ستساعدك المقالة التالية: أفضل 10 أماكن لبيع بطاقات الهوكي (خيارات نقدية وعبر الإنترنت!)

كل مشجع جاد للهوكي لديه طريقته الخاصة في دعم فرقهم ولاعبيهم المفضلين بشغف.

تعد بطاقات الهوكي واحدة من أكثر عروض الولاء شيوعًا وتحصيلًا. وسواء كنت تحب البطاقات القديمة أو بطاقات اللاعبين الحاليين ، فإن مجموعة لطيفة من بطاقات الهوكي في حالة جيدة هي بالتأكيد طريقة رائعة للاتصال باللعبة.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تستحق بطاقات الهوكي المناسبة الكثير من المال. لذلك ، إذا كنت بحاجة إلى نقود سريعة وتتساءل عن مكان بيع بطاقات الهوكي ، فأنت محظوظ.

في هذا المنشور ، أغطي بعضًا من أفضل الأماكن لبيع بطاقات الهوكي التي يمكنك استخدامها إذا كنت بحاجة إلى بعض النقود الإضافية

سأشارك بعض منصات البيع الشخصية المفضلة لدي ، بالإضافة إلى بعض الأسواق والخيارات التي يوصي بها محبو الهوكي والبطاقات الرياضية الأخرى.

دعنا نذهب اليها!

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مكان بيع بطاقات الهوكي

على الرغم من كونه سوقًا متخصصًا ، إلا أن هناك العديد من الطرق لكسب أموال حقيقية عبر الإنترنت أو شخصيًا عن طريق بيع بطاقات الهوكي.

إن تفضيلي الشخصي هو استخدام مجموعة من مواقع البيع المحلية والأسواق عبر الإنترنت حتى تصل إلى معظم المشترين. ستجد أدناه الكثير من خيارات البيع عبر الإنترنت والمحلية ، لذا اختر عددًا قليلاً ثم استعد لبيع بطاقات الهوكي الخاصة بك نقدًا!

1. بطاقات العميد

من أشهر الأماكن لبيع بطاقات الهوكي التي يمكنك التفكير فيها هي بطاقات دين.

يشتري تاجر البطاقات الرياضية ويبيع بطاقات لمجموعة متنوعة من الألعاب الرياضية ، بما في ذلك بطاقات البيسبول وبطاقات الهوكي وبطاقات كرة القدم وحتى المجلات الرياضية.

يمكنك إرسال بطاقات الهوكي الخاصة بك للبيع باستخدام هذا الرابط. حاليًا ، يمكنك بيع بطاقات الهوكي التي تعود إلى ما قبل عام 1978 ، ومجموعات ما قبل 1985 الكاملة ، وبطاقات الهوكي المصنفة قبل عام 1975.

بمجرد تقديم بطاقاتك للبيع ، تقدم لك Dean’s Cards عرض أسعار. إذا قبلت عرض الأسعار ، فأنت تقوم بشحن بطاقاتك أو تجميعها إلى Dean’s Cards ثم يتم الدفع نقدًا بعد أن تقوم الشركة بمراجعة بطاقاتك وقبولها.

أفضل ل : بيع الكروت النادرة وبطاقات المبتدئين وبطاقات النجوم.

: بيع الكروت النادرة وبطاقات المبتدئين وبطاقات النجوم. الايجابيات : لديها بعض من أعلى أقساط التأمين للبطاقات عالية القيمة.

: لديها بعض من أعلى أقساط التأمين للبطاقات عالية القيمة. سلبيات: لا يقبل دائمًا البطاقات الشائعة الأقل قيمة.

2. Facebook المتجر

ال Facebook السوق هو العمود الفقري لحجم ضخم من المعاملات المحلية في جميع أنحاء العالم.

لذا فهي بطبيعة الحال واحدة من أفضل الأماكن لبيع بطاقات الهوكي محليًا وللمشترين خارج منطقتك المباشرة.

لقد بعت الكثير من الأشياء Facebook السوق من قبل ، بدءًا من بطاقات MTG والأثاث القديم إلى القيثارات. بعض بطاقات الهوكي للبيع في منطقتي.

الميزة الرئيسية لـ Facebook السوق هو أنك تتعامل نقدًا ولا داعي للقلق بشأن شحن مقتنياتك. لا تدفع أي رسوم مبيعات عبر الإنترنت أيضًا.

إنها في الواقع عملية بسيطة للغاية. كل ما عليك القيام به هو تسجيل الدخول الخاص بك Facebook حساب ، وإنشاء قائمة لبطاقات الهوكي الخاصة بك على السوق ، والبدء في البيع!

بدلا من ذلك ، يمكنك الانضمام Facebook المجموعات المتخصصة في بيع وشراء بطاقات الهوكي والسلع والتذكارات الرياضية الأخرى. هذه المجموعة هي المثال المثالي ولديها أكثر من 9000 عضو!

أفضل ل : المبيعات النقدية الشخصية.

: المبيعات النقدية الشخصية. الايجابيات : من السهل بيع مجموعات بطاقات الهوكي الأرخص.

: من السهل بيع مجموعات بطاقات الهوكي الأرخص. سلبيات: من المحتمل أن تضطر إلى التفاوض على الأسعار والالتقاء بهم شخصيًا.

3. بديل

إذا كنت تريد طريقة بسيطة لبيع بطاقات الهوكي مقابل النقود مباشرة من هاتفك الذكي ، فإن الجديد تطبيق بديل إنه لك.

باستخدام Alt ، يمكنك بسهولة إدراج بطاقات الهوكي الخاصة بك للبيع في السوق داخل التطبيق مجانًا.

Alt أيضًا يسرد بطاقاتك على eBay للعثور على المزيد من المشترين ، ولا تدفع سوى رسوم 5٪ للمبيعات.

يحتوي التطبيق أيضًا على خيار المزاد السائل للبطاقات عالية القيمة التي تبلغ 250 دولارًا أو أكثر. يدفع لك هذا المزاد تلقائيًا سلفة نقدية تصل إلى 60٪ من قيمة بطاقاتك. لذا ، إذا كنت بحاجة إلى المال بحلول يوم غد ، فقد يكون هذا هو أفضل رهان لك.

أنا أيضًا أحب Alt نظرًا لأنه يحتوي على ميزات أخرى أنيقة ، مثل أداة تعقب المجموعة التي تتيح لك تتبع قيمة البطاقات والمجموعة الخاصة بك وتصورها بمرور الوقت.

التطبيق مجاني تمامًا أيضًا ومتوفر على نظامي Android و iOS ، لذلك لا تخف من تجربته!

أفضل ل : بيع الهاتف وإدارة البطاقات.

: بيع الهاتف وإدارة البطاقات. الايجابيات : رسوم البائع المنخفضة وخيارات البيع النقدي الفوري.

: رسوم البائع المنخفضة وخيارات البيع النقدي الفوري. سلبيات: بطاقات الهوكي ليست النوع الأكثر شيوعًا على Alt.

قم بتنزيل Alt اليوم!

4. بيكيت

مع وجود أكثر من 127 مليون بطاقة في سوقها ، تعد Beckett واحدة من أفضل الأماكن للحصول على النقود مقابل بطاقات الهوكي الخاصة بك.

كاملة مع أدلة التسعير وقوائم المراجعة ، منصة بيع وتداول البطاقات هذه تجعل من السهل على كل محبي لعبة الهوكي التعرّف على الفرق المحبوبة واللاعبين الذين لديهم بضائع.

يمكنك التداول بحرية على المنصة ، ولكن إذا كنت ترغب في بيع بطاقات الهوكي الخاصة بك نقدًا ، فأنت بحاجة إلى تسجيل نفسك كتاجر على Beckett. ومع ذلك ، لدى Beckett خدمة الدرجات الخاصة بها ، لذا فهي تغطي حقًا جميع القواعد.

تبلغ تكلفة العضوية الشهرية 6.99 دولارًا أمريكيًا ، لذلك لا يستحق الاشتراك إلا إذا كنت جامعًا أكثر جدية مع درجات بطاقة مصدق عليها.

بمجرد التسجيل ، يمكنك الاطلاع على أحدث أدلة الأسعار وسوق البطاقات الرياضية والوصول إلى العديد من الأدوات للمساعدة في تنظيم مجموعتك وتتبع أسعار البيع.

في الأساس ، يعد Beckett خيارًا رائعًا للحصول على النقود مقابل بطاقات الهوكي الخاصة بك إذا كنت بائعًا متمرسًا ، أو إذا كان لديك مجموعة كبيرة من البطاقات القديمة.

أفضل ل : تجار ذوو خبرة.

: تجار ذوو خبرة. الايجابيات : سوق ضخم يجذب البائعين الجادين.

: سوق ضخم يجذب البائعين الجادين. سلبيات: تحتاج إلى عضوية مدفوعة للبيع ، غير مناسبة للمبتدئين.

5. موقع ئي باي

عملاق آخر في مجال التجارة والبيع عبر الإنترنت هو ، بالطبع ، eBay.

مما لا يثير الدهشة ، أن بيع بطاقات الهوكي وبطاقات كرة السلة والمقتنيات الرياضية الأخرى على هذه المنصة أمر بسيط للغاية وهذا هو السبب في أن العديد من هواة الجمع الشرعيين يستخدمون eBay لبيع بطاقات الهوكي لسنوات.

على الرغم من عدم وجود مؤشر تسعير خاص بها أو خدمة تصنيف مثل Beckett ، إلا أنك تتمتع بالتحكم الكامل في أسعارك. يمكن أن تساعدك ميزة مزاد eBay الكلاسيكية أيضًا في تأمين أعلى عرض لبطاقاتك.

الآن ، أقترح فقط بيع بطاقات الهوكي على موقع eBay المصنفة بشكل احترافي ، لأن هذا هو ما يبحث عنه العديد من هواة الجمع. بدلاً من ذلك ، يمكنك محاولة بيع مجموعات كاملة من بطاقات الهوكي من البطاقات غير المصنفة ، ولكن قد لا تكسب الكثير.

من المهم أيضًا تحميل العديد من الصور عالية الدقة ووصف شامل للبطاقات. يساعدك هذا على التنافس مع التجار الأكثر خبرة في ترسيخ نفسك كبائع حسن السمعة.

إذا كنت جديدًا على موقع eBay ، فقد لا تعرف أن أول 200 بطاقة بيانات مجانية فقط. بعد ذلك ، ستدفع 0.30 دولارًا لكل قائمة بالإضافة إلى عمولة 5٪ لكل عملية بيع.

إذا كنت تبحث عن بيع بطاقات هوكي عالية الجودة أو نادرة على موقع eBay ، فاعلم أن هذه التكاليف قد تتراكم.

أفضل ل : الحصول على أعلى سعر لبطاقات الهوكي الخاصة بك.

: الحصول على أعلى سعر لبطاقات الهوكي الخاصة بك. الايجابيات : المزيد من القيمة لمجموعتك مع ميزة مزاد eBay.

: المزيد من القيمة لمجموعتك مع ميزة مزاد eBay. سلبيات: عليك إدارة القوائم والشحن بنفسك.

6. كريغزلست

إذا كان لديك مجموعة مختلطة من بطاقات الهوكي للبيع ، فقد يكون Craigslist هو الخيار الأفضل لك.

Craigslist هو أحد أشهر مواقع الإعلانات المبوبة و Facebook بديل السوق هناك. إنها طريقة مجانية وسهلة لسرد العناصر المعروضة للبيع المحلي ، بما في ذلك المقتنيات المتخصصة مثل بطاقات الهوكي.

في منطقتي ، تظهر مجموعات بطاقات الهوكي على Craigslist بين الحين والآخر. ويبيع الناس بطاقات الهوكي نقدًا مع Craigslist طوال الوقت في المدن الكبرى.

يتمتع Craigslist بميزة الإدراج المجاني والقدرة على الاجتماع شخصيًا لإجراء المعاملات النقدية ، مما يجعله وسيلة منخفضة التكلفة وخالية من المخاطر لبيع بطاقات الهوكي محليًا.

منشورنا على Craigslist مقابل Facebook يغطي السوق كلاً من أسواق البيع المحلية هذه بمزيد من التفاصيل إذا كنت مهتمًا بالفضول.

أفضل ل : المبتدئين أو الذين يريدون تجنب رسوم المنصة.

: المبتدئين أو الذين يريدون تجنب رسوم المنصة. الايجابيات : سوق ضخم يجذب العديد من الأنواع المختلفة لهواة الجمع.

: سوق ضخم يجذب العديد من الأنواع المختلفة لهواة الجمع. سلبيات: قد تكون الأقساط أقل لأنك تستخدم نظامًا أساسيًا أكثر عمومية ويتعين عليك التفاوض بشأن الأسعار بنفسك.

7. Reddit r / hockeycardswap

على الرغم من أنه قد يفاجئك ، فإن أحد أفضل الأماكن لبيع بطاقات الهوكي موجود على مجتمع r / hockeycardswap في Reddit.

لدى Reddit الكثير من مجموعات البيع والشراء للمقتنيات مثل Funko Pops والبطاقات الرياضية و Beanie Babies والعديد من العناصر المتخصصة الأخرى.

بالنسبة لـ r / hockeycardswap ، يوجد ما يقرب من 2000 جامع نشط في المجتمع ، ومعظمهم من عشاق لعبة الهوكي الهائلين ، على استعداد للتعرّف على كل جانب من جوانب جمع بطاقات الهوكي.

في معظم الأيام ، هناك العديد من المنشورات التي تقدم بطاقات الهوكي المتاحة للشراء ، مما يسمح لك بالشراء والبيع والتداول والمبادلة ، حسب تفضيلاتك.

على عكس بعض سلاسل رسائل Reddit الأخرى ، فإن هذا المجتمع موجه خصيصًا لأولئك الذين يتطلعون إلى المشاركة في المعاملات. بمعنى أنه إذا كنت ترغب في إظهار مجموعتك أو الاتصال اجتماعيًا بجامعي بطاقات الهوكي الآخرين ، فمن الأفضل لك استخدام غواصات أخرى مثل r / hockeycards.

هذه ميزة إضافية كبيرة لهذه الطريقة في الحصول على النقود مقابل بطاقات الهوكي الخاصة بك ، حيث من المؤكد أنك لن يتم الاتصال بك إلا من قبل المشترين الجادين في هذا الموضوع المحدد من Reddit.

أفضل ل : هواة الجمع الواثقون الذين شاركوا في اللعبة لفترة من الوقت.

: هواة الجمع الواثقون الذين شاركوا في اللعبة لفترة من الوقت. الايجابيات : سوق محدد للغاية لا يجذب إلا هواة جمع التحف الجادين.

: سوق محدد للغاية لا يجذب إلا هواة جمع التحف الجادين. سلبيات: تحتاج إلى إدارة المفاوضات والشحن والدفع بنفسك.

قراءة إضافية – كيفية كسب المال على Reddit.

8. OfferUp

إذا كنت لا تزال تتساءل عن مكان بيع بطاقات الهوكي ، فإن OfferUp يعد خيارًا رائعًا للنظر فيه.

يتيح لك هذا التطبيق المجاني سرد ​​أي شيء معروض للبيع ، بما في ذلك الملابس والإلكترونيات والمقتنيات والأحذية وحتى المركبات.

لقد صنعت بالفعل ملف YouTube فيديو يغطي بعض تطبيقات البيع المفضلة لدي ، بما في ذلك OfferUp وكيف يعمل.

القائمة هي أيضا بسيطة بشكل لا يصدق. كل ما عليك فعله هو التقاط بعض الصور لبطاقات الهوكي الخاصة بك ، وتحديد السعر الخاص بك ، وكتابة وصف ، وستكون خارج السباقات.

نظرًا لأن OfferUp هو سوق عام ، فقد وجدت أنه من الأفضل بيع المقتنيات ذات القيمة الأقل والتي لا تحقق نتائج جيدة في الأسواق المتميزة.

لاحظ أيضًا أن البيع المحلي هو المكان الذي يتألق فيه OfferUp. يمكنك البيع عبر الإنترنت باستخدام التطبيق ، ولكن هناك رسوم خدمة ضخمة تبلغ 12.9٪ في كل مرة تقوم فيها بإجراء عملية بيع.

مشابه ل Facebook Marketplace ، يمكنك التفاوض مع المشترين المحتملين على التطبيق وتنظيم إما شحن بطاقات الهوكي المباعة الخاصة بك ، أو ترتيب بيع نقدي شخصيًا.

أفضل ل : بيع بطاقات الهوكي الأكثر شيوعًا.

: بيع بطاقات الهوكي الأكثر شيوعًا. الايجابيات : عادة ما تحدث المبيعات بسرعة.

: عادة ما تحدث المبيعات بسرعة. سلبيات: رسوم البيع عبر الإنترنت باهظة الثمن.

9. أوتيا

Otia هو سوق ممتاز ومثالي لبيع مجموعات بطاقات الهوكي القيمة. إنه أيضًا خيار ممتاز إذا كنت تريد إبقاء الأمور بعيدة عن متناول اليد.

للبدء ، يمكنك الاتصال بـ Otia مع التفاصيل الكاملة وصور المخزون الخاص بك. ثم تقدم Otia عرض أسعار لمجموعتك إذا كانت مهتمة.

تريد Otia عمومًا شراء مجموعات كاملة ، لذلك بعد قبول عرضهم ، تقوم بشحن جميع بطاقات الهوكي الخاصة بك وتقبل الدفع نقدًا أو بشيك أو PayPal.

إذا كانت مجموعتك واسعة النطاق أو قيّمة بشكل خاص ، يمكن أن ترسل Otia فريقها للمساعدة في النقل بدلاً من القلق بشأن التغليف المناسب ومخاطر النشر.

وأحد أفضل الأشياء المتعلقة بتفريغ مجموعتك بالكامل هو أنك لست مضطرًا للتعامل مع البطاقات المرفوضة من المشترين الفرديين ، وهو ما يمكن أن يحدث على منصات أخرى.

أفضل ل : بيع مجموعات بطاقات الهوكي القديمة.

: بيع مجموعات بطاقات الهوكي القديمة. الايجابيات : يمكنك بيع مجموعتك الكاملة مرة واحدة.

: يمكنك بيع مجموعتك الكاملة مرة واحدة. سلبيات: إنه سوق أكثر تخصصًا وصغرًا.

10. ديف وآدم

مكان أخير لبيع بطاقات الهوكي عبر الإنترنت يمكنك التفكير فيه هو Dave & Adam’s.

كانت هذه الشركة واحدة من الشركات الرائدة في صناعة المقتنيات لأكثر من ثلاثة عقود وهي خيار رائع لبيع بطاقات هوكي حديثة وعتيقة ذات قيمة أعلى.

لدى Dave & Adam قائمة شراء محددة ، لذا يمكنك التحقق مما إذا كانوا يبحثون حاليًا عن شراء عناصر من مجموعتك أم لا. ومع ذلك ، لن يتم قبول سوى بطاقات الهوكي المصنفة بشكل احترافي أو التي تبلغ قيمتها 50 دولارًا أو أكثر.

إنها عملية بسيطة جدًا لبيع بطاقات الهوكي الخاصة بك. بمجرد التحقق من قائمة الشراء ، كل ما هو مطلوب هو إرسال معلومات بطاقة الهوكي الخاصة بك إلى Dave & Adams ، والحصول على الموافقة للبيع ، وإرسال مجموعتك عبر UPS أو Fedex.

يتم الدفع إما عن طريق الشيك أو ائتمان المتجر أو الدفع النقدي عبر PayPal في غضون 48 ساعة من التسليم ، وهي أخبار رائعة إذا كنت تريد نقدًا سريعًا لبطاقات الهوكي الخاصة بك.

أفضل ل : مبيعات سريعة لبطاقات الهوكي الفردية أو مجموعات كاملة.

: مبيعات سريعة لبطاقات الهوكي الفردية أو مجموعات كاملة. الايجابيات : قائمة شراء كبيرة ودفع سريع.

: قائمة شراء كبيرة ودفع سريع. سلبيات: سعر أقل لبطاقات الهوكي الخاصة بك مقارنة بالخيارات الأخرى.

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نصائح لبيع بطاقات الهوكي نقدا

الآن بعد أن عرفت بعضًا من أفضل الأماكن لبيع بطاقات الهوكي ، إليك بعض النصائح التي يمكنك استخدامها للمساعدة في زيادة احتمالات إجراء عملية بيع:

قم بواجبك المنزلى: عند بيع بطاقات الهوكي ، تأكد من البحث عن البطاقات المماثلة التي تبيعها حتى تحصل على سعر تنافسي. بطاقات القائمة المتقاطعة: أحد أسباب إعجابي بالتطبيقات بديل هو أنه يسرد بطاقاتك في السوق الخاص به بالإضافة إلى eBay ، بحيث يمكنك الوصول إلى المزيد من المشترين المحتملين. تحميل عدة صور: قم بتحميل العديد من الصور عالية الجودة لمنح المشترين الثقة. ضع في اعتبارك التصنيف: إذا كانت لديك بطاقات هوكي نادرة أو قديمة للبيع ، ففكر في الدفع لتصنيفها مع خدمة تصنيف مثل Beckett Grading. كن محترفًا: استجب دائمًا للمشترين المحتملين بسرعة واحترافية لزيادة فرصك في البيع.

هذا الفيديو من YouTuber وجامع بطاقات الهوكي ألبرت يشارك أيضًا نصائح حول كيفية تصنيف البطاقات الخاصة بك ونصائح عامة حول كيفية بيع بطاقات الهوكي.

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افكار اخيرة

يمكن أن يكون عالم الأدوات الرياضية القابلة للتحصيل إدمانًا بشكل لا يصدق. وإذا كنت مهتمًا بالقيام بالمزيد من عمليات الشراء والبيع والتداول ، فمن الممكن أن تخلق لنفسك صخبًا جانبيًا مربحًا.

سواء كنت مهتمًا بتقليب بطاقات الهوكي لتحقيق ربح أو ببساطة تريد أن تفهم بشكل أفضل مدى ندرة وقيمة مجموعتك ، فإن معرفة خيارات البيع الخاصة بك سواء شخصيًا أو عبر الإنترنت يتيح لك اتخاذ قرارات بيع مستنيرة.

وإذا التزمت ببعض أفضل الأماكن لبيع بطاقات الهوكي المذكورة أعلاه ، فيمكنك العثور على مجموعة كبيرة من المشترين وبيع مجموعتك بأمان مقابل النقود.

فقط تأكد من فهمك لأي رسوم محتملة في العملية قبل الالتزام بصفقة. يعد التأكد من أنك على دراية كاملة بالإطار الزمني للمعاملة فكرة جيدة أيضًا حتى تتمكن من التخطيط عندما تتوقع الحصول على أموال مقابل بطاقات الهوكي الخاصة بك.

شكرا للقراءة ، ونتمنى لك التوفيق!

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