ستساعدك المقالة التالية: أفضل 10 أماكن لبيع خاتم الزواج

هل لديك خاتم زواج لم تعد بحاجة إليه؟

سواء كنت مطلقًا ، أو تغيرت خطط زفافك ، أو ورثت عنصرًا ما ، فقد يكون لديك خاتم لم تعد بحاجة إليه.

والخبر السار هو أن هناك العديد من الطرق لبيع خاتم الزواج نقدًا إذا كنت بحاجة إلى بعض المال السريع.

أصبح سوق شراء المجوهرات وإعادة بيعها أكثر شعبية من أي وقت مضى. وفي هذا المنشور ، أغطي بعضًا من أفضل الأماكن لبيع خاتم الزواج الذي يمكنك استخدامه لتحويل خاتم الخطوبة هذا إلى نقود.

دعنا نذهب اليها.

أفضل الأماكن لبيع خاتم الزواج

وفقًا لموقع Brides.com ، يمكنك عادةً الحصول على ما بين 40٪ إلى 70٪ من القيمة الأصلية لخاتمك. إذا كنت تبيع خاتم خطوبة باهظ الثمن ، فقد يعني ذلك إعادة آلاف الدولارات إلى جيبك.

ومع ذلك ، من المهم أن تبيع مع مشترٍ أو سوق معروف عبر الإنترنت حتى تحصل على أفضل قيمة لخاتم زواجك ولا تتعرض للخداع.

فيما يلي 10 خيارات ممتازة يمكنك التفكير فيها لبيع خاتم الزواج لمساعدتك على البدء.

1. Worthy.com

عندما يتعلق الأمر ببيع خواتم الزفاف عبر الإنترنت ، Worthy.com هو أحد أفضل الخيارات.

يتيح لك موقع المزاد عبر الإنترنت هذا بيع مجموعة من المجوهرات والماس السائب والساعات من خلال المزاد عبر الإنترنت. ويمكنك العمل مع مدير مزاد شخصي للتأكد من أن كل شيء يسير بسلاسة.

كل ما عليك فعله هو الاتصال أو الاتصال بـ Worthy لشرح القطع أو خاتم الزواج الذي تبيعه.

إذا اعتقدت Worthy أنه سيتم بيع قطعك ، فإنها ترسل لك ملصق شحن مدفوع مسبقًا يمكنك استخدامه لإرسال مجوهراتك. كما أنها تدفع للتأمين حتى تكون قطعك آمنة.

ثم يستحق البيع ، بما في ذلك تنظيف الحلقة والتصوير الاحترافي. إذا تم بيع الخاتم في مزاد قادم ، يتم الدفع لك من خلال الإيداع المباشر في غضون يوم أو يومين.

ستدفع من 18٪ إلى 10٪ كرسوم نجاح بعد البيع اعتمادًا على مقدار بيع خاتم الزواج. قد يبدو هذا حادًا ، ولكن يمكن أن يجلب لك Worthy سعرًا أعلى لخاتم زواجك من البيع بنفسك.

في النهاية ، إذا كنت تريد طريقة سهلة لبيع خاتم الزواج عبر الإنترنت ، ذو قيمة حيث يجب أن تبدأ.

2. مجوهرات Circa

هناك مكان ممتاز آخر لبيع خاتم الزواج يمكنك التفكير فيه وهو Circa Jewels.

يتيح لك بائع المجوهرات بالتجزئة بيع خواتم الزفاف عبر الإنترنت ومن خلال المواعيد الشخصية في أحد مواقعه السبعة عشر في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا.

لبدء البيع ، تقدم لك Circa Jewels عرضًا تقديريًا بعد فحص خاتم الزواج والحصول على بعض المعلومات.

إذا كنت راضيًا عن عرض الأسعار ، فأنت تطلب مجموعة شحن مجانية لإرسال خواتمك أو غيرها من العناصر التي قد تبيعها.

بمجرد أن تتلقى Circa Jewels خاتم الزواج الخاص بك ، فإنها تقوم بتقييمه ومن المحتمل أن تقدم عرض أسعار جديد. إذا قبلت ، يتم الدفع لك عن طريق التحويل المصرفي أو الشيك.

يمكنك أيضًا الحصول على بطاقة هدايا لشركة Circa أو Blue Nile لاستخدامها في شراء المجوهرات التالية. لا توجد أي رسوم أو عمولات للبائع أيضًا.

إذا لم يكن العرض مناسبًا ، تقوم الشركة بشحن خواتمك (أو غيرها من العناصر) إليك مجانًا ، لذلك لا توجد مخاطر.

3. محلات البيدق

إذا كنت ترغب في بيع خاتم الزواج محليًا ، يمكن أن تكون متاجر البيدق خيارًا سريعًا وسهلاً.

كم سيدفع متجر البيدق مقابل خاتم الماس الخاص بك؟ حسنًا ، وفقًا لـ Pawn America ، يمكنك توقع ما بين 20٪ إلى 50٪ من سعر الشراء الأصلي للحلقة.

من المحتمل أن تحصل على مبلغ أعلى عند بيع خاتم الزواج عبر الإنترنت مع شركة مثل ذو قيمة او اخرين. ومع ذلك ، يمكن أن تكون محلات البيدق أفضل إذا كنت بحاجة إلى المال في نفس اليوم وكنت على استعداد للمساومة أكثر من ذلك بكثير.

إذا كنت تعيش في مدينة ذات حجم لائق ، فقد يكون هناك العديد من متاجر البيدق في منطقتك يمكنك زيارتها للحصول على بعض العروض.

يمكنك أيضًا قراءة منشورنا حول أفضل الأشياء التي يمكنك رهنها إذا كنت تريد المزيد من الأفكار لكسب المال بسرعة.

4. الماس الفسفور الابيض

يُعد WP Diamonds تصنيفًا عاليًا وموثوقًا به ، وهو موقع ويب آخر للسلع الفاخرة حيث يمكنك بيع خاتم الخطوبة وخواتم الزفاف.

تعمل العملية بشكل مشابه جدًا لـ Circa Jewels. تحصل على عرض بعد إرسال صور ومعلومات عن خاتم الزواج. إذا أعجبك العرض ، فما عليك سوى شحن قطعتك إلى WP Diamonds والحصول على أموال بعد الفحص.

لا تفرض WP Diamonds رسومًا على البائع ، كما أنها تدفع مقابل الشحن. وإذا لم تكن راضيًا عن عرض الأسعار ، فيمكنك دائمًا أن تطلب من WP Diamonds إعادة خاتم الزواج إليك.

5. موقع ئي باي

عندما يتعلق الأمر بالبيع عبر الإنترنت ، فإن eBay يستحق دائمًا التفكير.

يضم هذا السوق الضخم عبر الإنترنت ملايين المستخدمين النشطين من جميع أنحاء العالم. وهو مجاني تمامًا للتسجيل وإدراج خاتم الزواج للبيع.

عند البيع ، قدم أكبر قدر ممكن من المعلومات ، وتأكد من ذكر أي مشكلات مثل الأحجار السائبة أو المفقودة والحالة العامة.

لاحظ أيضًا أن eBay تفرض رسومًا على البائع تختلف حسب فئة المنتج. للمجوهرات وخواتم الزفاف ، تدفع 12.9٪ إذا كان إجمالي البيع 7500 دولار أو أقل و 7٪ إذا كان البيع أكثر من 7500 دولار..

هذا أقل من العديد من المواقع مثل ورثي أو أماكن أخرى على الإنترنت يمكنك بيع خواتم الزفاف فيها. ولكن عليك التعامل مع المشترين والشحن بنفسك.

6. النقدية للذهب الولايات المتحدة الأمريكية

إذا كنت لا تزال تتساءل عن كيفية بيع خاتم الزواج ، فيمكنك دائمًا التفكير في البيع باستخدام Cash For Gold USA.

يعمل بائع المجوهرات بالتجزئة عبر الإنترنت ذو التصنيف العالي مع العملاء الذين يبيعون المجوهرات والذهب والماس والعملات المعدنية. موثوق به ومفضل للعملاء ، من السهل التعامل مع Cash for Gold USA ويجعل بيع خواتم الزفاف وعناصر أخرى عبر الإنترنت أمرًا سهلاً.

للبدء ، ما عليك سوى إكمال نموذج البائع على موقع الويب الخاص بهم.

من هناك ، تتلقى رسالة بريدية مدفوعة مسبقًا وتحصل على عرض في غضون 24 ساعة من استلام خاتمك. يمكنك الحصول على أموال عن طريق الشيك أو التحويل البنكي أو بأموال PayPal.

إذا رفضت عرضهم ، فسيتم إعادة شحن مجوهراتك مجانًا.

7. Facebook المتجر

على الرغم من أنه قد يفاجئك ، إلا أن مكانًا رائعًا آخر لبيع خواتم الزفاف هو Facebook المتجر.

يبيع الناس كل أنواع الأشياء Facebook السوق ، بما في ذلك الإلكترونيات والأثاث والأحذية والألعاب والمجوهرات مثل خواتم الزفاف والخطوبة.

نشر العناصر للبيع في السوق مجاني تمامًا. فقط تأكد من إضافة أكبر عدد ممكن من الصور وكتابة وصف تفصيلي لما تبيعه.

Facebook لديها أيضًا مجموعات بيع وشراء للمجوهرات ، بما في ذلك خواتم الخطبة والزفاف. هناك مجموعات شراء / بيع للذهب والفضة يمكنك استكشافها أيضًا.

وبينما يوجد محتالون ولاعبو كرة منخفضون على هذه المنصة ، يمكن أن تكون منصة مريحة ومجانية لبيع خاتمك. وتتمتع المبيعات المحلية بميزة الدفع نقدًا.

8. مشتري الذهب في الولايات المتحدة

هناك طريقة أخرى لبيع خاتم الزواج عبر الإنترنت وهي البيع من خلال مشتري الذهب في الولايات المتحدة.

يدعي بائع التجزئة للمجوهرات والذهب عبر الإنترنت أنه يدفع ما يصل إلى 98.5 ٪ من القيمة السوقية لخواتم الزفاف وغيرها من العناصر.

يغطي US Gold أيضًا رسوم الشحن الخاصة بك ويؤمن العناصر الخاصة بك عند الشحن مثل البائعين الآخرين عبر الإنترنت.

باستخدام نموذج سهل الاستخدام عبر الإنترنت ، يمكنك ببساطة إكمال ما هو موجود على موقع الويب الخاص بهم واستخدام ملصق الدفع المسبق لشحن خاتم الزواج الخاص بك.

بعد أن يقوم خبراؤهم بفحص مجوهراتك ، تتلقى عرضًا ثم يتم الدفع لك عن طريق التحويل المصرفي أو PayPal إذا قبلته.

9. مخازن شحنة

هناك خيار محلي آخر لبيع خواتم الزفاف في متاجر الشحنات. بينما تركز العديد من متاجر الشحنات على السلع المنزلية والملابس ، فإن بعض المتاجر الراقية تشتري المجوهرات وتبيعها.

تشتري بعض متاجر الشحنات خاتم الزواج مقدمًا ، بينما تتطلب المتاجر الأخرى الانتظار حتى بيع الخاتم.

لاحظ فقط أن متاجر الشحنات قد تستغرق ما بين 25٪ إلى 60٪ من سعر البيع اعتمادًا على سياسة المتجر. هذا يجعلها واحدة من الخيارات الأقل ربحًا لبيع خواتم الزفاف مقابل المال ، وهذا هو السبب في أن الخيارات عبر الإنترنت أفضل بشكل عام.

10. أفعل الآن لا أفعل

مكان أخير لبيع خواتم الزفاف عبر الإنترنت هو أفعل الآن لا أفعل.

يساعد هذا السوق عبر الإنترنت البائعين والمشترين على إعادة تدوير سلعهم الفاخرة بما في ذلك المجوهرات وخواتم الزفاف.

أفعل الآن ليس لدي طريقتان مختلفتان للبيع في الأسواق الخاصة بهم.

إحدى الطرق هي القائمة القياسية المشابهة لما ستفعله Facebook Marketplace أو eBay. إذا كنت تفضل ذلك ، يمكنك أيضًا بيع خاتمك لهذا التاجر عبر الإنترنت مباشرةً.

وفقًا لموقعه على الويب ، أفعل الآن أنا لا أدفع لك عادةً 50٪ إلى 75٪ من سعر التجزئة لخاتمك. ويمكنك غالبًا العثور على مشترين بسرعة كبيرة لأن هذا الموقع متخصص في خواتم ومجوهرات الزفاف.

نصائح حول كيفية بيع خاتم الزواج

الآن بعد أن تعرفت على بعض أفضل الأماكن لبيع خواتم الزفاف وخواتم الخطوبة ، إليك بعض النصائح التي يمكنك وضعها في الاعتبار لجعل عملية البيع سلسة قدر الإمكان:

التقط صور عالية الجودة : إذا كنت تبيع خاتم الزواج عبر الإنترنت بنفسك ، فأنت تريد الكثير من الصور الرائعة للحصول على أقصى قدر من الاهتمام. تأكد من أن الصور مضاءة جيدًا ، ومركزة ، وإظهار المجوهرات من مجموعة متنوعة من الزوايا.

: إذا كنت تبيع خاتم الزواج عبر الإنترنت بنفسك ، فأنت تريد الكثير من الصور الرائعة للحصول على أقصى قدر من الاهتمام. تأكد من أن الصور مضاءة جيدًا ، ومركزة ، وإظهار المجوهرات من مجموعة متنوعة من الزوايا. اكتب أوصافًا تفصيلية : كلما زادت المعلومات التي تقدمها على الحلبة ، كان ذلك أفضل. التفاصيل مثل المكان الذي اشتريته منه ، ووقت شرائه ، وما إذا كان قد تم ارتداؤه ، ويمكن أن تكون التفاصيل الإضافية مفيدة جدًا للمشترين.

: كلما زادت المعلومات التي تقدمها على الحلبة ، كان ذلك أفضل. التفاصيل مثل المكان الذي اشتريته منه ، ووقت شرائه ، وما إذا كان قد تم ارتداؤه ، ويمكن أن تكون التفاصيل الإضافية مفيدة جدًا للمشترين. تقديم الأعمال الورقية: هل لديك أوراق تثمين أو إيصالات أو أوراق أخرى لخاتمك؟ تأكد من توفيرها للمساعدة في إثبات القيمة المقدرة. هذا مهم بشكل خاص للحلقات باهظة الثمن.

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افكار اخيرة

خواتم الزفاف والخطوبة باهظة الثمن بشكل عام. لذلك إذا كانوا يجمعون الغبار في درج في مكان ما أو كنت بحاجة إلى بيعهم لسبب ما ، فيمكنك بالتأكيد استرداد مبلغ لا بأس به من النقود.

هناك أيضًا الكثير من الخيارات المختلفة عندما تبحث عن أفضل مكان لبيع خاتم الزواج. سواء كنت تبيع عبر الإنترنت أو مع سوق محلي ، فقد يكون من السهل إجراء عملية بيع.

نأمل أن تساعدك هذه النصائح حول مكان بيع خواتم الزفاف في الحصول على أكبر قدر من المال مقابل مجوهراتك.

شكرا للقراءة!

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