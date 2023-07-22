ستساعدك المقالة التالية: أفضل 10 بدائل حكيمة (TransferWise) لتحويل الأموال في كندا

بدأت شركة Wise للتكنولوجيا المالية في اجتياح العالم من خلال تحويلاتها المصرفية الدولية الرخيصة بأسعار صرف ممتازة ورسوم شفافة.

بينما تشتهر الشركة بكونها خيارًا منخفض التكلفة ، إلا أن هناك تطبيقات دولية أخرى لتحويل الأموال يمكن اعتبارها أفضل البدائل لـ TransferWise.

وجود خيار آخر ، خاصة عندما يتعلق الأمر بطرق الدفع ، يعزز المنافسة بين مقدمي الخدمة ويخفض السعر ويحسن جودة الخدمة.

بالنظر إلى ذلك ، إليك عشرة بدائل لـ TransferWise ، وفوائدها وعيوبها ، ومعلومات أخرى ذات صلة.

ما هو Wise (المعروف سابقًا باسم TransferWise)؟

Wise ، المعروفة سابقًا باسم TransferWise ، هي طريقة رخيصة لإرسال الأموال واستلامها بعملات مختلفة. يقدم حسابات متعددة العملات على الإنترنت للاستخدام الشخصي والتجاري.

يستلزم استخدامه تسجيل حساب به وتنزيل تطبيق Wise من Google Play أو App Store.

باستخدام تطبيق Wise ، يمكنك إجراء تحويلات سريعة وآمنة إلى أكثر من 70 دولة بدون رسوم خفية. أنت تدفع فقط رسومًا شفافة يمكنك رؤيتها قبل تحويل الأموال.

على عكس البنوك ومقدمي تحويل الأموال الآخرين ، يستخدم Wise سعر الصرف في السوق المتوسط ​​، والذي لا يشمل هوامش الربح والهوامش ، مما يسمح لـ Wise بتقديم خدمة أرخص.

أفضل البدائل الحكيمة في كندا

فيما يلي أفضل عشرة تطبيقات لتحويل الأموال ومنافسي التحويل الحكيم التي يستخدمها العديد من الأشخاص اليوم.

1.

XE لتحويل الأموال

XE Money Transfer هي طريقة سريعة وآمنة لتحويل الأموال وإرسالها من كندا إلى بلدان مختلفة ، حيث تقدم مجموعة من طرق التمويل والتحصيل.

متوفر في أكثر من 170 دولة بـ 65 عملة ، يعمل XE عن طريق إرسال المدفوعات إلكترونيًا من حساب مصرفي إلى حساب مصرفي دولي آخر.

الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكنك تحويله باستخدام XE Money Transfer هو 500000 دولار أو مبلغ مماثل بعملة أخرى. لا تفرض XE رسومًا ثابتة على التحويلات الكبيرة.

الايجابيات:

يقدم اقتباسات دقيقة

لديه محول العملات الأكثر دقة المتاح على الإنترنت

لا يوجد حد أدنى لمتطلبات التحويل

لا توجد رسوم نقل

أسعار صرف تنافسية

سلبيات:

أسعار الصرف تشمل الترميز

يمكن أن تخضع بعض طرق دفع XE لرسوم

لا يدعم المعاملات النقدية

لا يوجد دعم للتحويلات إلى محافظ الهاتف المحمول مثل Google Play

2.

WorldRemit

تقدم WorldRemit تحويلات إلى أكثر من 130 دولة حول العالم بـ 70 عملة.

يمكن أن تكون التحويلات نقدًا أو في محافظ الهاتف المحمول أو التحويل المصرفي.

تتم معظم عمليات النقل في غضون دقائق.

يمكنك الدفع مقابل التحويل الخاص بك باستخدام طرق مختلفة ، والتي تشمل البطاقات (الخصم والائتمان والدفع المسبق) ، والتحويل المصرفي ، و iDEAL ، Apple Payوالثقة والمال عبر الهاتف المحمول.

تفرض WorldRemit رسومًا ثابتة على طرق الدفع (نقدًا ، أو تحويل المحفظة عبر الهاتف المحمول ، أو التحويل المصرفي) ، وبالتالي فإن الرسوم ثابتة. من خلال نظام سعر الصرف ثلاثي المستويات ، يمكن للمرسلين الحصول على سعر صرف أفضل عند إرسال المزيد من الأموال.

الايجابيات:

رسوم معاملات شفافة ورسوم إضافية

يمكن إتمام 90٪ من المعاملات عبر الإنترنت في دقائق

خيارات متعددة لتحويل الأموال

منظمة بواسطة هيئة الرقابة المالية (FCA)

سلبيات:

تختلف أسعار الصرف ، حيث تتراوح هوامش الربح في منتصف السوق بين 1٪ و 4٪

الحد الأقصى اليومي

لا تتوفر طرق تحويل متعددة في جميع البلدان

متعلق ب: تعرف على المزيد حول WorldRemit.

3. موني جرام

MoneyGram هي واحدة من أكبر خدمات تحويل الأموال في العالم. يوفر هذا البديل الحكيم لتحويل الأموال طرقًا متعددة لتحويل الأموال إلى أكثر من 200 دولة بحوالي 50 عملة.

تشمل خيارات التسليم الاستلام النقدي ، ومحفظة الهاتف المحمول ، والحساب المصرفي ، والإرسال إلى سكن المستلم ، مع التسليم في نفس اليوم في العديد من المواقع.

بينما تختلف رسوم MoneyGram حسب موقع الوكيل ، فإن رسوم التحويلات عبر الإنترنت تعتمد على المبلغ والدفع وطريقة الاستلام.

الايجابيات:

وصول واسع

خيارات تحويل متنوعة

دعم البلد والعملات

خيارات توصيل مختلفة

أسعار الصرف تشمل الهامش على سعر السوق المتوسط

سلبيات:

حدود قصوى منخفضة

أسعار الصرف غير متسقة

رسوم تحويل دولية ومحلية عالية

لا توجد خيارات تحوط لتوفير المال

إليك استعراضنا التفصيلي لـ Moneygram.

4. التكلف

Remitly هي خدمة تحويل رقمية تدعم تحويل الأموال من 28 دولة مرسلة إلى أكثر من 100 دولة مستقبلة في جميع أنحاء العالم. الخدمة مخصصة للتحويلات الشخصية.

حدود الإرسال المحدود هي كما يلي:

24 ساعة – ما يصل إلى 9999 دولارًا أمريكيًا

7 أيام – 2999 دولارًا

30 يومًا – ما يصل إلى 30000 دولار أمريكي

طرق الدفع وسرعات التسليم التي تستخدمها شركة Remitly في كندا هي كما يلي:

حساب مصرفي (اقتصادي) – من 3 إلى 5 أيام عمل

بطاقة الخصم أو الائتمان / Express (Visa ، Mastercard ، مسبقة الدفع) – في غضون دقائق

الايجابيات:

رسوم تنافسية وأسعار معقولة

بدائل تمويل متعددة

الشفافية

هيكل الرسوم المباشر

مسجل في FINTRAC

سلبيات:

رسوم تحويل صريحة عالية

النقل السريع أكثر تكلفة

لا يستخدم سعر السوق المتوسط

تحقق من المزيد من ميزات Remitly الأخرى.

5.

OFX

OFX هي خدمة تحويل أموال رقمية توفر تحويلات سريعة وآمنة إلى أكثر من 170 دولة بأكثر من 50 عملة بأسعار تنافسية.

يوفر هذا البديل لـ Wise Transfer أسعارًا مخصصة للتحويلات عالية القيمة وعملاء الشركات.

لا يوجد لدى OFX قيود على مقدار الأموال التي ترغب في تحويلها وهو مصمم للدفعات الكبيرة. تشمل خيارات التمويل الخاصة به دفع الفواتير وتحويلات الأموال الإلكترونية والخصم المباشر.

تنتهي عمليات النقل باستخدام OFX في غضون يوم عمل واحد ، بينما قد تستغرق عمليات النقل الأخرى ما يصل إلى 5 أيام عمل.

الايجابيات:

تسمح منصتها الرقمية بتتبع المدفوعات بسهولة في أي وقت

لا يتطلب إعداد التحويلات المتكررة أي تكاليف أو رسوم معاملات إضافية

لا يوجد حد أدنى للإرسال

مسجل في FINTRAC

سلبيات:

بدائل دفع محدودة

لا يوجد خيار الاستلام النقدي

لا يستخدم سعر السوق المتوسط

تتضمن أسعار صرف OFX هوامش متغيرة

6.

CurrencyFair

CurrencyFair هي شركة رائدة في تحويل العملات من نظير إلى نظير متخصصة في خدمات الصرف الدولي وتحويل الأموال من وإلى أكثر من 150 دولة بأكثر من 22 عملة.

يمكنك الحصول على تحويلات في نفس اليوم بعملات مختلفة بأسعار معقولة تصل إلى ثماني مرات أكثر من البنوك. أصبح تتبع تحويلات الأموال أمرًا سهلاً باستخدام تطبيق CurrencyFair للجوال ، والذي يعرض التفاصيل التي تحتاجها لتتبع تحويلاتك المالية.

تقدم CurrencyFair خدمة مطابقة تجمع بين الأشخاص الذين يقومون بتحريك العملات في اتجاهين متعاكسين. باستخدام هذه المنصة ، يمكنك تبادل العملات على الفور أو الانتظار حتى يقوم شخص ما بمطابقة تجارتك للحصول على سعر أفضل.

الايجابيات:

أوقات نقل سريعة

لا يوجد حد أدنى للتحويل إلى الخارج

ارتفاع الحد الأقصى للنقل

أسعار الصرف أرخص 8 مرات من البنوك

المرونة في إجراء تحويل تلقائي أو انتظار أفضل سعر صرف

سلبيات:

لا يتم تقديم الاستلام النقدي ومحافظ الهاتف المحمول ودفع الفواتير

تشمل الرسوم رسوم التحويل وهامش سعر الصرف

يفرض رسومًا ثابتة على كل تحويل من حساب CurrencyFair الخاص بك إلى حساب مصرفي

يتم دعم 22 عملة فقط

7. العملات المباشر

Currencies Direct هي شركة لتبادل العملات وتحويل الأموال مقرها المملكة المتحدة تقدم خدمات للأفراد والشركات والبائعين عبر الإنترنت في أكثر من 25 فرعًا حول العالم.

باستخدام Currencies Direct ، يمكن إجراء تحويلات تصل إلى 25000 جنيه إسترليني عبر الإنترنت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر التطبيق أو الهاتف الذكي أو سطح المكتب. تقوم المنصة بإجراء تحويلات سريعة إلى 120 دولة بأكثر من 40 عملة.

الايجابيات:

لا توجد رسوم نقل

خيارات دفع متعددة

تقدم أسعار صرف تنافسية

يساعد العملاء على شراء العملات مقدمًا

يساعد في ضبط تنبيهات الأسعار

تقدم 24/7 التحويلات عبر الإنترنت وعن طريق التطبيق

سلبيات:

لا توجد خيارات محلية لتحصيل الأموال نقدًا

غير مناسب للتحويلات المالية الصغيرة

8. باي بال

PayPal هي واحدة من أشهر منافسي التحويل الحكيم الذين يقدمون تحويلات سريعة ومريحة عبر الإنترنت في أكثر من 200 دولة بأكثر من 100 عملة.

يقدم PayPal حدود تحويل أعلى للعملاء المؤهلين ، حيث يمكنهم إرسال ما يصل إلى 60 ألف دولار في معاملة واحدة. تشمل خيارات التمويل الخاصة به بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم والتحويلات المصرفية وأرصدة PayPal.

بالنسبة للتحويلات الدولية ، يتقاضى PayPal رسومًا من 2.99 دولارًا أمريكيًا إلى 4.99 دولارًا أمريكيًا ، بالإضافة إلى 2.9٪ من مبلغ المعاملة ، بالإضافة إلى رسوم إضافية ، اعتمادًا على الموقع.

الايجابيات:

تتضمن أسعار الصرف هامشًا بنسبة 3-4٪ على سعر السوق المتوسط

0 دولار لتحويل الأموال إلى الأصدقاء والعائلة

مسجل في FinTRAC

دفع سريع

سلبيات:

تمت إضافة 3-4٪ ترميز كحد أدنى لتحويلات العملات

لا يستخدم سعر السوق المتوسط

يمكن أن تصبح التحويلات الدولية باهظة الثمن

هيكل الرسوم أكثر تعقيدًا من خدمات تحويل الأموال الأخرى

لا يتوفر خيار الاستلام النقدي

9. ويسترن يونيون

Western Union هي أكبر مزود لتحويل الأموال في جميع أنحاء العالم ، وتعمل في أكثر من 200 دولة بـ 130 عملة.

يمكن للمستلمين استلام النقود أو الحصول على أموال في حساباتهم المصرفية أو محافظهم المحمولة. عندما تستخدم بطاقات الائتمان أو الخصم لإرسال التحويلات النقدية ، ستكون الأموال متاحة في غضون دقائق.

بالنسبة إلى الأموال عبر الهاتف المحمول والتحويلات المصرفية ، يمكن للمستلمين الحصول على أموالهم في غضون ثلاثة أيام عمل. لدى Western Union حد تحويل يومي يبلغ 7500 دولار.

يعتمد المبلغ الذي ستدفعه مقابل التحويل على الوجهة والمبلغ وطريقة التحويل المستخدمة.

الايجابيات:

تقدم معدلات معقولة بشكل ملحوظ من البنوك

لديه خيارات الاستلام النقدي ومحفظة الهاتف المحمول

مواقع عديدة

مسجل في FINTRAC

سلبيات:

الحد الأقصى لوحدة الإرسال المنخفضة

أغلى من خدمات تحويل الأموال الأخرى

لا يستخدم سعر السوق المتوسط

10.

Instarem

Instarem هو مزود مرخص بالكامل لخدمات تحويل الأموال إلى أكثر من 55 دولة ويتم تنظيمه من قبل تسعة هيئات تنظيمية مالية في جميع أنحاء العالم.

تقدم الشركة ، التي تحصل على أسعارها مباشرة من رويترز ، أسعار عملات أجنبية مباشرة في السوق المتوسطة وتتقاضى 0.50٪ إلى 1٪ فقط من المبلغ المرسل. تساعد منصة Instarem الشفافة على توفير تحويلات مالية فعالة من حيث التكلفة.

يتم إرسال معظم مدفوعات Instarem مباشرة إلى الحساب المصرفي للمستلم ، والعديد منها فوري. تحسب الشركة سعر صرف عملائها عن طريق إضافة هوامش أو رسوم مئوية إلى سعر السوق المتوسط.

الايجابيات:

تتميز بمعدلات تحويل الأموال بدون هامش و رسوم منخفضة

تقدم أسعار العملات الأجنبية الحية في منتصف السوق

منظمة بالكامل

تكسب نقاطًا على التحويلات ، والتي يمكنك استخدامها لخفض التكاليف على المدفوعات المستقبلية

مسجل في FINTRAC

سلبيات:

ترسل الأموال إلى 55 دولة فقط

يتم تطبيق هوامش أسعار الصرف

يمكن أن تستغرق التحويلات ما يصل إلى يومي عمل

مقارنة بين أفضل بدائل تحويل الأموال الحكيمة في كندا

تطبيق تحويل الأموال مصاريف حد التحويل سرعة التحويل البلدان والعملات المدعومة XE لتحويل الأموال لا توجد رسوم نقل لا يوجد حد أدنى للتحويل 14 يوما 170 دولة ، 65 عملة WorldRemit رسوم ثابتة لطرق الدفع 4000 دولار كندي في دقائق – يومين 130 دولة ، 70 عملة موني جرام رسم ثابت 1.99 دولار للتحويل المباشر ما يصل إلى 10000 دولار لكل تحويل عبر الإنترنت 2 – 4 أيام عمل 200 دولة ، 50 عملة باعتدال رسم ثابت قدره 3.99 دولار 2999 دولارًا في 24 ساعة (المستوى 1) في غضون دقائق في حالة استخدام بطاقة الخصم / الائتمان ؛ 3-5 أيام عمل للحسابات المصرفية 28 دولة مرسلة و 100 دولة مستقبلة OFX 15 دولارًا كنديًا للتحويلات التي تقل عن 10000 دولار كندي ؛ لا توجد رسوم إذا كانت أكثر من 10000 دولار كندي لا يوجد حد أقصى للتحويل في غضون يوم عمل واحد أو ما يصل إلى 5 أيام عمل 170 دولة ، 50+ عملة CurrencyFair متوسط ​​0.45٪ من المبلغ المتبادل بالإضافة إلى 3.00 يورو (أو ما يعادله بالعملة المحلية) رسوم تحويل لا يوجد حد أدنى للتحويل إلى الخارج من يوم إلى يومين عمل 150 دولة ، 22 عملة العملات المباشرة لا توجد رسوم نقل ما يصل إلى 25000 جنيه إسترليني نفس اليوم 120 دولة ، 40 عملة باي بال 0.30 دولار كندي (رسوم ثابتة للمعاملات الشخصية) ما يصل إلى 10000 دولار لكل معاملة فوري – ما يصل إلى 30 دقيقة 200 دولة ، 100 عملة ويسترن يونيون ما يصل إلى 15.00 دولارًا لكل عملية تحويل 999 دولار كندي في اليوم 1 – 5 أيام عمل أكثر من 200 دولة ، 130 عملة Instarem بين 0٪ و 1٪ من قيمة التحويل الحد الأدنى للتحويل 50 دولارًا من يوم إلى يومين عمل 55 دولة

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كيفية اختيار تطبيق تحويل الأموال

أدت القدرة على تحويل الأموال مباشرة من هاتفك بأسعار معقولة إلى أي مكان في العالم إلى زيادة شعبية تطبيقات تحويل الأموال. مع وجود العديد من الخيارات اليوم ، يمكن أن يكون اختيار أحدها مهمة مربكة.

عند تحديد تطبيق تحويل الأموال المراد استخدامه ، هناك بعض العوامل التي يجب مراعاتها.

تعتبر أسعار الصرف من العوامل الحاسمة عند تحويل الأموال في جميع أنحاء العالم. سعر الصرف الأكثر تكلفة الذي يمكن أن يقدمه لك مزود الخدمة هو سعر السوق المتوسط ​​(أو سعر الصرف بين البنوك).

ومع ذلك ، غالبًا ما يتم فرض رسوم زائدة على هذا المعدل بنسبة تصل إلى 5٪ بواسطة العديد من تطبيقات تحويل الأموال. بينما تدعي بعض الخدمات أنها “لا تحمل أي نفقات” ، يمكن أن تؤثر الزيادة على المبلغ الإجمالي الذي يحصل عليه المستلم.

تفرض تطبيقات تحويل الأموال رسومًا على المستخدمين مقابل المعاملات ، مثل التحويلات أو استخدام طريقة دفع معينة. البعض يتقاضى رسومًا ثابتة ؛ يطبق آخرون نسبة مئوية محددة. غالبًا ما تعتمد الرسوم على الموقع وسرعة التسليم.

الوقت الذي يستغرقه وصول الأموال إلى المستلم أمر بالغ الأهمية. يمكن أن توفر بعض الخدمات تحصيل نقدي سريع في مواقع الوكلاء ، بينما لا يوجد لدى البعض الآخر خيار سوى الودائع المصرفية مع عملية مقاصة بطيئة.

تحدد حدود التحويل المبلغ الإجمالي الذي يمكنك إرساله لكل معاملة يوميًا أو شهريًا. بعضها له حدود قصوى ودنيا ، في حين أن البعض الآخر لا يتطلب أي حدود.

لا تتوفر جميع تطبيقات تحويل الأموال في كل مكان. سيكون بعضها مقيدًا بالبلد الذي تتواجد فيه أو حيث سترسل الأموال. من الضروري التحقق مما إذا كان التطبيق متاحًا في بلد المستلم الخاص بك.

يتطلب إرسال الأموال إلى أي مكان في العالم إجراءات أمنية قوية لحماية البيانات الشخصية والمالية. إحدى الطرق التي يمكن أن تضمن بها برامج تحويل الأموال ذلك هي التسجيل في منظمات مثل FINTRAC.

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