ستساعدك المقالة التالية: أفضل مدونة لتحسين محركات البحث لعام 2005: جوائز أفضل مدونة بحث

أفضل مدونة لتحسين محركات البحث لعام 2005: جوائز أفضل مدونات البحث

ربما يكون ما قد يكون المجال الأكثر توسعًا للمدونات ذات الصلة بمحركات البحث في عام 2005، قد اتبعت مدونات تحسين محركات البحث (SEO) تحول صناعة تحسين محركات البحث في عام 2005 إلى وسيلة تسويق مشروعة لكل من الشركات المبتكرة والتقليدية. باتباع مسار تحسين محركات البحث (SEO) للخروج من تداول الروابط وحشو الكلمات الرئيسية في العام الماضي، ظهرت مدونات تحسين محركات البحث (SEO) لمناقشة استراتيجيات مثل اصطياد الروابط وبناء الروابط الطبيعية، وكشف مرسلي البريد العشوائي، واختيار براءات اختراع تكنولوجيا محركات البحث.

تضمنت ترشيحات جوائز مدونات البحث الافتتاحية لعام 2005 مجموعة من مدونات تحسين محركات البحث من مدارس فكرية مختلفة داخل مجتمع تحسين محركات البحث، بدءًا من SEO Black Hat إلى WebGuerrilla الخاص بـ Greg Boser، ومن كتاب Aaron’s SEO إلى Matt Cutts من مدونة Matt Cutts من Google. خلال فترة تصويت القراء، تلقيت بعض الشكاوى بشأن تجميع ما يسمى بمدونات “القبعة السوداء” مع مدونة من أحد مهندسي Google، لكنني أشعر بقوة أن هذا التجميع هو انعكاس للتحول المستمر لعالم تحسين محركات البحث لدينا، و أن السماح للقراء باختيار المدونات الأكثر قيمة سيؤدي في النهاية إلى كشف تفضيلات تحسين محركات البحث.

ومع ذلك، فإليك المرشحين لمدونة تحسين محركات البحث (SEO) لعام 2005: كتاب كبار المسئولين الاقتصاديين, مدونة بناء الروابط, مدونة مات كاتس, مدونة رابط النص, SEOMoz, فيشسيو، كبار المسئولين الاقتصاديين القبعة السوداء، StuntDubl, مدونة جيم بويكين، WebGuerrilla الخاص بجريج بوسر، مدونة Stepforth SEO، تحسين محركات البحث عن طريق البحروSEO سبيد واجن.

والفائز بجائزة أفضل مدونة لتحسين محركات البحث لعام 2005 هو:

مدونة مات كاتس.

إليك بعض ما كتبته عن مات الأسبوع الماضي لشيء آخر كنت أعمل عليه والذي لا يزال يعكس أفكاري حول الرجل ومهمته: منذ أن بدأ مات في التدوين وجعل الوصول إليه أكثر سهولة عبر الإنترنت وفي المؤتمرات، تم تكليفه بالمهمة رسول البحث المقدس من Google للمساعدة في جلب بعض التعقل إلى عالم تحسين محركات البحث.

وقد تغير تحسين محركات البحث (SEO) خلال العام الماضي. لم تعد الصناعة مرتبطة بشكل فضفاض بمثل هذه النتائج قصيرة المدى والممارسات المستهدفة والتي لا معنى لها مثل حشو الكلمات الرئيسية، واستخراج الروابط، وإعادة طباعة المقالات والمحتوى. وبدلاً من ذلك، ساعد مات بشكل كبير في إضافة الشرعية والاحترافية إلى تحسين محركات البحث (SEO) من خلال إقناع الممارسين بتركيز القيمة على المحتوى الأصلي، والروابط المكتسبة ذات القيمة، والنص باللغة الطبيعية.

بالإضافة إلى ذلك، ساعدت دبلوماسية مات في تسليط الضوء بشكل أكثر سطوعًا على سهولة الاستخدام، مما أدى إلى جلب المنتديات الطويلة مثل Cre8asite والمشرفين عليها إلى مزيج البرامج التعليمية والخبراء الخاص بـ “SEO”.

يكفي وضع مات على قاعدة التمثال، إليك ملخص تصويت القراء لجوائز مدونة SEJ:

مدونة مات كاتس : 3.53

كتاب تحسين محركات البحث: 3.14

سوموز: 2.98

ستانت دوبل: 2.89

جريج بوزر حرب العصابات على شبكة الإنترنت: 2.8

مدونة جيم بويكين: 2.77

القبعة السوداء لكبار المسئولين الاقتصاديين: 2.72

عربة السرعة SEO: 2.68

مدونة Stepforth SEO: 2.64

مدونة بناء الروابط: 2.6

مدونة رابط النص : 2.54

تحسين محركات البحث عن طريق البحر: 2.51

فيش سيو : 2.49

على الرغم من أن مات تفوق على المنافسة، إلا أنه تجدر الإشارة أيضًا إلى أن كتاب Aaron’s SEO Book كان وصيفًا قويًا، حيث كان هو ومات المدونتين الوحيدتين اللتين تم تصنيفهما فوق 3.

سيتم الإعلان عن الفائزين في مدونة أخبار محرك البحث، ومدونة مجتمع SE، وتصويت Zawodny-Cutts يوم الثلاثاء 27 ديسمبر. سيكون لدي أيضًا ملخص للجوائز.