ستساعدك المقالة التالية: أفضل 10 أدوات مجانية للبحث عن الكلمات الرئيسية في عام 2023

ربما تكون قد سمعت أنه يجب عليك إجراء بحث عن الكلمات الرئيسية لكل منشور تكتبه في المدونة – ولكن كيف يمكنك القيام بذلك بالضبط؟ حسنًا ، من المفيد إذا كان لديك أدوات مجانية للبحث عن الكلمات الرئيسية (مثل لي) لتغذية عمليتك الإبداعية.

عندما تكون مدونًا مشغولًا ، فإن آخر شيء تريده هو إضافة الكثير من العمل الإضافي إلى كل منشور تكتبه. لا يمكنك حقًا مواجهة التمشيط عبر صفحات الكلمات الرئيسية أو قضاء ساعات في محاولة اكتشاف الكلمات الرئيسية المناسبة لزيادة تسويق المحتوى الخاص بك.

الاخبار الجيدة؟ هناك الكثير من الأدوات التي يمكن أن تساعدك في البحث عن الكلمات الرئيسية – والكثير منها مجاني تمامًا.

جرب أداة الكلمات الرئيسية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي للحصول على عشرات الأفكار المدعومة بالبحث عن الكلمات الرئيسية والموضوعات التي يمكنك الكتابة عنها على مدونتك اليوم.

قبل أن نصل إلى هذه القائمة المتعمقة لأدوات الكلمات الرئيسية المجانية ، سنلقي نظرة على البحث عن الكلمات الرئيسية وهو أمر مهم.

أفضل 10 أدوات مجانية للبحث عن الكلمات الرئيسية (للحصول على المزيد من زيارات تحسين محركات البحث من محركات البحث) في عام 2023

أداة مجانية للبحث عن الكلمات الرئيسية من قبل ريان روبنسون أداة الكلمات الرئيسية المجانية في WordStream Keyword Surfer مخطط الكلمات الرئيسية من Google رتبة تعقب اتجاهات جوجل الإجابة QuestionDB ورقة الكلمات الرئيسية مستكشف الكلمات الرئيسية في Moz

إفشاء: يرجى ملاحظة أن بعض الروابط أدناه هي روابط تابعة ، وسأربح عمولة دون أي تكلفة إضافية. اعلم أنني أوصي فقط بالمنتجات والخدمات التي استخدمتها شخصيًا وأقف وراءها. عندما تستخدم أحد الروابط التابعة لي ، فإن الشركة تعوضني ، مما يساعدني في تشغيل هذه المدونة والحفاظ على المحتوى المتعمق الخاص بي مجانًا للقراء (مثلك).

👋 جرب أداة الكلمات الرئيسية الخاصة بي المدعومة بالذكاء الاصطناعي للحصول على عشرات الأفكار المدعومة بالبحث عن الكلمات الرئيسية والموضوعات لتكتب عنها على مدونتك اليوم.

ما هو بحث الكلمات الرئيسية؟

البحث عن الكلمات الرئيسية هو عملية تحديد وتحليل الكلمات الرئيسية (والعبارات) التي يستخدمها الأشخاص للبحث عن المنتجات أو الخدمات أو المعلومات عبر الإنترنت. إنه لا يساعدك فقط في تحديد مصطلحات البحث الشائعة في مكانتك ، ولكن لفهم أن جمهورك المستهدف يبحث عن حلول يمكنك مساعدتهم بها.

الهدف الأساسي من البحث عن الكلمات الرئيسية هو العثور على الكلمات والعبارات ذات الصلة التي تحتوي على حجم بحث متوسط ​​إلى مرتفع و منافسة متوسطة إلى منخفضة، بحيث يمكنك تحسين محتوى مدونتك لترتيب هذه الكلمات الرئيسية ، والارتقاء في محركات البحث والمنافسة بشكل جيد مع مواقع الويب الأخرى في مجالك.

يمكن أن يشمل ذلك البحث في كل من الكلمات الرئيسية القصيرة والطويلة الذيل ، وتحليل بيانات واتجاهات البحث ، وتحديد فرص تحسين المحتوى عندما تكتب منشور مدونة يكافح من أجل الحصول على مرتبة جيدة في نتائج بحث Google العضوية.

ما هي الكلمة الرئيسية؟

قد تعرف بالفعل ما هي الكلمة الأساسية إذا كنت قد بدأت مدونة لنفسك – ولكن فقط في حالة عدم تأكدك ، دعنا نلخص تعريف الكلمة الأساسية بسرعة.

الكلمة الرئيسية هي كلمة أو (في كثير من الأحيان) عبارة قصيرة يمكن لأي شخص كتابتها في Google أو محرك بحث آخر.

هي كلمة رئيسية – وكذلك الحال كذلك

هي كلمة رئيسية – وكذلك الحال كذلك

هي كلمة رئيسية – وكذلك الحال كذلك

من الواضح أن بعض الكلمات الرئيسية ستكون ذات صلة بك ولن يكون هناك الكثير من الكلمات الأخرى. إذا كنت تكتب مدونة حول برامج الخيال العلمي التلفزيونية ، فمن غير المرجح أن ترغب في إنشاء محتوى مصمم لترتيب الكلمة الرئيسية … ولكن قد تكون عبارة رئيسية رائعة بالنسبة لك لترتيبها.

تستخدم الكلمات الرئيسية أيضًا لعمليات البحث على مواقع مثل Amazonو YouTubeو eBay … ولكن لأغراض هذا الدليل ، نركز على الكلمات الرئيسية لـ Google (و Bing ومحركات البحث الرئيسية الأخرى). ويمكن أن تكون أحرف الجر جزءًا من عبارة كلمة رئيسية.

نصيحة: إذا كنت تستخدم Google Search Console – وهو ما أوصي به بشدة – فيمكنك مشاهدة الكلمات الرئيسية التي تحتلها مدونتك بالفعل مرتبة. ما عليك سوى التوجه إلى علامة التبويب لرؤية قائمة بأهم استفساراتك.

ما سبب أهمية البحث عن الكلمات الرئيسية؟

يساعدك البحث عن الكلمات الرئيسية (يطلق عليه أحيانًا تحليل الكلمات الرئيسية) على القيام بأمرين:

ابتكر أفكارًا ذات صلة بمدونتك تهم قرائك.

اكتشف الأفكار التي من المرجح أن تجلب الكثير من حركة المرور على محرك البحث.

عند إجراء بحث عن الكلمات الرئيسية ، ستكتشف كلمات رئيسية محددة لمحاولة ترتيبها. يعني “تصنيف” إحدى المشاركات الحصول عليها في أعلى صفحة نتائج محرك البحث (SERP) أو بالقرب منها.

ستساعدك أيضًا معظم أدوات البحث عن الكلمات الرئيسية في تعلم شيئين مهمين جدًا حول كلماتك الرئيسية:

مدى شعبية هذه الكلمات الرئيسية (“حجمها” أو “حجم البحث”)

ما مدى صعوبة تصنيف هذه الكلمات الرئيسية (عادةً ما تُعطى كتصنيف صعوبة أو تنافسية)

مهمتك هي اختيار الكلمات الرئيسية التي تحظى بشعبية كافية لتكون جديرة بالترتيب – الكلمات الرئيسية التي يمكن تحقيقها في مكان وجود مدونتك اليوم. ليس هناك فائدة من وضع آمالك عالية في الترتيب للحصول على كلمة رئيسية فائقة الشهرة وذات قدرة تنافسية عالية إذا لم يكن لديك أمل في الترتيب لها اليوم باستخدام مدونة جديدة. ومع ذلك ، أوصي بتحديد أهداف المدونة التي تتضمن نموًا طويل المدى في الكلمات الرئيسية التنافسية.

أفضل 10 أدوات مجانية للبحث عن الكلمات الرئيسية في عام 2023

الآن ، دعنا نتعمق في اختياراتي لأفضل أدوات الكلمات الرئيسية المجانية للمدونين المهتمين بـ SEO هذا العام.

1. أداة مجانية للبحث عن الكلمات الرئيسية بواسطة Ryan Robinson

أعلى قائمتي هي أداة البحث عن الكلمات الرئيسية الخاصة بي – لأنني صممتها لتكون مثالية للمدونين. إنه مجاني تمامًا (في الواقع ، السبب الرئيسي وراء إنشائي هو أنني شعرت بالإحباط من رؤية أدوات بحث الكلمات الرئيسية الشائعة تنطلق ثم تبدأ في الشحن على الفور).

تحصل على عمليات بحث غير محدودة وجميع الميزات ، دون دفع أي شيء – ليس عليك حتى إدخال أي تفاصيل مثل عنوان بريدك الإلكتروني.

يعد استخدام أداة بحث الكلمات الرئيسية المجانية أمرًا سهلاً حقًا. هناك خياران للاختيار من بينها:

إكسبلورر: يتيح لك هذا إدخال كلمة رئيسية البداية (تسمى أحيانًا كلمة رئيسية أولية) والاطلاع على بيانات حول الكلمات الرئيسية المماثلة الأخرى ، بما في ذلك حجم البحث وتقييم المنافسة. أوصي بالتركيز على حجم البحث المتوسط ​​(1000-5000 عملية بحث شهرية) والمنافسة المنخفضة للبدء بها.

هذه كلمات رئيسية طويلة ، عادةً ما تحتوي على ثلاث أو أربع كلمات. على الرغم من أنها قد لا تحصل على الكثير من زيارات محرك البحث بشكل فردي ، إلا أن الكلمات الرئيسية طويلة الذيل (مجتمعة) تشكل الجزء الأكبر من استعلامات محرك البحث.

الأفكار: يمنحك منشئ الكلمات الرئيسية هذا الكثير من الأفكار للكتابة عنها ، وكلها تتضمن كلمتك الرئيسية (باستخدام واجهة برمجة تطبيقات ChatGPT من OpenAI). إليك كيف تبدو علامة التبويب هذه:

عند استخدام علامة التبويب “المستكشف” ، إذا رأيت كلمة رئيسية تهتم بها ، فيمكنك النقر فوق المصباح الكهربائي الموجود بجانبها لمشاهدة قائمة بالأفكار أيضًا. ستظهر نتائجك في الوقت الفعلي: ليس عليك الانتظار لأعمار مثل بعض الأدوات.

عندما تتوجه لتجربة أداة Free Keyword Research Tool ، هناك الكثير من الإرشادات حول كيفية تحقيق أقصى استفادة منها (فقط قم بالتمرير لأسفل الصفحة قليلاً). أتناول أيضًا أسئلة مختلفة حول الأداة وكيفية عملها.

قد ترغب في تحسين البحث عن طريق تغيير الموقع ، على سبيل المثال: الإعداد الافتراضي للولايات المتحدة ، ولكن يمكنك النقر فوق ذلك لاختيار دولة مختلفة ومشاهدة بيانات الكلمات الرئيسية لهذا الموقع.

الشيء الوحيد الذي لا تعرضه أداتي هو تكلفة النقرة (CPC) لعرض إعلان على Google لتلك الكلمة الرئيسية. قررت إخفاء هذه المقاييس بعد تعليقات القراء ، لأنها لم تكن ذات صلة بمعظم المدونين. أردت أن أجعل أداة البحث عن الكلمات الرئيسية الخاصة بي سريعة وسهلة الاستخدام قدر الإمكان ، لذلك تجنبت تضمين الكثير من الميزات والوظائف غير الضرورية.

2. أداة الكلمات الرئيسية المجانية لـ Wordstream

بدأ WordStream ببساطة كأداة للبحث عن الكلمات الرئيسية في الأصل ، ويقدم الآن مجموعة من الإعلانات المختلفة والخدمات المتعلقة بتحسين محركات البحث. لا تزال أداة البحث عن الكلمات الرئيسية المجانية قوية ، على الرغم من ذلك.

لاستخدام أداتهم المجانية ، ما عليك سوى إدخال كلمة رئيسية أو عنوان URL لموقع الويب الخاص بك. سترى بعد ذلك قائمة بالنتائج – والتي يمكنك تنزيلها إذا كنت تريد حفظها للبحث فيها لاحقًا. لتنزيلها ، ستحتاج إلى التسجيل للحصول على حساب مجاني مع WordStream (يمكنك استخدام تفاصيل حساب Google الخاص بك لهذا الغرض).

بالإضافة إلى إظهار حجم البحث والمنافسة ، تمنحك أداة WordStream أرقامًا للإشارة إلى المبلغ الذي من المحتمل أن تنفقه للإعلان عن صفحتك أعلى الصفحة الأولى من نتائج بحث Google لهذه الكلمة الرئيسية. بصفتك مدونًا ، يمكنك تجاهل هذه الأرقام ما لم ترغب في تشغيل الإعلانات ، لكنها ستمنحك فكرة جيدة عن مدى المنافسة التي ستكون عليها عبارة رئيسية معينة.

3. متصفحي الكلمات الرئيسية

Keyword Surfer ، من Surfer SEO ، هو امتداد Chrome مجاني بنسبة 100٪ وسهل الاستخدام بشكل لا يصدق. ما عليك سوى تثبيت امتداد Chrome ثم تشغيل بحث Google عن كلمتك الرئيسية.

إلى جانب الكلمة الرئيسية في شريط البحث لنتائج البحث الخاصة بك ، سترى حجم البحث الشهري (لبلدك) جنبًا إلى جنب مع تكلفة النقرة لحملات إعلانات Google.

في قائمة نتائج البحث ، سترى معلومات مفيدة حول منافسيك لهذه الكلمة الرئيسية ، بما في ذلك حركة المرور الشهرية المقدرة لنطاقهم (وليس تلك الصفحة فقط) ، وطول الصفحة بالكلمات ، وعدد مرات تضمين هذه الكلمة الرئيسية بالضبط.

وعلى الجانب الأيمن من نتائج البحث ، سترى مجموعة من أفكار الكلمات الرئيسية ذات الصلة (تم سحب عمليات البحث ذات الصلة من الكلمات الرئيسية للمنافسين) ، بالإضافة إلى حجمها الشهري:

يتيح لك استخدام Keyword Surfer البحث عن الكلمات الرئيسية المحتملة وأفكار المحتوى أثناء البحث عن منشورات المدونة أو التحقق من المدونات الأخرى في مجال تخصصك.

4. مخطط الكلمات الرئيسية من Google

Google Keyword Planner هو أداة مجانية تستهدف المعلنين الذين يخططون لإنشاء حملات PPC على شبكة البحث من خلال إعلانات Google ، لمشاهدة صفحتهم تظهر أعلى نتائج البحث العضوية.

لاستخدامه ، ستحتاج إلى حساب Google مجاني. يمكنك بعد ذلك تسجيل الدخول على صفحة إعلانات Google الرئيسية. ستحتاج إلى إدخال تفاصيل بطاقة الائتمان الخاصة بك وإعداد إعلان: ما عليك سوى إيقافه مؤقتًا على الفور في إعدادات إعلانك ، بعد تعديل معلومات بطاقتك الائتمانية.

بعد ذلك ، يمكنك الوصول إلى Google Keyword Planner مجانًا في أي وقت. ستجده ضمن الأدوات والإعدادات ← التخطيط في حساب إعلانات Google الخاص بك.

سيكون لديك خيارات “اكتشاف كلمات رئيسية جديدة” و “الحصول على حجم البحث والتنبؤات”. إليك نتيجة اكتشاف بعض الكلمات الرئيسية الجديدة للمصطلح:

يمنحك Google Keyword Planner الكثير من الخيارات لتصفية اقتراحات الكلمات الرئيسية الخاصة به (يمكنك رؤية هذا تحت عنوان “تحسين الكلمات الرئيسية” على اليمين). تختلف عوامل التصفية المختلفة التي تراها هنا اعتمادًا على الكلمة الرئيسية للبدء.

5. رتبة المقتفي

تتوفر معظم أدوات البحث عن الكلمات الرئيسية المجانية عبر الإنترنت — لكن Rank Tracker by Link Assistant هي أداة يجب عليك تنزيلها لجهاز الكمبيوتر الخاص بك (Mac أو Windows سيعمل). ستحتاج إلى إدخال عنوان بريدك الإلكتروني للحصول عليه.

بالإضافة إلى Rank Tracker ، ستتمكن من الوصول إلى الأدوات المجانية الأخرى لـ Link Assistant: WebSite Auditor و LinkAssistant و SEO SpyGlass (ليس عليك تثبيت هذه الأدوات إذا كنت لا تريد ذلك).

عند بدء Rank Tracker ، سيُطلب منك إدخال عنوان URL لموقع الويب الخاص بك. سيعرض لك Rank Tracker بعد ذلك الكلمات الرئيسية التي تقوم بترتيبها جيدًا بالفعل. يتضمن هذا تفاصيل حول المكان الذي تحصل فيه منشورك على رؤية إضافية في نتائج البحث ، مثل روابط الموقع أو مقتطف مميز أو صورة مصغرة.

للبحث عن كلمات رئيسية جديدة ، ما عليك سوى النقر فوق علامة التبويب Keyword Research وستحصل على مجموعة من الخيارات. من أفضل الأشياء التي يمكنك تجربتها هي Keyword Gap ، والتي يمكن أن تساعد في الكشف عن الكلمات الرئيسية التي يصنفها منافسوك (وأنت لست كذلك):

نصيحة محترف: لا تخلط بين هذا Rank Tracker (مجاني) وأداة SEO المدفوعة التي تحمل الاسم نفسه ، Ranktracker. تحقق من قائمة أدوات تحسين محركات البحث المجانية الخاصة بي للحصول على المزيد من الأشياء الجيدة.

6. اتجاهات جوجل

إذا كنت ترغب في الحصول على فكرة سريعة عما إذا كانت الكلمة الرئيسية أصبحت أكثر أو أقل شيوعًا ، فإن Google Trends هي الأداة التي تحتاجها. إنه مفيد حقًا عند إنشاء محتوى حجر الزاوية طويل المدى لمدونتك ، حيث يمكن أن يمنحك فكرة عن الكلمات الرئيسية التي تتجه صعودًا مقابل تنازلي.

لبدء استخدام Google Trends ، ما عليك سوى إدخال مصطلح بحث واحد أو أكثر وتحديد الفترة الزمنية التي تريد إلقاء نظرة عليها. بالإضافة إلى اكتشاف الكلمات الرئيسية التي تكتسب شعبية بمرور الوقت ، يمكنك استخدام Google Trends للتحقق من الكلمات الرئيسية الموسمية في تخصصك.

إليك اتجاه البحث لمدة 5 سنوات عن الكلمة الرئيسية “أفضل نظام غذائي” – تأتي هذه القمم الخمس في شهر كانون الثاني (يناير):

(الانخفاض المفاجئ في المنتصف؟ هذا هو مارس 2020 – عندما لم تكن الحمية الغذائية هي الأولوية القصوى لمعظم الناس.)

على الرغم من أنني لا أدافع شخصيًا عن استخدام Google Trends كمصدر لتحليل مفصل للكلمات الرئيسية ، إلا أنه سيُظهر لك بشكل مباشر العبارة الشائعة مع مرور الوقت – ويساعدني في إخباري بما إذا كان موضوع معين يتجه لأعلى أو لأسفل في شعبيته أم لا.

7.

AnswerThePublic

يستخدم AnswerThePublic بيانات الإكمال التلقائي من Google لتجميع قوائم العبارات والأسئلة المتعلقة بكلمتك الرئيسية.

إنها طريقة رائعة للتوصل إلى عناوين منشورات مدونة محتملة (كما هو الحال مع منشئ عناوين مدونتي المجانية) – على الرغم من أنها لن تعرض أحجام كلمات رئيسية دقيقة أو منافسة ، لذلك من المحتمل أن ترغب في استخدامها جنبًا إلى جنب مع بعض أدوات البحث عن الكلمات الرئيسية المجانية الأخرى أعلاه.

في الآونة الأخيرة ، غيرت ملكية AnswerThePublic الملكية ولديها الآن الإصدار المجاني – أحد أهم الأسباب التي دفعتني إلى إنشاء أداة كلمات رئيسية مجانية خاصة بي. إذا كنت ترغب في إجراء أكثر من بحث واحد يوميًا ، فستحتاج إلى التسجيل للحصول على حساب مجاني. إذا كنت تريد أكثر من 3 عمليات بحث يوميًا ، فستحتاج إلى حساب مدفوع.

سيتم عرض النتائج الخاصة بك في شكل مرئي ، والتي يمكنك التمرير من خلالها. (لتنزيل المجموعة الكاملة من النتائج كملف csv. ، فأنت بحاجة إلى حساب مدفوع.)

إذا كنت تحب الطريقة التي يقدم بها AnswerThePublic بيانات الكلمات الرئيسية الخاصة بهم ، فجرّب أداة البحث عن الكلمات الرئيسية المجانية غير المقيدة للحصول على المزيد من الميزات والوظائف.

8.

QuestionDB

يعمل QuestionDB بطريقة مشابهة لـ AnswerThePublic: تقوم بإدخال كلمة رئيسية واسعة (كلمة أو كلمتان) لتأتي بالعديد من الأسئلة المختلفة.

تستند هذه الأسئلة إلى عمليات البحث التي أرسلها المستخدمون إلى محركات البحث: ضع في اعتبارك أن بعض الأسئلة الأكثر تفصيلاً ربما تم طرحها فقط من قبل عدد قليل جدًا من الأشخاص! ستحتاج إلى استخدام قاعدة بيانات الأسئلة جنبًا إلى جنب مع أداة توفر أحجامًا للكلمات الرئيسية لتحديد ما إذا كانت أسئلة معينة تستحق الإجابة.

في ما يلي بعض الأمثلة على الأسئلة المتعلقة بـ “البستنة” والتي من المحتمل أن تكون محددة جدًا لمقالة مدونة كاملة (على الرغم من أنها قد تثير فكرة عامة):

سترى فقط أول 50 تطابقًا لكلمتك الرئيسية البادئة – إذا كنت تريد رؤية المزيد ، فستحتاج إلى الترقية إلى حساب مدفوع.

9. ورقة الكلمات الرئيسية

Keyword Sheeter هي أداة مجانية وبسيطة بواجهة بسيطة. ما عليك سوى إدخال كلماتك الرئيسية والنقر فوق الزر “بدء الجداول”.

ستحصل بعد ذلك على قائمة طويلة من الكلمات الرئيسية المتعلقة بالكلمات الرئيسية التي بدأت بها. سيستمر هذا لبعض الوقت ، على الرغم من أنه يمكنك النقر فوق “إيقاف” في أي وقت.

إذا كنت ترغب في الحصول على حجم البحث والعديد من البيانات الأخرى ، فأنت بحاجة إلى الدفع مقابل ذلك ، ولكن قد تجد أن قائمة الكلمات الرئيسية مفيدة في حد ذاتها ، إذا كنت سعيدًا باستخدام أدوات مجانية أخرى للتحقق من الحجم والمنافسة.

10. مستكشف الكلمات الرئيسية في Moz

يعد مستكشف الكلمات الرئيسية في Moz أداة قوية للغاية. يحدك نسخته المجانية من 10 استفسارات فقط شهريًا ، لذلك فهي ليست واحدة من أفضل الخيارات إذا كنت تأمل في استخدام الأدوات المجانية فقط وتوسيع نطاق استراتيجية التدوين الخاصة بك.

بالإضافة إلى عرض الحجم الشهري وتصنيف الصعوبة ، يمنحك Keyword Explorer أيضًا نسبة النقر إلى الظهور العضوية (نسبة النقر إلى الظهور) وتصنيف الأولوية. يمنحك اختيار الكلمات الرئيسية ذات الأولوية القصوى أفضل فرصة للنجاح ، حيث إنها تلك التي تصل إلى “النقطة المثالية” ذات الحجم الأعلى ونسبة النقر إلى الظهور العضوية بصعوبة أقل.

تتضمن بعض الأبحاث الأخرى الرائعة عن الكلمات الرئيسية المدفوعة ، بخلاف Moz ، Ahrefs و Semrush. ومع ذلك ، يشمل تسعير كل هذه الأدوات مجموعة كاملة من الأدوات تتجاوز مجرد مستكشفات الكلمات الرئيسية – مما يعني أنها غالبًا ما تكون خارج الميزانية بالنسبة للمدونين الجدد.

كيفية استخدام الكلمات الرئيسية في المحتوى الخاص بك (للحصول على المزيد من حركة مرور محرك البحث SEO)

دعنا نتخيل أنك تدير مدونة تستهدف طلاب الجامعات الذين يرغبون في الدراسة بذكاء والحصول على درجات أفضل. لقد استخدمت أداة البحث عن الكلمات الرئيسية المجانية الخاصة بي وتوصلت إلى الكلمة الرئيسية “” لاستخدامها في منشورات المدونة الخاصة بك ، كجزء من استراتيجية تسويق المحتوى الخاصة بك. تحتوي هذه الكلمة الرئيسية على حجم 40 فقط ، ولكنها تحتوي أيضًا على صعوبة منخفضة للكلمات الرئيسية ، لذلك تريد استهداف هذه الكلمة الرئيسية.

إذن كيف يمكنك استخدام هذه الكلمة الرئيسية بفعالية وتحسين منشور مدونتك لمحركات البحث؟

1. في العنوان أو العنوان

عندما تقوم بإنشاء أي جزء من المحتوى ، تأكد من أن كلمتك الرئيسية الخاصة بهذه القطعة موجودة في عنوان المدونة (المعروف أيضًا باسم عنوان مدونتك). يجب أن تكون محطتك الأولى هي استخدام منشئ عنوان المدونة المجاني الخاص بي لمعرفة أنواع أفكار منشورات المدونة الإبداعية التي ستنشئها لك.

باستخدام المثال أعلاه ، يمكنك تسمية مشاركتك:

أن يعرفه جميع طلاب الكلية

12 لزيادة درجتك على الفور

هناك سببان مهمان حقًا لوضع كلمتك الرئيسية المستهدفة في عنوان منشور المدونة الخاص بك على النحو التالي:

تأخذ Google العنوان باعتباره مؤشرًا قويًا جدًا على موضوع المنشور. إذا لم تكن كلمتك الرئيسية موجودة في العنوان على الإطلاق ، فمن غير المرجح أن يتم تصنيف منشورك لهذه الكلمة الرئيسية. عندما يبحث شخص ما على Google ، تظهر عبارة البحث بخط غامق في نتائج البحث. هذا يعني أنهم سيرون على الفور أن مشاركتك ذات صلة بهم.

يساعدك استخدام كلمتك الرئيسية في عنوان المنشور أيضًا على منح المنشور عنوانًا واضحًا وواضحًا سيكون له معنى بمعزل عن الآخرين – على سبيل المثال ، إذا شارك شخص ما العنوان فقط بالإضافة إلى رابط إلى المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي ، أو إذا حصلت على روابط خلفية لمشاركتك من مواقع الويب الأخرى. يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة حركة المرور الخاصة بك من مصادر أخرى ، وليس محركات البحث فقط.

جرب أداة مولد عنوان المدونة الخاصة بي المدعومة بالذكاء الاصطناعي للحصول على العشرات من أفكار العناوين الملائمة لتحسين محركات البحث لجعل منشورات المدونة الخاصة بك تبرز اليوم.

نصيحة: إذا كان لديك موقع ويب للتجارة الإلكترونية أو كنت تقوم بإنشاء صفحة مقصودة ، فمن المحتمل أن ترغب في استخدام اسم منتجك ككلمة رئيسية رئيسية لتحسين محركات البحث في العنوان الخاص بك. من المحتمل أن يكون الأشخاص الذين يبحثون عن هذه الكلمة الرئيسية على استعداد للشراء – مما يؤدي إلى عدد أكبر من التحويلات. من المهم التفكير في “هدف البحث” (ما يحاول الأشخاص القيام به أو العثور عليه كنتيجة للبحث).

2. في العناوين والعناوين الفرعية

بالإضافة إلى استخدام كلمتك الرئيسية في عنوان منشور مدونتك ، من الجيد تضمينها مرة واحدة على الأقل في عنوان أو عنوان فرعي في منشورك. (يمكنك أيضًا استخدام كلمات رئيسية ثانوية هنا – كلمات رئيسية أخرى تأمل أن يتم تصنيف المنشور لها ، ولكنها ليست الكلمة الأساسية التي تستهدفها.)

إليك كيفية القيام بذلك في منشور حول نصائح وحيل المقالة:

3. في جميع أنحاء مدونتك (بطبيعة الحال)

إذا كنت متواجدًا في عالم المدونات لفترة طويلة (أو قرأت للتو بعض نصائح تحسين محركات البحث القديمة إلى حد ما) ، فربما تكون قد صادفت فكرة أو حتى.

تعني كثافة الكلمات الرئيسية التأكد من أن كلمتك الرئيسية تشغل نسبة معينة من رسالتك — معبرًا عنها كنسبة أو نسبة من إجمالي عدد الكلمات للقطعة.

في هذه الأيام ، لن يؤدي مجرد استخدام نفس الكلمة الرئيسية مرارًا وتكرارًا في مقالتك إلى تصنيفها جيدًا في Google. في الواقع ، من المحتمل أن يكون له تأثير معاكس: إذا كنت تستخدم كلمتك الرئيسية بالضبط بشكل متكرر ، فقد يتم معاقبتك من قِبل Google.

إذن ما الذي يجب عليك فعله كجزء من إستراتيجية تحسين محركات البحث على الصفحة؟ من المحتمل أن يكون استخدام كلمتك الرئيسية مرة واحدة كل 200-300 كلمة أمرًا جيدًا. يمكنك استخدام الكلمات الرئيسية أو الأشكال ذات الصلة في كلمتك الرئيسية (مثل “استراتيجيات المقالة” لـ “نصائح وحيل المقالة”) ، أيضًا: Google ذكي بما يكفي لفهم أن هذه ترتبط ارتباطًا وثيقًا بكلمتك الرئيسية الأساسية ، كما أنها ستساعد في قراءة مقالتك بشكل طبيعي.

جرب البحث عن الكلمات الرئيسية قبل أن تكتب منشور المدونة التالي الخاص بك

يمكن أن يكون البحث عن الكلمات الرئيسية هو الفرق بين المنشور المكتوب ببراعة والذي يغرق بدون أثر … ومنشور مكتوب ببراعة يرتفع من خلال تصنيفات محرك البحث ليصبح رقم 1 على Google لكلمتك الرئيسية ، مما يجلب الكثير من الزيارات من استعلامات البحث.

حتى مجرد قضاء بضع دقائق في البحث عن الكلمات الرئيسية يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا. لذلك قبل كتابة منشور المدونة التالي ، اذهب واكتب فكرتك أو موضوعك في أداة Free Keyword Research Tool. قد تجد كلمة رئيسية مناسبة تمامًا لمدونتك وجمهورك.

جرب أداة الكلمات الرئيسية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي للحصول على عشرات الأفكار المدعومة بالبحث عن الكلمات الرئيسية والموضوعات التي يمكنك الكتابة عنها على مدونتك اليوم.