ستساعدك المقالة التالية: أفضل 10 أسهم نمو كندي للشراء في يوليو 2023

يتم تقسيم معظم الأسهم في السوق إلى فئتين: النمو أو القيمة. يربط العديد من المستثمرين أسهم النمو بقطاع التكنولوجيا ، لكن هذا ليس هو الحال دائمًا.

بحكم التعريف ، فإن مخزون النمو هو أي سهم من المتوقع أن يتفوق بشكل كبير على متوسط ​​نمو السوق الأوسع. في الولايات المتحدة ، يتم قياس الأسهم عادةً مقابل أداء مؤشر S&P 500 القياسي. في كندا ، عادة ما يكون هذا المعيار هو مؤشر S & P / TSX 60.

تختلف مخزونات النمو في كندا قليلاً عن مخزونات النمو في الولايات المتحدة. لا توجد شركات تكنولوجية كبيرة شمال الحدود ، ولا يوجد العديد من صانعي السيارات الكهربائية أو العلامات التجارية لأشباه الموصلات.

علامة مؤكدة على نمو المخزون هي إذا تخلت الشركة عن الربحية لبناء الأعمال في أسرع وقت ممكن. عادة ما تحتوي هذه الأسهم أيضًا على مضاعفات أسعار تطلعية عالية تتوقع النمو السريع المحتمل للأرباح المستقبلية.

في حين أن النمو الهائل والعائدات هي جاذبية الأسهم النامية ، إلا أنها تأتي مع بعض المخاطر أيضًا. إذا تباطأ النمو بشكل غير متوقع ، يمكن أن يتعرض سعر السهم لضربة هائلة.

وبالمثل ، في أوقات التقلب الاقتصادي ، عادة ما تكون أسهم النمو هي أول من يتم تخفيضه. كما رأينا في عام 2022 ، يمكن أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة والسوق الهابطة إلى انخفاض أسهم النمو بشكل كبير عن المستويات المرتفعة السابقة.

في هذه المقالة ، سنناقش قائمتنا لأفضل عشرة (10) أسهم للنمو الكندي للشراء في يوليو 2023.

أفضل 10 أسهم نمو في كندا لعام 2023

1.

Shopify المؤتمر الوطني العراقي

فيما يلي بعض الحقائق الأساسية حول Shopify:

رمز السهم: تسوق

تسوق رأس مال السوق: 87.27 مليار دولار

87.27 مليار دولار نسبة PE: غير متاح

غير متاح نطاق التداول 52 أسبوعًا: 33.00 دولارًا – 117.87 دولارًا

33.00 دولارًا – 117.87 دولارًا صناعة: خدمات التجارة الإلكترونية

أول سهم في قائمتنا لا يحتاج إلى مقدمة.

Shopify هي أكبر شركة تقنية في كندا من حيث القيمة السوقية.

تأسست في عام 2006 في أوتاوا ، أونتاريو ، من قبل الرئيس التنفيذي الحالي توبياس لوتكي.

كافأ سهم النمو الكندي هذا المستثمرين الأوائل بنمو هائل خلال الوباء. منذ ذلك الحين ، عانى سهم Shopify بسبب بيئة الاقتصاد الكلي الصعبة. حتى تقسيم الأسهم بنسبة 10 مقابل 1 في يونيو 2022 لا يمكن أن يغير معنويات المستثمرين.

Shopify متخصص في توفير منصة تجارة إلكترونية مملوكة للتجار عبر الإنترنت. اعتبارًا من عام 2023 ، تم استخدام Shopify من قبل أكثر من 4.4 مليون موقع ويب في 175 دولة حول العالم.

2. شركة Constellation Software Inc.

فيما يلي بعض الحقائق الأساسية حول برنامج Constellation:

رمز السهم: CSU.TO

CSU.TO رأس مال السوق: 49.94 مليار دولار

49.94 مليار دولار نسبة PE: 77.02

77.02 نطاق التداول 52 أسبوعًا: 1،783.98 دولارًا أمريكيًا – 2460.00 دولارًا أمريكيًا

1،783.98 دولارًا أمريكيًا – 2460.00 دولارًا أمريكيًا صناعة: برمجة

كونستليشن سوفتوير هو تكتل برمجيات مقره تورنتو تم تأسيسه في عام 1995 من قبل الرئيس الحالي مارك ليونارد. تتخصص الشركة في الحصول على الأعمال التجارية وتشغيلها على المدى الطويل.

منذ عام 1995 ، استحوذت شركة Constellation Software على أكثر من 500 شركة مختلفة. وهي تعمل ضمن ستة أقسام متميزة ، والتي تشكل هيكل برنامج Constellation Software. تشارك قطاعات التشغيل هذه في كل من القطاعين الخاص والعام في كندا.

اعتبارًا من عام 2023 ، يعد برنامج Constellation Software أغلى سهم في TSX حسب سعر السهم. حتى أن المساهمين يكسبون عائدًا متواضعًا بنسبة 0.23 ٪.

3.

WELL Health Technologies Corp

فيما يلي بعض الحقائق الأساسية حول WELL Health Technologies:

رمز السهم: حسنا

حسنا رأس مال السوق: 847.38 مليون دولار

847.38 مليون دولار نسبة PE: 16.05

16.05 نطاق التداول 52 أسبوعًا: 2.56 دولار – 5.64 دولار

2.56 دولار – 5.64 دولار صناعة: تكنولوجيا الصحة الرقمية

WELL Health Technologies هي شركة تكنولوجيا صحية رقمية مقرها فانكوفر تأسست عام 2010. توفر الشركة نظامًا أساسيًا لبرامج السجلات الطبية الإلكترونية أو السجلات الطبية الإلكترونية للأطباء والمرافق الصحية.

تسبب تكامل خدمات الرعاية الصحية عن بعد في زيادة مخزون WELL أثناء الوباء. منذ ذلك الحين ، انخفض سعر السهم مرة أخرى إلى الأرض ، لكن الأعمال استمرت في التوسع.

لا تُستخدم منصة WELL البرمجية في أكثر من 22000 منشأة رعاية صحية كندية فحسب ، بل تمتلك الشركة أكثر من 74 عيادة خارجية من الطوب وقذائف الهاون في جميع أنحاء البلاد.

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4.

Nuvei Corp

فيما يلي بعض الحقائق الأساسية حول Nuvei:

رمز السهم: NVEI.TO

NVEI.TO رأس مال السوق: 6.68 مليار دولار

6.68 مليار دولار نسبة PE: 86.65

86.65 نطاق التداول 52 أسبوعًا: 32.20 دولارًا – 98.80 دولارًا

32.20 دولارًا – 98.80 دولارًا صناعة: الخدمات المالية

Nuvei Corp هي شركة معالجة مدفوعات مقرها مونتريال تأسست في 2003 من قبل الرئيس التنفيذي الحالي فيليب فاير. وهي متخصصة في تزويد الشركات العالمية بالقدرة على قبول طرق الدفع من الجيل التالي.

بشكل عام ، تقبل Nuvei 150 عملة مختلفة باستخدام أكثر من 600 طريقة دفع بديلة في أكثر من 200 دولة حول العالم.

دخلت الشركة في شراكة مع بعض أكبر شركات الدفع في العالم ، بما في ذلك Visa و Mastercard و American Express و Discover و UnionPay.

5. goeasy المحدودة

فيما يلي بعض الحقائق الأساسية حول goeasy:

رمز السهم: GSY.TO

GSY.TO رأس مال السوق: 2.11 مليار دولار

2.11 مليار دولار نسبة PE: 13.35

13.35 نطاق التداول 52 أسبوعًا: 95.00 دولارًا – 170.60 دولارًا

95.00 دولارًا – 170.60 دولارًا صناعة: الخدمات المالية

goeasy Ltd هي شركة خدمات مالية مقرها أونتاريو تأسست عام 1990 تحت اسم RTO Enterprises. تركز هذه الشركة على ثلاثة أقسام عمليات متميزة: easyfinancial ، easyhome ، و LendCare.

من بين الثلاثة ، فإن easyfinancial هي العلامة التجارية الأكثر شهرة على نطاق واسع. فهو يوفر قروضاً عقارية وقروضاً أخرى للمقترضين غير الرئيسيين الذين قد ترفضهم البنوك التقليدية لولا ذلك.

6. ديكارت سيستمز جروب إنك

فيما يلي بعض الحقائق الأساسية حول أنظمة ديكارت:

رمز السهم: DSG.TO

DSG.TO رأس مال السوق: 8.80 مليار دولار

8.80 مليار دولار نسبة PE: 72.50

72.50 نطاق التداول 52 أسبوعًا: 72.94 دولارًا أمريكيًا – 103.33 دولارًا أمريكيًا

72.94 دولارًا أمريكيًا – 103.33 دولارًا أمريكيًا صناعة: برمجة

ديكارت هي شركة برمجيات كندية متعددة الجنسيات توفر الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد والبرامج المستندة إلى السحابة للمؤسسات والمؤسسات.

تأسست شركة SaaS هذه في عام 1981 في واترلو ، أونتاريو. منذ ذلك الحين ، تم اعتماد منصة برمجياتها من قبل أكثر من 25000 عميل في أكثر من 160 دولة حول العالم.

تضم قائمة عملاء Descarter شركات مثل Delta و American Airlines و Air Canada و British Airways و UPS و FedEx و DHL و Bestbuy و Home Depot و Toyota و BASF و Coca-Cola.

7.

Sprott Inc.

فيما يلي بعض الحقائق الرئيسية عن شركة Sprott Inc:

رمز السهم: SII.TO

SII.TO رأس مال السوق: 1.33 مليار دولار

1.33 مليار دولار نسبة PE: 48.36

48.36 نطاق التداول 52 أسبوعًا: 41.60 دولارًا – 71.70 دولارًا

41.60 دولارًا – 71.70 دولارًا صناعة: إدارة الأصول

Sprott Inc. هي شركة كندية لإدارة الأصول متخصصة في الاستثمار في المعادن الثمينة واستراتيجيات تحويل الطاقة.

ربما تكون قد شاهدت بعض منتجاتها المدرجة في البورصة. تقدم Sprott قائمة طويلة من الصناديق الاستثمارية التي توفر التعرض للذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم.

8. الشركة الكندية للطاقة الشمسية

فيما يلي بعض الحقائق الرئيسية حول Canadian SolarInc:

رمز السهم: ناسداك: CSIQ

ناسداك: CSIQ رأس مال السوق: 2.677 مليار دولار

2.677 مليار دولار نسبة PE: 14.42

14.42 نطاق التداول 52 أسبوعًا: 22.15 دولارًا – 47.69 دولارًا

22.15 دولارًا – 47.69 دولارًا صناعة: الألواح الشمسية

هل أنت متفائل بشأن مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة؟ شركة Canadian Solar Inc هي الأسهم الأمريكية الوحيدة المدرجة في قائمتنا ، لكنها شركة كندية مقرها في جيلف ، أونتاريو.

تقوم شركة Canadian Solar Inc بتصنيع الألواح الشمسية وأنظمة الطاقة الشمسية لكل من المباني التجارية والسكنية. لديها عملاء في أكثر من 160 دولة مختلفة مع أكثر من 20 منشأة تصنيع في جميع أنحاء كندا وآسيا.

9. شركة Lightspeed Commerce

فيما يلي بعض الحقائق الأساسية حول Lightspeed:

رمز السهم: LSPD.TO

LSPD.TO رأس مال السوق: 3.60 مليار دولار

3.60 مليار دولار نسبة PE: غير متاح

غير متاح نطاق التداول 52 أسبوعًا: 17.27 دولارًا – 42.89 دولارًا

17.27 دولارًا – 42.89 دولارًا صناعة: الخدمات المالية

Lightspeed هي شركة مقرها مونتريال تركز على برامج التجارة الإلكترونية وأنظمة الدفع في نقاط البيع. تم إدراج السهم في القائمة المزدوجة في كل من TSX وبورصة نيويورك للأوراق المالية.

عقدت شركة fintech هذه شراكة مع بعض أكبر العلامات التجارية حول العالم ، بما في ذلك Five Guys ، Facebookو Uber و Tik Tok و Nordstrom.

10. كارجو جيت

فيما يلي بعض الحقائق الأساسية حول CargoJet:

رمز السهم: CJT.TO

CJT.TO رأس مال السوق: 2.21 مليار دولار

2.21 مليار دولار نسبة PE: 7.86

7.86 نطاق التداول 52 أسبوعًا: 109.69 دولارًا أمريكيًا – 194.19 دولارًا أمريكيًا

109.69 دولارًا أمريكيًا – 194.19 دولارًا أمريكيًا صناعة: الشحن والخدمات اللوجستية

CargoJet هي شركة طيران للشحن ومقرها ميسيسوجا تأسست في 2002. في حين أن الشحن والخدمات اللوجستية قد لا يكون قطاعًا مرتبطًا عادةً بمخزون النمو ، إلا أن CargoJet لديها تاريخ من التفوق الجيد في السوق.

اعتبارًا من عام 2022 ، كان لدى كارجو جت 38 طائرة في أسطولها الذي يخدم 16 موقعًا مختلفًا في جميع أنحاء كندا ، بالإضافة إلى مواقع متعددة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا. تدفع شركة CargoJet عائد توزيعات أرباح سنوي قدره 0.89٪.

ما هو نمو الأسهم؟

أسهم النمو هي أسهم الشركة التي من المتوقع أن تنمو بمعدل أسرع بكثير من السوق. تحدد بعض المؤسسات أسهم النمو كشركة بنمو مبيعاتها السنوية لمدة 5 سنوات بأكثر من 15٪.

المفتاح هو زيادة الإيرادات المتسقة والضخمة خلال فترة التوسع السريع للشركة. تذكر ، لا يجب أن تكون هذه أرباحًا. جزء من سبب نمو الشركة بسرعة كبيرة هو أنها تعيد استثمار إيراداتها في نموها الخاص.

كيفية شراء أسهم النمو في كندا عام 2023

يمكنك شراء الأسهم النامية على أي منصة وساطة في كندا. إذا كنت تشتري باستمرار أسهم الأسهم النامية ، ففكر في استخدام واحدة من العديد من شركات السمسرة الكندية للتوفير في رسوم العمولة وزيادة مكاسبك على المدى الطويل.

كيفية اختيار أسهم النمو في كندا

هناك العديد من الأشياء التي يمكنك النظر إليها لتحديد الأسهم التي هي الأفضل نموًا في كندا. لنبدأ بمضاعفات الأسعار العالية التطلعية. تميل أسهم النمو إلى ارتفاع نسب السعر إلى الأرباح لأن سعر السهم يتوقع نمو إيرادات الشركة في المستقبل.

تميل شركات النمو إلى امتلاك منتجات فريدة وشائعة مع خندق صناعة واسع وحصة سوقية قوية. فكر في الصناعات الناشئة مثل السيارات الكهربائية ومدى النمو الذي حققته شركة مثل Tesla لكل من شركتها وأسهمها.

علامة أخرى على النمو المحتمل هي النظر إلى الإيرادات السنوية والفصلية للسنوات الخمس الماضية. إذا أظهرت الشركة زيادات ثابتة في المبيعات على أساس سنوي ، فمن المحتمل أن تكون على المسار الصحيح لتحقيق نمو أسي في المستقبل.

سلبيات مخزونات النمو

يتجنب العديد من المستثمرين الأسهم النامية بسبب تقلبها. يمكن أن يكون للعديد من الأشياء تأثير مباشر على أداء أسهم النمو ، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة أو زيادة المنافسة أو إبطاء نمو الإيرادات.

في أوقات التقلب الاقتصادي ، تميل الأسهم ذات القيمة إلى التفوق في الأداء على أسهم النمو. عادةً لا تدفع أسهم النمو أرباحًا للمساهمين ، لذا فإن أي ربح يتم تحقيقه من مكاسب رأس المال.

يمكن أن يكون شراء أسهم النمو بمضاعفات الأسعار المرتفعة جانبًا سلبيًا محفوفًا بالمخاطر. نميل إلى رؤية أسهم النمو تنخفض بشكل حاد إذا أبلغت الشركة عن أرباح ربع سنوية سيئة. إذا كان هناك انخفاض ملحوظ في النمو ، فسيتخلى العديد من المستثمرين عن السفن ويبيعون مراكزهم بحثًا عن الشركة التالية ذات النمو المرتفع.

المنهجية

ابحث عن الشركات ذات الخنادق العريضة والمنتجات أو الخدمات الشهيرة ونمو الإيرادات الثابت. تعتبر مخزونات القيمة أكثر استقرارًا ، ولكن مع نمو المخزونات ، يمكن أن تتغير الصورة من ربع إلى ربع. من المهم أكثر مع مخزون النمو إجراء بحث متعمق. تهدف هذه المقالة إلى تزويدك بنقطة بداية في أسهم النمو الكندية ، ولكن ليس كنصيحة مالية.

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