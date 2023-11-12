ستساعدك المقالة التالية: أفضل وقت للتثبيت Pinterest

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أفضل طريقتين لمعرفة متى يجب عليك التثبيت

متى يكون أفضل وقت للتثبيت Pinterest؟

يمكن أن يكون هذا السؤال في الواقع مرهقًا للغاية!

لقد عملت بجد على إدخالات مدونتك والمثبتات الخاصة بك – لذلك بالطبع تريد التثبيت في أفضل الأوقات الممكنة!

ولكن كيف يمكنك معرفة متى يكون جمهورك متواجدًا؟ Pinterest؟

دعونا نلقي نظرة على طريقتين رائعتين لمعرفة متى يجب عليك التثبيت Pinterest!

إحدى الطرق بسيطة للغاية، وتتطلب بضع خطوات إضافية في البداية (ولكن بعد ذلك تكون سهلة الاستخدام للغاية!). كلاهما ممتاز لمعرفة أفضل الأوقات للنشر Pinterest وهي جزء مهم من قوي Pinterest إستراتيجية.

لنبدأ بأسهل طريقة أولاً!

1) الريح الخلفية

الريح الخلفية هي أسهل طريقة لتحديد متى يجب التثبيت.

Tailwind مفيد للغاية Pinterest الأداة التي تثبت لك تلقائيًا.

مذهل جدًا، أليس كذلك؟

على محمل الجد، باعتبارك شخصًا قام أيضًا بتثبيت العشرات من الدبابيس يوميًا يدويًا، يعد هذا توفيرًا كبيرًا للوقت.

كما أنه مفيد للغاية لأنه يمكن أن يخبرك بموعد التثبيت!

في Tailwind، لديك جدول تثبيت أسبوعي (المعروف أيضًا باسم الجدول الذكي) مع أفضل الفترات الزمنية لحسابك.

عندما تبدأ، تقوم Tailwind بإنشاء جدول زمني بناءً على أشياء مثل الوقت الذي يكون فيه جمهورك أكثر تفاعلاً أيضًا Pinterest اتجاهات المواضيع التي تعلق عليها. لدى Tailwind الكثير من البيانات للعمل معها، وقد قاموا بتحليلها للتنبؤ بأفضل الأوقات للتثبيت.

يمكنك تعديل هذا الجدول لاحقًا عن طريق إضافة الفترات الزمنية التي تقترحها Tailwind – وتعتمد جميع الاقتراحات على الوقت الذي تتلقى فيه دبابيسك تفاعلًا عاليًا.

في الأساس، يمكنك السماح لـ Tailwind بالقيام بكل العمل نيابةً عنك، وستعرف أفضل الأوقات للتثبيت!

يمكنك بالتأكيد القيام بذلك فقط والحصول على جدول زمني رائع للأوقات الرائعة التي يمكنك تثبيتها.

ومع ذلك، هناك طريقة أخرى لاكتشاف متى يجب عليك التثبيت.

2) تحليلات جوجل

إذا قمت بالفعل بإعداد Google Analytics، فيمكنك إنشاء تقرير مخصص لمعرفة متى يتلقى موقع الويب الخاص بك الزيارات Pinterest.

الآن، يمكن أن يكون Google Analytics مربكًا للغاية، سواء كنت مبتدئًا أو كنت تستخدمه لسنوات.

لا داعي للقلق، رغم ذلك! سنرشدك إلى كيفية إعداد تقرير مخصص لـ Pinterest مرور. فقط اتبع الخطوات. عند الانتهاء، ستتمكن من معرفة متى تتلقى الزيارات إلى موقع الويب الخاص بك Pinterest!

يرجى ملاحظة أن هذا يبحث في حركة الإحالة من موقع pinterest.com. هذا لا يلتقط، على سبيل المثال، حركة المرور من pinterest.ca أو pinterest.co.uk – ولكن إذا كنت مقيمًا في أمريكا، فإن غالبية Pinterest يجب أن تكون حركة المرور من موقع pinterest.com.

حسنا هيا بنا!

الخطوة 1

قم بتسجيل الدخول إلى Google Analytics (وإذا كان لديك مواقع متعددة، فتأكد من أنك تستخدم الحساب الصحيح)

الخطوة 2

انقر على التخصيص على الجانب الأيسر من الشاشة

الخطوه 3

انقر فوق التقارير المخصصة تحت عنوان التخصيص الموجود على الجانب الأيسر من الشاشة

الخطوة 4

انقر فوق الزر الذي يقول + تقرير مخصص جديد

الخطوة 5

قم بتسمية التقرير. ضمن عنوان “معلومات عامة”، بجوار كلمة “العنوان”، استبدل الكلمات “تقرير مخصص جديد” بما تريد تسميته. سأطلق عليه “الأفضل”. Pinterest الأوقات “(ولكن يمكنك إعطائها أي عنوان تريده).

الخطوة 6

في المكان الذي يظهر فيه “الإبلاغ عن المحتوى”، ابحث عن الزر الذي يشير إلى + إضافة مقياس.

انقر على + إضافة مقياس وستظهر قائمة منسدلة. انقر على الخيار الذي يقول “المستخدمون”، ثم قم بالتمرير لأسفل وانقر على كلمة “المستخدمون” مرة أخرى.

الخطوة 7

مباشرة أسفل الجزء المتري الذي قمنا به للتو توجد عبارة “التنقلات في الأبعاد” وزر يسمى + إضافة بُعد. انقر على + إضافة البعد.

تظهر قائمة منسدلة. انقر فوق “الوقت”، ثم قم بالتمرير لأسفل قليلاً وانقر فوق “اسم يوم من الأسبوع”.

الخطوة 8

مباشرة تحت الكلمات اسم يوم الأسبوع، انقر فوق + إضافة بُعد.

انقر فوق “الوقت” مرة أخرى، ولكن هذه المرة قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق “ساعة”.

الخطوة 9

حيث تقول، المرشحات – اختيارية، انقر فوق + إضافة مرشح.

بجوار كلمة مسار الإحالة يوجد المصطلح بالضبط.

قم بتغيير Exact إلى Regex ثم اكتب كلمة “pin” في المربع الموجود على يمينها.

الخطوة 10

انقر فوق الزر “حفظ” الموجود أسفل الشاشة.

وهذا كل شيء! انت انتهيت!

يجب أن تنظر الآن إلى الرسم البياني الذي يوضح أيام الأسبوع.

في الزاوية اليمنى العليا سترى نطاقًا زمنيًا (عادةً أسبوع افتراضيًا). يمكنك تغيير هذا النطاق الزمني ليشمل المزيد من الأيام – أحب تضمين 4 أسابيع على الأقل (عادةً أكثر) للحصول على فكرة أفضل عن الموعد الذي سأقضيه فيه. Pinterest لقد كانت حركة المرور مع مرور الوقت.

قم بالتمرير لأسفل قليلاً وسترى جميع أيام الأسبوع، مرتبة من الأول (اليوم من الأسبوع الذي تحصل فيه على أكبر عدد من الزيارات من موقع pinterest.com) إلى السابع (اليوم من الأسبوع الذي تحصل فيه على أقل قدر من الزيارات من موقع pinterest.com).

انقر على أحد الأيام، وسترى مخططًا يتراوح من 00:00 (المعروف أيضًا باسم منتصف الليل) إلى 23:00 (المعروف أيضًا باسم 11 مساءً). قم بالتمرير لأسفل قليلاً وسترى أوقات اليوم التي تحصل فيها على أكبر عدد من النقرات من موقع pinterest.com، بدءًا من أعلى حركة مرور إلى أقل حركة مرور. Note بالنسبة لأي شيء بعد الساعة 12، سيتعين عليك طرح 12 لمعرفة الوقت – 13 هو في الواقع 1 ظهرًا، و14 هو في الواقع 2 ظهرًا، وما إلى ذلك.

ما أحب أن أفعله من وقت لآخر هو التحقق والتأكد من أن جدول Tailwind الخاص بي يتضمن أفضل الأوقات. على سبيل المثال، إذا كان الساعة 18 (وهو في الواقع الساعة 6 مساءً) هو أفضل وقت مدرج ليوم الخميس، فسأتأكد من أن جدول التثبيت الأسبوعي الخاص بي يتضمن فترة زمنية واحدة على الأقل بين الساعة 6 و7 مساءً.

وأيضًا، في أي يوم أعلم أنني سأقوم بالتثبيت يدويًا، يمكنني التحقق من هذا التقرير المخصص لمعرفة الأوقات الأفضل بالنسبة لي للقيام بذلك.

لحسن الحظ، عندما نريد أن ننظر إلى هذه المعلومات، لا يتعين علينا اتباع هذه الخطوات العشر مرة أخرى! بمجرد قيامك بإعداد هذا التقرير المخصص، يمكنك الوصول إليه وقتما تشاء. ما عليك سوى النقر على “التخصيص” في الجانب العلوي الأيسر من الشاشة، ثم النقر على “التقارير المخصصة”، ثم ابحث عن اسم تقريرك وانقر على الاسم.

أفضل الأوقات للنشر Pinterest

ماذا لو كنت لا ترغب في استخدام أي من هاتين الطريقتين لمعرفة متى يكون جمهورك نشطًا؟ Pinterest؟

يمكنك أيضًا استخدام النصائح العامة حول متى Pinterest المستخدمين هم الأكثر نشاطا.

وفق HubSpotعلى سبيل المثال، أفضل الأوقات للتثبيت Pinterest في عام 2022 بين الساعة 6 مساءً و9 مساءً. والوقت الثاني الأكثر شيوعًا (استنادًا إلى عدد محدود من المنافذ) هو الظهر حتى الساعة 3 مساءً.

و CoSchedule وخلص إلى أن أفضل الساعات للتثبيت Pinterest وفي عام 2022 هي الساعة 8 مساءً، و4 مساءً، و9 مساءً، و3 مساءً، و2 ظهرًا. كما وجدوا أن أفضل وقت في اليوم هو كما يلي:

يوم الاثنين الساعة 8 مساءا

الثلاثاء الساعة 8 مساءً

الاربعاء الساعة 2 ظهرا

الخميس الساعة 8 مساءا

الجمعة الساعة 4 مساءا

السبت الساعة 11 مساءً

الأحد الساعة 8 مساءً

خاتمة

يتيح لك استخدام Tailwind والتقرير المخصص في Google Analytics معرفة الوقت الذي تحصل فيه دبابيسك على أكبر قدر من التفاعل (مثل عمليات التكرار) والنقرات.

يتيح لك استخدام كلتا الأداتين معًا معرفة متى يجب عليك تثبيت المحتوى الخاص بك Pinterest. وستعرف أن هذه هي الأوقات المثالية الخاصة بك Pinterest حساب.

تأكد من حصولك على أقصى استفادة من دبابيسك عن طريق التثبيت في أفضل الأوقات الممكنة!

ثبت هذا لوقت لاحق!