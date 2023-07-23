ستساعدك المقالة التالية: أفضل 10 أدوات لفحص الروابط الخلفية التي تمت مراجعتها لعام 2023 (تمت تجربتها واختبارها)

هل تبحث عن أفضل أدوات مدقق الروابط الخلفية؟ لقد قمت بتغطيتك.

لقد ولت الأيام التي كانت فيها أداة واحدة قادرة على الحكم السيادة. يوجد الآن الكثير من أدوات فحص الروابط الخلفية مع قواعد بيانات ضخمة من الروابط الخلفية.

في هذا المنشور ، سنقارن بين أفضل الأدوات لمساعدتك في تحليل الروابط الخلفية والعثور عليها على الويب.

هيا بنا نبدأ:

Note: هذا المنشور ليس دراسة لمن لديه أكبر فهرس للروابط. اعتمادًا على كيفية تقسيم البيانات ، يمكن أن تدعي العديد من الأدوات النصر.

لذلك ، في حين أن حجم قاعدة البيانات هو عامل قوي ، بالنسبة لأفضل أدوات مدقق الروابط الخلفية ، فقد نظرت في عوامل أخرى مثل القيمة مقابل المال (للفرق والأفراد) ، والأدوات الإضافية ، وتجربة المستخدم ، والموثوقية ، والدعم ، وما إلى ذلك.

في النهاية ، تعتمد أفضل أداة لفحص الروابط الخلفية على احتياجاتك تمامًا. الميزات التي تهمني قد لا تكون مهمة بالنسبة لك والعكس صحيح. لهذا السبب أوصي بتجربة بعض الأدوات المختلفة حتى تتمكن من إجراء الاختبارات الخاصة بك. تقدم معظم الأدوات إصدارات مجانية أو إصدارات مجانية محدودة.

قد تجد أن بعض أدوات فحص الروابط الخلفية تجد المزيد من الروابط اعتمادًا على قطاع الصناعة الخاص بك.

أفضل الأدوات للتحقق من الروابط الخلفية – ملخص

TL ؛ DR:

سمراش – أفضل أداة لفحص الروابط الخلفية بشكل عام. تعد خطة مستوى الدخول أعلى من غيرها ولكنها تقدم الكثير مقابل المال وحدود الاستخدام سخية للغاية. سكين الجيش السويسري لأدوات تحسين محركات البحث. الوظائف الإضافية المتاحة والتي تتضمن أداة تحليلات حركة المرور يمكن مقارنتها بـ SameWeb. ترتيب SE – لا يزال بعض الناس يعتقدون أن هذه الأداة هي مجرد برنامج تتبع للترتيب ولكنها أكثر من ذلك بكثير. إنها مجموعة أدوات كاملة لتحسين محركات البحث مع واحدة من أكبر فهارس الروابط الخلفية الموجودة. إنه أيضًا خيار ميسور التكلفة للوكالات وأصحاب الأعمال الحرة بفضل طريقة تسعيرهم للمشاريع وحسابات المستخدمين. ومنشئ التقرير الخاص بهم رائع. بالنسبة لبعض عمليات البحث التي أجريتها ، وجدوا نطاقات مرجعية أكثر من أي أداة أخرى. تجدر الإشارة إلى أن قاعدة بيانات الكلمات الرئيسية الخاصة بهم ضخمة أيضًا. Ahrefs – قاعدة بيانات الروابط الخاصة بهم ضخمة ولديهم واجهة مستخدم رائعة ولكن الأداة تخذل بسبب المشكلات الفنية وأساليب التسعير المشكوك فيها. يوفر هيكل التسعير الجديد الخاص بهم قيمة أقل بكثير من أي أداة أخرى في هذه القائمة ويقومون بفرض رسوم زائدة تلقائيًا. يتم تأمين بعض وظائف الروابط الخلفية خلف خطط المستوى الأعلى ولا تزيد حدود التقارير في الخطط الأعلى. تحصل فقط على 500 ائتمان شهريًا سواء كنت تدفع 99 دولارًا في الشهر أو 999 دولارًا في الشهر. في أقل خطة Semrush ، تحصل على 3000 رصيد شهري ويزداد هذا العدد في الخطط الأعلى. SEO SpyGlass بواسطة SEO PowerSuite – يوفر برنامج تحسين محركات البحث (SEO) القابل للتنزيل إمكانية الوصول إلى فهرس الروابط الخلفية لـ Webmeup. يعد فهرس الروابط الخلفية من أكبر الفهرس الذي وجدته حتى الآن. ما يبرز هو السعر. هناك نسخة مجانية ستكون كافية لبعض المستخدمين. أو يمكنك اختيار الإصدار المدفوع لزيادة هذه الحدود وإلغاء قفل الميزات الإضافية. سيربستات – لقد حققت هذه الأداة قدرًا كبيرًا من التقدم في وقت قصير. فهرس الارتباط الخاص بهم أصغر من غيره في هذه القائمة ولكن لديهم تصورات للبيانات لا تمتلكها أدوات أخرى. هذا بالتأكيد واحد للمشاهدة. إنها واحدة من أفضل أدوات تحسين محركات البحث الكل في واحد التي اختبرتها ، لا سيما من حيث توازن الميزات والقدرة على تحمل التكاليف. Moz Pro – بصفتي أحد الحراس القدامى ، استخدمت Moz كثيرًا في أيام وكالة تحسين محركات البحث الخاصة بي. في ذلك الوقت ، كان فهرس الروابط صغيرًا جدًا ولكنهم أدخلوا تحسينات هائلة في السنوات الأخيرة. في حين أن فهرس الارتباط كبير ، فإن أدوات مثل Semrush تقدم قيمة أفضل مقابل المال والمزيد من الميزات. مهيب – واحدة من أدوات فحص الروابط الخلفية الوحيدة المخصصة في السوق. لقد ظلوا أوفياء لغرضهم الأساسي ولديهم فهرس ارتباط مهمان (جديد + تاريخي) ، بالإضافة إلى مقاييس الملكية. ومع ذلك ، فإن واجهتهم قديمة جدًا وقاعدة بيانات الارتباط أصغر من أمثال Semrush و Moz. BuzzSumo – هذه ليست أداة مدقق الروابط الخلفية النموذجية الخاصة بك وسيكون من غير العدل الحكم عليها كبديل مباشر لأمثال Ahrefs أو Semrush. يتفوق BuzzSumo في بحث المحتوى ويدمج بيانات الروابط الخلفية في أداته. إنه خيار أنيق لجهات تسويق المحتوى ومحترفي العلاقات العامة. أدوات الغراب – لا يملك Raven فهرس ارتباط خاص به ، فهرسه مدعوم بأدوات أخرى. لكن هذا خيار جيد لأولئك الذين يحتاجون إلى حل لإعداد التقارير يجمع المقاييس من أدوات مثل Majestic و Moz. أقترح – واحدة من أحدث أدوات تحسين محركات البحث (SEO) في هذه القائمة ، يعد فهرس الروابط جيدًا بشكل مدهش ، لكنني أظن أنه مدعوم من واجهة برمجة تطبيقات Moz لأن الكثير من المواقع التي راجعتها قدمت أرقامًا متطابقة من الروابط ونطاقات الإحالة. هناك الكثير مما يعجبك في هذه الأداة ولكن تصفية الروابط الخلفية أضعف بكثير من الأدوات الأخرى. ولا توجد طريقة لإخفاء وجه نيل باتيل من بعض أجزاء الأداة.

# 1 – سمراش

سمراش هو أفضل اختيار لي في قائمة أفضل أدوات مدقق الروابط الخلفية.

تاريخيا ، عاش سمراش في ظل أحريف. نظرًا لأنها تركز على كونها مجموعة أدوات تسويق رقمية كاملة مع مجموعة ميزات أوسع ، فقد كان مدقق الروابط الخلفية دائمًا محبطًا بعض الشيء. لكن هذا ليس صحيحًا بعد الآن.

قبل بضع سنوات ، قاموا بتجديد قاعدة بيانات الروابط الخلفية بالكامل وأصلحوا عملية جمع البيانات الخاصة بهم.

و الأن؟ يزعمون أن لديهم أكبر قاعدة بيانات روابط خلفية بين منافسيهم. يوجد أكثر من 43 تريليون رابط خلفي في قاعدة بيانات Semrush ، مقارنة بما يزيد قليلاً عن 30.3 تريليون على Ahrefs.

وهو سريع البرق أيضًا. تمكنت Semrush من اكتشاف روابط خلفية جديدة بسرعة أكبر من منافسيها في اختباراتنا ، لذلك ستكون أول من يعرف التغييرات التي طرأت على ملف تعريف الارتباط الخلفي (أو ملف منافسيك).

بالطبع ، أداة مدقق الروابط الخلفية ليست كل ما تقدمه Semrush. إنها مجموعة كاملة من أدوات التسويق عبر الإنترنت التي تمنحك كل ما تحتاجه لكبار المسئولين الاقتصاديين و PPC والمحتوى وأبحاث المنافسين في مكان واحد.

يمكنك استخدامه للبحث عن الكلمات الرئيسية ، والتحسين على الصفحة ، وتتبع الرتب ، وإدارة الوسائط الاجتماعية ، وبناء الروابط ، وتوزيع المحتوى ، وتحليل PPC ، وتحقيق الدخل من موقع الويب … يمكنني المتابعة ، لكنني لن أفعل.

إذا كنت ترغب في الحصول على صورة كاملة لكل ما تقدمه ، فإن أفضل رهان لك هو تجربتها بنفسك. لحسن الحظ ، يتيح لك Semrush القيام بذلك من خلال حساب مجاني أو اشتراك تجريبي مجاني.

إيجابيات وسلبيات

الايجابيات سلبيات قاعدة بيانات ضخمة للوصلة الخلفية قد تبدو باهظة الثمن على السطح ولكنك تحصل على الكثير من القيمة مقابل المال اكتشاف الارتباط السريع يمكن أن تشعر واجهة المستخدم بأنها “فوضوية” ومتضخمة مع العديد من الميزات منصة تسويق رقمية الكل في واحد نسخة مجانية وتجربة متاحة الميزات الإضافية الفريدة التي لا تتوفر في الأدوات الأخرى. يتضمن تحليلات المرور التي هي إجابتهم على موقع مماثل

التسعير

تقدم Semrush عدة خطط تبدأ من 129.95 دولارًا في الشهر. يمكنك البدء بحساب مجاني محدود أو نسخة تجريبية مجانية.

اقرأ مراجعتنا عن Semrush.

# 2 – ترتيب SE

ترتيب SE يُعرف باسم حل تتبع الرتب ولكن في الواقع ، إنه حل مُحسّن محركات البحث الكل في واحد يوفر عرضًا بزاوية 360 درجة لموقعك. يتضمن ذلك أداة فحص قوية للروابط الخلفية وأداة مراقبة الروابط الخلفية.

يحتوي تصنيف SE على 2.7 تريليون رابط في قاعدة بيانات الروابط الخلفية الخاصة به. هذا ليس مرتفعًا تمامًا مثل Semrush ، لكنه ليس بعيدًا – ولا يزال بإمكانه العثور على مجالات مرجعية أكثر من Ahrefs لبعض عمليات البحث الاختبارية الخاصة بي (بالإضافة إلى 100 ألف كلمة رئيسية أخرى).

يأتي مع أداتين لمساعدتك في تحليل الروابط الخلفية: Backlink Checker و Backlink Monitor.

يتيح لك Backlink Checker سحب بيانات الروابط الخلفية لأي موقع ويب. يمنحك جميع المقاييس التي تحتاجها لتقييم قوة ملف تعريف الرابط الخلفي للموقع ومجالات الإحالة ، بما في ذلك إجمالي مجالات الإحالة ، والروابط الخلفية ، ونسبة dofollow / nofollow ، وترتيب Alexa ، وتاريخ المشاهدة لأول مرة / آخر مرة ، وما إلى ذلك.

يمكنك أيضًا تحليل توزيع نص الرابط عبر الروابط الخلفية للحصول على فكرة أفضل عن الكلمات والعبارات التي يتم وضعها عليها. يمكن أن يساعدك هذا في تحديد الحالة العامة لملف تعريف الرابط الخلفي الخاص بك والتأكد من حصولك على التوازن الصحيح بين نص الرابط ذي العلامة التجارية والمطابقة التامة والمطابقة الجزئية.

عندما تكتشف رابطًا خلفيًا تريد مراقبته في Backlink Checker ، يمكنك إضافته إلى أداة Backlink Monitor. بمجرد القيام بذلك ، سيقوم SE Ranking تلقائيًا بتتبع حالته يوميًا وإعلامك بأي تغييرات. يمكنك أيضًا استيراد الروابط الخلفية إلى أداة مراقبة الروابط الخلفية يدويًا أو من Google Search Console.

يعد مدقق حالة الروابط الخلفية في الوقت الفعلي لـ SE Ranking ميزة أخرى رائعة تستحق الذكر. مقابل رسوم إضافية ، يمكنك النقر فوق أي رابط لسحب مقاييس إضافية في الوقت الفعلي. على سبيل المثال ، يمكنك التحقق في الوقت الفعلي إذا كان هناك رابط خلفي معين لا يزال موجودًا في تلك اللحظة ، ومعرفة ما إذا كانت الروابط هي UGC / برعاية.

مثل Semrush ، يأتي SE Ranking مع الكثير من أدوات تحسين محركات البحث (SEO) الأخرى لمساعدتك في الجوانب الأخرى لحملاتك التسويقية.

إنها أيضًا ذات قيمة كبيرة مقابل المال للوكالات والمستقلين نظرًا لنظام التسعير المرن الخاص بها ، والقدرة على إعداد حسابات مستخدمين بأذونات وصول مخصصة ، ومنشئ تقارير قوي.

إيجابيات وسلبيات

الايجابيات سلبيات فهرس باكلينك كبير نظام التسعير ليس واضحًا يوفر رؤى عميقة في ملف تعريف ارتباط الموقع منحنى التعلم مراقبة الروابط الخلفية مع التحديثات اليومية رائع للوكالات بفضل أداة إنشاء التقارير وبأسعار معقولة للمشاريع قيمة رائعة للمال وخطط تمهيدية جيدة السعر

التسعير

اختارت SE الترتيب التسعير على أساس الاستخدام. سيعتمد المبلغ الذي ستدفعه على عدد المرات التي تحتاج فيها إلى التحقق من التصنيفات وعدد الكلمات الرئيسية التي تريد تتبعها وفترة اشتراكك. تبدأ الخطط بسعر $ 23.52 / شهر.

اقرأ مراجعة تصنيف SE.

# 3 – Ahrefs

Ahrefs سيطرت على سوق أدوات تحسين محركات البحث (SEO) لفترة طويلة. لطالما اعتُبرت أفضل أداة للرابط الخلفي ، مع قاعدة بيانات ضخمة وأكثر برامج الزحف نشاطًا بعد Google نفسها.

هناك سبب لكونه يعتبر منذ فترة طويلة المعيار الذهبي عندما يتعلق الأمر بتحليل الروابط الخلفية. إنه يقدم بيانات دقيقة ومحدثة بشكل لا يصدق ولديه واحدة من أفضل الواجهات التي رأيناها.

يتم تحديث قاعدة البيانات الخاصة به كل 15 دقيقة ، ويتم تجميع الروابط في ثلاث فئات بناءً على وقت العثور عليها: مباشرة (جميع الروابط النشطة) ، وحديثة (جميع الروابط النشطة وتلك المفقودة في الأشهر الثلاثة الماضية) ، والتاريخية (جميع الروابط التي تم العثور عليها للهدف).

هذه إحدى الطرق التي لا تزال تتفوق فيها على المنافسين مثل Semrush. يحتوي Semrush على قاعدة بيانات واحدة فقط من الروابط التي تم الزحف إليها في الأشهر الستة الماضية ، لذا قد يكون من الصعب معرفة مدى “تحديث” ارتباط معين.

توفر Ahrefs أيضًا ثروة من مقاييس المجال والصفحة التي يمكن أن تساعدك في الحكم على قوة الرابط الخلفي وسلطة أي موقع مستهدف ، بما في ذلك تصنيف المجال الخاص بـ Ahrefs (DR) ، وتصنيف URL (UR) ، وترتيب Ahrefs.

يمكنك التعمق في التقارير باستخدام الفلاتر والعثور على تحليل تفصيلي لكل ما تحتاج إلى معرفته للتخطيط لحملات بناء الروابط التي تؤدي إلى النتائج.

بصرف النظر عن التحقق من الروابط الخلفية ، يمكنك أيضًا استخدام Ahrefs لاكتشاف الكلمات الرئيسية ومراجعة موقع الويب الخاص بك وتتبع تصنيفاتك وتحليل المحتوى وغير ذلك الكثير.

على الرغم من كل ما سبق ، إلا أنهم يقدمون أسوأ قيمة مقابل المال مقارنة بأي أداة تحسين محركات بحث قمنا باختبارها. وما لم تقم بتعيين حدود في حسابك ، فسيتم محاسبتك تلقائيًا عندما تتجاوز حدود خطتك.

إيجابيات وسلبيات

الايجابيات سلبيات قاعدة بيانات ضخمة تتم محاسبة الزيادات تلقائيًا تحديثات متكررة لقاعدة البيانات قيمة رهيبة للمال رؤى عميقة لا توجد نسخة تجريبية مجانية واجهة مستخدم رائعة يتم تأمين وظيفة تحليل الروابط الخلفية الأساسية خلف خطط المستوى الأعلى

التسعير

تبدأ الخطط بسعر 83 دولارًا في الشهر إذا كنت تدفع سنويًا. إذا تجاوزت حدود خطتك ، فقد يتم تحصيل رسوم إضافية منك (راجع سياسة الرسوم التلقائية الخاصة بهم). 500 تقرير شهريًا بغض النظر عن الخطة التي تعمل عليها.

# 4 – SEO SpyGlass بواسطة SEO PowerSuite

SEO SpyGlass هي واحدة من مجموعات الأدوات الرئيسية الأربعة التي تشكل SEO PowerSuite – حل برمجيات تحسين محركات البحث الكل في واحد.

على عكس الأدوات الأخرى التي نظرنا إليها حتى الآن ، فإن SEO PowerSuite ليس نظامًا أساسيًا قائمًا على السحابة. إنها في الواقع أداة قائمة على سطح المكتب تقوم بتنزيلها وتشغيلها على جهازك كتطبيق (على الرغم من أن بعض خدماتها لا تزال تعمل في السحابة).

هذا هو USP والسبب في أنها قيمة كبيرة مقابل المال. تقدم SEO PowerSuite خطة مجانية فائقة السخاء ، وتشكل تراخيصها المميزة (التي تأتي بحدود متزايدة) جزءًا صغيرًا من تكلفة الاشتراك السنوي في أداة مثل Ahrefs.

على الرغم من كونها ميسورة التكلفة ، إلا أن أداة الوصلة الخلفية المضمنة لا تزال موجودة مع الأفضل. يسحب البيانات من فهرس الروابط الخلفية لـ Webmeup ، وهو أحد أكبر وأحدث ما وجدته حتى الآن.

يزحف SEO SpyGlass إلى 7.1 مليار صفحة ويب يوميًا ويدعي أنه يجد روابط خلفية جديدة “أسرع من أي مدقق آخر للروابط الخلفية”.

ما عليك سوى البحث عن موقع ويب مستهدف للحصول على نظرة عامة شاملة لملف تعريف الارتباط بالكامل. يمكنك أن ترى على الفور جميع العناصر المهمة ، مثل كمية ونوعية مجالات الإحالة ، وإجمالي الروابط الخلفية ، وأهم بلدان الارتباط ، وتوزيع نص الإرساء ، وتحليل IP & C-block ، إلخ.

نحن أيضًا نحب حقًا مقياس مخاطر الجزاء. فهو يمكّنك من التعرف بسرعة على الروابط الخلفية السامة التي قد تؤدي إلى تعرضك لعقوبة Google ، والتي يمكنك بعد ذلك التنصل منها باستخدام أداة Disavow File Generator المتكاملة.

إيجابيات وسلبيات

الايجابيات سلبيات اكتشاف الروابط الخلفية السريع يتطلب التنزيل للاستخدام فهرس محدث قيمة رائعة مقابل المال (خطة مجانية رائعة) كامل المواصفات

التسعير

يمكنك تنزيل واستخدام مجموعة أدوات SEO PowerSuite الكاملة ، بما في ذلك SpyGlass مجانًا.

# 5 – سيربستات

سيربستات هي مجموعة أدوات أخرى قطعت شوطًا طويلاً في السنوات القليلة الماضية. مؤشر الارتباط الخاص به ليس كبيرًا تمامًا مثل بعض الأنظمة الأساسية الأخرى التي نظرنا إليها حتى الآن ، ولكن ما يفتقر إليه حجم قاعدة البيانات ، يعوضه بطرق أخرى.

على وجه الخصوص ، نحب حقًا تصورات بيانات Serpstat. ابحث عن أي مجال في أداة تحليل الروابط الخلفية الخاصة بهم وسترى مجموعة من الرسوم البيانية التي تعرض بوضوح أشياء مثل عدد صفحات الإحالة بمرور الوقت ، والروابط الخلفية الجديدة والمفقودة ، وما إلى ذلك.

كأداة الكل في واحد ، فإنه يأتي أيضًا بالعديد من الميزات الأخرى. تتضمن أدوات تحسين محركات البحث المضمنة الأخرى متتبع الرتبة ، والبحث عن الكلمات الرئيسية ، ومراجعة الموقع ، وأداة بحث المنافسين.

إيجابيات وسلبيات

الايجابيات سلبيات توازن جيد بين الميزات والقدرة على تحمل التكاليف فهرس الروابط ليس كبيرًا مثل المنافسين حل الكل في واحد تصورات رائعة

التسعير

تبدأ الخطط المدفوعة من 69 دولارًا شهريًا ويتم تقديم الخصومات عند التسجيل لمدة تزيد عن شهر وتوسيع نطاقها. على سبيل المثال ، يتم تقديم خصم 20٪ على الخطط السنوية. يمكنك التسجيل للحصول على حساب مجاني أولاً لتجربته باستخدام أرصدة يومية.

# 6 – Moz Pro

Moz Pro هي واحدة من أقدم أدوات تحليل الروابط الخلفية في السوق. لقد كانت موجودة منذ فترة طويلة ، لكنها قطعت شوطًا طويلاً منذ أن بدأت لأول مرة.

في ذلك الوقت ، كانت قاعدة بياناتها صغيرة جدًا ولكن في السنوات الأخيرة ، أعادت الشركة تركيز جهودها ووسعتها بشكل كبير. لا يزال فهرسها ليس كبيرًا مثل بعض الأدوات الأخرى ، لكنه يصل إلى هناك.

من حيث الميزات ، نحن نحب حقًا ما يقدمه Moz Pro. تعد ميزة Link Intersect إحدى الميزات المفضلة لدينا وتساعد حقًا في بناء الارتباط.

يمكنك استخدامه لمقارنة ملف تعريف الارتباط الخلفي الخاص بك بمنافسيك. ما عليك سوى إدخال المجال الخاص بك إلى جانب ما يصل إلى 5 من أكبر المواقع المنافسة ، وسيقوم Moz بفحص جميع الروابط الخلفية الخاصة بك. بعد ذلك ، سيخبرك بنطاقات الإحالة التي ترتبط بمنافسيك ، ولكن لا ترتبط بك (حتى الآن).

يمكنك استخدام هذه المعلومات لإجراء هندسة عكسية لاستراتيجيات الروابط الخلفية لمنافسيك والعثور على آفاق عالية الجودة لاستهدافها في حملة التوعية التالية.

إيجابيات وسلبيات

الايجابيات سلبيات سهل الاستخدام الفهرس ليس كبيرا مثل المنافسين مجموعة ميزات واسعة حدود استخدام أقل سخاء من الأدوات الأخرى تحليل المنافسين رؤى عميقة للوصلة الخلفية قاعدة بيانات ارتباط كبيرة

التسعير

# 7 – مهيب

مهيب هي مجموعة أدوات مخصصة لبناء الروابط. على عكس الأنظمة الأساسية الأخرى في هذه القائمة ، فإنه لا يحاول أن يكون مقبسًا لجميع المهن (وسيدًا لأي شيء). إنه مبني بالكامل حول حالة استخدام واحدة محددة: التحقق من الوصلة الخلفية وبناء الارتباط – وهو يفعل ذلك حقًا ، بشكل جيد.

في الواقع ، Majestic هي واحدة من أدوات فحص الروابط الخلفية المخصصة الوحيدة التي صادفناها. نظرًا لأنه يركز حصريًا على هذا الجانب من تحسين محركات البحث ، فإنه يأتي بميزات أكثر تقدمًا وتطورًا بشكل ملحوظ من غيرها ويقدم مستوى أعمق من البصيرة.

تمتلك Majestic أيضًا مجموعة من المقاييس الخاصة بها والتي تساعدك على فهم بيانات الارتباط الاستخباراتية بشكل أفضل. تتضمن هذه المقاييس تدفق الثقة وتدفق الاقتباس وتدفق الرؤية وتدفق الثقة الموضعي ودرجات قياس التدفق. كلها مفيدة ولها مكانها في استراتيجيتك.

ميزة Link Context هي الشيء المفضل لدينا في Majestic. إنه حصري للنظام الأساسي ويتيح لك تدقيق الروابط الخلفية بناءً على السياق الذي تظهر فيه. على سبيل المثال ، يمكنك معرفة ما إذا كانت الروابط تحريرية أم في دليل ، ومعرفة مكان وجودها في الصفحة ، ومعرفة شكل المحتوى المحيط ، وما إلى ذلك.

إيجابيات وسلبيات

الايجابيات سلبيات ميزات متقدمة ومتطورة واجهة مؤرخة مقاييس الملكية المفيدة لا توجد أدوات أخرى لتحسين محركات البحث تحليل الارتباط السياقي

التسعير

تبدأ الخطط من 41.67 دولارًا في الشهر إذا كنت تدفع سنويًا. يمكنك التسجيل مجانا لتبدأ

# 8 – BuzzSumo

BuzzSumo ليست أداة فحص الروابط الخلفية – إنها منصة تسويق محتوى كاملة. ومع ذلك ، فإنه يدمج بيانات الروابط الخلفية في أدوات بحث المحتوى الخاصة به. إنه الخيار الأفضل لمسوقي المحتوى.

تتيح لك ميزة الرابط الخلفي لـ BuzzSumo رؤية الصفحات والمجالات المرتبطة بالموقع. يمكنك استخدامه لتحديد “المشاركين المحتملين” لاستهدافهم في حملات بناء الروابط الخاصة بك وفهم نوع المحتوى الذي يجذب معظم الروابط بشكل أفضل. بالإضافة إلى ذلك ، ابحث عن المؤثرين الذين قد ترغب في العمل معهم للترويج للمحتوى الخاص بك إلى جمهور أوسع (والحصول على المزيد من الروابط).

ولكن ما يبرز BuzzSumo حقًا هو عندما يتعلق الأمر باكتشاف المحتوى والتخطيط. يمكنك استخدامه للعثور على المحتوى الأفضل أداءً في مكانتك وتوليد الكثير من الأفكار لمنشور مدونتك التالية.

إيجابيات وسلبيات

الايجابيات سلبيات مثالي لجهات تسويق المحتوى ومحترفي العلاقات العامة ليست أداة مخصصة لتتبع الروابط الخلفية محرك اكتشاف المحتوى القوي قد تكون ميزات اكتشاف المحتوى مبالغة حسب احتياجاتك ابحث عن المدونين والمؤثرين لاستهدافهم في حملات بناء الروابط الخاصة بك تتبع وتحليل الروابط الخلفية

التسعير

تبدأ الخطط المدفوعة من 119 دولارًا في الشهر. وفر 20٪ باشتراك سنوي. يمكنك تجربة BuzzSumo مع نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا.

اقرأ مراجعة BuzzSumo.

# 9 – أدوات الغراب

غراب أسود هي واحدة أخرى من أفضل أدوات مدقق الروابط الخلفية. لا يحتفظ بالفهرس الخاص به (يتم تشغيله بواسطة خدمات أخرى) ، لكنه لا يزال يمنحك الوصول إلى الكثير من البيانات.

إنه خيار رائع إذا كنت تريد حل إعداد التقارير يجمع المقاييس من منصات أخرى مثل Moz و Majestic في مكان واحد.

Raven هو أيضًا نظام أساسي لتحسين محركات البحث (SEO) ، لذا بصرف النظر عن أبحاث الروابط الخلفية ، يمكن أن يساعد أيضًا في أشياء مثل تتبع الترتيب وتدقيق الموقع. يأتي مزودًا بإمكانيات إعداد التقارير ذات التسمية البيضاء ويتكامل مع Google Analytics و Search Console لمزيد من المقاييس.

إيجابيات وسلبيات

الايجابيات سلبيات يجمع البيانات من أماكن أخرى ليس لديها فهرس خاص بها الكثير من المقاييس رؤى عميقة قدرات البطاقة البيضاء

التسعير

تبدأ الخطط من 39 دولارًا شهريًا للفواتير سنويًا. يمكنك البدء باستخدام إصدار تجريبي مجاني لمدة 7 أيام.

# 10 – Ubersuggest

أقترح هي واحدة من أحدث أدوات تحسين محركات البحث لإنشاء هذه القائمة. إنها في الأساس أداة بحث عن الكلمات الرئيسية ، ولكن أداة Backlink Discovery المضمنة تعني أيضًا أنها رائعة للتحقق من ملف تعريف الارتباط الخاص بك وتحليله.

يعد فهرس الارتباط الخاص به جيدًا بشكل مدهش ، كما أن ميزة Backlink Opportunities (التي تمنحك تقريرًا يوضح لك الروابط إلى منافسيك ولا ترتبط بك) تأتي مفيدة للغاية.

هناك أيضًا أدوات تحسين محركات البحث (SEO) الإضافية والتي تشمل: تدقيق الموقع ، والبحث عن الكلمات الرئيسية ، وتتبع الترتيب.

هناك الكثير الذي يعجبك في Ubersuggest ، لكن له سلبيات. إنها محدودة جدًا من حيث عدد الكلمات الرئيسية والمشاريع التي يمكنك تتبعها ، ولا توجد أي مقاييس خاصة. على سبيل المثال ، يتم استخدام مقياس DA الخاص بـ Moz داخل الأداة.

وهي تحمل علامة تجارية كبيرة حول نيل باتيل ، والتي قد يجدها بعض المستخدمين مزعجة.

Note: أظن أن أداة الروابط الخلفية لـ Ubersuggest مدعومة بالفعل بواسطة واجهة برمجة تطبيقات Moz. أعطت جميع المجالات التي بحثت عنها على النظامين أرقامًا متطابقة.

إيجابيات وسلبيات

الايجابيات سلبيات بحث قوي عن الكلمات الرئيسية لا توجد مقاييس خاصة – يستخدم مقياس Moz DA. عظيم لبناء الارتباط كلمات رئيسية ومشاريع محدودة مجموعة أدوات تحسين محركات البحث لجميع الأغراض خيارات تصفية الروابط الخلفية محدودة قاعدة بيانات كبيرة الحجم

التسعير

تبدأ الخطط بسعر 29 دولارًا في الشهر. يتوفر إصدار تجريبي لمدة 7 أيام.

أدوات مدقق الروابط الخلفية – التعليمات

ما هي Backlink Checkers؟

تراقب أدوات فحص الروابط الخلفية الروابط الخلفية التي تشير إلى أي من صفحاتك على موقع الويب الخاص بك. إنها تساعدك على بناء وفهم ملف تعريف الروابط الخلفية الخاص بك عن طريق تسليط الضوء على الروابط غير المرغوب فيها ، والتحقق من المنشورات أو الصفحات التي تكتسب روابط خلفية عالية الجودة ، ومساعدتك على الاستفادة من فرص بناء الروابط.

ستسمح لك أدوات فحص الروابط الخلفية أيضًا بالتحقق من الروابط الخلفية لمنافسيك والتي ستساعدك على تحسين استراتيجيات بناء الروابط من خلال رؤية أنواع المحتوى التي تحتوي على معظم الروابط ، بالإضافة إلى أنواع مواقع الويب التي ترتبط بها.

هل هناك أداة مجانية لفحص الروابط الخلفية؟

إذا كنت تستخدم ميزانية وتبحث عن أدوات مدقق الروابط الخلفية المجانية ، فلديك بعض الخيارات.

لدى Semrush خطة مجانية محدودة. باستخدامه يمكنك:

تحقق من الروابط الخلفية للمنافسين ومجالات الإحالة

قم بمراجعة الروابط الخلفية لموقعك وتحقق من الروابط منخفضة الجودة

تحليلات الروابط الخلفية لمقارنة وتقييم ملفات تعريف الارتباط

لديك 10 أرصدة في اليوم ، ويتم تصنيف كل إجراء على أنه رصيد واحد.

يحتوي SEO Powersuite على أداة فحص الروابط الخلفية المجانية – SpyGlass والتي يمكن تنزيلها مجانًا. تتيح لك الخطة المجانية تحليل ما يصل إلى 1100 رابط خلفي لكل موقع ويب ، والتحقق من الروابط الخلفية لمنافسيك ، ومقارنة ما يصل إلى 2 من منافسيك.

لدى Serpstat خطة مجانية تعمل بطريقة مشابهة لـ Semrush – الاعتمادات اليومية. يمنحك هذا الوصول الأساسي لاختبار النظام الأساسي.

تحتوي غالبية أدوات فحص الروابط الخلفية على نسخة تجريبية مجانية حيث يمكنك اختبار الأداة.

اختيار أفضل أداة لفحص الروابط الخلفية لاحتياجاتك

بهذا نختتم مقارنتنا لأفضل 10 أدوات لفحص الروابط الخلفية المتوفرة هذا العام. جميعها خيارات رائعة ، ولكن إذا لم تكن متأكدًا من اختيارك ، فإليك ملخص لأهم ثلاثة خيارات لدينا:

سمراش هي أفضل أداة لفحص الروابط الخلفية بشكل عام ، باستثناء عدم وجودها. إنه يوفر واحدة من أكبر قواعد بيانات الارتباط ، وحدود استخدام سخية ، ويوفر أدوات في مكان واحد أكثر من أي من منافسيه. ترتيب SE هي مجموعة أدوات رائعة أخرى لتحسين محركات البحث تحتوي على قاعدة بيانات كبيرة للروابط الخلفية. إنه مثالي للوكالات نظرًا لنظام التسعير الخاص به وميزة العلامة البيضاء. Ahrefs يجدر النظر فيما إذا كان يمكنك تبرير التكلفة المرتفعة. لا تزال واحدة من أفضل أدوات مدقق الروابط الخلفية بسبب الزاحف النشط وقاعدة البيانات الضخمة الخاصة بها ، لكنها تقصر من حيث القيمة مقابل المال. إذا ذهبت مع Ahrefs ، فتأكد فقط من اختيار الخطة الصحيحة ولا تنشغل بتكاليفها التلقائية للإفراط في الاستخدام. أنها تسمح لك بتعيين حدود الاستخدام داخل حسابك ولكن الأمر متروك لك لتعيين هذه الحدود.

أثناء تواجدك هنا ، تحقق من تقريرنا عن إحصائيات تحسين محركات البحث لمعرفة المزيد حول حالة مُحسّنات محرّكات البحث وكيفية السيطرة على نتائج البحث هذا العام.

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