة بكفاءة.

إلى جانب ذلك، فإنه يوفر أيضًا الوقت المستغرق في عمليات إعادة الكتابة والتغييرات بمجرد تقديم مسودة المقالة.

باختصار، سيساعدك قالب ملخص المحتوى على إنتاج محتوى أفضل وأسرع.

ما هو قالب ملخص محتوى SEO؟

يمكنك التعامل مع قالب ملخص محتوى تحسين محركات البحث (SEO) كملخص محتوى عن المنشطات. إنه نهج أكثر استراتيجية لإنشاء خريطة طريق لما ستكتبه، مع التركيز ليس فقط على خلق قيمة للقارئ ولكن أيضًا بناءها بطريقة تولد حركة المرور.

تبدأ عملية إنشاء مثل هذا القالب بالنظر في أهم نتائج SERP ومحتواها والكلمات الرئيسية التي يتم تصنيفها لها. من خلال أخذها من هناك، يمكنك إنشاء قالب موجز شامل للمحتوى مُحسّن لمحرك البحث.

مثال على قالب موجز لمحتوى تحسين محركات البحث (SEO). [Infographic]

لمساعدتك على البدء، قمنا بإنشاء مثال لنموذج معلومات موجز لمحتوى تحسين محركات البحث (SEO) والذي يمكنك استخدامه كدليل لإنشاء محتوى جذاب ومحسّن لمحركات البحث يلقى صدى لدى جمهورك.

المصدر: Wix

قالب ملخص المحتوى – هل يستحق استخدام واحد؟

نعم نعم نعم.

يجعلك قالب ملخص المحتوى تركز على ما هو مهم. إنها بمثابة قائمة مرجعية ترشدك نحو هدفك.

من الرائع تجربة تدفق الكتابة والإبداع. لذا، إذا كنت تكتب من أجل ذلك فقط، فلن تحتاج إلى قالب. يمكنك الذهاب مع التدفق.

ومع ذلك، إذا كنت تريد العثور على المحتوى، وإذا كنت تريده أن يخلق قيمة كبيرة لجمهورك، وإذا كنت ترغب في جذب حركة المرور من خلال المقالات التي تكتبها، فهذا ليس مجرد فن. إنه علم. والقالب يمكن أن يجعلك أقرب إلى ذلك.

متى تستخدم قالب ملخص المحتوى؟

لقد طُلب منك كتابة قطعة محتوى، ولست متأكدًا من أين تبدأ. أو ربما تكون قد كتبت محتوى من قبل، ولكنك تبحث عن طريقة لتبسيط العملية. وفي كلتا الحالتين، يمكن أن يكون استخدام قالب ملخص المحتوى طريقة مفيدة للتنظيم والتأكد من أنك تغطي جميع القواعد الخاصة بك.

متى يجب عليك استخدام قالب ملخص المحتوى؟

في أي وقت تبدأ فيه مشروعًا جديدًا للكتابة، قد يكون من المفيد الجلوس وملء نموذج موجز للمحتوى. سيساعدك هذا على تركيز أفكارك والتأكد من أنك واضح بشأن ما هو متوقع منك. وإذا وجدت نفسك عالقًا أو ضائعًا أثناء عملية الكتابة، فارجع إلى قالب ملخص المحتوى الخاص بك – فقد يمنحك الإلهام أو الوضوح الذي تحتاجه للمضي قدمًا.

هناك عدد قليل من أنواع المحتوى المختلفة التي يمكن أن يكون قالب ملخص المحتوى مفيدًا لمنشورات المدونة ومنشورات الوسائط الاجتماعية والكتب الإلكترونية ومحتوى البريد الإلكتروني.

قد يكون استخدام ملخصات المحتوى مفيدًا بشكل خاص عندما تريد:

إنشاء الكثير من المحتوى المكتوب الموحد، على سبيل المثال، منشورات المدونات والمستندات التقنية والمقالات وما إلى ذلك،

البدء في تقديم المحتوى مع كاتب مستقل جديد أو شريك وكالة،

التعامل مع الكثير من طلبات التحرير وإعادة الكتابة،

إنتاج محتوى بسرعة عالية وبجودة متسقة،

لديك استراتيجية تسويق المحتوى التي تولد نتائج يمكن التنبؤ بها.

فوائد استخدام قالب ملخص المحتوى

الصورة من تصوير هانا بوسينج على أونسبلاش

الفكرة هنا هي أنه بمجرد حصولك على قالب ملخص المحتوى الخاص بك، ستصبح جميع الملخصات المستقبلية سهلة للغاية.

يمكنك فقط الحصول على واحدة منها وتطبيقها دون مشكلة في كل مرة يكون هناك محتوى جديد لإنشائه. بمجرد حصولك على الإطار، تسير العملية بسرعة أيضًا.

اجعل قالب ملخص المحتوى بسيطًا ونظيفًا

المفتاح هنا هو إبقاء الأمور بسيطة – استخدم أقسامًا محددة بوضوح؛ استخدم رؤوس النقاط/الموضوعات الرئيسية حتى يعرف القراء بالضبط مجال الموضوع الذي يجب عليهم التركيز عليه بعد ذلك – وهذا سيساعدهم على التنقل خلاله.

اجعل ملخصات المحتوى غنية بالمعلومات

يعد تخطيط ملخص المحتوى الخاص بك أمرًا سهلاً إذا كنت تستخدم القوالب والأمثلة الخاصة بنا.

لكن، لا تبالغ في ذلك حتى يؤتي الوقت المستثمر في إنشاء كل ملخص ثماره من خلال توفير الجهد لكما! كن ذكيا. يمكنك دائمًا استخدام أدوات مثل Wix لتسريع العملية.

قم بتثقيف فريقك حول أهمية ملخصات محتوى تحسين محركات البحث (SEO).

تختلف كتابة المحتوى بناءً على ملخص المحتوى عن الكتابة من أعلى رأسك. إذا لم يستخدم فريقك الملخصات حتى الآن، فتأكد من أن تشرح لهم سبب تغيير عملية إنشاء المحتوى وما هي الفوائد التي تخطط للحصول عليها.

إذا لم يكن الكاتب جزءًا من قسم تحسين محركات البحث (SEO) الخاص به، فقد يجد الأمر صعبًا في البداية نظرًا لأن مهمة الكتابة هذه تتطلب خبرة أكبر من مجرد إنشاء منشورات مدونة أساسية أو قصص إخبارية تحتوي على عناوين رئيسية – ولكن لا تقلق! ومع ذلك، فإن الأمر بسيط جدًا بحيث يمكن لأي كاتب محتوى اكتساب خبرة كافية في إنتاج مواد ممتازة بسرعة وكفاءة.

عند استخدام قالب ملخص المحتوى، يمكن أن يكون مفيدًا

يمكن أن يساعدك ملخص المحتوى في إنشاء:

مقالات جذابة وعالية الجودة

مشاركات مدونة جذابة

محتوى صفحة الويب صديق لمحركات البحث (SEO).

الرسوم البيانية الثاقبة

فيديوهات تعليمية

و اكثر!

يعد ملخص المحتوى ضروريًا ليس فقط لمديري المحتوى ولكن أيضًا لكتاب المحتوى أنفسهم.

وجهة نظر كاتب المحتوى

يمكن أن يساعد قالب ملخص المحتوى في توفير البنية والتنظيم لعملية إنشاء المحتوى الخاص بك. يمكن أن يساعد أيضًا في التأكد من تضمين جميع التفاصيل المهمة في جزء المحتوى الخاص بك.

إذا وجدت نفسك تكافح من أجل التوصل إلى أفكار للمحتوى الخاص بك، فيمكن أن يمنحك قالب ملخص المحتوى أيضًا بداية سريعة. من خلال وجود مطالبة محددة للعمل من خلالها، يمكنك تدفق أفكارك الإبداعية والتوصل إلى بعض الأفكار الرائعة للجزء التالي من المحتوى الخاص بك

وجهات نظر مدير المحتوى

يمكن أن يكون قالب ملخص المحتوى مفيدًا إذا كنت تعمل مع فريق من الكتاب أو منشئي المحتوى. من خلال وجود قالب موجز للمحتوى، سيكون الجميع على نفس الصفحة فيما يتعلق بما يجب تضمينه في القطعة النهائية

ما يجب تضمينه في قالب ملخص محتوى SEO

دعنا نستعرض الأساسيات التي يجب تغطيتها في قالب ملخص محتوى تحسين محركات البحث (SEO):

تاريخ الاستحقاق

عندما تتوقع تسليم المحتوى.

الجمهور المستهدف / شخصية المشتري

تعد شخصية المشتري عنصرًا حاسمًا في أي ملخص للمحتوى. من خلال فهم من هم المشترين، يمكنك إنشاء محتوى ملائم ومفيد.

النتيجة المقصودة

وهذا يضمن أن المحتوى الخاص بك فعال ويلبي احتياجاتك التسويقية. قرر الهدف من المحتوى الذي تقوم بإنشائه. هل هو توليد حركة المرور، وبناء الوعي بالعلامة التجارية، أو ربما توليد عملاء محتملين؟

نبرة الصوت

تتواصل كل علامة تجارية بطريقة معينة. هل علامتك التجارية جادة أم مضحكة، هل أنت محترف أم ودود؟

نوع المحتوى

تحديد نوع المحتوى الذي يهتم به الموجز. هل هي منشور مدونة أم مقالة خبير أم صفحة مقصودة أم مستند تقني أم كتاب إلكتروني أم ربما نوع مختلف من النسخ؟

طول المحتوى

كم من الوقت يجب أن يكون المحتوى الخاص بك؟ هذا مهم لعدة أسباب.

تأكد من أن طول المحتوى مناسب للكلمة الرئيسية والموضوع الذي تستهدفه.

ملاحظة عملية: غالبًا ما يعتمد راتب كاتب المحتوى على عدد الكلمات التي يكتبونها، لذا سيكون هذا بمثابة أساس لعقدك مع مؤلف الإعلانات.

عنوان المحتوى

يجب أن يكون العنوان جذابًا ويتضمن الكلمات الرئيسية التي تستهدفها. ويجب أيضًا أن تكون ذات صلة بموضوعك، ويجب أن تكون قصيرة بما يكفي بحيث يمكن قراءتها بسهولة على الصفحة دون أن تشغل مساحة كبيرة.

الوصف التعريفي لكبار المسئولين الاقتصاديين

إنه وصف مختصر لصفحتك التي تظهر في صفحات نتائج محرك البحث (SERPs). يجب عليك تضمين كلمات رئيسية في الوصف التعريفي الخاص بك حتى تظهر صفحتك عندما يبحث الأشخاص عن معلومات حول هذا الموضوع.

سبيكة URL

يجدر إضافة سبيكة موقع ويب إذا كان لديك أي توصيات بخصوصها.

التركيز على الكلمة الرئيسية / الكلمة الأساسية

باستخدام كلمة رئيسية مركزة / كلمة رئيسية أساسية في المحتوى الخاص بك، ستتمكن من توليد المزيد من الزيارات وتحسين رؤية موقع الويب الخاص بك.

للعثور على الكلمة الرئيسية التي تركز عليها/الكلمة الرئيسية، عليك أولاً تحديد الموضوع الذي تريد الكتابة عنه. سيساعدك هذا على تضييق نطاق خياراتك، كما سيساعدك أيضًا على تحديد الكلمات الرئيسية الأكثر صلة بموضوعك.

بمجرد أن تكون لديك فكرة قوية عما تكتب عنه، ابدأ في تبادل الأفكار حول المحتوى. تذكر أن تضع الكلمة الرئيسية التي تركز عليها في الاعتبار، وتأكد من أن كل مقالة تتضمن بعض المعلومات ذات الصلة بهذه الكلمة الرئيسية.

الكلمة الأساسية الثانوية / المواضيع

لا يتم تصنيف أفضل صفحات نتائج محركات البحث حسب كلمة رئيسية واحدة، ولكن في كثير من الأحيان يتم تصنيفها لعشرات منها. قم بإدراج جميع المواضيع والكلمات الرئيسية الثانوية ذات الصلة بالمحتوى الذي تكتبه لتوسيع نطاق وصولك.

مخطط هيكل المحتوى الفعال

قم بإدراج العناوين والعناوين الفرعية المراد تغطيتها. المواضيع التي ترغب في مناقشتها والتوسع فيها. أسئلة تريد الإجابة عليها.

روابط للإلهام / روابط للتقارير ذات الصلة

قم بتزويد كاتب المحتوى بقائمة روابط لأي إلهامات أو تقارير أو مواد ذات صلة بالموضوع الذي تكتب عنه. سيمكن هذا مؤلف الإعلانات من التعرف على الموضوع الذي يكتب عنه.

هل يجب أن يتضمن قالب موجز المحتوى الخاص بك مخططًا تفصيليًا؟

باعتبارك كاتب محتوى، قد تتساءل عما إذا كان يجب أن يتضمن ملخص المحتوى الخاص بك دائمًا مخططًا تفصيليًا. الجواب هو أن ذلك يعتمد على نطاق المشروع. بالنسبة لبعض المشاريع، يعد المخطط التفصيلي ضروريًا لضمان تغطية كافة المعلومات الضرورية. بالنسبة للمشاريع الأخرى، قد يكون المخطط التفصيلي مفيدًا ولكنه ليس ضروريًا تمامًا.

عندما يكون المخطط التفصيلي ضروريًا

إذا كنت تكتب جزءًا طويلًا من المحتوى، مثل منشور مدونة شامل أو كتاب إلكتروني أو مستند تقني، فمن المؤكد أنه من المفيد تضمين مخطط تفصيلي في ملخصك. وذلك لأن الجزء الطويل من المحتوى يحتاج إلى تنظيم بعناية من أجل الحفاظ على تركيز انتباه القارئ طوال الوقت. سيساعدك المخطط التفصيلي على تنظيم أفكارك ومعرفة المعلومات التي يجب تضمينها في كل قسم.

هناك موقف آخر قد ترغب في التفكير فيه في تضمين مخطط تفصيلي، وهو إذا كنت تكتب عن موضوع معقد يتطلب الكثير من الشرح. في هذه الحالة، يمكن أن يساعد المخطط التفصيلي في التأكد من تغطية جميع النقاط الرئيسية دون التورط في التفاصيل.

عندما لا يكون المخطط التفصيلي ضروريًا

يقول البعض أنه إذا كنت تكتب فقط تدوينة أو مقالة قصيرة، فلن تكون هناك حاجة لتضمين مخطط تفصيلي في ملخصك. وذلك لأن الجزء القصير من المحتوى لا يحتاج إلى أن يتم تنظيمه بعناية مثل الجزء الأطول. طالما أن لديك فكرة واضحة عما تريد الكتابة عنه، يجب أن تكون قادرًا على البدء في الكتابة ومعرفة إلى أين ستأخذك المقالة.

ومع ذلك، من خلال تجربتي، من المفيد كتابة المخطط التفصيلي عندما تقوم بإنشاء المحتوى. فهو يجعل العملية برمتها أفضل تنظيما وكفاءة.

3 نماذج ونماذج موجزة لمحتوى تحسين محركات البحث (SEO) مع أمثلة تفصيلية

الآن القوالب التي كنت تنتظرها. لقد أنشأنا اثنين منها باستخدام Wix – وهي أداة لإنشاء ملخصات محتوى تحسين محركات البحث – لتظهر لك الشكل الذي يجب أن يبدو عليه ملخص محتوى تحسين محركات البحث الشامل.

هل يوجد عشاق القهوة هنا؟ سأبني ملخصات المحتوى على الكلمات الرئيسية المتعلقة بتخمير القهوة وأنواعها.

#1 قالب موجز لمحتوى مقالة SEO

لنقم بإنشاء ملخص لكتابة مقال أو مشاركة مدونة. سنكتب ملخص محتوى تحسين محركات البحث (SEO) للكلمة الرئيسية الأساسية “كيفية تحضير القهوة في المنزل”.

استنادًا إلى البيانات التي تم إنشاؤها من SERPs (التحليل التنافسي، ومخططات المنافسين، والأسئلة التي يجب الإجابة عليها، والكلمات الرئيسية الثانوية)، قمنا بتجميع هذا الموجز في مدة لا تزيد عن 10 دقائق.

المصدر: Wix

بمجرد أن يصبح ملخص المحتوى جاهزًا، يمكنك إما نسخه ولصقه في المستند أو مشاركته مباشرة مع كاتب المحتوى الخاص بك.

انقر على الرابط لمعرفة ما مثال موجز لمحتوى الكلمة يشبه.

#2 نموذج موجز لكتابة محتوى موقع الويب

يمكن استخدام ملخصات المحتوى ليس فقط لكتابة المقالات أو أي محتوى طويل آخر. كما أنها تشكل مصدرًا رائعًا للإلهام بشأن ما يجب أن نكتب عنه عندما نقوم بإنشاء مواقع ويب مثل الصفحة المقصودة. هذه المرة دعونا نلقي نظرة على ملخص كتابة المحتوى للحصول على كلمة رئيسية أكثر توجهاً نحو المنتج مثل “صانع القهوة Chemex”.

المصدر: Wix

انقر على الرابط لمعرفة ما قالب موجز لمحتوى الصفحة المقصودة يشبه.

#3 مثال موجز لمحتوى تحسين محركات البحث

دعونا نلقي نظرة على مثال آخر لملخص محتوى تحسين محركات البحث (SEO). هذه المرة لكلمة رئيسية. أنواع القهوة.

المصدر: Wix

انقر على الرابط لمعرفة ما قالب موجز لمحتوى الصفحة المقصودة يشبه.

قوالب موجزة للمحتوى المجاني

إذا كنت ترغب في الحصول على قوالب موجزة للمحتوى مجانًا، فما عليك سوى إنشاء حساب Wix. في خطتنا المجانية، يمكنك إنشاء ما يصل إلى 4 ملخصات محتوى والتعرف على الأداة.

كيفية أتمتة قوالب ملخص المحتوى الخاص بك

يمكن أن يكون منشئ ملخص المحتوى أداة لا تقدر بثمن لأي مسوق محتوى أو مدير تسويق يهدف إلى توليد حركة مرور عضوية.

فهو يعمل على أتمتة وتبسيط إنشاء قوالب موجزة للمحتوى، مما يمكّن الشركات من إنشاء ملخصات عالية الجودة تلبي متطلباتها بسرعة.

باستخدام منشئ ملخص المحتوى، لم تعد بحاجة إلى قضاء ساعات في إنشاء ملخص المحتوى يدويًا. ما عليك سوى تزويدنا بالكلمة الرئيسية التي تركز عليها وسيقوم المولد بإنتاج ملخص مصقول لهم لاستخدامه. وهذا يجعل إنشاء المحتوى أسهل وأسرع وأكثر كفاءة، مما يسمح للشركات بتركيز مواردها على مجالات أخرى. بالإضافة إلى ذلك، يوفر هذا النوع من الأتمتة أيضًا الوقت والمال للشركات من خلال التخلص من الحاجة إلى إنشاء ملخصات يدويًا أو الاستعانة بمساعدة خارجية. يمكن أن تكون مولدات ملخص المحتوى جزءًا أساسيًا من استراتيجية محتوى أي عمل تجاري.

افكار اخيرة

أفضل طريقة للتأكد من أنك تقوم بإنشاء محتوى رائع هي استخدام قالب ملخص المحتوى كدليل. سيساعدك هذا على تنظيم أفكارك والتأكد من أنك تغطي جميع النقاط الرئيسية التي تريد توضيحها. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون من المفيد إلقاء نظرة على أمثلة للمحتوى الرائع حتى يكون لديك نموذج يمكنك اتباعه. باستخدام هذه الموارد، يجب أن تكون قادرًا على إنشاء محتوى يبرز بين المنافسين ويجذب جمهورك.

ما هي النصائح التي لديك لإنشاء محتوى رائع؟ ما هو الأفضل بالنسبة لك؟